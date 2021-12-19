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НАТО ніколи не піде на компроміс щодо права Украни вирішувати свою долю, - Столтенберг про вимоги Росії

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

НАТО ніколи не піде на компроміс щодо права Украни вирішувати свою долю, - Столтенберг про вимоги Росії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обіцяє, що Альянс ніколи не піде на компроміс у питаннях безпеки України. Особливо з урахуванням вимог Росії, яка намагається домогтися гарантій того, НАТО більше не буде розширюватися.

Про він заявив в інтерв'ю газеті Le Journal du Dimanche, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми ніколи не підемо на компроміс ані щодо безпеки своїх союзників, ані щодо права кожної країни, включаючи Україну, вирішувати свою власну долю. Це фундаментальні принципи, які були підтверджені не тільки Північноатлантичним союзом, але також і Росією, яка підписала такі документи, як Гельсінський заключний акт 1975 року або Паризька хартія 1990 року", - заявив Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг відкинув вимогу Росії не приймати Україну до НАТО: "Це залежить лише від України та країн-учасниць Альянсу"

Він підкреслив, що Україна є суверенною державою і має право захищати себе відповідно до Статуту ООН.

"У неї є право просити допомоги для досягнення цієї мети, і я не розумію, як це загрожує Росії, яка є агресором у цьому конфлікті", - додав генсек НАТО.

Також читайте: Росія погрожує створенням "контрзагроз", якщо НАТО не виконає вимог Путіна щодо невступу України до Альянсу

Він уточнив, що якщо Росія зважиться застосувати військову силу проти України, їй доведеться заплатити "високу ціну".

"Будуть жорсткіші економічні та політичні санкції, і ми забезпечимо безпеку кожної з наших країн-учасниць", - додав Столтенберг.
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Топ коментарі
+20
В Минобороны РФ заявили, что пожар на корвете «Проворный» - это ещё только начало, если НАТО не отступится, Россия сожжет вообще весь свой флот!
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19.12.2021 13:41
+19
Ніхто не допоміг маленькій Фінляндії: на неї чекала участь по типу країн Балтії. Х..йло точно нападе. Не факт, що саме зараз. Можливо, через півороку-рік. Його тактика зрозуміла. Налякати присутністю військ на кордоні, змусити слабкого Зеленського піти на поступки: референдум, вода в Крим тощо. Одночасно з цим сприяти (і через фейкові націоналістичні організації, керівництво яких часто свідомо чи несвідомо на підсосі кремлядей) виникненню масових заворушень, протестів, Майдану-3. І знову, як в 2014 році, вдарити в цей критичний для країни період анархії та розбрату. Ми в патовій ситуації. Сподіваючись, Зеленському вказали ні в якому разі не йти на поступки Путлеру - це буде шах та, через деяким момент, мат, в кращому випадку, Пд Сходу країни. Тільки готовність українців протистояти рашистам, нанести їм максимальну кількість жертв, втягнути в довгу виснажливу війну в містах мільйонниках нас зможе вберегти. Коли ми покажемо Світу, що готові боронити свою землю, тоді і буде максимальна допомога.
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19.12.2021 13:42
+13
Мож нарабсея своим блеяньем ускорит нашу кооперацию с НАТО, пока все идет в нашу пользу...
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19.12.2021 13:38
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Мож нарабсея своим блеяньем ускорит нашу кооперацию с НАТО, пока все идет в нашу пользу...
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19.12.2021 13:38 Відповісти
Ніхто не допоміг маленькій Фінляндії: на неї чекала участь по типу країн Балтії. Х..йло точно нападе. Не факт, що саме зараз. Можливо, через півороку-рік. Його тактика зрозуміла. Налякати присутністю військ на кордоні, змусити слабкого Зеленського піти на поступки: референдум, вода в Крим тощо. Одночасно з цим сприяти (і через фейкові націоналістичні організації, керівництво яких часто свідомо чи несвідомо на підсосі кремлядей) виникненню масових заворушень, протестів, Майдану-3. І знову, як в 2014 році, вдарити в цей критичний для країни період анархії та розбрату. Ми в патовій ситуації. Сподіваючись, Зеленському вказали ні в якому разі не йти на поступки Путлеру - це буде шах та, через деяким момент, мат, в кращому випадку, Пд Сходу країни. Тільки готовність українців протистояти рашистам, нанести їм максимальну кількість жертв, втягнути в довгу виснажливу війну в містах мільйонниках нас зможе вберегти. Коли ми покажемо Світу, що готові боронити свою землю, тоді і буде максимальна допомога.
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19.12.2021 13:42 Відповісти
Само собой разумеющееся. Здесь ни добавить, ни убрать... Кста, так же завещал и С.Бандера, Если захотите , приведу цитату.
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19.12.2021 13:50 Відповісти
Позор України це Мінскі угоди Порошенко визнав внутрішній конфлікт і розкладення України
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19.12.2021 13:57 Відповісти
Якщо ти не робот, то де таких даунів як ти, розмножують?
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19.12.2021 14:03 Відповісти
а Х..ло не сдохне от своих влажных дебельнуватых пожеланий....
например я мечтаю прочитать о нем Х..ле НЕКРОЛОГ и что....
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19.12.2021 14:24 Відповісти
Путин сам подтолкнул НАТО к принятию Украины в свою структуру

