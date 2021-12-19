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Бродський подякував Зеленському, що той вигнав Богдана: Страшно уявити, що б він зробив з країною наприкінці свого царювання

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Бродський подякував Зеленському, що той вигнав Богдана: Страшно уявити, що б він зробив з країною наприкінці свого царювання

Все те, що Андрій Богдан побудував для Володимира Зеленського, він будував для себе.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку у себе на сторінці у фейсбуці висловив голова редакційної ради видання Obozrevatel і президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський.

"Останніми днями ньюсмейкером був Богдан. Я дав оцінку його інтерв'ю та виступу у Шустера. Що подумав сьогодні. Все те, що сьогодні Богдан побудував для Зеленського, він будував для себе і дякую, Володимиру Олександровичу, що ви його вигнали. Знаючи добре Богдана, страшно уявити, що б він зробив з багатьма і країною наприкінці свого царювання. Це був найкращий хід Зеленського, дякую, що ви його вигнали", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Все дуже просто: в тому, що люди невакциновані, винна влада", - Бродський

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+54
Один еврей благодарит другого еврея, что он отогнал 3-го еврея от корыта. Это хуцпа!
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19.12.2021 21:56
+48
В точку. Добавьте еще Коломоского с Шустером и Гордоном и задайте себе вопрос где тут Украина?
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19.12.2021 22:03
+41
А з правлінням д'Єрмака все норм? Те, як він вигулює (час від часу) свою наркозалежну мавпочку по закордонах поки здає інтереси України, норм??? Чи цей телепень досі вважає, що ЗЕ щось вирішує в країні?
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19.12.2021 21:56
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Україна розцвітає і багатіє!
перестань дивитися кремль ТВ
І дуже велика вірогідність, що українці оберуть Зеленського на другий термін, як би кремляді не скреготали зубами від люті
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19.12.2021 23:46 Відповісти
Дивитись «кремль ТВ» ?

Так мене ще ніхто не ображав.
********* вже приготували для вас зебілів нове-старе лайно - рига Розумкова. Саме за нього бидломаса піде у нову нірвану з розумною політикою.
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19.12.2021 23:59 Відповісти
Розумков якраз відбирає виборців виключно у Зеленського
так що він ваш союзник))
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20.12.2021 00:15 Відповісти
Він привів до влади Янелоха! Це ваше лайно і ваш союзник.
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20.12.2021 00:26 Відповісти
Разумков не відбирає виборців у Зе. Він підбирає тих, кого Зе й так втрачає. Іншу частину кого втрачає Зе буде підбирати Богдан. І всі вони працюють на Коломойського. Коломойський хоче не втратити виборців. Зе не є самостійним гравцем. Зе, Разумков, Богдан являються пішаками Коломойського в його брудній грі. Це клони Зе.
Це спецтехнологія масштабного шахрайського маніпулювання виборцями.
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20.12.2021 01:42 Відповісти
Де*ил. Перестань жить бениным г+г каналом вместо мозгов. Цветет и богатеет только варовливое еврейство у власти,которое всунул беня для своей хуцпы
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20.12.2021 00:06 Відповісти
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20.12.2021 00:59 Відповісти
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20.12.2021 01:00 Відповісти
неплохо пристроились киевляне, в Кременчуге трёха хрущёба 3200 выходила,
жителям киева ещё и карты киевлянина и прочие ништяки, прям москва .....
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20.12.2021 08:54 Відповісти
Боже, где вас лечат тупорылых зеленодрочеров? Я предполагаю в феофании?))))) Кокаином, как вашего опнутого кумира?))) Вы дебилы конченные, такие же конченные- как твой жирный жадный боров бродский "майдановец". Сгнинь отсюда, кремлевская вонючая консерва. Или ты дебил совсем и не понял, что тебя здесь все раскусили уже сразу. Да и вытащи язык из очка гринпоца, не ровен час захлебнешься, придурок))))))
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20.12.2021 12:09 Відповісти
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20.12.2021 00:57 Відповісти
Бродському треба було справедлива країна? Ну і ну!!!
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20.12.2021 00:11 Відповісти
Жиди сваряться лиш коли гроші ділять.
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20.12.2021 09:48 Відповісти
Якщо до когось не дійшов Миколай, до нього вже поспіщає Миколаєвна!

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19.12.2021 23:16 Відповісти
Яка ще Миколаєвна ?

