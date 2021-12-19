Бродський подякував Зеленському, що той вигнав Богдана: Страшно уявити, що б він зробив з країною наприкінці свого царювання

Все те, що Андрій Богдан побудував для Володимира Зеленського, він будував для себе.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку у себе на сторінці у фейсбуці висловив голова редакційної ради видання Obozrevatel і президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський.

"Останніми днями ньюсмейкером був Богдан. Я дав оцінку його інтерв'ю та виступу у Шустера. Що подумав сьогодні. Все те, що сьогодні Богдан побудував для Зеленського, він будував для себе і дякую, Володимиру Олександровичу, що ви його вигнали. Знаючи добре Богдана, страшно уявити, що б він зробив з багатьма і країною наприкінці свого царювання. Це був найкращий хід Зеленського, дякую, що ви його вигнали", - йдеться у повідомленні.

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