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Не піддавайтеся на маніпуляції, ПЦУ не проти вакцинації від COVID-19, це єдиний захист, - Епіфаній

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Не піддавайтеся на маніпуляції, ПЦУ не проти вакцинації від COVID-19, це єдиний захист, - Епіфаній

Українці не мають піддаватися на маніпуляції і поширення міфів про вакцинацію від COVID-19.

До цього в інтерв’ю Радіо Свобода закликав предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній, передає Цензор.НЕТ.

"Не потрібно слухати, не потрібно вірити, не потрібно піддаватися на ці маніпуляції. Бо українська церква чітко заявила про те, що ми не проти. Вакцинація завжди відбувалася. Хвороби існували і до початку цієї пандемії. Тому ми висловили чітку позицію про те, що якщо це ліки, які покликані зберегти людське здоров’я, то чому їх не приймати, чому вірити певним міфам", - сказав Епіфаній.

"Ми заявляємо, що тут немає ніякого релігійного підтексту, але кожна людина має право вибору, кожен повинен усвідомити, що в цей непростий час випробувань цією хворобою єдиним захистом є вакцинація", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Епідзонування України: "червоними" залишаються вісім областей, 17 - "жовті"

За словами предстоятеля ПЦУ, в Україні другий рік триває боротьба "зі ще одним невидимим, але реальним фронтом небезпечної коронавірусної хвороби, яка забирає дуже багато людських життів".

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+23
Навіть релігія вірить у науку. І лише неосвічене бидло продовжує антиваксити.
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19.12.2021 20:48
+10
Лише ідиоти "вірять" у науку. Наукою можна займатися, але ніяк не вірити в неї. Втім, для бидла, що не думає головою, наука перетворилася в просто ще одну релігію.
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19.12.2021 21:17
+9
Религия всегда поддерживает власть, для этого и существует
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19.12.2021 21:05
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https://www.youtube.com/watch?v=imffJVITpVc
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20.12.2021 08:00 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=PYdslDL8ttU
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20.12.2021 08:01 Відповісти
А Московська церква на Московії - ЗА! ?
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19.12.2021 22:12 Відповісти
А Московська церква на Московії - ЗА! ?

А Московська церква в УКРАЇНІ - ЗА

на рашці вона проти.
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20.12.2021 08:40 Відповісти
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19.12.2021 22:37 Відповісти
Святой отец, тут вы неправы по двум пунктам.
1. Вакцины - это не лекарства. Они ничего не лечат. Их назначение: проинформировать иммунную систему о возможной опасности.
2. Настоящие вакцины дают почти 100%-ю защиту, и остаются действенными на 20-30 лет. "Вакцины от ковида" - это фуфломицины от Пфизера. Они не защищают никого ни от чего.
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19.12.2021 23:15 Відповісти
100% защиты существуют только в воспаленных мозгах. Ничто и никогда не может дать 100 процентной защиты от чего либо.
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19.12.2021 23:25 Відповісти
Да что вы говорите. От натуральной оспы есть защита в виде одной инъекции. От кори есть тоже один укол. От бешенства, от столбняка, от туберкулёза - всё есть.
Только "ковид" такой хитрый: от него нужно каждые полгода ширяться, и это всё равно ничего не гарантирует.
Поверьте: далеко не все читатели здесь являются дураками.
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19.12.2021 23:29 Відповісти
да что вы говорите? А посмотреть график плановых вакцинаций слабо?
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19.12.2021 23:31 Відповісти
Ревакцинацию делают через несколько лет как минимум, и то только для групп риска: если, например, человек едет в командировку туда где данная болячка свирепствует.
Прививка от кори держится 30 лет.
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19.12.2021 23:33 Відповісти
а догадаться что ни одна из этих болячек не мутирует с такой скоростью слабо? 274млн человек были заражены ковидом и в каждом из этих особей триллионы миллионов вирусных единиц и все параллельно мутируют. Естественно что новые штаммы возникают чуть ли не каждый день.
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19.12.2021 23:39 Відповісти
Для каждой новой мутации делают новую вакцину. С "ковидом" власти держат население за полных кретинов: "колитесь тремя уколами против омикрона", причём все три шмурдяка были выпущены ДО того как "омикрон" появился. Это - невероятное открытие в бактериологии: людям власти предлагают колоться тремя бесполезными фуфломицинами.
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19.12.2021 23:42 Відповісти
Все, що я знаю про вакцинацію: в магазинчику знайомого працює він і 3 продавці. Двоє були вакциновані, власник і 1 продавець невакциновані. Місяць тому невакциновані захворіли з різницею кілька днів, стан середньої важкості. Вакциновані не захворіли. Ми з моїм чоловіком, спілкувались з хворим власником і не заразились. Ми теж вакциновані.
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20.12.2021 00:35 Відповісти
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20.12.2021 08:55 Відповісти
"Для каждой новой мутации делают новую вакцину" -
"Это - невероятное открытие в бактериологии" - До чого тут взагалі бактеріологія?!

Справа свіжезареєстрованих Шарікових - котів ловити, а не про антинаукову маячню авторитетно патякати.
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20.12.2021 02:56 Відповісти
"замени бактериологию на эпидемиологию" -
Читати коменти на темах про пандемію - це як екскурсія по кунсткамері. "Цензор" ідіотів не банить, і вони тут радісно обмінюються своїми "науковими відкриттями". Притомні давно на такі теми із альтернативнообдаровнними не сперечаються.
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20.12.2021 03:34 Відповісти
Черговий Шаріков зірвався на "абирвалг".
Це так передбачувано.
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20.12.2021 04:05 Відповісти
а що, патякати про антинаукову маячню можуть только старозарегестрированные шариковы?
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20.12.2021 09:39 Відповісти
з боротьбою з омікроном,погоджусь,фігня получається... ((
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20.12.2021 08:53 Відповісти
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19.12.2021 23:34 Відповісти
особливо тупим...

