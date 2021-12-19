Росія не може наказувати, як має формуватися НАТО, - глава міноборони ФРН Ламбрехт
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Російська Федерація не має права визначати, які країни можуть чи не можуть входити до Північноатлантичного альянсу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила в неділю під час візиту до Литви міністерка оборони ФРН Крістіні Ламбрехт.
"Такого не може бути, щоб Росія наказувала, яким чином він (Північноатлантичний альянс. - Ред.) має формуватися", - наводять її слова німецькі ЗМІ з прес-конференції з литовським міністром оборони Арвідасом Анушаускасом.
Вона запевнила литовську сторону в підтримці і, відзначивши всю серйозність ситуації навколо України, висловила розуміння того, яку загрозу тепер відчуває і Литва.
Крім того, вона сказала, що ситуація між Україною і РФ повинна бути врегульована дипломатичним шляхом, але водночас проти Росії повинні бути в наявності "надійні стримувальні заходи".
Ламбрехт додала, що також обговорювала з литовським колегою стан справ на кордоні Білорусі з ЄС.
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Чи не ця компашка відмовила нам у ПДЧ ще за Ющенка.
Правда там і жЮлька підмогла - полегшила сумління Меркельші.
Поки будете їм заглядати в очі - в пошуках міра , вони на вас і плюватимуть . І будуть ставити вам свої умови . Щоб привести кацапню до тями , їм потрібна хороша звіздюліна ,, інакше діла не буде .
Поставщики хаза с нынешними ценами шампанское открывают.
В клубу поставщиков хаза кацапам из каждого открытого ящика тока 4 бутылки выдают.
Гуго Карлович ™
Выставляя ультиматумы НАТО, кремлёвским надо бы почаще вспоминать , что стороны воевали лишь однажды, когда 500 голов отборного спецназа ЧВК Вагнера встретились с двумя десятками американских охранников нефтезавода под Дейр-эз-Зором в Сирии. Счет матча Пиндосы - ЧВК 250:0