#Цимбалюк #зазеркалье #Tsymbaliukmade
Путин дал старт операции по усмирению российского мишки с завышенным самомнением
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19.12.2021 13:55 Відповісти
Этот Столтенберг просто генератор лозунгов. Только вот проблема в том, что за ними ничего не стоит...
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19.12.2021 13:38 Відповісти
мне кажется, что столтенберг даже перед мочеиспусканием изрыгает какой-нибудь лозунг, типа:
- Никто не смеет идти на компромисс в вопросе в какой унитаз сцать!
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19.12.2021 13:46 Відповісти
так він бендеровець !

я теж перед пісуаром кажу;
"ну і хло... !"
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19.12.2021 13:59 Відповісти
Можно шутить и генерировать лулзы, а можно узреть простой факт: на страны НАТО у Расеюшки "не стоит". Уж как лосиянам чешутся страны Балтии, а "висит груша - нельзя скушать", они в НАТО. Поэтому свою функцию (защитную) эта организация более чем исполняет.
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19.12.2021 14:03 Відповісти
Столтенберг это прежде всего говорящая голова НАТЫ, и голова от имени всей НАТЫ сказала:

НЭТ !!!!
где быть Украине это дело Украины !
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19.12.2021 14:21 Відповісти
Ты бы крестился чаще и казаться будет меньше.
Кстати очень странные у тебя фантазии.
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19.12.2021 14:55 Відповісти
Маленькие старички, типа сцаря, злобные, завистливые и подлые. Он не может громко перднуть, а тихонько воздух портит.
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19.12.2021 14:02 Відповісти
Для достижения целей настоящего Акта Россия и НАТО будут строить свои отношения на общей приверженности следующим принципам:

- уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности всех государств и их права выбора путей обеспечения собственной безопасности, нерушимости границ и права народов на самоопределение, как это закреплено в хельсинкском Заключительном акте и других документах ОБСЕ

27 мая 1997 года. Основополагающий акт Россия - НАТО.

