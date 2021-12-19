Лідирують книги та кінотеатри: Понад 3 млн українців вже скористалися послугою єПідтримка
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я Технології
Серед покупок лідирують кінотеатри та книги. Понад 3 мільйонів українців вже успішно скористалися послугою єПідтримка
Інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федоровa.
19 грудня в Україні запрацювала програма з виплати 1000 грн громадянам із "зеленими" сертифікатами про вакцинацію проти коронавірусу.
За словами Федорова, понад 3 млн громадян підключили послугу станом на неділю, і більшість із них уже отримали гроші.
Міністр зазначив, що Монобанк, Альфа-банк та А-банк дали доступ клієнтам до коштів раніше за інші банки. При цьому клієнти решти фінустанов, які приєдналися до проєкту, отримають кошти протягом 10 днів.
За кількістю витрачених грошей на даний момент лідирують книги та кінотеатри. Також українці витрачають кошти на квитки Укрзалізниці.
"Попередньо проєкт розрахований на один рік, тому всі точно встигнуть. Не забувайте оновлювати програму Дія", - нагадав міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Раньше мало кто читал КОНСТИТУЦИЮ УКРАИНЫ, теперь каждый знает, что это документ прямого действия,и что ни один чиновник не может розчерком пера урезать существующие права и свободы, а единственным законодательным органом в Украине явдяется ВЕРХОВНА РАДА. Теперь КОНСТИТУЦИЮ носим с собой,что бы показывать полицейским, что они нарушают это и это.
Мы стали образованней,стали разбираться в Уголовном Кодексе, по любой из статей которого можно будет в будущем привлечь многих из действующей власти.
Мы узнали, что из себя представляют фармкоорпорации, жажда наживы для которых затмила все остальное. и которые будут делать все, через продажных политиков по всему миру, что бы каждый прочно сидел на "игле" и не смог с нее соскочить.
И самое основное, что мы узнали,что когда существовала КИЕВСКАЯ РУСЬ, в том месте, где сейчас Москва,кроме лягушек и болот ничего не было, и что ПРАВОСЛАВНО-САТАНИСТСКАЯ ОРДА-МОСКОВИЯ-РОССИЯ не имеет никакого отношения к СВЯТОЙ КИЕВСКОЙ РУСИ!