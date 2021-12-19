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Американські конгресмени під час візиту до Києва підкреслили двопартійну підтримку України, - посольство

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Американські конгресмени під час візиту до Києва підкреслили двопартійну підтримку України, - посольство

Конгресмени Джейсон Кроу, Бред Венструп і Рік Кроуфорд відвідали Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку посольства США в Україні.

"Представник Конгресу США Джейсон Кроу очолив делегацію Конгресу, яка відвідала Київ, щоб обговорити російське агресивне військове нарощування в Україні та навколо неї та почути оцінки українських офіційних осіб та військового керівництва. Представник Конгресу Кроу разом з його колегами, представниками Бредом Венструпом і Ріком Кроуфордом підкреслили двопартійну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та її євроатлантичної траєкторії. Делегація також підтвердила відданість США шляху дипломатії та діалогу у деескалації напруженості, спричиненої нарощуванням військових сил Росії, а також підтримці жорстких заходів у відповідь на будь-яке подальше військове вторгнення Росії на суверенну українську територію", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+9
державне телебачення не спромоглося навіть п'ятихвилинного в'ю в конгресменів взяти. Я вже не кажу за комерційне зебільне Г+Г.
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19.12.2021 20:28
+7
20-22 грудня п'ятий президент Петро Порошенко на запрошення керівництва Сенату Республіки Польща візьме участь у міжнародній конференції на тему "Росія - Україна - НАТО: ескалація напруженості на східному фланзі".

Заплановані також двосторонні зустрічі Порошенка з представниками парламентських та політологічних кіл у рамках консолідації зусиль для допомоги Україні у протидії викликам миру та безпеці.
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19.12.2021 20:25
+4
В Рашке у большинства населения стадно-холуйское сознание. В этом сознании свобода является синонимом "бардака". Это потому, что в стаде свобода именно так воспринимается. Веками вбивавшаяся в головы российского населения тоталитарная пропаганда накрепко внушила ему догму, что хамоватая агрессивность, постоянно проявляемая российскими правителями, - это какая-то "особенная высокодуховность".
Причём, эта хамоватая агрессивность, выдаваемая дрессированной пропагандой за "особенную духовность", свойственна российским правителям традиционно, будь то ультралевые как при СССР, или ультраправые как сейчас, когда в Кремле засел мерзкий валенкообразный отморозок - ботоксный фюрер Путлер.

Причём, эта хамоватая агрессивность, выдаваемая дрессированной пропагандой за "особенную духовность", свойственна российским правителям традиционно, будь то ультралевые как при СССР, или ультраправые как сейчас.

Но проблема сейчас для цивилизованного мира, что нынешние кремлёвские обалдуи пытаются распространять эту стадно-холуйскую систему на другие страны, используя для этого свою смердящую хамовато-ксенофобской вонью пропаганду и большие бабки от нефтегазового сырья, хищнически изымаемого из оккупированных территорий северных народностей, которые были подвергнуты геноциду предыдущими кремлёвскими бандитами
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19.12.2021 21:41
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А баба Яга байден - против!
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19.12.2021 20:17 Відповісти
В Рашке у большинства населения стадно-холуйское сознание. В этом сознании свобода является синонимом "бардака". Это потому, что в стаде свобода именно так воспринимается. Веками вбивавшаяся в головы российского населения тоталитарная пропаганда накрепко внушила ему догму, что хамоватая агрессивность, постоянно проявляемая российскими правителями, - это какая-то "особенная высокодуховность".
Причём, эта хамоватая агрессивность, выдаваемая дрессированной пропагандой за "особенную духовность", свойственна российским правителям традиционно, будь то ультралевые как при СССР, или ультраправые как сейчас, когда в Кремле засел мерзкий валенкообразный отморозок - ботоксный фюрер Путлер.

Причём, эта хамоватая агрессивность, выдаваемая дрессированной пропагандой за "особенную духовность", свойственна российским правителям традиционно, будь то ультралевые как при СССР, или ультраправые как сейчас.

Но проблема сейчас для цивилизованного мира, что нынешние кремлёвские обалдуи пытаются распространять эту стадно-холуйскую систему на другие страны, используя для этого свою смердящую хамовато-ксенофобской вонью пропаганду и большие бабки от нефтегазового сырья, хищнически изымаемого из оккупированных территорий северных народностей, которые были подвергнуты геноциду предыдущими кремлёвскими бандитами
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19.12.2021 21:41 Відповісти
Сьогодні головний законопроект Байдена який передбачав 3 трильони соціальних програм і усіляких виплат зазнав нищівної поразки у сенаті То може більше грошей залишиться для підтримки України ніж місцевих дармобитів.
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20.12.2021 03:05 Відповісти
Державна підтримка своїм громадянам - це не так уже й погано.
Було б гірше, якби Байден увів нові податки на фоні ковіду.
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20.12.2021 14:06 Відповісти
Хоть за это спасибо!
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19.12.2021 20:21 Відповісти
20-22 грудня п'ятий президент Петро Порошенко на запрошення керівництва Сенату Республіки Польща візьме участь у міжнародній конференції на тему "Росія - Україна - НАТО: ескалація напруженості на східному фланзі".

Заплановані також двосторонні зустрічі Порошенка з представниками парламентських та політологічних кіл у рамках консолідації зусиль для допомоги Україні у протидії викликам миру та безпеці.
показати весь коментар
19.12.2021 20:25 Відповісти
державне телебачення не спромоглося навіть п'ятихвилинного в'ю в конгресменів взяти. Я вже не кажу за комерційне зебільне Г+Г.
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19.12.2021 20:28 Відповісти
нє уплочєно
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19.12.2021 20:29 Відповісти
бо там простітутки
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19.12.2021 20:35 Відповісти
Бо кремлю не сподобається.
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20.12.2021 13:59 Відповісти
Мистер Стингер и Мистер Джавелин,киньте один снаряд на немецкого барана ШКИДского и совдеповского фильма республика ШКИД
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19.12.2021 21:13 Відповісти
Вы не служили в ГСВГ?
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19.12.2021 22:41 Відповісти
Senator S 01a656ec Так служили или нет в ГСВГ?
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19.12.2021 22:46 Відповісти
Може, не кожний знає. Прадід теперішного державного секретаря США (Anthony Blinken) був киянином та звідти виїхав до Америки. Так що теперішній держсекретар США є нащадком київського єврейського роду.
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20.12.2021 02:28 Відповісти
Якщо діда Ентоні Блінкена змусили виїхати червоні комісари,
то в нього з більшовиками-кагебістами свої рахунки.
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20.12.2021 14:08 Відповісти
 
 