Поэтому все кацапские претензии касательно расширения НАТО сегодня - полная туфта и не имеет под собой никаких оснований, так как кацапы сами с этим согласились. А если они не хотят придерживаться этих соглашений, то зачем заключать новые, если спустя какое-то время кацапня опять не будет их выполнять и потребует очередных уступок?
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19.12.2021 14:53 Відповісти
Що ж,слово "не мальчика,но мужа!"
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19.12.2021 13:38 Відповісти
энто да..
начали взрослеть потихоньку , когда Московия предложила им само-роспустится..
БААЛЬШОЙ прогресс!
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19.12.2021 13:43 Відповісти
Цей кацапський шантаж треба припиняти.
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19.12.2021 13:39 Відповісти
вони самі в свисток на гівно зійдуть
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19.12.2021 14:00 Відповісти
В Минобороны РФ заявили, что пожар на корвете «Проворный» - это ещё только начало, если НАТО не отступится, Россия сожжет вообще весь свой флот!
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19.12.2021 13:41 Відповісти
рашкованы-мерзавцы используют против НАТО брандеры
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19.12.2021 14:03 Відповісти
этот "Проворный" совсем не проворный - заложен еще аж !!!! в 2013 году
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19.12.2021 14:16 Відповісти
Українців ніхто не зрадить і не завоює,якщо українці самі не захочуть себе зрадити, заради московського свинарника.
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19.12.2021 13:42 Відповісти
Що Зеля і робить !
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19.12.2021 13:44 Відповісти
Зєлєнь піддається вихованню конструктивною критикою,що доказують останні події.
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19.12.2021 13:51 Відповісти
ахахаха)) что то я не вижу, чтобы Вовка посадили)
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19.12.2021 14:11 Відповісти
Вовк,Єрмак,Татаров,це саме той зашквар Зєлєні.
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19.12.2021 14:19 Відповісти
а вот возьмем и зрадим - усилим в разы московскую Орду..
а то привыкли кайфовать за нашей спиной
Верните ядренное оружие падлы!
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19.12.2021 13:46 Відповісти
Хочеш повторення Голодоморів і воювати ,ти і діти Українців за мОскву в її безкінченечних війнах? Зраджуй.
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19.12.2021 13:53 Відповісти
так что там насчет ЯО и противо-воздушной обороны?
Противо-воздушная оборона где? - Патриоты, где блд?
В чем задержка?
Даже стингеров не дают - что бы не раздражать Маскву..
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19.12.2021 13:56 Відповісти
За ЯЗ забудь ,Україна виконує свої домовленності,"патріоти" не все одразу,але реально отримати згодом.Ти видно московит,бо не розумієш української,ППО,це по-вашому ПВО.
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19.12.2021 14:17 Відповісти
ты смешон...
давай-до свидания
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19.12.2021 14:18 Відповісти
Дасвіданія,что прієхалі. Нехай Щастить.
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19.12.2021 14:22 Відповісти
постойка, мальчик !

стрингеры нам и даром не нужны - есть свои модернизованные стрелы и иглы:
Україна зможе заповнити той вакуум, який утворився в українській армії в сегменті військових ППО малої дальності.

В Україні розроблено проекти модернізації ПЗРК «Стрела-2М» і «Игла-1». Удосконалені системи отримали найменування «Стрела-2ММ» і «Игла-1М» відповідно. Якісні характеристики модернізованих ПЗРК забезпечуються за рахунок нових модифікацій головок самонаведення (ГСН) розробки Казенного підприємства Центральне конструкторське бюро (ЦКБ) "Арсенал". Головним нововведенням нинішніх українських варіантів (як «Стрели», так і «Иглы-1») також є вдосконалені головні частини - ОГС 36-45 для ПЗРК «Стрела-2ММ» і ОГС УА-424 для ПЗРК «Игла-1М", які вже були продемонстровані на міжнародних виставках. Зазначені ГСН головним чином і забезпечують характеристики модернізованих комплексів. Так, "Стрела-2ММ» здатна ефективно вести вогонь по літаках і вертольотах на зустрічному курсі, оптична ГСН забезпечує комплексний захист від помилкових інфрачервоних (ІЧ) цілей і природних перешкод, підвищена боєздатність в умовах постановки організованих перешкод. ОГС УА-424 забезпечує для ПЗРК «Игла-1М» ефективний захист від перешкод, створюваних ІЧ-пристроями, підвищену ймовірність ураження цілі, а головне - значне збільшення дальності стрільби по цілі на зустрічному курсі.

В Україні також проведена модернізація ПЗРК «Игла» у комплексі, який отримав найменування "336-24". Тут основу модернізації комплексу склало вдосконалення головної частини в ЦКЛ "Арсенал". За розрахунками розробників ГСН, яка прийде на зміну інфрачервоної голівці самонаведення 9Е418, повинна забезпечити модернізованому ПЗРК підвищені тактико-технічні властивості в порівнянні з серійними зразками таких ПЗРК, як Stinger, "Игла-1» і «Игла», не кажучи вже про «Стрелу 2М». Так, наприклад, якщо у «Иглы», коефіцієнт ймовірності ураження цілі в складній помеховій обстановці складає 0,1, то для ПЗРК "336-24" він дорівнює 0,4 до 0,6. Дальність дії комплексу "336-24" складає 5200 м.

