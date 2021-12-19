Мігранти знову намагалися прорватися з Білорусі у Польщу, є затримані

Мігранти на кордоні Польщі та Білорусі вчергове намагалися незаконно прорватися на польську територію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це йдеться в мікроблозі Twitter прикордонної служби Польщі.

"Вчора, 18 грудня, 76 осіб намагалися нелегально перейти кордон. На ділянці в Черемчі група з 20 осіб силою форсувала кордон, кидаючи каміння в польські служби. Всі люди затримані", – йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, криза на польсько-білоруському кордоні триває від серпня. Відтоді у Польщі зафіксовано приблизно 40 тисяч спроб нелегально перетнути кордон.

Польща та країни Балтії звинувачують Білорусь та РФ у гібридній агресії із застосуванням штучно створеного міграційного потоку.

Від початку вересня до кінця листопада на польсько-білоруському кордоні діяв надзвичайний стан. З початку грудня його було замінено на обмеження у пересуванні в прикордонній зоні за розпорядженням глави МВС Польщі.

Варшава планує збудувати до середини 2022 року на відрізку кордону з РБ протяжністю майже 200 км загородження заввишки понад 5 метрів.

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