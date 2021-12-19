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Новини За кордоном Санкції проти Росії
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Німеччина (4542) Кремль (417) санкції (6858) Ламбрехт (57)

"Ми повинні націлюватись на Путіна", - міністерка оборони Німеччини Ламбрехт підтримала посилення персональних санкцій проти Кремля

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Коментуючи загострення ситуації біля українських кордонів з боку РФ, міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що відповідальні за агресію проти України мають відчути "особисті наслідки".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона сказала в інтерв'ю Bild am Sonntag.

Ламбрехт розповіла, що зі стурбованістю спостерігає за стягуванням російських військо до кордонів України, а під час своєї першої на посаді міністра поїздки до Литви відвідає сили швидкого реагування НАТО, "щоб отримати уявлення про те, як військові сприймають ситуацію в регіоні". Вона визнала, що РФ однозначно є агресором, а "ми повинні зробити все можливе, щоб зупинити ескалацію.

За її словами це стосується і жорстких санкцій, зокрема Ламбрехт виступилаза посилення персональних обмежень проти кремлівського керівництва.

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"Ми повинні використовувати весь набір інструментів, який у нас є. Зараз ми маємо націлюватись на [президента Росії Володимира] Путіна та тих, хто його оточує. Люди, відповідальні за агресію, повинні відчувати особисті наслідки. Наприклад те, що вони більше не можуть їздити на Єлисейські поля в Париж за покупками", — заявила міністерка оборони ФРН.

Водночас Ламбрехт з обережністю поставилася до перспективи направленнявійськових НАТО до України: "Ми повинні вичерпати всі варіанти дипломатії та економічних санкцій. І всі подальші кроки мають бути чітко скоординовані в Альянсі", — сказала вона.

Раніше новий канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що в разі військового вторгнення в Україну Росія заплатить високу ціну, але Німеччина розглядає можливість діалогу із Кремлем.

Також читайте: Зеленський про бажання Німеччини "відкрити вікно" до діалогу з Путіним: Там досить холодно
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Топ коментарі
+36
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19.12.2021 11:43
+27
Например, что они больше не могут ездить на Елисейские поля в Париж за покупками..

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19.12.2021 11:48
+17
Канадская газета The Toronto Star 16 декабря опубликовала карикатуру о новогодних желаниях президента России Владимира Путина.
На карикатуре изображен Санта-Клаус, держащий письмо с гербом России.

