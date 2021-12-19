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Проєкт "еПідтримка" для отримання 1000 грн за вакцинацію офіційно запущений у застосунку Дія, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Технології

Проєкт

У застосунку Дія від 19 грудня офіційно запущений проєкт єПідтримка, який призначений для виплати 1000 грн громадянам за повний курс вакцинації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров написав у Фейсбуці. 

"Сьогодні офіційно запустили проєкт єПідтримка в застосунку Дія. Уперше у світі технічно реалізується подібна інноваційна послуга. Розповідаю, як подати заявку, щоб отримати 1 000 грн.

Ви маєте бути повністю вакциновані і мати "зелений" COVID-сертифікат у застосунку Дія. А також бути громадянином України віком від 18 років. Важливо: щоб отримати виплату у 2021 році, необхідно подати заявку з 19 до 29 грудня. Оновлюйте Дію та записуйтесь на програму підтримки бізнесу, який найбільше постраждав під час пандемії. Інструкція тут", -зазначив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Дію" постійно хочуть купити, - Федоров

Він продовжив: "Тиждень тому команда Мінцифри запустила пілот послуги, на який зареєструвалися більше 4,5 млн українців. А в банках відкрили вже 4,1 млн спеціальних карток. 2,7 млн українців вже подали свої заявки на виплати.

Як подати заявку на виплату:

• Оформіть спеціальну картку єПідтримка в одному з банків партнерів. Онлайн або офлайн.

• Завантажте застосунок Дія та авторизуйтесь у ньому.

• Переконайтесь, що у вас є "зелений" COVID-сертифікат в застосунку Дія.

• Зайдіть у розділ Послуги та виберіть єПідтримку.

• Виберіть для виплати картку єПідтримка і очікуйте надходження коштів".

Гроші можна витратити на книжки, спортзал квитки у кіно, театр, музеї, концерти або на перевезення в межах України. Детальніше про те, як єПідтримка працює в Дії, дізнайтеся із сайту — https://e-aid.diia.gov.ua

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українцям почали нараховувати "тисячу Зеленського": банки звітують про більш ніж 1 млн заявок в день

Федоров зауважив: "Ви отримуєте гроші на 4 місяці. Якщо за цей час ви їх не витратите, рахунок закриють. Розплачуватися можна буде онлайн і офлайн, але лише на вказані категорії українського бізнесу. Банки розпізнаватимуть її під час оплати карткою за допомогою МСС-кодів. Це код, який присвоюється торговій точці та характеризує напрям її бізнесу. У разі оплати карткою єПідтримка він має збігтися з одним із кодів, вказаних у постанові.

Витратити гроші ті на категорії товарів та послуг, яких немає в переліку, переказати їх на іншу картку, зняти готівкою буде неможливо. Програма реалізується виключно в застосунку Дія. Тому не ведіться на шахраїв. Кіберполіція уважно відстежуватиме всі підозрілі ситуації та виплати.

Команда Мінцифри самостійно розробила всю механіку реалізації виплати. Шукали різні варіанти по світу, але зрозуміли, що їх ще не існує. Ми створили алгоритм так, що людині не потрібно йти кудись. Лише кілька кліків на відкриття картки та реєстрацію на послугу. Отримання 1000 грн без контактів з іншими людьми та держустановами. Що дуже важливо в умовах пандемії".

