Проєкт "еПідтримка" для отримання 1000 грн за вакцинацію офіційно запущений у застосунку Дія, - Федоров
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У застосунку Дія від 19 грудня офіційно запущений проєкт єПідтримка, який призначений для виплати 1000 грн громадянам за повний курс вакцинації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров написав у Фейсбуці.
"Сьогодні офіційно запустили проєкт єПідтримка в застосунку Дія. Уперше у світі технічно реалізується подібна інноваційна послуга. Розповідаю, як подати заявку, щоб отримати 1 000 грн.
Ви маєте бути повністю вакциновані і мати "зелений" COVID-сертифікат у застосунку Дія. А також бути громадянином України віком від 18 років. Важливо: щоб отримати виплату у 2021 році, необхідно подати заявку з 19 до 29 грудня. Оновлюйте Дію та записуйтесь на програму підтримки бізнесу, який найбільше постраждав під час пандемії. Інструкція тут", -зазначив міністр.
Він продовжив: "Тиждень тому команда Мінцифри запустила пілот послуги, на який зареєструвалися більше 4,5 млн українців. А в банках відкрили вже 4,1 млн спеціальних карток. 2,7 млн українців вже подали свої заявки на виплати.
Як подати заявку на виплату:
• Оформіть спеціальну картку єПідтримка в одному з банків партнерів. Онлайн або офлайн.
• Завантажте застосунок Дія та авторизуйтесь у ньому.
• Переконайтесь, що у вас є "зелений" COVID-сертифікат в застосунку Дія.
• Зайдіть у розділ Послуги та виберіть єПідтримку.
• Виберіть для виплати картку єПідтримка і очікуйте надходження коштів".
Гроші можна витратити на книжки, спортзал квитки у кіно, театр, музеї, концерти або на перевезення в межах України. Детальніше про те, як єПідтримка працює в Дії, дізнайтеся із сайту — https://e-aid.diia.gov.ua
Федоров зауважив: "Ви отримуєте гроші на 4 місяці. Якщо за цей час ви їх не витратите, рахунок закриють. Розплачуватися можна буде онлайн і офлайн, але лише на вказані категорії українського бізнесу. Банки розпізнаватимуть її під час оплати карткою за допомогою МСС-кодів. Це код, який присвоюється торговій точці та характеризує напрям її бізнесу. У разі оплати карткою єПідтримка він має збігтися з одним із кодів, вказаних у постанові.
Витратити гроші ті на категорії товарів та послуг, яких немає в переліку, переказати їх на іншу картку, зняти готівкою буде неможливо. Програма реалізується виключно в застосунку Дія. Тому не ведіться на шахраїв. Кіберполіція уважно відстежуватиме всі підозрілі ситуації та виплати.
Команда Мінцифри самостійно розробила всю механіку реалізації виплати. Шукали різні варіанти по світу, але зрозуміли, що їх ще не існує. Ми створили алгоритм так, що людині не потрібно йти кудись. Лише кілька кліків на відкриття картки та реєстрацію на послугу. Отримання 1000 грн без контактів з іншими людьми та держустановами. Що дуже важливо в умовах пандемії".
Будь ласка, зачекайте...
А держава просто поверне кошти в банк до кінця грудня . От якби всі банки так цінували своїх клієнтів та їхній час . Приємно коли є довіра та підтримка між державою , банком та громадянами .
СЛАВА УКРАЇНІ !!! 🇺🇦🤠👍
СЛАВА НАЦІЇ !!! 🇺🇦😎👍
СЛАВА ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ !!! 🇺🇦😁👍
СЛАВА НАЦІЇ !!! 🇺🇦😎👍". А чому не Смерть ворогам? Хіба ці лозунги з такого приводу повинні бути? За кілька місяців Україна може невідомо де опинитися. Правду кажуть, що Зелю підтримують ті, хто бере з холодильника, а не кладе у нього.
СЛАВА НАЦІЇ !!! 🇺🇦😎👍 недоречні до характеристики списаної російської Дії. Важко радіти за бидло, вибачте, бо це не тільки за цей пост. Люблю патріотичних, розумних, моральних людей, людей, які помиляються, але визнають свої помилки, за них же і радію.
1. "Квартал 95"
2. Бизнес Медведчука
3. Фирму губернатора
4. Компанию мэра
5. Особняк директора своей фирмы
6. На твою хрущёвку кацап не позарится.
Нашли ли вы для себя объект защиты?
"Если у меня нет имения, я пойду защищать Родину"
Напевно купить олівці....А книжки-запитайте у своїх дітей і якщо маете онуків...крім підручників вони нічого не читають. Доречі, англійською онука розмовляє краще ніж українською,наша родина російсько мовна. Коли розмовляє українською,то інколи проскакують російські слова.....ну то таке, з часом пойде. Їй не забаром треба буде вести уроки українською....
Вибачте за помилки. Не так часто приходится писать на украинском. Но я старался....
Самый большой прикол в сроке 4 месяца и потом куда денутся деньги после обнуления.
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Что-то подсказывает, что в день обнуления все пойдут смотреть фильмы 85 квартала или все купят дешёвые билеты на вечерний квартал.
Ти йому сраку підтирай, а воно тебе колись з кнопочним телефоном по світу пустить , жлобяра позорний
Тільки прикол в тому, що коли ви натиснули "Послуги", то програма вас автоматично повертає на сторінку авторизації. Авторизуєшся, заходиш в "Документи" і бачиш "У вас ще не має Covid-сертифікату". Тиснеш "Отримати сертифікат", програма знаходить сертифікат, тиснеш на "Послуги" і Дія знов відкриває сторінку авторизації. Авторизуєшся відкриваєш "Документи" і читаєш "У вас ще не має Covid-сертифікату", завантажуєш сертифікат, тиснеш на "Послуги" і опиняєшся на сторінці авторизації, і так по колу.
лохадруга-отримай 100грн!