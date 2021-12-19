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Порошенко: домовленості на умовах Кремля небезпечні і для України, і для наших сусідів, і для всього вільного світу

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Порошенко: домовленості на умовах Кремля небезпечні і для України, і для наших сусідів, і для всього вільного світу

П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність Петро Порошенко вважає так звані "пропозиції" Росії стосовно договору із США про "гарантії безпеки" реваншистською заявкою на новий розподіл світу. Порошенко закликав міжнародних партнерів та українську владу з усією серйозністю поставитися до ультиматумів Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ про це п'ятий президент написав у соцмережі Facebook.

"Оприлюднені московською владою минулої п‘ятниці "пропозиції" стосовно договору зі Сполученими Штатами про "гарантії безпеки" дуже б кортіло назвати безглуздими і проігнорувати. Визнати такими, що зайвий раз доводять хворобливі амбіції Кремля на вершителя долі світу. Як власне і вся решта тамтешніх "пропозицій". Якби ж лише ці заяви дедалі більше не нагадували "мирні пропозиції", які періодично лунали у другій половині 30-х років минулого сторіччя з нацистського Берліна. Схоже, імперська хвороба прогресує нині і в Кремлі", – написав Порошенко.

"Цей публічний демарш Кремля є нічим іншим, як реваншистською неоімперською заявкою на новий розподіл світу, окреслення нових розподільчих ліній прямо і буквально по кордонах колишнього СРСР як "виключної московської сфери впливу". У Кремлі, мабуть, забули, що Радянського Союзу вже більше тридцяти років не існує. Там чомусь повірили, що можуть претендувати на "нову Ялту" на "Ялту-2". Таке собі загострення маніакальної туги путінського режиму до відновлення СРСР", – вважає п’ятий Президент.

Петро Порошенко наголосив: ядерна зброя, яку Кремль вважає "головним тузом у колоді", – це передусім відповідальність, а не засіб шантажу.

"Кремлівські забаганки "гарантій безпеки", як тепер ще й видно з тексту оприлюднених проектів, сягають далеко за межі двосторонніх відносин США-РФ. Вони напряму зачіпають національні інтереси переважної більшості держав всього євроатлантичного простору. Причому зачіпають саме у тій сфері, яка робить вільний демократичний світ власне вільним світом. Тому відповідь на ці "пропозиції" не може бути тільки відповіддю офіційного Вашингтона. Реагувати мають всі, кого це стосується. А Київ – найпершим", – зауважив лідер "Європейської Солідарності".

"Закликаю українську владу не ховатися в карпатських горах. Бути не на лижах, а на передовій життя світу. Не можна зневажати небезпеку подій, що розгортаються у нас на очах. Саме сьогодні вирішується доля України та визначається стратегічний горизонт її розвитку", – наголосив Порошенко.

Він застеріг – будь-які перемовини щодо будь-яких гарантій безпеки з Москвою можуть мати місце за чіткої і безапеляційної згоди Кремля деокупувати захоплені території Донбасу і Криму, виведення всіх своїх окупаційниїх військ і посіпак з території України, повернення контролю над нашим кордоном.

"Допоки цього не сталося – будь-які домовленості з Кремлем нежиттєздатні та небезпечні і для України, і для наших сусідів, і для всього вільного світу", – переконаний Петро Порошенко.

"Закликаю міжнародних партнерів з усією серйозністю поставитися до ультиматумів Кремля, підтвердити принципову позицію щодо неприйнятності встановлення сфер впливу, силової зміни кордонів суверенних держав, рівно як і відкинути нав’язування Москвою права вето на вільний вибір розвитку країни", – написав він.

Крим та Донбас мають бути повернуті Україні, Придністров’я – Молдові, Абхазія та Південна Осетія – Грузії, російські окупаційні війська мають піти. А Україна, Грузія та Молдова мають зайняти свої законні місця в європейських та євроатлантичних інтеграційних структурах. Головне, на підставі свого власного вибору – наголосив Петро Порошенко.