Також читайте: Близько 25 млн українців готові встановити "Дію", - Федоров
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Топ коментарі
+11
Учасникам проекту , будуть нараховуватись бали . Кожен хто виконає умови програми є-підтримка , отримає по є-балу . .
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19.12.2021 10:37
+10
краще б дозволили перерахувати ці гроші на армію. бо не до концертів зараз.
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19.12.2021 11:39
+5
А оце мабуть велике еПідтримництво...
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19.12.2021 10:32
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є Підтримка буде коли є Бали.
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19.12.2021 10:30 Відповісти
Учасникам проекту , будуть нараховуватись бали . Кожен хто виконає умови програми є-підтримка , отримає по є-балу . .
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19.12.2021 10:37 Відповісти
А оце мабуть велике еПідтримництво...
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19.12.2021 10:32 Відповісти
************...
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19.12.2021 12:23 Відповісти
Гарна нагода підтримати українських видавців і літераторів.
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19.12.2021 10:37 Відповісти
Єс-єс-єс , щойно прилетіло . Монобанк закинув свої 1000 гривень миттєво , тому що знає , що клієнти не ******* чекати (так написано в повідомленні з банку🙂 )
А держава просто поверне кошти в банк до кінця грудня . От якби всі банки так цінували своїх клієнтів та їхній час . Приємно коли є довіра та підтримка між державою , банком та громадянами .
СЛАВА УКРАЇНІ !!! 🇺🇦🤠👍
СЛАВА НАЦІЇ !!! 🇺🇦😎👍
СЛАВА ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ !!! 🇺🇦😁👍
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19.12.2021 11:09 Відповісти
Боже, так радіти додатку у смартфоні! Осбливо лозунги "СЛАВА УКРАЇНІ !!! 🇺🇦🤠👍
СЛАВА НАЦІЇ !!! 🇺🇦😎👍". А чому не Смерть ворогам? Хіба ці лозунги з такого приводу повинні бути? За кілька місяців Україна може невідомо де опинитися. Правду кажуть, що Зелю підтримують ті, хто бере з холодильника, а не кладе у нього.
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19.12.2021 11:52 Відповісти
Не любите ви людей . І злі якісь . Ну переборіть себе , порадійте за інших . Невже так важко ?
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19.12.2021 17:19 Відповісти
Справді. Грішна, не люблю поганих і тупих людей. Вважаю, що СЛАВА УКРАЇНІ !!! 🇺🇦🤠👍
СЛАВА НАЦІЇ !!! 🇺🇦😎👍 недоречні до характеристики списаної російської Дії. Важко радіти за бидло, вибачте, бо це не тільки за цей пост. Люблю патріотичних, розумних, моральних людей, людей, які помиляються, але визнають свої помилки, за них же і радію.
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20.12.2021 00:39 Відповісти
Е ні . Це я патріот , бо підтримую українського книговидавця , радію за досягнення України в цифровій галузі . А ви тільки скрізь гадите , все обсираєте , ненавидите людей , заздрите їм і хамите . Ну який же це патріотизм ? Це злоба і заздрість . Якщо вам щось не подобається (Дія наприклад) - зробіть це краще . Оце буде патріотизм . А гадити і заздрити - це точно не патріотизм .
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20.12.2021 07:50 Відповісти
Ви хвалили не українського книговидавця, а Дію. Досягнення України в цифровій галузі - це Дія, яка розроблена росіянами і впроваджується у нас для голосування, або "референдуму" про приєднання до РФ? А економічна криза, енергетична криза, небачене розкрадання, "професійні" кадри Вас не хвилюють? Заздрість? Кому зараз у нас можна заздрити. І чого Ви до мене причепилися, я висловила свою думку, Вас переконувати ні в чому не збираюсь. Якщо Ви дійсно вірите Зеленському, то тільки час все виправить, якщо відробляєте 30 монеток, то тут не потрібні ні аналітика, ні логіка, ні здоровий глузд.
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20.12.2021 14:36 Відповісти
Да,приват молчит
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19.12.2021 12:04 Відповісти
Было сообщение, после 19-го.
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19.12.2021 12:13 Відповісти
На Айрон Мейджен все дешевые билеты поразбирают...
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19.12.2021 12:23 Відповісти
Спасибо Президенту Зеленскому !
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19.12.2021 11:35 Відповісти
та пішов він лісом, ********** Прутнеграй!
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19.12.2021 12:02 Відповісти
Це тисяч Зєлєнского? 😲 Який багатий чоловік! Переживаю, би не розорився. 🤑 Пєтровіч, чого не ляеуєш прєЗЄдєнту Зєлєнскому за сонце на небі, сніг на деревах і на всякий випадок- за щасливе дитинство? 😡 Хоча, судячи з того, що ти тут ретранслюєш з різних методичок, дитинство у тебе було важке. Дитя війни одним словом. Війни популізму зі здоровим глуздом. 😊
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19.12.2021 12:20 Відповісти
Та ты задрал толляка
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19.12.2021 18:07 Відповісти
краще б дозволили перерахувати ці гроші на армію. бо не до концертів зараз.
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19.12.2021 11:39 Відповісти
"Якщо в нас не буде мистецтва та культури - то що ж ми тоді захищатимемо " ))) Уінстон Черчіль
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19.12.2021 11:42 Відповісти
захищати "Квартал 95" і йому подібне я не буду.
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19.12.2021 11:44 Відповісти
Хорошо. Понижаем уровень. Остановите меня.
1. "Квартал 95"
2. Бизнес Медведчука
3. Фирму губернатора
4. Компанию мэра
5. Особняк директора своей фирмы
6. На твою хрущёвку кацап не позарится.
Нашли ли вы для себя объект защиты?
"Если у меня нет имения, я пойду защищать Родину"
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19.12.2021 12:24 Відповісти
Купи книги,передай волонтёрам.в чем проблема?
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19.12.2021 18:10 Відповісти
Похід в "Книгарня - Є" заплановано на 24те грудня , акурат за день до Різдва Христового ))) 🇺🇦😎👍
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19.12.2021 11:39 Відповісти
А чого не на концерт ;Квартал-95;?
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19.12.2021 11:43 Відповісти
Як отримати 1000 грн пенсіонерам з старими телефонами???
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19.12.2021 11:46 Відповісти
"В сраку" пенсіонерів із старими телефонами.
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19.12.2021 11:54 Відповісти
Только для городских с новыми смарфонами, посещающих фитнес, кино, театр.
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19.12.2021 12:00 Відповісти
Кстати,о ЗЕтысяче. Сегодня позвонила внучка (ей20),она 2 раза вкцинировалась. Брата и подружку ведет в кинотеатр....тратить зе"деньгУ". А остальные пока не знает куда тратить....
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19.12.2021 15:07 Відповісти
А читати вона вміє в свої 20 ? Якщо ні , є розмальовки .
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19.12.2021 17:30 Відповісти
"А читати вона вміє в свої 20 ? Якщо ні , є розмальовки "

