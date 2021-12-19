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Данілов (1191) оборона (1227)

У плані оборони України вперше прописано дії для всіх інституцій, - Данілов

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У плані оборони України вперше прописано дії для всіх інституцій, - Данілов

У плані оборони України у разі вторгнення російських військ прописано детальний план дій кожної інституції та структури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Апостроф TV розповів секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов.

Він зазначив, що залучення всіх відомств у плані оборони передбачено вперше в історії України.

"Раніше план оборони – це був Генштаб, Збройні сили та групи, які стосуються сектору безпеки та оборони. Цей план оборони – значно ширший документ. Усі відомства, що мають до цього стосунок, визначені як структури, які братимуть у цьому участь. Центральні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, інші інституції – усі будуть залучені до цього питання", – розповів Данілов.

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"Тому що якщо, не дай Боже, буде війна, війна – це справа всіх. Не може бути такого, що одні органи будуть залучені, а інші спостерігатимуть і дивитимуться, чим усе це закінчиться", – додав очільник РНБО.

Він зазначив, що "це було свого часу, коли, на жаль, Російська Федерація через своїх агентів мала тотальний вплив на наш сектор оборони, коли у нас міністром оборони був громадянин Російської Федерації і навіть не один".

"Я впевнений, що плани, які ми пропонуємо сьогодні, проєкти і стратегії, які ми починаємо реалізовувати, будуть корисними для всебічного захисту нашої країни", – сказав Данілов.