"Досвід України з 2014 року доводить, що протистояти кремлівському тиску можна і треба. Тим більше, якщо ми хочемо залишатися вільними у вільному цивілізованому світі, здатному захистити свої демократичні цінності. Україна переможе – переможе вільний світ", – резюмував лідер "Європейської Солідарності".
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Топ коментарі
+24
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19.12.2021 10:39
+14
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19.12.2021 10:47
+13
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19.12.2021 10:53
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19.12.2021 10:39 Відповісти
Потрібно лише дочекатися, допоки падишах Пуйло здохне, чи ішачка паРаша простягне ноги.
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19.12.2021 10:43 Відповісти
Подивіться,який сивий,сильний мужчина,бізнесмен з дитинства,хіба ж можна йому не вірити?!
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19.12.2021 11:04 Відповісти
А ти віриш зеленому наркоману?
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19.12.2021 11:22 Відповісти
Придумай щось новеньке, це вже все надоїло і давно не працює.
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19.12.2021 12:45 Відповісти
Який там рейтинг у зє наркоманів? А ти бекаєш, що не працює.
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19.12.2021 13:17 Відповісти
Це ото, що підписало Мінські угоди?
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19.12.2021 12:11 Відповісти
Це ото завдяки якому ти ще живий.
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19.12.2021 13:16 Відповісти
На жаль тисячі загиблих під Іловайськом, Дебальцево та ДАП тобі вже не зможуть відповісти.
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19.12.2021 13:24 Відповісти
Тебе також вбили?
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19.12.2021 14:04 Відповісти
Так ***** ж вбивало наших! Ти шо - дурний? Незнаешь?
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19.12.2021 16:37 Відповісти
Ну папуасы то считают, что зеленский будет свои условия выдвигать!
Наверное потребует немедленного освобождения Крыма, Донбаса и передачу Украине краснодарского края в счет репараций!
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19.12.2021 10:41 Відповісти
В Украине своих ватников полно. Не хватало тут ещё с Краснодарского края.
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19.12.2021 10:44 Відповісти
Вони там увесь час деруться за туалети. Ну їх нафіг.
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19.12.2021 10:51 Відповісти
Ні ні, що ви. Треба робити все як Порошенко гетьманнаш - ні слова про Крим і торгувати з ЛуганДоном.
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19.12.2021 12:13 Відповісти
С Порошенко общались США, Британия, Франция, Германия.
При его каденции, после новостей о обстреле кацапами позиций ВСУ, появлялись кацапские новости о том, что ВСУ обстреляли кацапов.
Освобождались а не отдавались врагу населенные пункты.
Конечно зеленые мартышки ненавидят Порошенко: это же живой пример того, насколько никчемными и рукожопыми они являются!
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19.12.2021 12:59 Відповісти
Це все було маскуванням. Свою справу він робив добре... для свого хазяїна: Мінськ, при ньому майже забули про Крим, а головне - він поховав Будапештський меморандум, замінивши його нікчемним нормандським форматом.
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19.12.2021 13:18 Відповісти
тут, на цих шпальтах Цензора, трапляється і дебілізм глибшої нужниковості. Але і цей достатньо смердючий.
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19.12.2021 14:21 Відповісти
ти або падла, або хвора людина
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19.12.2021 16:39 Відповісти
Наш Сивочолий Гетьман скаже,як,відріже!!!
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19.12.2021 10:42 Відповісти
ти ще забула добавити "цілую обнімаю".єх фанатів ЗЕленого лайна ніщо не вчить,їм водять по губах ЗЕленою піпеткою а вони всерівно на нашого Сивочолого Гетьмана все дивляться
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19.12.2021 11:50 Відповісти
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19.12.2021 10:47 Відповісти
По дорозі в Польщу, ЗЕбіл!
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19.12.2021 11:05 Відповісти
з Туреччини, а може вже з Мальдивів...

хрін його знає
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19.12.2021 11:10 Відповісти
Бидло і в Африці бидло , так чи ні ?

Чи хрін тебе знає 😡
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19.12.2021 11:56 Відповісти
О, то воно поїде ще в Африку? чи зразу до Ростова?
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19.12.2021 12:49 Відповісти
а хіба ти- "люди" ?
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19.12.2021 18:39 Відповісти
ну хочь не в Оман )))
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19.12.2021 16:40 Відповісти
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19.12.2021 10:53 Відповісти
Не умнічай, надоїв пустозвон. Повісту в зуби - і в ГБР.
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19.12.2021 10:48 Відповісти
А що таке "ГБР"? ГБР єто гдє? російські боти навіть не шифруються.
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19.12.2021 11:24 Відповісти
кацап детектед! клоун кремлевского педофила
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19.12.2021 16:42 Відповісти
Сильна заява, тільки от на плани путіна вона ніяк не вплине і не змінить їх.
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19.12.2021 10:52 Відповісти
одна заява, сама по собі - справді, ніяк не вплине.
А заяви всіх країн-членів НАТО, з заявою з Брюсселя і Вашингтона "в разі чого" надати підтримку Україні та діями показати, що така підтримка надається - вплине, та ще й як.
До чого й закликає і Порошенко: показати і готовність до дій, а також самі конкретні дії.
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19.12.2021 11:01 Відповісти
+47 Владимир Гордеев 211*****

Разве слово "*****" стало нормативной лексикой?

+++++++++++++
+++++++++++++
Если Вам не известно, то с некоторых пор,
указанное Вами слово, очень широко используется
во всем Мире и заменяет фамилию президента соседней с Украиной страны.

Администратор форума.

