Журналісти оприлюднили світлину схемщика Стрелковського, в будинку якого живуть Буданов і Гогілашвілі. ВІДЕО+ФОТО
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Вячеслав Стрелковський - людина, чиїх світлин немає у соцмережах, і фірми з орбіти якої повʼязують із багатомільйонними схемами ухиляння від сплати податків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку "Слідство.Інфо".
Зазначається, що одним з перших обличчя Стрелковського продемонстрували у розслідуванні "Дружочки".
У ньому йдеться про те, що Стрелковський та його родина пов’язані з десятками компаній.
"Ці фірми фігурують у величезній кількості кримінальних проваджень, але дивом уникають неприємностей із податковою і серйозних проблем із законом", - вказується у публікації.
Журналісти з’ясували, що схеми, до яких може бути причетна родина Стрелковських, - це ухилення від сплати податків.
У кримінальних провадженнях, пов’язаних із бізнесом Стрелковських, фігурують компанії із груп "ДТЕК", "WOG", Fozzy Group, "Київстар".
"У будинку ексдружини Стрелковського на ймовірно "вигідних умовах" живуть ексзаступник міністра МВС Олександр Гогілашвілі та його дружина - особиста помічниця Володимира Зеленського Марія Левченко.
У цьому ж будинку мешкає керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов - людина, яка є однією з ключових постатей, які відповідальні за нацбезпеку України", - йдеться у публікації.
У податковій визнають, що Стрелковського можуть "оберігати" від неприємностей різні представники правоохоронних органів.
Журналісти зустріли Стрелковського поруч із маєтком у Козині, де той проживає. Але чоловік відмовився спілкуватися щодо причетності до податкових схем і будинку в Хотові.
Будь ласка, зачекайте...
а хтось жеж і просто ночує...
молоді, виручають одне одного у скрутну хвилину
Например, До поры до времени Ермак считался хорошим главой ОП, потому что ему каким то необразимым образоми удавалось производить обмены пленными с РФ
Країною рулить не тільки завхоз, а й секретарка.
"ДТЕК", "WOG", Fozzy Group, "Київстар".
вони натякають, що кожен українець, котрий користувався послугами вищевказаних організацій - також того? спільник? член ОЗГ?
"про дупу згадав" - кроме омерзения и таких ассоциаций вы не вызываете.
Брешете на каждом шагу. Плевать на вашу убогость - так вы ж, пля, стране гадите. Война в любой момент - следствие вашей тупости и мерзости.
Навіть не знаю, що тут може бути "вирване з контекста", як зазвичай говорять зелені бл..ді(((
читаем внимательно:
У кримінальних провадженнях, пов'язаних із бізнесом Стрелковських, фігурують компанії із груп "ДТЕК", "WOG", Fozzy Group, "Київстар".
этот список можно продолжить всеми крупными компаниями ахмета, коломоя и потроха, пинчука и мертвечука... только обнальщики могут быть другими, а могут быть и этими же...
так что забудьте, не ту страну назвали Гондурасом!!!
так он себя этим запятнал?
про остальное я не утверждаю.
Ідеальних людей не буває. Багато хто робить помилки. Які потім виправляє добрими справами.
Ось Порошенко весь час використовував адмінресурс для прикриття власних бізнесів. А коли прийшла лиха година, то спонсорував відновлення повітряної оборони над Києвом. Чи може брешуть?
Так и тут: мы услышали- Стрелковский и вспомнили о некоем Стрелкове, который оказался Гиркиным. А этот Стрелковский, он точно именно Стрелковский? А то ведь совпадения напрашиваются...
А в этом году будет новогодняя инсталляция зеленая "шляпа" над Украиной?