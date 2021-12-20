Не піддавайтеся на маніпуляції, ПЦУ не проти вакцинації від COVID-19, це єдиний захист, - Епіфаній
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Українці не мають піддаватися на маніпуляції і поширення міфів про вакцинацію від COVID-19.
До цього в інтерв’ю Радіо Свобода закликав предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній, передає Цензор.НЕТ.
"Не потрібно слухати, не потрібно вірити, не потрібно піддаватися на ці маніпуляції. Бо українська церква чітко заявила про те, що ми не проти. Вакцинація завжди відбувалася. Хвороби існували і до початку цієї пандемії. Тому ми висловили чітку позицію про те, що якщо це ліки, які покликані зберегти людське здоров’я, то чому їх не приймати, чому вірити певним міфам", - сказав Епіфаній.
"Ми заявляємо, що тут немає ніякого релігійного підтексту, але кожна людина має право вибору, кожен повинен усвідомити, що в цей непростий час випробувань цією хворобою єдиним захистом є вакцинація", - додав він.
За словами предстоятеля ПЦУ, в Україні другий рік триває боротьба "зі ще одним невидимим, але реальним фронтом небезпечної коронавірусної хвороби, яка забирає дуже багато людських життів".
Будь ласка, зачекайте...
А Московська церква в УКРАЇНІ - ЗА
на рашці вона проти.
1. Вакцины - это не лекарства. Они ничего не лечат. Их назначение: проинформировать иммунную систему о возможной опасности.
2. Настоящие вакцины дают почти 100%-ю защиту, и остаются действенными на 20-30 лет. "Вакцины от ковида" - это фуфломицины от Пфизера. Они не защищают никого ни от чего.
Только "ковид" такой хитрый: от него нужно каждые полгода ширяться, и это всё равно ничего не гарантирует.
Поверьте: далеко не все читатели здесь являются дураками.
Прививка от кори держится 30 лет.
"Это - невероятное открытие в бактериологии" - До чого тут взагалі бактеріологія?!
Справа свіжезареєстрованих Шарікових - котів ловити, а не про антинаукову маячню авторитетно патякати.
Читати коменти на темах про пандемію - це як екскурсія по кунсткамері. "Цензор" ідіотів не банить, і вони тут радісно обмінюються своїми "науковими відкриттями". Притомні давно на такі теми із альтернативнообдаровнними не сперечаються.
Це так передбачувано.
на віруси,що не мутують немає потреби постійно розробляти нові вакцини...
Італія,Франція,Польща - вчора вже менше 100...
Україна - 176
А статистика смертей - це вже як порахують... Навіть у нас , якщо не встигли зробити ПЛР, то пишуть, що причина смерті пневмонія або щось інше, а не КОВІД.
Порівнювати медицину США, Європи і Африку - це, мяко кажучи, дивно.
хм.. а вакцинированные выходит попадут Все в рай !!!?? ...(мля...где-то я уже это слышал)
Есть вообще подозрение что в планах "мирового правительства" - уничтожение тех кто отказался "вакцинироваться".
и кста - у меня проскакивала мысль что когда все антиваксеры всего Мира обьеденятся в единую силу, кулак - то даст просраться всем этим шизофреникам-глобалистам-сатанистам которые обманом пришли в правительства повсеместно, с их идеологией дебильного интернационала !!! И это уже будет Новая Мировая Революция !!! .. я очень надеюсь на это..
они просто так не остановятся если их не остановить...
а ответить кто-то ведь должен !? ДОЛЖЕН !!!! ну хотя бы Нюрнберг-2..
По поводду Епифания-ну лукавит поп- "..мы не против вакцинации". Ну скажи прямо -мы за принудительную вакцинацию, мы за драконовские меры, за нарушение констутицыонных прав, .
этой херни,под названием пандэмия. Люди всех стран поняли шо это лохотрон.
И тут решили подтянуть церковников.
Святитель Миколай Сербський
https://bastyon.com/index?v=175b60940f13633224713e9ce464def24c687c95b87588972dbdad12fdd16fc9&video=1&ref=PKWM3oo6YTFFn5U2HLaBueqA3fcLd7BP8m
1-ий віконт Крижопільський ,2-й віконт Крижопільський