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Мігранти знову намагалися прорватися з Білорусі у Польщу, є затримані

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Мігранти знову намагалися прорватися з Білорусі у Польщу, є затримані

Мігранти на кордоні Польщі та Білорусі вчергове намагалися незаконно прорватися на польську територію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це йдеться в мікроблозі Twitter прикордонної служби Польщі.

"Вчора, 18 грудня, 76 осіб намагалися нелегально перейти кордон. На ділянці в Черемчі група з 20 осіб силою форсувала кордон, кидаючи каміння в польські служби. Всі люди затримані", – йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄСПЛ заборонив Польщі висилати мігрантів, які вже потрапили на її територію

Як повідомлялося, криза на польсько-білоруському кордоні триває від серпня. Відтоді у Польщі зафіксовано приблизно 40 тисяч спроб нелегально перетнути кордон.

Польща та країни Балтії звинувачують Білорусь та РФ у гібридній агресії із застосуванням штучно створеного міграційного потоку.

Від початку вересня до кінця листопада на польсько-білоруському кордоні діяв надзвичайний стан. З початку грудня його було замінено на обмеження у пересуванні в прикордонній зоні за розпорядженням глави МВС Польщі.

Варшава планує збудувати до середини 2022 року на відрізку кордону з РБ протяжністю майже 200 км загородження заввишки понад 5 метрів.

Також читайте: Тіло мігранта з Нігерії знайшли у Польщі поблизу кордону з Білоруссю

Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+14
Про "великию" раисю

Почивал геройский дед
В облаках десятки лет!
Он прописан на том свете
После бойни в 43-м...

Проявил себя в бою
И теперь живет в раю.
Но слышны все чаще деду
Крики-оры про победу.

Дед глядит сквозь тучи вниз:
«Не иначе коммунизм».
Не скрывая интерес,
Дед на землю тайно слез.

Для почину и порядку -
Прямиком в родную Вятку.
Ищет дед свою деревню,
А кругом одни деревья.

Кое-где изба кривая
Да фундамент от сарая,
По макушку сел амбар...
Голод был или пожар?

И в соседних деревнях -
Пустота, ковыль и прах.
На поваленный сев столб,
Дед устало вытер лоб:

«Это ж что в стране творится?
За Урал пустили фрицев!
Разбомбил всё немчурА...
Да еще кричит «Ура»!

Дед с тревогой на лице
Лесом, полем и в райцентр.
Слезы сдерживал как мог -
Все разбито, нет дорог...

Дед, не сдерживая стона,
Брел до самого района.
Не сломали шею гидре -
Своего добился Гитлер.

Там не лучшая картина -
Победил страну немчИна!
Нищета, лежат заборы,
Вдоль дорог - отходов горы.

Немцев нет, но весь народ....
Веселится и поет,
И из каждого двора
Льется громкое «Ура!».

Дед глядит, идут студенты,
А на каждом - вьются ленты.
Те, что власовцы носили...
Дед свалился, обессилев.

Но сломив волну недуга,
Отыскал родного внука.
Тот обрадовался деду
И айда пить за Победу,

Не стесняясь в выраженьях,
За страну и достиженья.
За бэушный Мерседес,
За большой нагрудный крест

С жирным Сталиным в серёдке,
За медали и пилотки,
Что Россию наводнили...
И чтоб в мире все так жили!

Долго слушал этот бред,
Вытирая слезы дед.
А потом сказал потомку:
«Что ж ты пляшешь на обломках?

Не построивши свое,
Носишь вражее тряпье.
Колбаса, портки, машины -
От китайцев и немчины!

В своем поле трактор кинув,
Вы бомбите Украину!
Полетели на орбиты,
А картошка - из Египта!

Что ж вы сделали, ребята?
Жрёте с радостью с лопаты,
Вам работать, братцы, надо,
А не бегать грозным стадом...»

Внук насупился как бык:
«Прикуси, старик, язык...»
И идет грозой на деда.
Ну а тот - быстрей на небо,

И глядит на них с небес:
«Все! Рассеюшке - конец...»

Тетяна Малахова 2016
показати весь коментар
19.12.2021 14:30
+5
Когда уже морозы трахнут??? Черножопые охренеют...
показати весь коментар
19.12.2021 16:06
+3
Є затримані? Шкода, що нема завалених. Бо ці інакше, на жаль, не зупиняться...
показати весь коментар
19.12.2021 15:59
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Правила форума Рада форумчан
Про "великию" раисю

Почивал геройский дед
В облаках десятки лет!
Он прописан на том свете
После бойни в 43-м...

