УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12917 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Оборона
24 594 168
війна (56641) позов (368) Міноборони (5302)

Розробка БМПВ "Вавілон" зупинена з вини Міноборони, інженерна група "Арей" подала позов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Розробка БМПВ

Розробка важкої бойової машини піхоти "Вавілон" зупинена з вини Міністерства оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку інженерної групи "Арей".

Розробники вказують, що "Арей" простоює 14 місяців, а його збитки сягнули 31 848 722,61 грн. "Арей" подав позов проти Міноборони.

"Під дике гугукання к…цапні на наших кордонах, Міноборони у традиційному всесвітньому турне виколядовує допомогу і традиційно чхає на вітчизняні оборонні підприємства. Зараз БМПВ "Вавілон" мала б вже вироблятись серійно і постачатись до ЗСУ. Однак розробка БМПВ "Вавілон" зірвана на догоду Кремлю", - переконані в інженерній групі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резніков про Держоборонзамовлення: "Держава замовляє для армії не те, що запланувала, а те, що здатні виробити наші підприємства"

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+56
показати весь коментар
19.12.2021 19:49
+51
показати весь коментар
19.12.2021 19:51
+42
В 9999 раз.Сегодня покажут по Г+Г

показати весь коментар
19.12.2021 20:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
пшло вон
показати весь коментар
19.12.2021 21:05 Відповісти
У тебя выходит.
показати весь коментар
19.12.2021 22:43 Відповісти
Адепт секты "свидетелей Какиевашидакасательсфа"?
показати весь коментар
19.12.2021 20:22 Відповісти
Министерство обороны Украины приходится заставлять оборонять Украину. Ну что за ё.......!!!
показати весь коментар
19.12.2021 20:21 Відповісти
Интересно на что тратят рапортуемые миллиарды на оборону? Вечный бардак, где ничего не понятно, почему, как.
показати весь коментар
19.12.2021 20:22 Відповісти
нацсуки, іграшкові свинки в 2019-му ви також самі проектували? А хто вам платив?
показати весь коментар
19.12.2021 20:26 Відповісти
зегниди.
показати весь коментар
19.12.2021 20:36 Відповісти
Правильно - Тарана и его замов под суд !
показати весь коментар
19.12.2021 20:38 Відповісти
Он запомнился только введением 100500 дополнительных журналов и своими книжечками (ещё до того как оно стало министром) которые мне пришлось читать, по зу-23-2 было взято руководство службы, отсканировано чорез Finereader и даже без исправлений ошибок распознания текста отправлено в ЗРВ.
показати весь коментар
20.12.2021 03:03 Відповісти
Дурня це все. У української армії є пріоритети і це точно не важка БМП. Армія має купляти те що треба, а не те що українська оборонка може виготовити. Нагайною потребою є ППО, винищувачи, флот. Без нової БМП можна обійтись
показати весь коментар
19.12.2021 20:51 Відповісти
1. Важка БМП не підпадає під Мінський договорняк, тому може бути на нулі.

2. Флот, у Чорноморській калюжи - це багато грошей у повітря, багато років. Пофантазуємо, що Україна купує у США відразу 30 ******** фрегатів з Томагавками та з системами ППО та ПРО. А де взяти декілька років, щоб навчити особовий склад?
А де тоді візьмимо дизель для них? Знову у Беларусі закупемо? А продадуть?

3. Винищувачи в ЗСУ є. Так, їх набагото менш, ніж у РФ. Але знов таки, винищувач це не тільки літак, це авіабази, ремонтні заводи, це дуже багато технічних фахівців, це дуже велики гроши.

4. А ось ППО нам вкрай потрібне. Ми можемо виробляти класні радіолокаційні станції, ракети ППО з дальністью враження від 70 до 300 км. Нам потрібні Стінгери, а як що не можемо їх купувати, то треба отримати технології та виробляти в нас, під другою назвою.
Але й без Стінгерів є розроблена, ще при СРСР Ігла, яку як раз розробляв "Арсенал".
Та ще й "Луч" займається розробкою ПЗРК...

Як можно білш ПТРК та ПЗРК у війська. Витрачати мільярди не на Є сертифікат, а на оборону. Негайно підвищити оклади в ЗСУ мінімум у два рази (і цього буде ще досить мало).
https://defence-ua.com/people_and_company/vertikal_novogo_klassa_vozmozhnosti_sozdanija_ukrainskogo_zrk_ch1-213.html
показати весь коментар
19.12.2021 21:16 Відповісти
Вона не розробляється миттєво. Розробникам потрібні кошти.
Витрати на дослідний зразок однієї БМП на ППО і флот майже ніяк не вплине.
показати весь коментар
19.12.2021 21:24 Відповісти
Важка БМП це якраз те що в пріорітеті. Як інакше ви будете доставляти піхоту після обробки ворожих позицій дронами?
показати весь коментар
19.12.2021 21:54 Відповісти
нужно все что Украна может делать и бмп и ракеты, а не выполнение обор заказа должно строго наказываться, особенно наказывать чиновников, ответственных за срыв заказов
показати весь коментар
19.12.2021 22:30 Відповісти
Керівний склад МО,родстріляти! Закони,воєнного часу
показати весь коментар
19.12.2021 20:53 Відповісти
Всіх?
А ви штатну структуру МО бачили? Та ж військова розвідка входить безпосередньо до МО...