Роботи з ПЗРК можуть стати прикладом плідної кооперації значного числа українських оборонних підприємств. Розроблені в ЦКЛ "Арсенал» ГСН можуть вироблятися Науково-виробничим комплексом «Прогрес». Науково-виробниче об'єднання «Павлоградський хімічний завод», яке не один десяток років працює над створенням палива для ракетних двигунів, для ракет ПЗРК "336-24" розробило тверде паливо, що підвищує не тільки їх дальність, але і здатність до маневрування в польоті. Пускові установки портативних ракетних комплексів можуть бути об'єднані в блоки по 4-6-8 штук, і встановлюватися на бронетехніці. Враховуючи, що в цьому випадку обмеження по масі для окремої пускової установки вже не матиме такого критичного значення, як для переносного комплексу, дальність ракет може бути збільшена за рахунок установки потужнішого (важкого) двигуна.

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19.12.2021 14:28 Відповісти
напиши это в наше министерство обороны..
а то там собрали одних идиотов..

https://censor.net/ua/news/3306010/kyyiv_prosyt_ssha_nadaty_rakety_patriot_ta_systemy_ppo_cnn

Київ просить США надати ракети Patriot та системи ППО, - CNN Джерело: https://censor.net/ua/n3306010
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19.12.2021 14:30 Відповісти
Польща купила комплекс Патріотів за.... 9 міліардів долярів !!!!
це тобі не стрінги або джавеліни

я розумію, що на Крадівництві вкрали більше та й Південний Схід України "коштує" в сотні або тисячі разів дорожче за ці 9 лярдів, якщо частину своєї Батьківщини взагалі можна оцінювати в грошах.
але:

ми не маємо підготовлених екіпажів патріотів, а отже на них мають бути американські "добровольці"......

набагато простіше, хоча й менш ефективніше - НАТО закриває небо й море України
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19.12.2021 14:53 Відповісти
Вы правильно указали про очАговое ПВО, а вот настоящего ПВО страны у нас катастрофически мало. Причем ракеты это только четвертая часть проблемв
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19.12.2021 14:48 Відповісти
ПВО і особливо ПРО - наші не сьогоднішні, а вже вчорашні проблеми

недавно прочитав що у нас є установки ПРО - якийсь варіант С-300 (ще з союза) але рашка так і не продала нам до них ракети за всі 30 23 роки

отже, саботажники Південного мають негайно розробляти саме ПРО !!!!
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19.12.2021 14:57 Відповісти
В України немає газу, та нафти, її іще до 70-х років минулого століття викачали мокселі (зїли наше, а тепер кожен своє), тобто, в Європу продавати було нічого, золотий та алмазний фонди, а також "золото партії", та грошові збереження всіх рабів ссср пішли на мацкву. Рудий роздав в Україні всі жирні підприємства тим, хто йому добре тер спину в бані, рівно наливав чарки та тоненько різав ковбасу, а також своїм численним родичам. Податки ніхто не сплачував, навіть пенсії не платили. Вчорашня, та сьогоднішня, колонія лаптя могла самостійно утримувати ядерний арсенал, який залишився на її території?
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19.12.2021 14:04 Відповісти
нужно спросить нищий Пакистан и сев Корею как они могут не только содержать, но и как смогли разработать ЯО с нуля..
Носители готовые, шахты, оборудование, спецы - все это в Украине было ..
Это у вас наверное комплекс меньшевартости - не болейте - лечитесь..

"Вчорашня, та сьогоднішня, колонія лаптя могла самостійно утримувати ядерний арсенал, який залишився на її території?"
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19.12.2021 14:09 Відповісти
а ось це - найпродуктивніше та найпростіше з фінансової та технологічної точки зору рішення !!!

як кажуть в Китаю "Три года упорного труда и три тысячи лет благоденствия !"

але, нам потрібне вікно безпеки у ці три роки, коли ми реально попадемо під прокляття Заходу (

може зкооперуватись з Польщею та Балтією - вони хлопці затяті
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19.12.2021 15:02 Відповісти
Давно писав про такий план-колишні набагато надійніші: і територіально, і по ментальності...всі ми діти "рузького міра" і знаємо, чим це пахне.
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20.12.2021 07:11 Відповісти
Очевидно наш візаві хоче,щоб Україна попала під світові санкції,як Північна Корея,тоді моковити будуть задоволені.
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19.12.2021 14:25 Відповісти
именно для этого боты и раздувают эту тему. любому здравомыслящему человеку ясно, что вернуть себе ядерный статус даже при большом желании Украина не сможет
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19.12.2021 14:37 Відповісти
при політичній волі патріотичного керівництва України зможе і легко !

