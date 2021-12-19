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Розробка БМПВ "Вавілон" зупинена з вини Міноборони, інженерна група "Арей" подала позов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Розробка важкої бойової машини піхоти "Вавілон" зупинена з вини Міністерства оборони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку інженерної групи "Арей".
Розробники вказують, що "Арей" простоює 14 місяців, а його збитки сягнули 31 848 722,61 грн. "Арей" подав позов проти Міноборони.
"Під дике гугукання к…цапні на наших кордонах, Міноборони у традиційному всесвітньому турне виколядовує допомогу і традиційно чхає на вітчизняні оборонні підприємства. Зараз БМПВ "Вавілон" мала б вже вироблятись серійно і постачатись до ЗСУ. Однак розробка БМПВ "Вавілон" зірвана на догоду Кремлю", - переконані в інженерній групі.
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Будь ласка, зачекайте...
2. Флот, у Чорноморській калюжи - це багато грошей у повітря, багато років. Пофантазуємо, що Україна купує у США відразу 30 ******** фрегатів з Томагавками та з системами ППО та ПРО. А де взяти декілька років, щоб навчити особовий склад?
А де тоді візьмимо дизель для них? Знову у Беларусі закупемо? А продадуть?
3. Винищувачи в ЗСУ є. Так, їх набагото менш, ніж у РФ. Але знов таки, винищувач це не тільки літак, це авіабази, ремонтні заводи, це дуже багато технічних фахівців, це дуже велики гроши.
4. А ось ППО нам вкрай потрібне. Ми можемо виробляти класні радіолокаційні станції, ракети ППО з дальністью враження від 70 до 300 км. Нам потрібні Стінгери, а як що не можемо їх купувати, то треба отримати технології та виробляти в нас, під другою назвою.
Але й без Стінгерів є розроблена, ще при СРСР Ігла, яку як раз розробляв "Арсенал".
Та ще й "Луч" займається розробкою ПЗРК...
Як можно білш ПТРК та ПЗРК у війська. Витрачати мільярди не на Є сертифікат, а на оборону. Негайно підвищити оклади в ЗСУ мінімум у два рази (і цього буде ще досить мало).
https://defence-ua.com/people_and_company/vertikal_novogo_klassa_vozmozhnosti_sozdanija_ukrainskogo_zrk_ch1-213.html
Витрати на дослідний зразок однієї БМП на ППО і флот майже ніяк не вплине.
А ви штатну структуру МО бачили? Та ж військова розвідка входить безпосередньо до МО...
У першу чергу вінні не керівники МО, а Гетьманцев, Стефанчук, Арахамія, Зеленський...
Маршал Захаров розповідав, як в середині 30 випробовували ракету стрільбою із ствола звичайної гармати на штативі. Зібралися всі причетні разом з Ворошиловим, всі напомажені, окопів не викопали стоять і дивляться. Зарядили, вистрілили. Ракета вилетіла на половину, ствол зірвало, і він почав скакати по полігону, всі в розтіч. Після цього почали думати як витягнути ракету із ствола. Правда, вона охолола і випала сама. Після цього викинули навіть саму думку про ДРП. Чижевського кинули в каземати. А на базі ходової частини вже в 50 зробили міномет Васильок
Ви ніяк не спростували мій аргумент. Не розбили описану тактику. Ви просто розказали кулсторі про щось що колись можливо було, а можливо і ні. Ви облажались тому що описаний підхід із важкими бмп це те що вже застосовується іншими країнами де цінують життя солдатів, а не якась гола теорія.
Зараз влада брехлива? Дуже брехлива! Вам докази потрібні???
Чи є у вас інша думка?
"Нікчеми" - то взагалі не можете бути проти - в більшості депутатів сн- немає освіти, немає досвіду, дивні призначення, голова оп - якого НІХТО НЕ ОБИРАВ - вирішує іноземні справи та веде перемовини, наказує розвідникам та багато чого ще......
Самі кажуть - Корнієнко ми не були в політиці - тому так багато зашкварів.
То є шо - ? То є саме - "Нікчеми"ї
Болюча ситуція у економікці, запаси газу та вугля, становище ЗСУ та оборонзакувель, продаж зерна з стратегічного запасу, продаж масок......................і багато ще....
Так що саме вам є інформацією з "прямо з расея24 новини"???
https://www.youtube.com/watch?v=pWX5B-CxhEU
А в інженерній групі знають ще є так звана військова прийомка, яка все до гвинтика перевіряє на працездатність та власну безпеку?
Може в цьому проблема?
Благодарить не надо.
Не суетись раньше времени, дурачек )))
Всему свое время.
Хто детально розбирався у доцільності прийняття на озброєння цього зразка?
Де результати роботи відомчої комісії, якійсь висновки, рішення, протоколи?
Щось дуже мутно й не зрозуміло.
Щоб не виявилася ця розробка черговим "шушпанцером", яких ще у 2014 році наробили волонтери...
Але ж на дворі кінець 2021.
Хто дасть відповідь? МОУ, ВР, СБУ, ДБР?
Стоп!
Про що це я....
це жесть...
таке враження що влада просто підіграє кацабам...і чекає їх як "визвалителей"...ДНО...
А зачем мирной Украине нужна эта тяжелая боевая машина пехоты?
Да еще и на пороге мира - капитуляции Украины на милость паРаше.