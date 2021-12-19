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Новини За кордоном Агресія Росії проти України Війна
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Малоймовірно, що хтось кине виклик Росії та допоможе Україні військами, - міністр оборони Великої Британії Воллес

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Малоймовірно, що хтось кине виклик Росії та допоможе Україні військами, - міністр оборони Великої Британії Воллес

Якщо Росія наважиться на широкомасштабний наступ, то українцям доведеться воювати самим, оскільки малоймовірно, що західні країни допоможуть Києву своїми військами.

Як інформує Цензор.НЕТ, з посиланням на УП, таку заяву зробив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес в ефірі каналу Spectator TV

За словами Воллеса, серед інших і Британія скоріш за все не відправить війська для захисту України від російської агресії.

Міністр заявив: "Це факт, що вона (Україна - ред) не є членом НАТО, тому малоймовірно, що хтось збирається відправити війська в Україну, щоб кинути виклик Росії… Ми не повинні обманювати людей стосовно цього".

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Топ коментарі
+56
Вже зараз треба готуватись. Касаби сподіваються на легку прогулянку після масованих ракетних обстрілів аеродромів та військових частин. Тому необхідно розсереджувати війська та техніку, завжди бути напоготові підняти літаки в небо тощо. Особлива увага містам, які московити хочуть оточити, перерізати комунікації та легко отримати. Кожне місто треба перетворити на фортецю. Заздалегідь підготувати амуніцію, провізію, воду. Будь-яке місто - це пастка для атакуючих, кас...би не хочуть застрягнути звільняючи кожну багатоповерхівку, а бомбити все підряд в них не вистачить бомб. Кримський канал треба було ще в 2014 році засипати будівельним та радіоактивним сміттям та замінувати, щоб навіть сподівань не було в кас ...ів його відвойовувати та потім використовувати. В мене питання, чи йде зараз підготовка, коли кожен день може бути останнім ???
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19.12.2021 11:08
+49
просто говорит о реальном состоянии дел.... Как бы Вам не неприятно было это читать.
А Вы хотели , что б Вас защищали иностранцы ?
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19.12.2021 10:56
+37
И не надо отправлять войска. Надо дать оружие. ПВО, в первую очередь.
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19.12.2021 10:57
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***бриты
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19.12.2021 18:14 Відповісти
Если РФ захватит Украину, то Западу конец, потому что РФ больше и население жоще, а плюс Китай богатый и Индия и другие жесткие страны. Запад офигеют, а еще и Украину потерять. Они будут сдаваться, как с Гитлером было, что отступали и убегали. А тут Путин не слабее Гитлера и плюс союзы у него посильнее. Запад должен наоборот всеми странами направлять в Украину войска ибо они не Украину будут защищать, а себя. )))))
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19.12.2021 18:20 Відповісти
Ну, тобто, крім ядерної зброї способу захиститися від скаженого агресора в України немає.
Вмиротворення таке вмиротворення. Тільки ж вони самі незчуються, як житимуть в світі-антиутопії де сильним дозволено все а слабким нічого, а міжнародного права просто не існує.
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19.12.2021 19:17 Відповісти
Украина сама добровольно отказалась от ядерного оружия-какой смысл Европе защищать этих лохов? Спасибо Кравчуку
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19.12.2021 22:43 Відповісти
не Украина добровольно, а комуняка Кравчук с Кучмой, и Буш нависал-заставлял
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19.12.2021 22:58 Відповісти
Понад 90% російської економіки це всього два міста в західній частині РФ і з території України або країн балтійського узбережжя їх можливо накрити за декілька хвилин,питання тільки в тому хто прийме політичне рішення.
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19.12.2021 22:45 Відповісти
Та ми й не розраховуємо на те, що хтось замість нас буде воювати. Дайте нам озброєння та кілька військових фахівців. І можете вважати, що Європа на замкє.
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19.12.2021 22:47 Відповісти
Британия то создает спецподразделение для отправки в Украину в случае нападения РФ, то не собирается никого отправлять. Возникает вопрос, насколько верна информация о нападении РФ на нас в таком случае?
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19.12.2021 23:32 Відповісти
Много шума, всё чтоб забыли и Чауса и налоги и кассовые аппараты и инфляцию и т.д.
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20.12.2021 02:10 Відповісти
навіть більше напишу: практично гарантовано ніхто не дасть своїх вояк, точно як всім було по боку, коли фріци забрали австрію (аналог сьогодні - кацапи і крим). Всякі там нато почнуть чесатись тільки, коли вже москалі конкретно почнуть напад на країни нато (після загарбання України)! А це майже невідворотнє, бо ракова пухлина не може не розмножуватись.

Тільки москалі до весни взагалі не будуть нікуди рипатись - в них по графіку зараз зимова сплячка!
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20.12.2021 04:25 Відповісти
Ну не скажіть, з фінами теж почалась заварушка не влітку. А умови в Україні не в порівняні до Фінляндії(клімат, мається на увазі) Так що виключати нічого не можна... Надіятись на якісь логічні кроки мокшанців не приходиться-"умом Россию не понять"... не я сказав.
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20.12.2021 06:43 Відповісти
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