Це ж трансвестит Микола!
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19.12.2021 23:25 Відповісти
і звідки то ти все ото знаєш?
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19.12.2021 23:29 Відповісти
Краще скажи звідки ти оте усе береш. У клюбі «Блакитна вустриця»?
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19.12.2021 23:30 Відповісти
ой, тобі краще не знати, побережи свою цнотливість і нормальний тиск
картоплі хочеш? у мене великий надлишок, якийсь аномальний великий урожай у цьому році
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19.12.2021 23:36 Відповісти
Я картоплю не їм. У мене замість картоплі - авокадо. Навіть «Олів'є» з ним роблю. Авокадо кілограмів 50 візьму. Чи ти їх не вирощуєш за мкадом?
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19.12.2021 23:39 Відповісти
ніхріна собі 50 кг авокадо
не вирощую, але можу дати в оренду 20-30 соток землі, будеш вирощувати сама, 20 км від Києва
авокадо
охрініти
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19.12.2021 23:43 Відповісти
Земля у мене у самої є. Я навіть виростила з кісточок маленький авокадовий садочок, але окрім красивих листочків та маленьких дерев на них нічого не виростає. Але я не втрачаю оптимізм, може ще зніму врожай та тобі запропоную.
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19.12.2021 23:49 Відповісти
упс, мадам!
з кісточок буде дичка!!!!!! Це дичка! Це не повторення того плоду, що з'їла і кісточку посадила.
в принципі, якусь частину (10-20%) дерево з кісточки теоретично повинно наслідувати материнське дерево. Але не факт
треба прищепити сортовим авокадо те, що проросло з кісточки!!!!!!!!!
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19.12.2021 23:55 Відповісти
прищепляти вмієш чи навчити?
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19.12.2021 23:56 Відповісти
Вмію, але все одно нічого не виросте. То я просто розважалась з кісточками та давала їм друге життя.
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20.12.2021 00:01 Відповісти
Павловнію висажуйте. На дрова. 20 соток землі вас забезпечить дровами на все життя. Рубати можна через 4 роки. Здались вам ті авокадо. Купите собі зимою, замість платіжки за газ.
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20.12.2021 08:46 Відповісти
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20.12.2021 14:27 Відповісти
Ви ,що Миколи Тищенка не впізнали?
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20.12.2021 08:30 Відповісти
Богдан з гондоном рятують свої дупи, бо Держдеп не на жарт взявся за оточення клоуна і бєні. Після того як США ввели санкції проти тупого собачого рота, хтось десь його чув? Санкції проти портянки не на жарт налякати цих двох аферюг. Вони почули запах смаленого і що віслюку підписали вирок, тому вдають із себе його "критиків", Бо люстрація буде, помилки попередньої люстрації будуть враховані і не повторяться. Ще не так давно, десь кінець вересня, середина жовтня гондон на програмі у шустіка розперізвався, що "зеленскій чєстнєйшій чєлавєк". А хіба не Богдан вихвалявся, що це він вмовив блазня йти на президента? Хіба не богдан запустив систему руйнації держави?
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19.12.2021 23:19 Відповісти
випий заспокійливе та лягай вже спати
вранці врятуєш Україну
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19.12.2021 23:23 Відповісти
по сути дела зеленский это созданное Богданом из артиста , правда его турнули и дальше
зеленским управляют из кремля ...
бродский вспомнил, что скоро выборы и решил поживиться ...
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20.12.2021 08:58 Відповісти
Мишаня глубоко лизнул пРезиденту - авось должность хлебная обломится
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19.12.2021 23:30 Відповісти
він не потребує
у нього дохід в день більший, ніж у тебе за рік
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19.12.2021 23:37 Відповісти
А це раптово не він до майдана у овоча працював ?
Бабок багато не буває ...
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20.12.2021 00:13 Відповісти
не він
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20.12.2021 00:17 Відповісти
А хто тоді ? Походу хтось тут вилизує у бродського 😆

С 2010 года по 2014 год являлся Председателем восстановленного Януковичем Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства[7]. Правительственный уполномоченный по дерегуляции Михаил Бродский заявил, что получил карт-бланш от премьера Николая Азарова и что он постоянно работает с первым вице-премьером Андреем Клюевым для ускорения прохождения в парламенте законопроектов по дерегуляции[8].

16 октября 2014 года попав под люстрацию Бродский был уволен одним из первых в соответствии с законом «Об очищении власти»[9].
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20.12.2021 00:22 Відповісти
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20.12.2021 00:31 Відповісти
вы врёте не хуже зеленского с бродским вместе взятых
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20.12.2021 08:59 Відповісти
Кто помнит 90 и начало 2000 тот хорошо помнит кто такое этот Бродский - чмо кидала,валютчик возле власти " помощник" бизнеса и при Кучме и при Яныке , а сейчас при Зебарыге
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20.12.2021 10:47 Відповісти
это точно.
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19.12.2021 23:40 Відповісти
чет поздновато уже для лизания жопы Зеленскому
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19.12.2021 23:42 Відповісти
так
або про дупу або про фекалії
саме так
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19.12.2021 23:44 Відповісти
если что-то крякает как утка, выглядит как утка, летает как утка, то это утка.
Если кто-то лижет кому то задницу, то извините, это не моя вина, что я называю вещи своими именами. Достаточно просто этого не делать.
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19.12.2021 23:47 Відповісти
це тебе еротичні фантазії геть замучили, бідолаха
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19.12.2021 23:49 Відповісти
Бродський тупо лукавить. Клоун змінив Богдана на Дєрьмака, який брехливий("вагнергейт") на 100%.
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19.12.2021 23:58 Відповісти
У беніного клоуна вже з'явились кошерні клони в якості Разумкова і Богдана, які призначені підбирати утрачені клоуном голоси, а разом з цим відтягувати голоси і в інших.
Бродський хоче бути ще одним клоном.

