ПЦУ може послабити чи скасувати піст на Новий рік, поки українці святкують Різдво 7 січня, - Епіфаній
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На 31 грудня і на 1 січня Православна церква України може послабити піст або взагалі скасувати на два дні, поки українці святкують Різдво 7 січня, а не 25 грудня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв’ю Радіо Свобода предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.
"До певної міри є порушення посту. І ми навіть обговорювали, в деяких помісних православних церквах є традиція, що на ці два дні, на 31 грудня і на 1 січня, церква може послабити піст або взагалі скасувати на два дні. Церква, як любляча мати, вона може діяти поблажливо. Як кожна мати, своїй дитині або дозволяє щось, навіть порушує певні правила, або, навпаки, діє інколи жорстко, згідно з акривією, тобто точно згідно з правилами", – сказав предстоятель ПЦУ.
"І тому церква в майбутньому може розглянути, якщо це буде соборне загальне рішення, щоб на ці дні, поки ми не перейдемо до новоюліанського календаря, послабити піст, щоб не було порушення. Бо, є зустріч Нового року, хоча це й не головне, багато хто не святкує цей день, але це є справді проблемою", – додав він.
Епіфаній також спрогнозував, що українці впродовж наступних 10 років, у своїй більшості, можуть перейти на святкування Різдва 25 грудня.
7 січня Українська православна церква (ПЦУ), а також Українська греко-католицька церква (УГКЦ) святкуватимуть Різдво Христове за юліанським календарем (так званим "старим стилем").
Римо-католицька церква і більшість протестантських церков, а також більшість православних церков світу святкуватимуть Різдво 25 грудня за сучасним григоріанським календарем чи новоюліанським. В Україні з 2017 року 25 грудня, як і 7 січня, є офіційним вихідним днем.
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- тяжело разрываться между Рождеством Христовым всего Мира и Рождеством на Московии..
- нужно быть акробатом..
Рiздво разом зi всiм свiтом, а не з москальськими сатанiстами- ось вирiшення проблеми.
копняками з Лавр, на паРашу, на сранi-рязанi москальських сатанiстiв !
шамануглавному церковнику святые и сказли, дескать, празднуем - и все празднуют, или, там, целебный источник заработал или еще что-то в этом духе. а так это все чисто исторические традиции.
я бы конечно был бы против год-два, а потом думаю привык. В конце концов мало кого знаю, кто отмечает сейчас старый новый год, а лет 20 назад очень даже праздновали.
- Между прочим, единственная ошибка римлян состояла в том, что они этого бомжа распяли прилюдно. Во все времена плебс создавал себе кумиров из героев подобных шоу. Любому массовому психозу нужна лишь точка кристаллизации, все прочее - дело техники и времени... Кстати, меня давно интересует: если бы его не к кресту пригвоздили, а сгноили бы в урановых рудниках - как полагаешь, носили бы сейчас эти идиоты на своих шеях изотопы Урана-235?
- Урановые рудники позже появились. А то бы, конечно, сослали. И - носили.