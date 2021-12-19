Лідирують книги та кінотеатри: Понад 3 млн українців вже скористалися послугою єПідтримка

Серед покупок лідирують кінотеатри та книги. Понад 3 мільйонів українців вже успішно скористалися послугою єПідтримка

Інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федоровa.

19 грудня в Україні запрацювала програма з виплати 1000 грн громадянам із "зеленими" сертифікатами про вакцинацію проти коронавірусу.

За словами Федорова, понад 3 млн громадян підключили послугу станом на неділю, і більшість із них уже отримали гроші.

Міністр зазначив, що Монобанк, Альфа-банк та А-банк дали доступ клієнтам до коштів раніше за інші банки. При цьому клієнти решти фінустанов, які приєдналися до проєкту, отримають кошти протягом 10 днів.

За кількістю витрачених грошей на даний момент лідирують книги та кінотеатри. Також українці витрачають кошти на квитки Укрзалізниці.

"Попередньо проєкт розрахований на один рік, тому всі точно встигнуть. Не забувайте оновлювати програму Дія", - нагадав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тисяча за вакцинацію. "Кіберполіція відстежуватиме підозрілі виплати", - Федоров