Чим більше клонів тим Бені краще. В планах примагнітити цими клонами якнайбільше виборців і витіснити з парламенту чужих.
Їх риторики відрізняються одна від одної і налаштовані на різних виборців. На різну рибку інша приманка.
Технології маніпулювання свідомістю виборців.
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19.12.2021 23:46 Відповісти
Олег Васильченко 827828f7. Все правильно. Ця мерзота несумісна з чесними виборами.
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20.12.2021 00:00 Відповісти
І одночасно Бродський приймає участь в розкручуванні Богдана. Бо чк я сказав - для бені потребується багато клонів. Один з них Богдан. А поскільки Зе вигнав Богдана, то багато з тих хто вже не хоче Зе зацікавляться Богданом. Технології.
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20.12.2021 00:01 Відповісти
Українці дивна нація - щоб зрозуміти зміст та актуальність Нюрнберзьких законів 1935-го року їм потрібно було обрати зе президента
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20.12.2021 00:19 Відповісти
Редкий урод этот жирный обрезанный свин. При любой власти выживает собака со своими матрасами,,миньето,,
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19.12.2021 23:48 Відповісти
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20.12.2021 01:53 Відповісти
А никого не смущает, что политику комментирует баскетболист? В этом и проблема нашей страны. Руководят профаны, действия которых комментируют ещё бОльшие профаны во всех отраслях
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20.12.2021 00:03 Відповісти
Это так и есть, но и то, что ты комментируешь, тоже смущает
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20.12.2021 03:20 Відповісти
Видели бы вы его вживую. Этот мелкий свин ,к баскетболу имее такое же отношение как и к балету
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20.12.2021 09:15 Відповісти
Дякую. Зеленський це великий Президент України
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20.12.2021 00:13 Відповісти
Красава, умеешь на вентилятор набросить)))
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20.12.2021 00:20 Відповісти
!!!!
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20.12.2021 09:50 Відповісти
та ладна...
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20.12.2021 04:15 Відповісти
І не тільки.
Він "найвеличніший лідор ********** (С)" Мендель.
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20.12.2021 08:50 Відповісти
зеленський отец нации ....
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20.12.2021 09:12 Відповісти
Да Срань сильно разлетелась от Величнишего Зешмаркли
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20.12.2021 10:50 Відповісти
єрмакі, богдани, разумкови, зеленські, бродські, стрєлковські, гордони, бужанські .... одні сорти лайна сваряться з іншими, підставляючи третіх, знищуючи державу Україна. саме так виглядає кінець епохи Гідності ...
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20.12.2021 00:13 Відповісти
дякую за инфляцию, дякую за налоги, дякую за акцизы!!
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20.12.2021 03:12 Відповісти
блін...останнім часои пан Бродський веде себе неадекватно...явно боїться втратити "Обозреватель" чи його "попередили"...бо спочатку розніс протести ФОПів а тепер ось ця новина...сумно та мерзенно...він поступово "зеленіє"...
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20.12.2021 04:14 Відповісти
бродский топил за гепу.после смерти гепы проливал реки слез и пел дифирамбы подвигам покойного мэра.в комментариях обоза блокируют все проукраинские высказывания. после прихода зе бродский переобулся в полете и сейчас обоз стал сливным бачком кремля и зе.
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20.12.2021 04:51 Відповісти
Богдан был бы в разы более успешен чем квартальный артист
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20.12.2021 09:13 Відповісти
Бродский на редкость порядочный человек.
Другому бы и не доверили держать общак Черепа и делить имущество Ходорковского в Украине самим Януковичем.
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20.12.2021 06:55 Відповісти
Точно! Практику начал у Юли - скрысятничал 5 миллионов...
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20.12.2021 10:11 Відповісти
Не так немного. Бродскому позвонили из оп и сказали,чтобы он поблагодарил клована. Как истинная шлюха, бродский "взял под козырёк."
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20.12.2021 08:05 Відповісти
бродский отброс януковича
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20.12.2021 09:14 Відповісти
А на моня най красивіший і найрозумніший Це девіз цієї нації Шкода тільки щр чомусь ці " принади" використовуються тільки для свого особистого збагатчення.
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20.12.2021 09:17 Відповісти
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20.12.2021 09:26 Відповісти
Як би Зеленський вигнав Зеленського , от тоді ,можливо, і подякував би. А так, прогіб зарахован!
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20.12.2021 11:20 Відповісти
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