декілька років матеріальних та інших незручностей, і безпека на десятки років наперед !
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19.12.2021 15:09 Відповісти
а чому не як Пакістан або ще краще Ізраіль ?

зробили ЯО, їх проклинали, а зараз попустило

панове, подивіться на мапу -
України закриває більше половини суходолу між рашкою та "цивілізованим світом" Європи !!!!!!

то ми вартий уваги союзник, хоча б як "передпілля", чи ні ?
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19.12.2021 15:06 Відповісти
Так то треба зрозуміти Європі, а не нам-ми то вже проходили ще з часів монголо-татар
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20.12.2021 07:13 Відповісти
Бедный Воронеж !
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19.12.2021 13:43 Відповісти
всё это вечное говённое блеянение про "никаких компромиссов", все эти заявление бриташный потешных генеральчиков про то, что "никто Украине не поможет" - очень наталкивает на мысль, что запад очень хочет развязать тут войнушку, чтобы рашка завязла в этом конфликте всерьёз и надолго! на Украину им насрать
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19.12.2021 13:43 Відповісти
ДЛББы лишь не учли, что этот пожар разгорится так, что в нём сгорят и они сами.
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19.12.2021 13:48 Відповісти
Блеяньем наши избиратели выбирали овоща, блеяньем наши избиратели выбрали клована, а виноват Столтенберг? Зачетная логика, совково-рашистская с красными революционными труселями.
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19.12.2021 14:08 Відповісти
то что 73% тупого населения - от этого никуда не дется! всегда бОльшая часть народонаселения будет тупой, это факт!
меня беспокоит другой момент, сейчас "коллективный запад" показывает всему миру, что договоры и меморандумы с ним, так же как и выгребной ямой, не стоят и бумаги на которой написаны!
сейчас идёт замечательная демонстрация, что защитить может только наличие ядерного оружия!
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19.12.2021 17:02 Відповісти
Выходит мы можем голосовать "поприколу" и "хуженебудет", а за это своей жизнью должен расплачиваться какой то парень из Техаса.
Это НАТО голосует за представителей опзж которые восьмой год втирают что у нас "внутренний конфликт" , в то время когда даже суд рашки признал наличие своих войск на территории Украины?
Вот когда нам самим будет не насрать на себя возможно тогда что то изменится.
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19.12.2021 14:38 Відповісти
так не голосуй, пля, за дебилов! тебе кричали во весь голос - выбирай достойного чувака, а не зелёную соплю! из-за вас - дебилов, все проблемы!
а "простой техаский парень" должен не за нас воевать, а рядом с нами, потому что все эти "простые техаские парни" обещали кое-чего взамен ядерного оружия, а простоватые хохлы поверили сказочкам, выходит, не очень простых "техаских парней", а настоящих кидал
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19.12.2021 16:51 Відповісти
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19.12.2021 13:46 Відповісти
17 грудня народився син фінського народу і приклад для українців,як треба вчиняти з русотерористо, Сімо Хайха(Simo Häyhä)
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19.12.2021 13:47 Відповісти
Тот самый финский Мюнгхаузен который сочинял что убил за две недели 700 или 900? Меньше чем за месяц он стал инвалидом и больше никогда не воевал. Но зато воображение у него было отменным.
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19.12.2021 13:59 Відповісти
Simo Häyhä (Finnish: [ˈsimo ˈhæy̯hæ] (listen); 17 December 1905 - 1 April 2002) was a Finnish military sniper in World War II during the 1939-1940 Winter War against the Soviet Union. He used a Finnish-produced M/28-30, a variant of the Mosin-Nagant rifle, and a Suomi KP/-31 submachine gun. He is believed to have killed over 500 men during the Winter war, the highest number of sniper kills in any major war.[2][3][4][5] Великобританська вікі більш поважна ніж твоя думка. Смерть русофашистським окупантам.
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19.12.2021 14:09 Відповісти
Все любят сказки. Человеческая натура.
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19.12.2021 14:41 Відповісти
