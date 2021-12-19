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Місцеві бюджети отримають понад 20 млрд грн для покриття різниці в тарифах на тепло, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Місцеві бюджети отримають понад 20 млрд грн для покриття різниці в тарифах на тепло, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив інформацію, що уряд виділив 20 млрд гривень місцевим бюджетам для покриття різниці в тарифах на тепло.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Шмигаль написав у фейсбуці. 

Прем'єр підкреслив: "Місцеві бюджети отримають понад 20 млрд грн для покриття різниці в тарифах на тепло і погашення заборгованості ТКЕ перед "Нафтогазом". Цього тижня Уряд ухвалив порядок та умови надання такої субвенції на виконання умов Меморандуму з очільниками міст.

Перерахунок коштів до місцевих бюджетів має відбутися вже цього року. Це дасть можливість теплопостачальникам звільнитися від боргів та розпочати модернізацію власних підприємств".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Асоціація міст заявила про нестачу "пільгового" газу та звернулась до Шмигаля з проханням сприяти перерахунку обсягів
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Вы хотели сказать местные олигархи?
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19.12.2021 15:20 Відповісти
А де гроші візьмуться ?
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19.12.2021 15:21 Відповісти
в ковидном фонде))))
ну не с дорог жеж... и не с телеканала "зрада" (плюс 17 млн дополнительно на 2 недели)))))
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19.12.2021 17:16 Відповісти
і досі ще не перерахували в місцеві казначейства? Так вже 2,5місяці минуло, як вирішили отим "Меморандумом з очільниками міст"!
А як же тепловики за газ з предоплатою розраховуються?
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19.12.2021 15:23 Відповісти
Вот когда получат тогда и скажешь!!!
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19.12.2021 15:28 Відповісти
Та ви ж, виродки, почистили місцеві бюджети до нитки, формуючи т.зв. "ковідний_фонд", який пустили на "велике_крадівництво". А тепер ви кажете "отримають", тобто дасть блаЗЄнський? Чума на вас!
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19.12.2021 15:33 Відповісти
людям дали ті гроші які вони сплачували в податках.
бюджету не існує, е гроші платників податків.
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19.12.2021 15:43 Відповісти
феєричний пз@бл(((
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19.12.2021 15:47 Відповісти
20 млрд грн напечататает нбу. Жаль, тупорылые европейы не умеют обращаться с экономикой, как это делают зебилы - нет денег в казне, значит их нужно напечатать.
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19.12.2021 15:48 Відповісти
обычное рыговское воровство) вместо того, что эти 20 млрд потратить на создание высокооплачиваемых рабочих мест, государство за счет налогоплательщиков субсидирует бездельников и лентяев. обыкновенный большевизм
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19.12.2021 16:06 Відповісти
приписки - наше всё!
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19.12.2021 18:48 Відповісти
 
 