Порошенко: домовленості на умовах Кремля небезпечні і для України, і для наших сусідів, і для всього вільного світу

П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність Петро Порошенко вважає так звані "пропозиції" Росії стосовно договору із США про "гарантії безпеки" реваншистською заявкою на новий розподіл світу. Порошенко закликав міжнародних партнерів та українську владу з усією серйозністю поставитися до ультиматумів Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ про це п'ятий президент написав у соцмережі Facebook.

"Оприлюднені московською владою минулої п‘ятниці "пропозиції" стосовно договору зі Сполученими Штатами про "гарантії безпеки" дуже б кортіло назвати безглуздими і проігнорувати. Визнати такими, що зайвий раз доводять хворобливі амбіції Кремля на вершителя долі світу. Як власне і вся решта тамтешніх "пропозицій". Якби ж лише ці заяви дедалі більше не нагадували "мирні пропозиції", які періодично лунали у другій половині 30-х років минулого сторіччя з нацистського Берліна. Схоже, імперська хвороба прогресує нині і в Кремлі", – написав Порошенко.

"Цей публічний демарш Кремля є нічим іншим, як реваншистською неоімперською заявкою на новий розподіл світу, окреслення нових розподільчих ліній прямо і буквально по кордонах колишнього СРСР як "виключної московської сфери впливу". У Кремлі, мабуть, забули, що Радянського Союзу вже більше тридцяти років не існує. Там чомусь повірили, що можуть претендувати на "нову Ялту" на "Ялту-2". Таке собі загострення маніакальної туги путінського режиму до відновлення СРСР", – вважає п’ятий Президент.

Петро Порошенко наголосив: ядерна зброя, яку Кремль вважає "головним тузом у колоді", – це передусім відповідальність, а не засіб шантажу.

"Кремлівські забаганки "гарантій безпеки", як тепер ще й видно з тексту оприлюднених проектів, сягають далеко за межі двосторонніх відносин США-РФ. Вони напряму зачіпають національні інтереси переважної більшості держав всього євроатлантичного простору. Причому зачіпають саме у тій сфері, яка робить вільний демократичний світ власне вільним світом. Тому відповідь на ці "пропозиції" не може бути тільки відповіддю офіційного Вашингтона. Реагувати мають всі, кого це стосується. А Київ – найпершим", – зауважив лідер "Європейської Солідарності".

"Закликаю українську владу не ховатися в карпатських горах. Бути не на лижах, а на передовій життя світу. Не можна зневажати небезпеку подій, що розгортаються у нас на очах. Саме сьогодні вирішується доля України та визначається стратегічний горизонт її розвитку", – наголосив Порошенко.

Він застеріг – будь-які перемовини щодо будь-яких гарантій безпеки з Москвою можуть мати місце за чіткої і безапеляційної згоди Кремля деокупувати захоплені території Донбасу і Криму, виведення всіх своїх окупаційниїх військ і посіпак з території України, повернення контролю над нашим кордоном.

"Допоки цього не сталося – будь-які домовленості з Кремлем нежиттєздатні та небезпечні і для України, і для наших сусідів, і для всього вільного світу", – переконаний Петро Порошенко.

"Закликаю міжнародних партнерів з усією серйозністю поставитися до ультиматумів Кремля, підтвердити принципову позицію щодо неприйнятності встановлення сфер впливу, силової зміни кордонів суверенних держав, рівно як і відкинути нав’язування Москвою права вето на вільний вибір розвитку країни", – написав він.

Крим та Донбас мають бути повернуті Україні, Придністров’я – Молдові, Абхазія та Південна Осетія – Грузії, російські окупаційні війська мають піти. А Україна, Грузія та Молдова мають зайняти свої законні місця в європейських та євроатлантичних інтеграційних структурах. Головне, на підставі свого власного вибору – наголосив Петро Порошенко.

"Досвід України з 2014 року доводить, що протистояти кремлівському тиску можна і треба. Тим більше, якщо ми хочемо залишатися вільними у вільному цивілізованому світі, здатному захистити свої демократичні цінності. Україна переможе – переможе вільний світ", – резюмував лідер "Європейської Солідарності".