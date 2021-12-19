УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7367 відвідувачів онлайн
Новини ПодіїКиївські новини
1 720 4
вокзал (173) Київ (13851) мінування (1159) Укрзалізниця (2040)

Вокзали у Києві обмежували роботу у зв'язку із повідомленням про замінування, пасажирів евакуювали, - УЗ (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Події Київські новини

Вокзали у Києві обмежували роботу у зв'язку із повідомленням про замінування, пасажирів евакуювали, - УЗ (оновлено)

Роботу Центрального та Південного залізничних вокзалів у Києві тимчасово обмежено у зв'язку з повідомленням "про замінування".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на Facebook-сторінці Укрзалізниці.

Усіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано. Наразі об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці.

Водночас поїзди курсують за графіком, а посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" призначила 6 додаткових поїздів до новорічних свят

Вокзали у Києві обмежували роботу у звязку із повідомленням про замінування, пасажирів евакуювали, - УЗ (оновлено) 01

Як повідомили в УЗ: Центральний та Південний вокзали Києва працюють у штатному режимі.

Читайте також: Новорічну ялинку засвітили на Софійській площі у Києві. ФОТОрепортаж
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Знову кацапські провокації. За рашистські гроші наймають у в.язницях чи після відсидок кримінал або бомжів та дестабілізують. Але колись будуть реальні вибухи...
показати весь коментар
19.12.2021 15:35 Відповісти
То, что я не понимаю: почему до сих пор реагируют на такие сообщения? Если бы хотели взорвать, то никто бы не предупреждал.
показати весь коментар
19.12.2021 16:03 Відповісти
Щоб у потрібний час розслабились та не були пильними.
показати весь коментар
19.12.2021 16:20 Відповісти
Давно треба вже мінувати кацапські міста
показати весь коментар
19.12.2021 16:21 Відповісти
 
 