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Бродський подякував Зеленському, що той вигнав Богдана: Страшно уявити, що б він зробив з країною наприкінці свого царювання
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Все те, що Андрій Богдан побудував для Володимира Зеленського, він будував для себе.
Як передає Цензор.НЕТ, таку думку у себе на сторінці у фейсбуці висловив голова редакційної ради видання Obozrevatel і президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський.
"Останніми днями ньюсмейкером був Богдан. Я дав оцінку його інтерв'ю та виступу у Шустера. Що подумав сьогодні. Все те, що сьогодні Богдан побудував для Зеленського, він будував для себе і дякую, Володимиру Олександровичу, що ви його вигнали. Знаючи добре Богдана, страшно уявити, що б він зробив з багатьма і країною наприкінці свого царювання. Це був найкращий хід Зеленського, дякую, що ви його вигнали", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+54 Vladimir Soukhov
показати весь коментар19.12.2021 21:56
+48 Михаил Сомов e93c7ea8
показати весь коментар19.12.2021 22:03
+41 Evgeny N
показати весь коментар19.12.2021 21:56
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Будь ласка, зачекайте...
перестань дивитися кремль ТВ
І дуже велика вірогідність, що українці оберуть Зеленського на другий термін, як би кремляді не скреготали зубами від люті
Так мене ще ніхто не ображав.
********* вже приготували для вас зебілів нове-старе лайно - рига Розумкова. Саме за нього бидломаса піде у нову нірвану з розумною політикою.
так що він ваш союзник))
Це спецтехнологія масштабного шахрайського маніпулювання виборцями.
жителям киева ещё и карты киевлянина и прочие ништяки, прям москва .....
Це ж трансвестит Микола!
картоплі хочеш? у мене великий надлишок, якийсь аномальний великий урожай у цьому році
не вирощую, але можу дати в оренду 20-30 соток землі, будеш вирощувати сама, 20 км від Києва
авокадо
охрініти
з кісточок буде дичка!!!!!! Це дичка! Це не повторення того плоду, що з'їла і кісточку посадила.
в принципі, якусь частину (10-20%) дерево з кісточки теоретично повинно наслідувати материнське дерево. Але не факт
треба прищепити сортовим авокадо те, що проросло з кісточки!!!!!!!!!
вранці врятуєш Україну
зеленским управляют из кремля ...
бродский вспомнил, что скоро выборы и решил поживиться ...
у нього дохід в день більший, ніж у тебе за рік
Бабок багато не буває ...
С 2010 года по 2014 год являлся Председателем восстановленного Януковичем Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства[7]. Правительственный уполномоченный по дерегуляции Михаил Бродский заявил, что получил карт-бланш от премьера Николая Азарова и что он постоянно работает с первым вице-премьером Андреем Клюевым для ускорения прохождения в парламенте законопроектов по дерегуляции[8].
16 октября 2014 года попав под люстрацию Бродский был уволен одним из первых в соответствии с законом «Об очищении власти»[9].
або про дупу або про фекалії
саме так
Если кто-то лижет кому то задницу, то извините, это не моя вина, что я называю вещи своими именами. Достаточно просто этого не делать.
Бродський хоче бути ще одним клоном.
Чим більше клонів тим Бені краще. В планах примагнітити цими клонами якнайбільше виборців і витіснити з парламенту чужих.
Їх риторики відрізняються одна від одної і налаштовані на різних виборців. На різну рибку інша приманка.
Технології маніпулювання свідомістю виборців.
Він "найвеличніший лідор ********** (С)" Мендель.
Другому бы и не доверили держать общак Черепа и делить имущество Ходорковского в Украине самим Януковичем.