на віруси,що не мутують немає потреби постійно розробляти нові вакцини...
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20.12.2021 08:51 Відповісти
чого мовчиш,троль, про низький рівень смертності(вже не сотні,а десятки,і навіть одиниці)

Італія,Франція,Польща - вчора вже менше 100...

Україна - 176
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20.12.2021 08:44 Відповісти
Бо якби антивакси-довьойоби в різних країнах, вчасно вакцинувалися, то і не було б нових штамів.
А статистика смертей - це вже як порахують... Навіть у нас , якщо не встигли зробити ПЛР, то пишуть, що причина смерті пневмонія або щось інше, а не КОВІД.
Порівнювати медицину США, Європи і Африку - це, мяко кажучи, дивно.
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20.12.2021 09:28 Відповісти
Штаммы были есть и будут ибо ковид относится к вирусам с быстрой и непредсказуемой мутацией. Вирус создан в лаборатории как био оружие . Для файзера очень удобно зарабатывать миллиарды выпуская уже бесполезные уколы и не нести никакой ответсвенности за последствия . Обвинять людей которые выбрали не колоть себя неизвстно чем просто . Наказать виноватого за утечку вируса из лаборатории сложнее . Использовать терапевтическое лечение тоже не хочется ибо нет таких бешеных прибылей как продажа уколов .
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21.12.2021 03:59 Відповісти
ольгінським гнидам подобається розказувати,як хтось неправий....
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20.12.2021 08:41 Відповісти
Администрация Бидона выступила с самыми мрачными предупреждениями в адрес невакцинированных, заявив, что им грозит смерть. (Джефф Зиентс) .. запугивает шизофреник.
хм.. а вакцинированные выходит попадут Все в рай !!!?? ...(мля...где-то я уже это слышал)
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19.12.2021 23:34 Відповісти
Именно так: запугивает (собственно, он просто зачитывает телепромптер).
Есть вообще подозрение что в планах "мирового правительства" - уничтожение тех кто отказался "вакцинироваться".
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19.12.2021 23:44 Відповісти
у меня тоже такое подозрение.. но я буду петлять пока сил хватит..до конца...
и кста - у меня проскакивала мысль что когда все антиваксеры всего Мира обьеденятся в единую силу, кулак - то даст просраться всем этим шизофреникам-глобалистам-сатанистам которые обманом пришли в правительства повсеместно, с их идеологией дебильного интернационала !!! И это уже будет Новая Мировая Революция !!! .. я очень надеюсь на это..
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20.12.2021 00:02 Відповісти
я тоже это заметил.. но может управляемый хаос это и есть их промежуточная цель !?
они просто так не остановятся если их не остановить...
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20.12.2021 00:21 Відповісти
+ ....это конечно хорошо и даже очень, но кто ответит за весь этот ковидошухер !? спад экономики, утеснения в правах , свободах, смерти, больные от вакцинации и т.д. и т.п...
а ответить кто-то ведь должен !? ДОЛЖЕН !!!! ну хотя бы Нюрнберг-2..
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20.12.2021 00:51 Відповісти
К хаосу они и стремятся-тогда можно ввести военное положение.
По поводду Епифания-ну лукавит поп- "..мы не против вакцинации". Ну скажи прямо -мы за принудительную вакцинацию, мы за драконовские меры, за нарушение констутицыонных прав, .
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20.12.2021 01:04 Відповісти
чятает мислі всєх троль путинский.....
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20.12.2021 08:50 Відповісти
В Брюсселе, в Германии в Польше проходят митинги(многотысячные) против
этой херни,под названием пандэмия. Люди всех стран поняли шо это лохотрон.
И тут решили подтянуть церковников.
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21.12.2021 20:35 Відповісти
Но путин всєх пабєдіт ?
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20.12.2021 08:51 Відповісти
всє антіваксєри под руководством путина ?
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20.12.2021 08:45 Відповісти
"Без Бога і лікар нас не зцілить, воїн не захистить, вчитель не навчить, священик не допоможе."

Святитель Миколай Сербський
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19.12.2021 23:52 Відповісти
частина лікарів так і відчувають: якщо судилося жити, то житиме. А як ні - то розводять руками типу ми ж не всесильні.
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20.12.2021 06:00 Відповісти
врачи бессильны, если пациент хочет жить
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20.12.2021 09:52 Відповісти
Еще один компетентный вирусолог нарисовался .
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20.12.2021 00:05 Відповісти
Сумно...а я думал эпифаний скажет что единственна защита от вируса не вакцина а - БОГ !!! Вера !!
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20.12.2021 00:10 Відповісти
СЛУХАЙТЕ І ЗРОЗУМІЙТЕ, КОМУ ПРОДАВСЯ ЦІЙ ТОВСТИЙ ПОПИДЛО

https://bastyon.com/index?v=175b60940f13633224713e9ce464def24c687c95b87588972dbdad12fdd16fc9&video=1&ref=PKWM3oo6YTFFn5U2HLaBueqA3fcLd7BP8m
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20.12.2021 00:28 Відповісти
ще один фейкомет )))
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20.12.2021 08:47 Відповісти
Судіть, чи справедливо перед Богом слухати вас більше, ніж Бога?
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20.12.2021 00:46 Відповісти
https://dnk.video/w/pBi8kKkZx7EJ9NPtCFpHMz
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20.12.2021 01:01 Відповісти
Нет ничего удивительного в том, что промоутер еврейских сказок поддерживает вакцинацию.
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20.12.2021 09:58 Відповісти
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