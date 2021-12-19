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Київ (13851) Кличко (2817) коронавірус (16712)

За добу від COVID-19 в Києві померли 22 особи, виявлено 374 нові випадки захворювання, - Кличко. КАРТА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Здоров'я

У Києві за минулу добу виявлено 374 підтверджені випадки захворювання на коронавірус (загалом 320 650), зафіксовано 22 летальних випадки від вірусу (загалом 8 008).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав у фейсбуці.

Так, захворіли 212 жінок віком від 18 до 86 років, 148 чоловіків віком від 19 до 91 року, 8 дівчаток від 3 до 17 років і 6 хлопчиків від 8 до 17 років

Зафіксовано 22 летальних випадки від вірусу (загалом 8002). Серед них: 13 жінок від 33 до 86 року, 9 чоловіків від 60 до 91 років.

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До лікарень столиці госпіталізували 36 хворих на коронавірус та 86 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Водночас, 781 осіб подолали коронавірус (загалом 298 545).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (73), Святошинському (54) та в Солом‘янському (52).

За добу від COVID-19 в Києві померли 22 особи, виявлено 374 нові випадки захворювання, - Кличко 01
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Навіть коментарів майже зовсім немає! Так це ж 18- те грудня! А на день св. Миколая і не захворіє ніхто короновірусом! От тільки помирати будуть, та тільки з інших причин!
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19.12.2021 12:11 Відповісти
При этом режиме будет только ковид, нищета и война.
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19.12.2021 12:35 Відповісти
 
 