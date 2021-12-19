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ПЦУ може послабити чи скасувати піст на Новий рік, поки українці святкують Різдво 7 січня, - Епіфаній

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

ПЦУ може послабити чи скасувати піст на Новий рік, поки українці святкують Різдво 7 січня, - Епіфаній

На 31 грудня і на 1 січня Православна церква України може послабити піст або взагалі скасувати на два дні, поки українці святкують Різдво 7 січня, а не 25 грудня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв’ю Радіо Свобода предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

"До певної міри є порушення посту. І ми навіть обговорювали, в деяких помісних православних церквах є традиція, що на ці два дні, на 31 грудня і на 1 січня, церква може послабити піст або взагалі скасувати на два дні. Церква, як любляча мати, вона може діяти поблажливо. Як кожна мати, своїй дитині або дозволяє щось, навіть порушує певні правила, або, навпаки, діє інколи жорстко, згідно з акривією, тобто точно згідно з правилами", – сказав предстоятель ПЦУ.

"І тому церква в майбутньому може розглянути, якщо це буде соборне загальне рішення, щоб на ці дні, поки ми не перейдемо до новоюліанського календаря, послабити піст, щоб не було порушення. Бо, є зустріч Нового року, хоча це й не головне, багато хто не святкує цей день, але це є справді проблемою", – додав він.

Епіфаній також спрогнозував, що українці впродовж наступних 10 років, у своїй більшості, можуть перейти на святкування Різдва 25 грудня.

7 січня Українська православна церква (ПЦУ), а також Українська греко-католицька церква (УГКЦ) святкуватимуть Різдво Христове за юліанським календарем (так званим "старим стилем").

Римо-католицька церква і більшість протестантських церков, а також більшість православних церков світу святкуватимуть Різдво 25 грудня за сучасним григоріанським календарем чи новоюліанським. В Україні з 2017 року 25 грудня, як і 7 січня, є офіційним вихідним днем.

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Топ коментарі
+13
Я розумію логіку предстоятеля -вся країна заходить в алкогольний запой під час Різдва і з дикунам треба дати історичний час замислитись. Папа послабив піст для Ірландії в день святого Патріка, так що тут все можливе але я особисто проти-треба переходити до святкування зі всіма християнами.
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19.12.2021 14:22
+10
Геть від кацапії - увесь світ святкує Різдво 25 грудня, а це день початку збільшення світового дня. Це - астрономічне явище, і проти природи не попреш
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19.12.2021 14:30
+10


Рiздво разом зi всiм свiтом, а не з москальськими сатанiстами- ось вирiшення проблеми.

копняками з Лавр, на паРашу, на сранi-рязанi москальських сатанiстiв !
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19.12.2021 14:33
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А на небе в кого вы верите - там тоже типа послабят? Давай уж временно там заповеди приостанови, батюшка))
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19.12.2021 14:10 Відповісти
их можно понять
- тяжело разрываться между Рождеством Христовым всего Мира и Рождеством на Московии..
- нужно быть акробатом..
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19.12.2021 14:14 Відповісти
80% українців на всяк випадок будуть їсти і пити на всяк випадок на всі ці дати.
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19.12.2021 14:44 Відповісти
Я розумію логіку предстоятеля -вся країна заходить в алкогольний запой під час Різдва і з дикунам треба дати історичний час замислитись. Папа послабив піст для Ірландії в день святого Патріка, так що тут все можливе але я особисто проти-треба переходити до святкування зі всіма християнами.
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19.12.2021 14:22 Відповісти
Геть від кацапії - увесь світ святкує Різдво 25 грудня, а це день початку збільшення світового дня. Це - астрономічне явище, і проти природи не попреш
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19.12.2021 14:30 Відповісти


Рiздво разом зi всiм свiтом, а не з москальськими сатанiстами- ось вирiшення проблеми.