"Дорогой Санта! Я хочу то, что мое: Украину и Северный полюс... (Путин)",

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19.12.2021 11:38
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Від якої партії міністр оборони? Потрібно сприймати реальність, якою вона є. Все вірно.
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19.12.2021 11:30 Відповісти
СДП партя Шольца
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19.12.2021 13:46 Відповісти
цe тi самi люди що були при Мeркeль. коaлiцiйний уряд тодi був на пополам. а тeпeр тi самi тiльки бeз Мeркeль
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19.12.2021 13:59 Відповісти
Те же яйца ,только в профиль.
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19.12.2021 18:47 Відповісти
Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова сейчас на передовой борьбы со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией. При этом путинские бандиты не собираются останавливаться и будут продолжать вести себя по-хамски со всем миром. А происходит это в том числе потому, что ботоксный фюрер Путлер и его свора используют право вето в ООН для злоупотребления им при проведении своих бандитских проделок в мире. Эта ситуация просто нонсенс. Это то же самое, если преступник с доказанными многочисленными фактами своих бандитских проделок накладывал бы "право вето" на приговор себе и своей шайке. Ботоксный фюрер Путлер и его свора спонсируют всевозможных неонацистов в Европе для её дестабилизации. Именно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость в Европе снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы. При этом немцы в большинстве своём показывают, что они сейчас - интернационалисты. А большинство российского населения наоборот - фашисты, мировоззрение у них фашистское, хамовато-ксенофобское, фанфаронско-милитаристское. Если бы сейчас кремлёвские бандиты дали команду на создание концлагерей по типу гитлеровских или ГУЛАГа, большинство российского населения с удовольствием бы поддержало эту "инициативу властей", выстроилось бы в очереди работать там надзирателями-садистами, ещё и славословило бы власти "за создание новых рабочих мест"
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19.12.2021 21:46 Відповісти
ну звичайно що бабка Меркель тут ні до чого...
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19.12.2021 11:31 Відповісти
можливо у ціеї Фрау е "яйця"....))
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19.12.2021 11:32 Відповісти
Великодні. Але на носі зараз Різдво.
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19.12.2021 12:26 Відповісти
Миколай на дворі. Мені такий подарунок до вподоби. Бо раніше навіть про такі слова й сподіванок не було... А щодо Великодня доживемо - побачимо, як воно буде.
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19.12.2021 12:49 Відповісти
Ростиславе, а ви оцінили потугу української мови та слова, вирвані мною із контексту:" повинні націлюватись..."
Та "перестаньте" мене веселити, вашим талантом...(у ціеї Фрау е "яйця"....))) Але на носі...)
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19.12.2021 14:53 Відповісти
У кошолці?
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19.12.2021 14:08 Відповісти
на цe тобi 8 рокiв знадобилось!
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19.12.2021 11:34 Відповісти
кому? тому хто тільки прийшов до влади і став міністром?
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19.12.2021 12:24 Відповісти
Ви ж бачите, що воно "німець". Отже, про новий уряд у ФРН - не в курсі...
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19.12.2021 12:51 Відповісти
штазi всi однаковi. а про що я нe в курсi нe кугуту ляпать.
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19.12.2021 13:34 Відповісти
***********************, правдаоковколола?
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19.12.2021 15:54 Відповісти
*********************** Said_, правдаоковколола? обожнюю рогульо-кугуто-малороських самкритикiв тiпа Said_
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19.12.2021 18:24 Відповісти
штазi всi однаковi.
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19.12.2021 13:38 Відповісти
"ми маємо націлюватись на Путіна" прозвучало как задача для диверсионной группы.
Жаль что речь только о санкциях....
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19.12.2021 11:36 Відповісти
А каска немецкая ей бы к лицу была.
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19.12.2021 11:37 Відповісти
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19.12.2021 12:19 Відповісти
...и шмайсер))
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19.12.2021 12:25 Відповісти
Времён кайзеровской армии.))
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19.12.2021 13:10 Відповісти
Канадская газета The Toronto Star 16 декабря опубликовала карикатуру о новогодних желаниях президента России Владимира Путина.
На карикатуре изображен Санта-Клаус, держащий письмо с гербом России.

"Дорогой Санта! Я хочу то, что мое: Украину и Северный полюс... (Путин)",

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19.12.2021 11:38 Відповісти
хло нині хоче вкрасти Різдво, хоч його ідейні попередники святкували

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19.12.2021 11:54 Відповісти
...і позбиткувалися теж неслабо

Як Святий Миколай переміг чекіста "Єрмака"-Постишева і Діда Мороза - історія до свята - https://www.youtube.com/watch?v=S4uRanDb2k0&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85
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19.12.2021 13:21 Відповісти
с кем росія воевала за кусок донбаса 7 лет?с инопланетянами?
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19.12.2021 11:38 Відповісти
Не,з,нашими'цивілізованими' сусідами...
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19.12.2021 14:07 Відповісти
зародження нової фашистської держави німці вже провтикали.Пора прокинутись і недопустити її становлення .Гітлер 2.0 грязними кирзачами уже на порозі Европи.
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19.12.2021 11:39 Відповісти
Гітлер,й сралін,2-а,близнюки,й браття!!!...Ми кажемо гітлер ,розуміємо-сралін! Кажемо сралін,розуміємо -гітлер!!!
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19.12.2021 14:05 Відповісти
Наприклад те, що вони більше не можуть їздити на Єлисейські поля в Париж за покупками", - заявила міністерка оборони ФРН. - за рашистські гроші покупки з Єлисейських французських полів.Німечини.Італі\.Венгрії.Австрії,Нідерландів самі поїдуть до українського окупанта
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19.12.2021 11:42 Відповісти
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19.12.2021 11:43 Відповісти
Усі ми чиїсь діти. Отже - хлопці мають право на подарунок від Миколая. Бо вони поводилися гідно.
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19.12.2021 12:57 Відповісти
"Например, что они больше не могут ездить на Елисейские поля в Париж за покупками".(с)
Хрен зна... даже не смешно. А что, в Лондон смогут ездить, на Пикадилли?
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19.12.2021 11:43 Відповісти
Мощная тетка.

