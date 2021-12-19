20 грудня на дорогах України буде ожеледиця, можливі проблеми з рухом, - ДСНС

Завтра, 20 грудня, погода в Україні сприятиме ожеледиці на дорогах. Враховуючи це, на окремих ділянках є загроза проблем із рухом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Вночі та вранці 20 грудня на дорогах більшості областей України, а також у Києві, ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий). Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - йдеться в повідомленні.

Також водіїв закликають дотримуватися дистанції та швидкісного режиму.

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