У першу чергу вінні не керівники МО, а Гетьманцев, Стефанчук, Арахамія, Зеленський...
показати весь коментар
19.12.2021 21:20 Відповісти
Колись ЦАХАЛ побив арабів, захопив гори кинутої зброї. Однак там люди ощадливі, з трофейних АКМ ( а їх було білдя 300000 шт.) зробили власну штурмову гвинтівку, а потім на базі АКМ і булпапи. А танки переробили в санмашини поля бою. він, правда озброений кулеметом. А тут зявились "умільці" і давай клепати теж саме. А дляч оборони поставили модуль. Ось так і кочує цей екземпляр по виставкам. Цінність його нульова. Навіть Мустафа не пробив бабок в Оборонпромі.
показати весь коментар
19.12.2021 21:17 Відповісти
"Цінність його нульова" - все навпаки це одне із найцінніших озброєнь яке пройде крізь віки. Піхоту треба на чомусь доставляти і це явно має бути не гавно типу модернізованої легкої плаваючої бмп чим накачують зсу. Пілотовані танки підуть в історію, їх тактичні можливості замінять дрони як літаючі так наземні, а ось важкі бмп з перероблених танків будуть ще дуже довго аж поки піхоту не замінять, та й не факт що піхоту замінять враховуючи високі шанси появи в найближчому майбутньому персональних нейромереж що піднімуть людей в ефективності до дуже ресурсно дорогих машин.
показати весь коментар
19.12.2021 22:03 Відповісти
це ж саме говорив у 30 маршал Михайло Бонапартович Тухачевський, особливо радувались його динамореактивній пушці. Ще не пройшли випробування, був відсутній *********, а вже зробили 4000 штук.
Маршал Захаров розповідав, як в середині 30 випробовували ракету стрільбою із ствола звичайної гармати на штативі. Зібралися всі причетні разом з Ворошиловим, всі напомажені, окопів не викопали стоять і дивляться. Зарядили, вистрілили. Ракета вилетіла на половину, ствол зірвало, і він почав скакати по полігону, всі в розтіч. Після цього почали думати як витягнути ракету із ствола. Правда, вона охолола і випала сама. Після цього викинули навіть саму думку про ДРП. Чижевського кинули в каземати. А на базі ходової частини вже в 50 зробили міномет Васильок
показати весь коментар
20.12.2021 01:47 Відповісти
До чого тут це? Ви не усвідомлюєте що своїм типу "спростування" допускаєте логічну помилку?

