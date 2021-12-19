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Місцеві бюджети отримають понад 20 млрд грн для покриття різниці в тарифах на тепло, - Шмигаль
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив інформацію, що уряд виділив 20 млрд гривень місцевим бюджетам для покриття різниці в тарифах на тепло.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Шмигаль написав у фейсбуці.
Прем'єр підкреслив: "Місцеві бюджети отримають понад 20 млрд грн для покриття різниці в тарифах на тепло і погашення заборгованості ТКЕ перед "Нафтогазом". Цього тижня Уряд ухвалив порядок та умови надання такої субвенції на виконання умов Меморандуму з очільниками міст.
Перерахунок коштів до місцевих бюджетів має відбутися вже цього року. Це дасть можливість теплопостачальникам звільнитися від боргів та розпочати модернізацію власних підприємств".
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Будь ласка, зачекайте...
ну не с дорог жеж... и не с телеканала "зрада" (плюс 17 млн дополнительно на 2 недели)))))
А як же тепловики за газ з предоплатою розраховуються?
бюджету не існує, е гроші платників податків.