Проявил себя в бою
И теперь живет в раю.
Но слышны все чаще деду
Крики-оры про победу.

Дед глядит сквозь тучи вниз:
«Не иначе коммунизм».
Не скрывая интерес,
Дед на землю тайно слез.

Для почину и порядку -
Прямиком в родную Вятку.
Ищет дед свою деревню,
А кругом одни деревья.

Кое-где изба кривая
Да фундамент от сарая,
По макушку сел амбар...
Голод был или пожар?

И в соседних деревнях -
Пустота, ковыль и прах.
На поваленный сев столб,
Дед устало вытер лоб:

«Это ж что в стране творится?
За Урал пустили фрицев!
Разбомбил всё немчурА...
Да еще кричит «Ура»!

Дед с тревогой на лице
Лесом, полем и в райцентр.
Слезы сдерживал как мог -
Все разбито, нет дорог...

Дед, не сдерживая стона,
Брел до самого района.
Не сломали шею гидре -
Своего добился Гитлер.

Там не лучшая картина -
Победил страну немчИна!
Нищета, лежат заборы,
Вдоль дорог - отходов горы.

Немцев нет, но весь народ....
Веселится и поет,
И из каждого двора
Льется громкое «Ура!».

Дед глядит, идут студенты,
А на каждом - вьются ленты.
Те, что власовцы носили...
Дед свалился, обессилев.

Но сломив волну недуга,
Отыскал родного внука.
Тот обрадовался деду
И айда пить за Победу,

Не стесняясь в выраженьях,
За страну и достиженья.
За бэушный Мерседес,
За большой нагрудный крест

С жирным Сталиным в серёдке,
За медали и пилотки,
Что Россию наводнили...
И чтоб в мире все так жили!

Долго слушал этот бред,
Вытирая слезы дед.
А потом сказал потомку:
«Что ж ты пляшешь на обломках?

Не построивши свое,
Носишь вражее тряпье.
Колбаса, портки, машины -
От китайцев и немчины!

В своем поле трактор кинув,
Вы бомбите Украину!
Полетели на орбиты,
А картошка - из Египта!

Что ж вы сделали, ребята?
Жрёте с радостью с лопаты,
Вам работать, братцы, надо,
А не бегать грозным стадом...»

Внук насупился как бык:
«Прикуси, старик, язык...»
И идет грозой на деда.
Ну а тот - быстрей на небо,

И глядит на них с небес:
«Все! Рассеюшке - конец...»

Тетяна Малахова 2016
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19.12.2021 14:30 Відповісти
А почему бы их не пропустить и через пару километров произвести арест этой шоблы, ведь на зоне в Польше тоже нужны рабочие руки а поляки их там на своей зоне сделают их не по-польски!!!! Женщин и детей отправить обратно на родину, без мужиков они будут дома сидеть тихо!!!!!!!!
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19.12.2021 15:00 Відповісти
Остались самые стойкие?
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19.12.2021 15:03 Відповісти
Пора применять ........... как, в СССР, против басмачей.
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19.12.2021 15:14 Відповісти
Басмачі були в себе вдома на відміну від москалів, СРСР розпався і басмачі всюди повернулись до влади.
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19.12.2021 15:50 Відповісти
Є затримані? Шкода, що нема завалених. Бо ці інакше, на жаль, не зупиняться...
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19.12.2021 15:59 Відповісти
затримали поток сміття і що дальші з ним??? назад в бульбостан чи в європу?
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19.12.2021 17:22 Відповісти
Когда уже морозы трахнут??? Черножопые охренеют...
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19.12.2021 16:06 Відповісти
Странно.
Поляки ведь, уже и ямы нарыли. И даже опробовали отстрел "студентов". Некто Чечко, уже бульбофраерам, это рассказал))).
Красный Крест, что-то не чешится.
Тщательнее надо. Тщательнее.
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19.12.2021 16:10 Відповісти
Та лишатись жити і працювати в Білорусі під законами диктатора біженці чомусь не хочуть,вони мали ввиду і Лукашенка і Путіна.
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19.12.2021 16:18 Відповісти
Скоро морози, сирійці народ теплолюбивий. При температурі 10'С з знаком мінус швиденько замерзнуть і захочуть додому.
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20.12.2021 06:51 Відповісти
 
 