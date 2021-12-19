Розробка БМПВ "Вавілон" зупинена з вини Міноборони, інженерна група "Арей" подала позов

Розробка важкої бойової машини піхоти "Вавілон" зупинена з вини Міністерства оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку інженерної групи "Арей".

Розробники вказують, що "Арей" простоює 14 місяців, а його збитки сягнули 31 848 722,61 грн. "Арей" подав позов проти Міноборони.

"Під дике гугукання к…цапні на наших кордонах, Міноборони у традиційному всесвітньому турне виколядовує допомогу і традиційно чхає на вітчизняні оборонні підприємства. Зараз БМПВ "Вавілон" мала б вже вироблятись серійно і постачатись до ЗСУ. Однак розробка БМПВ "Вавілон" зірвана на догоду Кремлю", - переконані в інженерній групі.

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