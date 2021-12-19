"Ми повинні націлюватись на Путіна", - міністерка оборони Німеччини Ламбрехт підтримала посилення персональних санкцій проти Кремля
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Коментуючи загострення ситуації біля українських кордонів з боку РФ, міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що відповідальні за агресію проти України мають відчути "особисті наслідки".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона сказала в інтерв'ю Bild am Sonntag.
Ламбрехт розповіла, що зі стурбованістю спостерігає за стягуванням російських військо до кордонів України, а під час своєї першої на посаді міністра поїздки до Литви відвідає сили швидкого реагування НАТО, "щоб отримати уявлення про те, як військові сприймають ситуацію в регіоні". Вона визнала, що РФ однозначно є агресором, а "ми повинні зробити все можливе, щоб зупинити ескалацію.
За її словами це стосується і жорстких санкцій, зокрема Ламбрехт виступилаза посилення персональних обмежень проти кремлівського керівництва.
"Ми повинні використовувати весь набір інструментів, який у нас є. Зараз ми маємо націлюватись на [президента Росії Володимира] Путіна та тих, хто його оточує. Люди, відповідальні за агресію, повинні відчувати особисті наслідки. Наприклад те, що вони більше не можуть їздити на Єлисейські поля в Париж за покупками", — заявила міністерка оборони ФРН.
Водночас Ламбрехт з обережністю поставилася до перспективи направленнявійськових НАТО до України: "Ми повинні вичерпати всі варіанти дипломатії та економічних санкцій. І всі подальші кроки мають бути чітко скоординовані в Альянсі", — сказала вона.
Раніше новий канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що в разі військового вторгнення в Україну Росія заплатить високу ціну, але Німеччина розглядає можливість діалогу із Кремлем.
Будь ласка, зачекайте...
Та "перестаньте" мене веселити, вашим талантом...(у ціеї Фрау е "яйця"....))) Але на носі...)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%9E%D0%BB%D0%B0%D1%84%D0%B0_%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0
Жаль что речь только о санкциях....
На карикатуре изображен Санта-Клаус, держащий письмо с гербом России.
"Дорогой Санта! Я хочу то, что мое: Украину и Северный полюс... (Путин)",
Як Святий Миколай переміг чекіста "Єрмака"-Постишева і Діда Мороза - історія до свята - https://www.youtube.com/watch?v=S4uRanDb2k0&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85
Хрен зна... даже не смешно. А что, в Лондон смогут ездить, на Пикадилли?
Чи не в мокшанців?
А чого ти дозволяєш, щоб у тому бе крали?
Останній лошара ?
Напугали ёжика голым задом.
«Господин Абрамович стал гражданином Португалии в начале этого года благодаря португальскому "Закону о возвращении", который позволяет потомкам сефардских евреев (выходцев из Испании и Португалии) и евреев конверсо (тех, что были насильно обращены в христианство) получить португальское гражданство», По данным швейцарских Le Matin Dimanche и Sonntags Zeitung, бизнесмен в 2016 году запрашивал вид на жительство в Швейцарии, в кантоне Вале. Затем он отозвал запрос, но спустя год подал его вновь. Согласно законодательству, отозванный запрос не может быть разморожен. Роману Абрамовичу предложили подать новое ходатайство, но, по данным изданий, бизнесмен не подал его.
мы строили-строили и наконец-то построили (с)