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19.12.2021 11:44 Відповісти
Просто газмяс ще не зробив їй пропозиціїї
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19.12.2021 11:48 Відповісти
Например, что они больше не могут ездить на Елисейские поля в Париж за покупками..

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19.12.2021 11:48 Відповісти
если би вонючую кацапню уже давно отрезали от западних коврижек, ей би било не до смеха.
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19.12.2021 12:04 Відповісти
Да ладно, российские воры могут купить всех в той Европе. Ворованные деньги основа европейских экономик.
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19.12.2021 12:13 Відповісти
І в кого ж вони вкрали гроші ?
Чи не в мокшанців?
А чого ти дозволяєш, щоб у тому бе крали?
Останній лошара ?
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19.12.2021 12:40 Відповісти
ето ****** лошара, так как еще батрачит на Українских сайтах за гебнявую пайку.
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19.12.2021 12:53 Відповісти
Скільки лаптєй у лайках попалилось...
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19.12.2021 13:54 Відповісти
БССР еще не вся Европа...
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19.12.2021 12:59 Відповісти
А вы бы отказались от людей которые тащат к вам в дом, без преувеличения, триллионы долларов?
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19.12.2021 12:28 Відповісти
до пори до времени кацап, до пори до времени. Ти же відишь какую тошноту паРаша визивает на пример у Українцев, что не хотят с вам иметь ничего общего, ни за какие триллиони.
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19.12.2021 12:48 Відповісти
Для лаптеногой империи все соседи излишне емоциональни испокон веков, поетому она и прет на них со своим ущербним мессианством как раковая опухоль.
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19.12.2021 13:12 Відповісти
Вот видите.
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19.12.2021 13:16 Відповісти
то ли дело кацапье, народ-********, всегда стоит раком, если не перед убогим царьком, то перед большевисткими палачами, теперь же перед гебнявим жульем и похрюкивает от удовольствия!
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19.12.2021 13:16 Відповісти
воно дитину свою "пороло по пятніцам". Нахер ім думать, кагда полно пасловіц і пгаворок заместо мозга.
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19.12.2021 16:34 Відповісти
а ти у Вiднi потуси на розпродаж - побaчиш якщо мужик свою бабу за жопу лапає на людях- знaчить русскiй
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19.12.2021 13:37 Відповісти
А мне почему-то не смешно. ЭТО-министр обороны!!! самого мощного государства Европы...Куда катится мир...
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19.12.2021 13:37 Відповісти
Целились в Путина, а построили Северный поток
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19.12.2021 11:53 Відповісти
Европа стала раком, а путлер достал из штанов вторую газовую трубу.
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19.12.2021 13:15 Відповісти
После вторжения попробуйте выбить эту цену.
Напугали ёжика голым задом.
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19.12.2021 11:58 Відповісти
В принципе они могут послать кого нибудь за покупками на этих полях. Никто и не узнает.
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19.12.2021 11:58 Відповісти
Например, своих детей, которые давно живут на Западе и имеют нужное гражданство.
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19.12.2021 12:05 Відповісти
А чого ж петя так з Меркельшою взасос цілувався?
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19.12.2021 16:41 Відповісти
Российский олигарх Роман Абрамович получил гражданство Португалии. Абрамович натурализовался по закону о гражданстве, указав себя потомком общины сефардских евреев. У него также есть российский и израильский паспорта.