Ви ніяк не спростували мій аргумент. Не розбили описану тактику. Ви просто розказали кулсторі про щось що колись можливо було, а можливо і ні. Ви облажались тому що описаний підхід із важкими бмп це те що вже застосовується іншими країнами де цінують життя солдатів, а не якась гола теорія.
показати весь коментар
20.12.2021 20:26 Відповісти
показати весь коментар
19.12.2021 21:23 Відповісти
Україною править "виборець" з пост-імперськими мізками, безвідповідальними і тупити.
показати весь коментар
19.12.2021 21:29 Відповісти
Може достичь постити висер хворого на голову користувача LJ? Так само і зашкварюєтесь коли взагалі ворожу пропаганду постите, в тому числі і проти пороха це робили.
показати весь коментар
19.12.2021 22:06 Відповісти
а де там брехня???
показати весь коментар
20.12.2021 02:04 Відповісти
То може давайте взагалі тоді постити прямо з расея24 новини, дійсно какая разніца, за бугром ж точно знають краще нас.
показати весь коментар
20.12.2021 02:37 Відповісти
Ще раз питаю - а де там брехня?
Зараз влада брехлива? Дуже брехлива! Вам докази потрібні???
Чи є у вас інша думка?
"Нікчеми" - то взагалі не можете бути проти - в більшості депутатів сн- немає освіти, немає досвіду, дивні призначення, голова оп - якого НІХТО НЕ ОБИРАВ - вирішує іноземні справи та веде перемовини, наказує розвідникам та багато чого ще......
Самі кажуть - Корнієнко ми не були в політиці - тому так багато зашкварів.
То є шо - ? То є саме - "Нікчеми"ї
Болюча ситуція у економікці, запаси газу та вугля, становище ЗСУ та оборонзакувель, продаж зерна з стратегічного запасу, продаж масок......................і багато ще....
Так що саме вам є інформацією з "прямо з расея24 новини"???
показати весь коментар
20.12.2021 02:54 Відповісти
Катери "Island", як символ кінця епохи зубожіння
https://www.youtube.com/watch?v=pWX5B-CxhEU
показати весь коментар
19.12.2021 21:29 Відповісти
показати весь коментар
19.12.2021 21:36 Відповісти
Цікаво, а хто замовляв розробку "Вавілон"? Якщо не МО, то чому воно повинне брати все, що хтось і щось розробляє.? Тут потрібно розхбиратися , а потім щось говорити.
показати весь коментар
19.12.2021 22:09 Відповісти
Минобороны.
показати весь коментар
19.12.2021 22:49 Відповісти
Резников решил подойти к России дипломатическим путём.
показати весь коментар
19.12.2021 22:15 Відповісти
показати весь коментар
19.12.2021 22:19 Відповісти
Зараз БМПВ "Вавілон" мала б вже вироблятись серійно і постачатись до ЗСУ. Однак розробка БМПВ "Вавілон" зірвана на догоду Кремлю", - переконані в інженерній групі. Джерело: https://censor.net/ua/n3306089
А в інженерній групі знають ще є так звана військова прийомка, яка все до гвинтика перевіряє на працездатність та власну безпеку?
Може в цьому проблема?
показати весь коментар
19.12.2021 22:25 Відповісти
не неси чушь... Конечно знают, по этим допускам и правилам и делали
показати весь коментар
20.12.2021 02:10 Відповісти
А-а, несущий... истину ))) новое изделие разрабатьівали... по уже существующим для него допускам и правилам? )))
Благодарить не надо.
показати весь коментар
23.12.2021 14:36 Відповісти
мудак - ты жив еще? - когда тебя ждать в гости - ты обещал застрелить меня, я уже очень переживаю за тебя, сепар
показати весь коментар
20.01.2022 03:41 Відповісти
Будешь в зоне моей ответственности, без соответствующих документов на право там находится, так зразу и будешь.
Не суетись раньше времени, дурачек )))
Всему свое время.
показати весь коментар
20.01.2022 15:09 Відповісти
Новина для "хайпу"?
Хто детально розбирався у доцільності прийняття на озброєння цього зразка?
Де результати роботи відомчої комісії, якійсь висновки, рішення, протоколи?
Щось дуже мутно й не зрозуміло.
Щоб не виявилася ця розробка черговим "шушпанцером", яких ще у 2014 році наробили волонтери...
Але ж на дворі кінець 2021.
Хто дасть відповідь? МОУ, ВР, СБУ, ДБР?
Стоп!
Про що це я....
показати весь коментар
19.12.2021 23:07 Відповісти
дерьмо ваш " Вавилон" , бмп или санитарная машина на базе танка-бред, о котором заявляли старикам с Бронеконцерна еще в 1998г.
показати весь коментар
19.12.2021 23:16 Відповісти
Почему так негативно? Опыт передовых стран говорит об обратном...
показати весь коментар
20.12.2021 02:11 Відповісти
Каких конкретно? В какой передовой армии есть тяжёлые БМП сравнимые по массе и броне с танками?
показати весь коментар
20.12.2021 03:08 Відповісти
ЦАХАЛ.Израиль.Танк"Меркава"сродни тяжелому БМП,вмещает в себя до отделения десанта.
показати весь коментар
20.12.2021 13:54 Відповісти
Меркава таки танк с десантным отделением, а не БМП, попытка его использовать для непосредственной поддержки пехоты как БМП приведет к контузии наступающей пехоты, мокрым штанам и ранениям от динамической защиты. БМП нужно более легкое вооружение, чтобы работать поблизости от пехоты. Меркава разрабатывался в первую очередь для оборонительных операций на очень малой территории без существенных преград (Израиль как одна область Украины), поэтому туда и добавили десантное отделение, сильно пожертвовав массой (65 тонн!). Для Украины так не пойдет, куча мостов, большая территория (нужно использовать Ж.Д), масса до 50 тонн оптимальна.
показати весь коментар
20.12.2021 14:05 Відповісти
"Тигры"массой более 50т,неплохо справлялись с БТТ РККА при боевых действиях ВМВ в Украине..Дело не в весе,а в способе применения бронетехники
показати весь коментар
20.12.2021 14:35 Відповісти
Как раз таки когда появились Тигру, и прочие тяжелые машины типа Пантер и САУ на их базе Германии стало совсем плохо, все главные успехи на восточном фронте Германия одержала с помощью легких и средних машин в 1941-42 годах.
показати весь коментар
20.12.2021 14:47 Відповісти
Почему бред? Если это позволяет унифицировать запчасти и улучшить защиту БМ одновременно. Живучая как танк БМП с ПТУР и 30 мм автопушкой для войны в степях просто бомба. Единственное что соляры или керосина кушать много будет
показати весь коментар
20.12.2021 03:13 Відповісти
ага...ти ще скажи те ж про "Стугни"та "Нептуни"..."патріот"...зелений...
показати весь коментар
20.12.2021 04:24 Відповісти
оце ***--ство з оборонкою на 8 році війни,коли ворог на кордоні а "Зелене" шапіто дуркує -вказує що в ОП не тільки є крот а і явні саботажники та агенти кремля...
це жесть...
таке враження що влада просто підіграє кацабам...і чекає їх як "визвалителей"...ДНО...
показати весь коментар
20.12.2021 04:22 Відповісти

А зачем мирной Украине нужна эта тяжелая боевая машина пехоты?
Да еще и на пороге мира - капитуляции Украины на милость паРаше.
показати весь коментар
20.12.2021 05:48 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 