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Топ коментарі
+9
Это план куда будут бежать слуги-уроды?
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19.12.2021 11:06
+6
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19.12.2021 11:07
+5
.. Не чуди . Щоб РНБО при бубочці - розродилось .!? Та бути такого не може . Це неприродньо . Данілов розвішує лапшу ,, як завжди .
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19.12.2021 11:14
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Это план куда будут бежать слуги-уроды?
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19.12.2021 11:06 Відповісти
Вже зараз треба готуватись. Каса...и сподіваються на легку прогулянку після масованих ракетних обстрілів аеродромів та військових частин. Тому необхідно розсереджувати війська та техніку, завжди бути напоготові підняти літаки в небо тощо. Особлива увага містам, які московити хочуть оточити, перерізати комунікації та легко отримати. Кожне місто треба перетворити на фортецю. Заздалегідь підготувати амуніцію, провізію, воду. Будь-яке місто - це пастка для атакуючих, кас...би не хочуть застрягнути звільняючи кожну багатоповерхівку, а бомбити все підряд в них не вистачить бомб. Кримський канал треба було ще в 2014 році засипати будівельним та радіоактивним сміттям та замінувати, щоб навіть сподівань не було в кас ...ів його відвойовувати та потім використовувати. В мене питання, чи йде зараз підготовка, коли кожен день може бути останнім ???
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19.12.2021 11:06 Відповісти
Останнє запитання спонукає жити на повну!
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19.12.2021 11:08 Відповісти
Я маю на увазі останнім перед нападом
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19.12.2021 11:09 Відповісти
Паранойя не лечится. Сочувствую.
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19.12.2021 11:17 Відповісти
Кацапизм - это, козломордый, с рождения
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19.12.2021 12:33 Відповісти
Но как быть с пророссийским элементом, типа "Молодженого крыла Партии Шария"? Им же тоже поступают какие либо инструкции из Кремля?
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19.12.2021 11:09 Відповісти
Вообще то по законам военного времени агитация за врага - это измена родине.
А по мирным законам - это демократия
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19.12.2021 12:07 Відповісти
Прям с клавиатуры снял.А есть еще хохлы (среди 73% стада их уйма), "чия хата скраю"
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19.12.2021 12:55 Відповісти
забыл подготовить к подрыву все АЭС...)
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19.12.2021 11:26 Відповісти
Кацапи захвилювались...
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19.12.2021 11:28 Відповісти
п.1 Секретар РНБО їде до мами в ЛНР.
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19.12.2021 11:07 Відповісти
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19.12.2021 11:07 Відповісти
🤣👍👏
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19.12.2021 12:58 Відповісти
В случае нападения Данилов должен будет на броневичке выступить на Крещатике)
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19.12.2021 11:07 Відповісти
Он и выступит. Вот речь: " нам не следует сейчас воевать с русским народом т.к. в случае отражения российской агрессии в самой РФ может начатся раскол. В Украине же наступит западный или украинский мир. Нам коррупционерам нет место в таком мире. Сдавайте оружие гаспада. Русские мне должность обещали!"
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19.12.2021 11:15 Відповісти
" план оборони" який складено і затверджено агентами рашки і зрадникам України ....
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19.12.2021 11:09 Відповісти
. .
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19.12.2021 11:09 Відповісти
Наконец-то СНБО "разродилось" через 7 лет войны.
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19.12.2021 11:11 Відповісти
.. Не чуди . Щоб РНБО при бубочці - розродилось .!? Та бути такого не може . Це неприродньо . Данілов розвішує лапшу ,, як завжди .
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19.12.2021 11:14 Відповісти
В армии для такого рода деятельности была аббревиатура - ИКД
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19.12.2021 11:21 Відповісти
Сам не чуди. Данилов только сейчас хоть лапшу стал вешать, а до этого спал дремучим сном борца с олигархами и с контрабандистами. А до этого ни СНБО, ни Данилов об обороне даже не заикались.
Точно также как и с энергитической безопасностью. Серьезные вопросы им не по зубам. Вот и молчат.
Борцуны...
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19.12.2021 19:10 Відповісти
Все у них впервые!!
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19.12.2021 11:20 Відповісти
стажори
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19.12.2021 11:40 Відповісти
План оборони - президент, уряд і ВРУ в екзилі?
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19.12.2021 11:28 Відповісти
"це було свого часу, коли, на жаль, Російська Федерація через своїх агентів мала тотальний вплив на наш сектор оборони, коли у нас міністром оборони був громадянин Російської Федерації і навіть не один"
А Маша Левченко смотрящая за вовой лохом это кто ? Вскрылась случайно только благодоря чесным рядовым полицейским. Вы проверили в своём СНБО кого и на какие должности она поназначала в госорганы кроме гоги ? А сколько их с вовой корешей пристроенные к бюджету получают зарплаты от государства ? лещенко, ****, *********, маша с уралмаша и т.д олигархи отдыхают в сторонке
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19.12.2021 11:28 Відповісти
У вас ***** бензина нет, долги по зарплатам военнослужащим, нет вооружения - потому что с 2019г вы делали всё чтобы разоружить армию, подорвать её боевой дух, травить патриотов Украины. Продойсвіт зе говорил " мы бы все умерли но крым не отдали" опубликуйте где будут(хотя бы по плану) зеленский , ермак, слуги коломойского и ваши кореша ?
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19.12.2021 11:47 Відповісти
Зе публично обещал Байдену и всему цивилизованному миру назначить прокурора САП до конца этого года.
У Зе нет воли на это уже 1,5 года.
Это безусловно позор и де факто персональное крышевание коррупции.
И если нет воли и мозгов бороться и победить коррупционеров - внутренних врагов и мародёров, то где возьмётся воля для борьбы с внешним врагом?
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19.12.2021 12:15 Відповісти
Така паперка є в бібліотеці дск кожної держустанови з 1945 року. Оновлюється кожні 5 років.
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19.12.2021 12:23 Відповісти
Рэкетир и наперсточник из Луганска может только лапшу на уши вешать. Почему армия обеспечена топливом только на 17% ?
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19.12.2021 12:35 Відповісти
Триздоболы с Банковой. Вы вместо своих маниловских планов горючку и зимнее обмундирование в ВСУ поставьте
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19.12.2021 12:36 Відповісти
ВПЕРШЕ і все? А де ж ВЕЛИКИЙ план, щоб по зЕбільному?
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19.12.2021 12:39 Відповісти
Для того, щоб дати ефективний бій треба проводити навчання максимально наближені до ситуацій, які мають виникнути. Без навчань нічого не вдасться релізувати успішно. Можна тільки завалити ворога трупами.
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19.12.2021 12:43 Відповісти
Аякже ж.Саме тому ,під час реальної загрози вторгнення,за планом, Верховна Рада пішла на п'ятитижневі канікули.
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19.12.2021 12:57 Відповісти
Правильно.
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19.12.2021 21:18 Відповісти
 
 