копняками з Лавр, на паРашу, на сранi-рязанi москальських сатанiстiв !
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19.12.2021 14:33 Відповісти
Звичайно,можна відмінити піст на пару днів,але краще перейти відразу до перевіреного часом продажу індульгенцій...Купив індульгенцію (відпущення гріхів) на вживання скоромного - і хаваєш шо хочеш на Новий Рік...Купив індульгенцію на вбивство - і пуляєш з калаша в кого хочеш..Але це стосується лишень релігійного життя,а щодо світського то за індульгенціями треба йти в нардепи...
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19.12.2021 14:34 Відповісти
Папа зняв заборону на їжу і алкоголь для ірландців на один день під час великого поста на день святого Патріка- в дикунів, на цей день із поклон віків було якесь погансьеюке свято і кельти нічим собі не могли допомогти щоб не набухатись -гени. В українців, тих хто бухає на новий рік, а потім святкує Різдво, а після того бухає на старий новий рік та сама дикунськенапасть.
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19.12.2021 14:48 Відповісти
…і потім, ніхто не заставляє пересічного громадянина бухати коли захоче і святкувати те що захоче. На заході, наприклад із вами не погодяться, що українські євреї, котрі у вас зараз у владі це… євреї. В цілому світі, євреями рахуються тількі ті, що притримуються галаху але Додік із Запарожья, котрий ******** сальце в суботу із вами не погодиться. Іудаїзм це не національність, а релігія. Розумієте до чого я веду? Ви або християнин або пжуєте алєвьє і ригаєте на ялинку.
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19.12.2021 14:55 Відповісти
Господь ослабит пост, чтобы рабы божьи упились и ужрались в его день рождения.
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19.12.2021 14:52 Відповісти
Вообще-то речь о праздновании нового года.
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19.12.2021 14:55 Відповісти
Чи не пора вже нашим церковним ієрархам вивчити таку просту астрономію що період обертання Землі навколо Сонця не ділиться націло на період її обертання навколо своєї осі, тобто рік не містить цілого числа діб. Давніше люди цього не знали і тому за багато століть в календарі набігла різниця в 13 діб. В новому (Юліанському) календарі ця помилка була виправлена. Проте до православних (і чомусь до греко-католиків) ця наука не дійшла і вони залишили свята в старому (неправильному) календарі. Бо якщо день народження Ісуса на початку нової ери відзначали в день закінчення зимового сонцестояння (очевидно що символічно бо точна дата його народження невідома) то і нині це має бути той день коли Сонце перебуває в тій самій фазі, тобто 25 грудня.
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19.12.2021 14:55 Відповісти
в Библии вроде нет понятия год, месяц и т.п. так что, имхо, точные даты никому не нужны,главное, чтобы было. можно сделать, типа, явились во сне шаману главному церковнику святые и сказли, дескать, празднуем - и все празднуют, или, там, целебный источник заработал или еще что-то в этом духе. а так это все чисто исторические традиции.
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19.12.2021 18:21 Відповісти
Мракобесие трудно поддается лечению.Греки ,принесшие нам православие ,празднуют Рождество 25 декабря.Для меня это -главное.А не роспопы.Со времен Петра попы получали царское жалованье.Церковь обслуживала царей,а не народ.И сейчас -тоже.Уже начались терракты в церквях самими верующими.С молодежью нужно работать.И победа будет за нами.Мазепа займет достойное место у нас.
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19.12.2021 15:00 Відповісти
Празднуем Рождество 25 декабря и не каких проблем с НГ .Это только тупорылые кацапы все отдельно от всей планеты праздновать хотят .Им еще НГ надо с Китаем начать встречать , и вообще все будет так как надо.
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19.12.2021 15:19 Відповісти
Біблія про піст-"Їжа Тебе не наближає до Бога і не віддаляє від нього. Чи Ти голодний , нічого в Бога не втратиш, чи то ситий,нічого не отримаєш від нього"
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19.12.2021 15:23 Відповісти
молодец Епифаний. Мягко и уверенно продвигает нас к смещению Рождества на декабрь...
я бы конечно был бы против год-два, а потом думаю привык. В конце концов мало кого знаю, кто отмечает сейчас старый новый год, а лет 20 назад очень даже праздновали.
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19.12.2021 15:26 Відповісти
Давно пора. Як у людей.
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19.12.2021 19:08 Відповісти
Пастир має пояснити заблудшим вівцям що їх годинник відстав на 14діб а не самому ставати вівцею. так до поправок Божих заповідей недалеко.
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19.12.2021 16:28 Відповісти
стадо "обернется и попрет его ногами"
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19.12.2021 20:39 Відповісти
Ну всё, а я то думал, а теперь то можно )))) Как будто кто то их вообще слушает, ну есть конечно какая то горстка невменяемых которые постят, но основная масса не обращает внимания на этот поповский бред.
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19.12.2021 17:00 Відповісти
Ну, це, взагалі, якась дурня. Може, легше перейти на нормальний календар, а не влаштовувати цирк. А то живуть за Григоріанським, а Різдво чомусь святкують за Юліанським ці православні. І сміх і гріх.
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19.12.2021 18:04 Відповісти
Тут такое не поможет.Нужно менять на уровне государства.Например, сделать 7 января робочим днем.
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19.12.2021 18:57 Відповісти
Не треба нічого послаблювати! Епіфаній, не будь другим Папою. Є норми, не тобі їх порушувати. Нахай їдять, п'ють, але, знають, що вони грішники! Вам лібералізм боком вилізе.
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19.12.2021 19:07 Відповісти
И что это значит? А значит то, что всякая церковь и религия, это обычная секта. Если святой пост они могут отменить, или ужесточить , или послабить по своему настроению, то они сами в Бога не верят, и знают, что они обычная очередная секта
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19.12.2021 19:18 Відповісти
100% Нехай або труси одягнуть, або хрестика знімуть.
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19.12.2021 19:48 Відповісти
рождение иисуса дважды и в разные годы 25 и 7 января бывает только у московитов
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19.12.2021 20:17 Відповісти
пуйло, прекращай жрать дерьмо.
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19.12.2021 22:16 Відповісти
Нет более консервативной и дремучей категории чем "верующие" (а не думающие), ибо логично было бы отмечать им "рождество" примерно 20-22 декабря, потому что, то была замена Сатурналии "рождеством"когда христианство стало официально новой религией римской империей (подданных и рабов, а не свободных граждан).Христианство изначально было и осталось религией рабов и это исторический факт (а не оскорбление)!
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20.12.2021 08:48 Відповісти
цитата из одного произведения:

