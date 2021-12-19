Росія не може наказувати, як має формуватися НАТО, - глава міноборони ФРН Ламбрехт

Російська Федерація не має права визначати, які країни можуть чи не можуть входити до Північноатлантичного альянсу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила в неділю під час візиту до Литви міністерка оборони ФРН Крістіні Ламбрехт.

"Такого не може бути, щоб Росія наказувала, яким чином він (Північноатлантичний альянс. - Ред.) має формуватися", - наводять її слова німецькі ЗМІ з прес-конференції з литовським міністром оборони Арвідасом Анушаускасом.

Вона запевнила литовську сторону в підтримці і, відзначивши всю серйозність ситуації навколо України, висловила розуміння того, яку загрозу тепер відчуває і Литва.

Крім того, вона сказала, що ситуація між Україною і РФ повинна бути врегульована дипломатичним шляхом, але водночас проти Росії повинні бути в наявності "надійні стримувальні заходи".

Ламбрехт додала, що також обговорювала з литовським колегою стан справ на кордоні Білорусі з ЄС.

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