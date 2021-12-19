"Ми повинні націлюватись на Путіна", - міністерка оборони Німеччини Ламбрехт підтримала посилення персональних санкцій проти Кремля

Коментуючи загострення ситуації біля українських кордонів з боку РФ, міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що відповідальні за агресію проти України мають відчути "особисті наслідки".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона сказала в інтерв'ю Bild am Sonntag.

Ламбрехт розповіла, що зі стурбованістю спостерігає за стягуванням російських військо до кордонів України, а під час своєї першої на посаді міністра поїздки до Литви відвідає сили швидкого реагування НАТО, "щоб отримати уявлення про те, як військові сприймають ситуацію в регіоні". Вона визнала, що РФ однозначно є агресором, а "ми повинні зробити все можливе, щоб зупинити ескалацію.

За її словами це стосується і жорстких санкцій, зокрема Ламбрехт виступилаза посилення персональних обмежень проти кремлівського керівництва.

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"Ми повинні використовувати весь набір інструментів, який у нас є. Зараз ми маємо націлюватись на [президента Росії Володимира] Путіна та тих, хто його оточує. Люди, відповідальні за агресію, повинні відчувати особисті наслідки. Наприклад те, що вони більше не можуть їздити на Єлисейські поля в Париж за покупками", — заявила міністерка оборони ФРН.

Водночас Ламбрехт з обережністю поставилася до перспективи направленнявійськових НАТО до України: "Ми повинні вичерпати всі варіанти дипломатії та економічних санкцій. І всі подальші кроки мають бути чітко скоординовані в Альянсі", — сказала вона.

Раніше новий канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що в разі військового вторгнення в Україну Росія заплатить високу ціну, але Німеччина розглядає можливість діалогу із Кремлем.

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