- Между прочим, единственная ошибка римлян состояла в том, что они этого бомжа распяли прилюдно. Во все времена плебс создавал себе кумиров из героев подобных шоу. Любому массовому психозу нужна лишь точка кристаллизации, все прочее - дело техники и времени... Кстати, меня давно интересует: если бы его не к кресту пригвоздили, а сгноили бы в урановых рудниках - как полагаешь, носили бы сейчас эти идиоты на своих шеях изотопы Урана-235?

- Урановые рудники позже появились. А то бы, конечно, сослали. И - носили.
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25.12.2021 14:33 Відповісти
Почитал новость. Пробежался по комментам. Сижу, смеюсь. Ни одному в голову не пришло, что споры о том, когда отмечать т.н. "Рождество" - полностью аналогичны спорам в психбольнице между тем, какой диагноз лучше: "мания Наполеона" или "мания Юлия Цезаря". Верующие, сражающиеся за дату отмечания надуманного праздника, не вызывают никакого сочувствия. Тем более, что лечиться ни один из них даже не собирается. А выгода от этого - лоснящимся от жира попам, типа Епифания. И поддерживающим их госструктурам. Посколько холуйская православная церковь всегда работала в первую очередь - на государство. Являясь его частью.
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25.12.2021 14:31 Відповісти
 
 