Мігранти знову намагалися прорватися з Білорусі у Польщу, є затримані
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Мігранти на кордоні Польщі та Білорусі вчергове намагалися незаконно прорватися на польську територію.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це йдеться в мікроблозі Twitter прикордонної служби Польщі.
"Вчора, 18 грудня, 76 осіб намагалися нелегально перейти кордон. На ділянці в Черемчі група з 20 осіб силою форсувала кордон, кидаючи каміння в польські служби. Всі люди затримані", – йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, криза на польсько-білоруському кордоні триває від серпня. Відтоді у Польщі зафіксовано приблизно 40 тисяч спроб нелегально перетнути кордон.
Польща та країни Балтії звинувачують Білорусь та РФ у гібридній агресії із застосуванням штучно створеного міграційного потоку.
Від початку вересня до кінця листопада на польсько-білоруському кордоні діяв надзвичайний стан. З початку грудня його було замінено на обмеження у пересуванні в прикордонній зоні за розпорядженням глави МВС Польщі.
Варшава планує збудувати до середини 2022 року на відрізку кордону з РБ протяжністю майже 200 км загородження заввишки понад 5 метрів.
Будь ласка, зачекайте...
Почивал геройский дед
В облаках десятки лет!
Он прописан на том свете
После бойни в 43-м...
Проявил себя в бою
И теперь живет в раю.
Но слышны все чаще деду
Крики-оры про победу.
Дед глядит сквозь тучи вниз:
«Не иначе коммунизм».
Не скрывая интерес,
Дед на землю тайно слез.
Для почину и порядку -
Прямиком в родную Вятку.
Ищет дед свою деревню,
А кругом одни деревья.
Кое-где изба кривая
Да фундамент от сарая,
По макушку сел амбар...
Голод был или пожар?
И в соседних деревнях -
Пустота, ковыль и прах.
На поваленный сев столб,
Дед устало вытер лоб:
«Это ж что в стране творится?
За Урал пустили фрицев!
Разбомбил всё немчурА...
Да еще кричит «Ура»!
Дед с тревогой на лице
Лесом, полем и в райцентр.
Слезы сдерживал как мог -
Все разбито, нет дорог...
Дед, не сдерживая стона,
Брел до самого района.
Не сломали шею гидре -
Своего добился Гитлер.
Там не лучшая картина -
Победил страну немчИна!
Нищета, лежат заборы,
Вдоль дорог - отходов горы.
Немцев нет, но весь народ....
Веселится и поет,
И из каждого двора
Льется громкое «Ура!».
Дед глядит, идут студенты,
А на каждом - вьются ленты.
Те, что власовцы носили...
Дед свалился, обессилев.
Но сломив волну недуга,
Отыскал родного внука.
Тот обрадовался деду
И айда пить за Победу,
Не стесняясь в выраженьях,
За страну и достиженья.
За бэушный Мерседес,
За большой нагрудный крест
С жирным Сталиным в серёдке,
За медали и пилотки,
Что Россию наводнили...
И чтоб в мире все так жили!
Долго слушал этот бред,
Вытирая слезы дед.
А потом сказал потомку:
«Что ж ты пляшешь на обломках?
Не построивши свое,
Носишь вражее тряпье.
Колбаса, портки, машины -
От китайцев и немчины!
В своем поле трактор кинув,
Вы бомбите Украину!
Полетели на орбиты,
А картошка - из Египта!
Что ж вы сделали, ребята?
Жрёте с радостью с лопаты,
Вам работать, братцы, надо,
А не бегать грозным стадом...»
Внук насупился как бык:
«Прикуси, старик, язык...»
И идет грозой на деда.
Ну а тот - быстрей на небо,
И глядит на них с небес:
«Все! Рассеюшке - конец...»
Тетяна Малахова 2016
Поляки ведь, уже и ямы нарыли. И даже опробовали отстрел "студентов". Некто Чечко, уже бульбофраерам, это рассказал))).
Красный Крест, что-то не чешится.
Тщательнее надо. Тщательнее.