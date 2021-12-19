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Росія не може наказувати, як має формуватися НАТО, - глава міноборони ФРН Ламбрехт

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росія не може наказувати, як має формуватися НАТО, - глава міноборони ФРН Ламбрехт

Російська Федерація не має права визначати, які країни можуть чи не можуть входити до Північноатлантичного альянсу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила в неділю під час візиту до Литви міністерка оборони ФРН Крістіні Ламбрехт.

"Такого не може бути, щоб Росія наказувала, яким чином він (Північноатлантичний альянс. - Ред.) має формуватися", - наводять її слова німецькі ЗМІ з прес-конференції з литовським міністром оборони Арвідасом Анушаускасом.

Вона запевнила литовську сторону в підтримці і, відзначивши всю серйозність ситуації навколо України, висловила розуміння того, яку загрозу тепер відчуває і Литва.

Крім того, вона сказала, що ситуація між Україною і РФ повинна бути врегульована дипломатичним шляхом, але водночас проти Росії повинні бути в наявності "надійні стримувальні заходи".

Ламбрехт додала, що також обговорювала з литовським колегою стан справ на кордоні Білорусі з ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми повинні націлюватись на Путіна", - міністерка оборони Німеччини Ламбрехт підтримала посилення персональних санкцій проти Кремля

Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+13
От якраз Німеччина і Франція роіську слухаються.
Чи не ця компашка відмовила нам у ПДЧ ще за Ющенка.
Правда там і жЮлька підмогла - полегшила сумління Меркельші.
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19.12.2021 18:27
+5
Надіюсь,нова влада у Гансів більш притомна за стару ріббентропшу.
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19.12.2021 18:31
+5
Ну то покажіть кацапам - "хто в домі господар" .!! Не можуть наказувати , але ж наказують ..!!
Поки будете їм заглядати в очі - в пошуках міра , вони на вас і плюватимуть . І будуть ставити вам свої умови . Щоб привести кацапню до тями , їм потрібна хороша звіздюліна ,, інакше діла не буде .
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19.12.2021 18:35
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От якраз Німеччина і Франція роіську слухаються.
Чи не ця компашка відмовила нам у ПДЧ ще за Ющенка.
Правда там і жЮлька підмогла - полегшила сумління Меркельші.
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19.12.2021 18:27 Відповісти
Якщо подивитися на подальші події то правильно відмовила. Що було б з ПДЧ після того як мудрий нарід через рік наголосував януковича?
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19.12.2021 19:03 Відповісти
не было бы овоща
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19.12.2021 21:39 Відповісти
А хто був би?
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20.12.2021 11:05 Відповісти
Пижуться, піднімають пірья. Але і вони І Путлєр знає, що головне для них не розсердити паРашу.
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19.12.2021 18:27 Відповісти
да-да) раіся дуже страшна її всі бояться
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19.12.2021 19:04 Відповісти
НО ПУТИНУ УВЫ ЭТО НЕ ПОЯСНИТЬ НИКАК.... ТОЛЬКО ЕСЛИ СДЕЛАТЬ ЕГО ТРУПАКОМ...
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19.12.2021 19:34 Відповісти
свято наближается
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19.12.2021 21:23 Відповісти
интересно. камуняки его тоже засунут в мовзолей?
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20.12.2021 11:27 Відповісти
чого цe вдруг? так довго потакали. iх слухали. апeтит розiгнали. тeпeр чогось нiззя
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19.12.2021 18:27 Відповісти
Я думаю если расия даст Гирмании и Хранции пару мильярдов евро то они выйдут из НАТО
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19.12.2021 18:30 Відповісти
сральный потоп-2 ихнее все... мадмуазэль нагнулись и ждуть.... эвропитары...
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19.12.2021 18:40 Відповісти
Это же не кооператив Озеро.
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19.12.2021 19:10 Відповісти
Надіюсь,нова влада у Гансів більш притомна за стару ріббентропшу.
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19.12.2021 18:31 Відповісти
ответ чуть выше...
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19.12.2021 18:42 Відповісти
это не ответ - это тупой треп
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19.12.2021 23:20 Відповісти
Щас Пу закусит удила и готовимся к горячей фазе войны
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19.12.2021 18:33 Відповісти
пу может только йух закусить..
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19.12.2021 18:35 Відповісти
Какая фаза? С кем он будет воевать? С собственными банковскими счетами?
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19.12.2021 18:52 Відповісти
Ну то покажіть кацапам - "хто в домі господар" .!! Не можуть наказувати , але ж наказують ..!!
Поки будете їм заглядати в очі - в пошуках міра , вони на вас і плюватимуть . І будуть ставити вам свої умови . Щоб привести кацапню до тями , їм потрібна хороша звіздюліна ,, інакше діла не буде .
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19.12.2021 18:35 Відповісти
а хазом и нехтью хде еврошлюхи столоваться будут?
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19.12.2021 18:45 Відповісти
А хде еврошлюшки ща столуются?
Поставщики хаза с нынешними ценами шампанское открывают.
В клубу поставщиков хаза кацапам из каждого открытого ящика тока 4 бутылки выдают.
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19.12.2021 19:06 Відповісти
Совсем сошёл с ума Пу, такие заявления делать, их даже странно комментировать. Вряд ли он адекватен.
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19.12.2021 18:45 Відповісти
а хто вы такие шобы ***** указывать?!! ану бигом убижали севирный патоп-2 запускать?! ...
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19.12.2021 18:47 Відповісти
погодь... сча эвротпейцы жопы помоют, рты сполоснут... и напридумают офигенных обеспокоинностей... и тады капут *****!!!
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19.12.2021 18:52 Відповісти
Норвегія, арабські країни, цього добра вистачає. Але путінці вкрадені у росіян гроші вкладають у західну економіку. Ось де справжня вигода західного світу
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19.12.2021 19:12 Відповісти
Прикольно. Мало того, что страна агрессор еще и диктует свои условия, так еще и зеленое говно с пятью лицами вдобавок требует еще каких то гарантий.
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19.12.2021 18:55 Відповісти
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19.12.2021 18:57 Відповісти
в этой стране еще есть 21% здравомыслящих людей
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19.12.2021 21:41 Відповісти
Нова влада Німеччини набиває собі ціну. Путін біситься: " чого так дорого" ось і лякає війною. Домовляться, але Україні від того не буде легше.
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19.12.2021 19:06 Відповісти
Согласен.Расслабились.Кто мог подумать,что такое мразотное государство оккупирует украинские земли и будет убивать украинцев.
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19.12.2021 20:07 Відповісти
1709 - .Кто мог подумать,что такое мразотное государство оккупирует украинские земли и будет убивать украинцев...1918 - .Кто мог подумать,что такое мразотное государство оккупирует украинские земли и будет убивать украинцев...2014 - .Кто мог подумать,что такое мразотное государство оккупирует украинские земли и будет убивать украинцев....
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20.12.2021 11:11 Відповісти






Гуго Карлович ™


Выставляя ультиматумы НАТО, кремлёвским надо бы почаще вспоминать , что стороны воевали лишь однажды, когда 500 голов отборного спецназа ЧВК Вагнера встретились с двумя десятками американских охранников нефтезавода под Дейр-эз-Зором в Сирии. Счет матча Пиндосы - ЧВК 250:0
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19.12.2021 20:36 Відповісти
давно быдло из условного саратова стало спецназом?
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19.12.2021 21:41 Відповісти
Да , нет ! Не "20 охранников " , а авиация США обнулила отряд вагнеровцев . Операцию провел лично министр обороньі генерал Мєтьюс. За что Трамп его и уволил.
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19.12.2021 21:53 Відповісти
Путлер закусив вудила та нахабно виствляє ультимативні вимоги. .Захід та Україна, Грузія , Молдова мають ставити питання так : путлер повинен перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії, Південної Осетії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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20.12.2021 09:32 Відповісти
 
 