Напевно купить олівці....А книжки-запитайте у своїх дітей і якщо маете онуків...крім підручників вони нічого не читають. Доречі, англійською онука розмовляє краще ніж українською,наша родина російсько мовна. Коли розмовляє українською,то інколи проскакують російські слова.....ну то таке, з часом пойде. Їй не забаром треба буде вести уроки українською....
Вибачте за помилки. Не так часто приходится писать на украинском. Но я старался....
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19.12.2021 20:24 Відповісти
ты уверен, что пенсионеры будут покупать книги, ходить в кино, "путешествовать" по Украине?
Самый большой прикол в сроке 4 месяца и потом куда денутся деньги после обнуления.
=============
Что-то подсказывает, что в день обнуления все пойдут смотреть фильмы 85 квартала или все купят дешёвые билеты на вечерний квартал.
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19.12.2021 12:28 Відповісти
Старими телефонами добре товкти горіхи на кутю чи на пляцок . Забрати в 30ти річної дитини-жлоба 5ти річний смартфон , надавати підзатильників і сказати щоб купив собі новий , модний .
Ти йому сраку підтирай, а воно тебе колись з кнопочним телефоном по світу пустить , жлобяра позорний
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19.12.2021 17:28 Відповісти
• Зайдіть у розділ Послуги та виберіть єПідтримку.

Тільки прикол в тому, що коли ви натиснули "Послуги", то програма вас автоматично повертає на сторінку авторизації. Авторизуєшся, заходиш в "Документи" і бачиш "У вас ще не має Covid-сертифікату". Тиснеш "Отримати сертифікат", програма знаходить сертифікат, тиснеш на "Послуги" і Дія знов відкриває сторінку авторизації. Авторизуєшся відкриваєш "Документи" і читаєш "У вас ще не має Covid-сертифікату", завантажуєш сертифікат, тиснеш на "Послуги" і опиняєшся на сторінці авторизації, і так по колу.
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19.12.2021 12:03 Відповісти
У меня все мгновенно получилось,вот только денег нету
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19.12.2021 12:06 Відповісти
Повезло вам. Мене мабуть дія блокує через те, що я за клоуна не голосував.
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19.12.2021 12:09 Відповісти
А за рефералів в Дії є бонуси? приведи лоха друга-отримай 100грн!
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19.12.2021 12:12 Відповісти
Зелёные... Они такие на-***-щи-ки. Как Зеленский.
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19.12.2021 12:25 Відповісти
І вакцину безкоштовно,і гроші...яка держава турботлива, жодних підозр ви що
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19.12.2021 12:03 Відповісти
Інтернет-магазини книг лягли ще 3 дні тому))
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19.12.2021 12:56 Відповісти
Даже тут сволочь зеленая западло устроила. Почему только 4 месяца? Что это за деньги, которые действительны только 4 месяца?
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19.12.2021 13:51 Відповісти
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19.12.2021 14:04 Відповісти
 
 