Не пойдет, но и не примет никуда. Пустая демагогия. Такие гарантии в принципе невозможны, а этот секретарь-бутафория не мог упустить случая побалаболить про принципы.
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19.12.2021 13:55 Відповісти
Подписала, так называемая роССия? Так она и Будапештский меморандум и "Большой договор" о "дружбе между Украиной и роССией, в которых гарантировала неприкосновенность границ Украины подписала, а Договор даже ратифицировала. Подписала и забыла. Россия напоминает шлюху, которую застали в чужой постели, а она, прикрывая голую жопу, доказывает, что это не она и ее тамнет.
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19.12.2021 13:58 Відповісти
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19.12.2021 14:04 Відповісти
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19.12.2021 14:07 Відповісти
Мне интересно, сколько раз ********** засланый пытались купить или шантажировать Столтенберга?
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19.12.2021 14:11 Відповісти
Та невже!!! Як і в 2014 році "забезпечите" дієві санкції?
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19.12.2021 14:20 Відповісти
Дерьмак не разрешает да и откатов там нет
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19.12.2021 14:51 Відповісти
Почему Украина не хочет оружие не через структуры НАТО получать, а напрямую от стран. Германия заблокировала поставки, через НАТО, значит надо без посредников заключать такие поставки!
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19.12.2021 14:56 Відповісти
Пойдёте и не сомневайтесь.
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19.12.2021 15:09 Відповісти
Смерть маскалям!
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19.12.2021 15:12 Відповісти
...В воздухе пахнет войной. Большой такой полноценной войнищей. И это - самая главная орочья скрепа из всех вышеназванных. Сложносочиненная такая Царь-скрепа: с дедами на палках, с оскорбленцами по поводу отрицания решающей роли СССР и КПСС, и лично товарища Сталина. Можно забомбить Большой театр, сравнять с землей Ваганьково с Таганкой и всеми МХАТами, гори оно все синим пламенем! Главное - наша война по распорядку! Жирик и Сатановский ракетами машут, Захарова со Скабеевой космами трясут: даешь путинский прорыв в Украину! Лукашенко преданно стонет в супружеской постели: вводи, Владимир Владимирович, ядерный штырь, нет мочи больше терпеть эту немощь перед лицом западного агрессора! В Новосибирске на заводе Чкалова торжественно выкатили истребитель «Охотник»! - Запад вот-вот выкатит глаза!
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19.12.2021 15:14 Відповісти
Ставки повышаются - акции рушатся. Только за месяц Мосбиржа спалила 32 млрд долларов капитализации индекса РТС, уронив рынок на минимумы с мая. Но чего не сделаешь ради понтов? Умри, но держи фасон. Можно рассказать лопоухим про то, как таксовал и бедствовал, пока к Собчаку не пристроили. Лопушки - они такие: ты их за эти два десятилетия разул и раздел до нитки, а они тебе еще и сочувствуют. И дедами на палках машут: «Веди нас вперед, к новым свершениям!» А главное свершение - это война. И плевать, что в ядерной войне победителей не будет, так ведь и проигравших - тоже. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд предупредила еще 8 декабря: если Кремль решится на войну, Россия будет полностью изолирована от мировой финансовой системы. На всякий случай с пациентом беседуют попеременно: то Байден, то Макрон, то Джонсон, передавая с рук на руки. Но тот продолжает теребить главную скрепу. Она, родимая и пугающая - единственное, что может предложить этому миру путинский Оркостан. Здесь даже внятной вакцины от коронавируса разработать не в состоянии. Здесь заводы по производству комбикормов вот-вот остановятся, из-за чего скрепанутым жрать будет нечего. С другой стороны, чем голоднее - тем злее. Злоба и ненависть - главное топливо для войны. Зачем жить, если все равно сдохнешь? Да и разве это жизнь?

Так что воевать они пойдут как миленькие. И не за Путина и Вексельберга, как ерничают высоколобые политологи. За Щелкунчика и Большой театр, за Высоцкого и Бродского, за Достоевского и Толстого, за Цоя и Талькова! И на линию фронта к ним будут приезжать и Юра-музыкант, и Андрей Макаревич с Шендеровичем - поднимать боевой дух, как живые скрепы нашей пещеры. - Сотнік
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19.12.2021 15:14 Відповісти
 
 