28.06.2016 14:45
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19.12.2021 14:10 Відповісти
Досить імені Порошенка, щоб ваньки-встаньки падлюка постали на форумах соцмереж
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19.12.2021 11:04 Відповісти
То нах ти мінський договорняк підписав?
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19.12.2021 11:09 Відповісти
канхвети ж якось продавать нада
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19.12.2021 11:13 Відповісти
ти ж, зебільне пардло, навіть не здогадуєшся, що саме закладено в мінських документах, підписаних до 2019-го року; а що - підписане в грудні 2019-го
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19.12.2021 11:16 Відповісти
А ви з дуба впали? Підписав, щоб зупинити російське вторгнення. Зупинив. Домігся накладення санкцій на росію. Завдяки йому в нас під вікнами нема війни і не стоять російські танки.
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19.12.2021 11:20 Відповісти
та воно навіть не тямить, що насправді підписано. Не для дебіьлного розуміння вся глибинна суть тих документів.
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19.12.2021 11:23 Відповісти
Дайте Сивочолому Гетьману,ще один шанс стати президентом і заяви сильного і красивого Порошенка стануть,ще потужніші.
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19.12.2021 11:09 Відповісти
А мінські угоди на чиїх умовах?
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19.12.2021 11:10 Відповісти
"сліпого трасту" канєшно
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19.12.2021 11:14 Відповісти
Паскуда унікальна.
Його лиш в зоопарку за гроші показувати можна.
Але щоб діти не бачили і не чули.
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19.12.2021 11:17 Відповісти
Миколай Чудотворець - святий покровитель моряків та інших мандрівників. А українці і є мандрівники за щастям миром і добробутом для себе !!!
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19.12.2021 11:33 Відповісти
Будь гетманом для соевых, получи повестку ДБР, а не увидел их и "поехали" от страха.
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19.12.2021 11:33 Відповісти
Згинь несимть кацапская и не гикай тут 😠
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19.12.2021 11:59 Відповісти
Имея армию в тапках, и 130 тыс гр в казне, Порошенко сделал все что мог, и не допустил полномасштабной войны. Так что будьте благодарны, что живы, и имеете возможность квакать..!
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19.12.2021 11:46 Відповісти
Так, так, Порошенко особисто взув армію, пам'ятаю. Також пам'ятаю його висловлювання щодо волонтерів. Про 1000 грн. в день виплат бійцям на передовій також пам'ятаю. І про 130 тис. то така ж сама байка, як і все інше. Де б ви зараз "квакали", якби не добровольці та волонтери, а також усі ті люди, які допомагали армії усім, чим могли.
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19.12.2021 12:41 Відповісти
чого зараз волонтери не забезпечують ЗСУ? Зокрема, Нкптунами і Стугнами, а також зарплатою бійцям в окопах? Кста, скільки там нараховується зарплати (в т.ч. в перерахунку на один день); і з якого року вона встановлена? І яка заборгованість нині?
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19.12.2021 14:30 Відповісти
Ви впевнені, що не забезпечують? В міру своїх можливостей, бо кошти десь треба взяти. Зарплату бійцям мають волонтери платити, сейозно? До речі, що таке "Кста" в українській мові?
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21.12.2021 13:28 Відповісти
Вам полегшало від того, що мій коментар в спам відправили? Знайома картина, коли відповіддю на правду є такі дії.
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21.12.2021 13:19 Відповісти
Порошенко все робить для того , щоби Украіна не потрапила в криваві
лапи хутіна , а різного роду бидло , бодається , бо настальгує за
совєтами 😠
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19.12.2021 12:05 Відповісти
Путлер закусив вудила та нахабно виствляє ультимативні вимоги. .Захід та Україна, Грузія , Молдова мають ставити питання так : путлер повинен перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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19.12.2021 12:16 Відповісти
Карабах и Сирия. и с таджико-афганской границы убраться
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19.12.2021 13:05 Відповісти
не забыть бы еще вернуть Курильские острова и Сахалин японцам, а Кёнигсберг - немцам
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19.12.2021 13:06 Відповісти
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19.12.2021 12:53 Відповісти
дмитрик-картинка здох чи ви паровозиком тюх-тюх від ОПи, засмоктали?
Чому не даєш посилання на сру, звідки й черпаєш натхнення? https://aif.ru/euromaidan/prediction/1479415
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19.12.2021 14:24 Відповісти
дмитрик - то інший бот-провокатор. Хоча, тут вони з цими натуром, як то кажуть, "напару"
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19.12.2021 14:32 Відповісти
як правильно ухилятися від повістки

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19.12.2021 13:18 Відповісти
Правильно - це 4 рази в 2014-2015 роках, таких собі верховний ссанич.
Такого ще ніхто повторити так не зміг!!!
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19.12.2021 16:46 Відповісти
тихіше прошу, бо Alterнативний розуму Nato, що позаду 2005рік ще побачить.
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19.12.2021 16:59 Відповісти
В Липецке, местный арбитражный суд поддержал Петра Порошенко - президента Украины и владельца корпорации «Рошен»,
работающей на территории Российской Федерации - липецкая кондитерская фабрика.
http://sd.net.ua/2015/07/22/poroshenko-poluchil-podderzhku-rossijskoj-vlasti.html
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19.12.2021 17:30 Відповісти
за посиланням- вигрібна яма ще й яка, але хід думок, можливо й вірний?
Написано: Воскресенье, 19 декабря 2021 местный арбитражный суд поддержал Петра Порошенко - президента Украины и владельца корпорации «Рошен»,

Хто ж тоді віслюк оманський?
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19.12.2021 18:08 Відповісти
 
 