«Господин Абрамович стал гражданином Португалии в начале этого года благодаря португальскому "Закону о возвращении", который позволяет потомкам сефардских евреев (выходцев из Испании и Португалии) и евреев конверсо (тех, что были насильно обращены в христианство) получить португальское гражданство», По данным швейцарских Le Matin Dimanche и Sonntags Zeitung, бизнесмен в 2016 году запрашивал вид на жительство в Швейцарии, в кантоне Вале. Затем он отозвал запрос, но спустя год подал его вновь. Согласно законодательству, отозванный запрос не может быть разморожен. Роману Абрамовичу предложили подать новое ходатайство, но, по данным изданий, бизнесмен не подал его.
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19.12.2021 12:08 Відповісти
ивреи...вони все можуть..
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19.12.2021 12:14 Відповісти
Т Так он сафари или ашкинази ?
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19.12.2021 15:21 Відповісти
о я я! мордовише удмуртен капитулирен. шисен русишешвайне.
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19.12.2021 12:08 Відповісти
Это удар ниже пояса. Интересно сколько они еще будут имитировать миротворческую деятельность.
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19.12.2021 12:10 Відповісти
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19.12.2021 12:28 Відповісти
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19.12.2021 12:31 Відповісти
Короче пока нас тут потихоньку убивают каждый день, у Европы ощущения боли нет. И не будет.Это уже понятно. Но нужно постоянно напоминать о себе. Потому как те крохи,что они нам дают - все равно огромные суммы по нашим меркам.И с умной головой их можно увеличить тысячекратно на военные цели.
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19.12.2021 12:44 Відповісти
Скажу,більше... Цим,бевзям- сухо,й комфортно,й,вони,нічим,небажають перейматися. Аби на голову некапало...
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19.12.2021 13:56 Відповісти
Последствия пожара на корвете "Проворный" строящемся в Санкт-Петербурге ...

мы строили-строили и наконец-то построили (с)

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19.12.2021 12:47 Відповісти
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19.12.2021 12:59 Відповісти
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19.12.2021 13:00 Відповісти
Як же швидко наші громадяни забули як купували шкарпетки в армію, і збирали допомогу добровольцям. Виходить то все зробив Вальцман і Турчинов, великими керівниками їх тепер називають
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19.12.2021 18:46 Відповісти
Пожар на корыте "Порванный".
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19.12.2021 13:18 Відповісти
Якісний пожар. Дуже Якісний!!!
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19.12.2021 13:50 Відповісти
Єдиним методом подолати цю чуму 21 століття є утворення на території РФ незалежних держав поневолених народів. І це має бути стратегія цивілізованого світу. А не якісь санкції. Новим державам треба буде надати фінансову допомогу в обмін на вивезення з їх території ядерної зброї.
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19.12.2021 12:51 Відповісти
Ідея цікава, але занадто утопічна.
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19.12.2021 13:20 Відповісти
Мені у свій час ідея про те, що СРСР може розвалитися на незалежні держави, задавалася чистою маячнею, а не просто утопічною.
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19.12.2021 13:24 Відповісти
Єдиний спосіб Спасти Європу,є Розчленування ************!!@
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19.12.2021 13:53 Відповісти
Німцям,потрібно пам'ятати, Як їх перемелювали на фарш Українські фронти!!! Нехай молять Господа,аби нас непримусили,Повторити
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19.12.2021 14:57 Відповісти
Испугали ежа голым задом. Да еще на Елисейских полях, где их давно нет. wet
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19.12.2021 15:15 Відповісти
Це дійсно було б дієво! Якби в 2014ом заборонили в'їзд до Європи всім рос.олігархам, їх дітям, та коханкам - вже через тиждень х..ла б знайшли задушеним шарфом! По рос.класиці!
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19.12.2021 21:01 Відповісти
 
 