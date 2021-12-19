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Законопроєкт про можливість дистанційного голосування для нардепів буде внесений у Раду після Нового року, - Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Законопроєкт про можливість дистанційного голосування для нардепів буде внесений у Раду після Нового року, - Стефанчук

Законопроєкт, який передбачатиме можливість дистанційного голосування для народних депутатів, буде зареєстровано у Верховній Раді після Нового року.

Про це Голова ВР Руслан Стефанчук розповів в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми зараз продовжуємо роботу над цим законопроєктом. Я думаю, що він буде одним із перших, який буде внесений після Нового року", - поінформував спікер парламенту.

Нагадаємо, 20 березня 2020 року тоді ще віцеспікер Руслан Стефанчук спільно з народним депутатом із парламентської фракції "Слуга народу" Миколою Стефанчуком зареєстрували у парламенті законопроєкт №3250 "Про підстави та порядок проведення пленарних засідань Верховної Ради України та засідань комітетів Верховної Ради України в режимі відеоконференції на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)". Документ визначав підстави та порядок проведення пленарних засідань парламенту та комітетів у режимі відеоконференції протягом двох місяців. Однак 1 вересня того ж року проєкт закону було знято з розгляду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада може розглянути законопроєкт про множинне громадянство на початку наступної сесії: звернення до КС не стане перешкодою, - Стефанчук

У грудні 2021 року Руслан Стефанчук повернувся до ідеї впровадження дистанційного голосування в парламенті. Спікер обґрунтовує необхідність наявності такої системи, тим, що Верховній Раді потрібен запобіжник у разі виникнення непередбачуваної ситуації. Зокрема, йдеться про загострення ситуації з COVID-19 або можливої збройної агресії, у зв'язку з чим народні депутати не зможуть зібратися в парламенті для ухвалення рішень.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+32
Чудово! Тепер клоуни, які роз'їхались по теплих островах можуть спокійно там роками дистанційно голосувати.
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19.12.2021 23:23
+20
Самые наболевшие вопросы на сегодняшний день, разогнать вас уродов надо и чем быстрее, тем лучше.
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19.12.2021 23:23
+19
да чего уж там, - смс-ками голосовать из бань, бардаков и ресторонав... Ходи еще в этуо Раду, высиживый там, слушай бред... НауКивець Кива успевает затвор передернуть раз пять за одну сессию
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19.12.2021 23:25
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Самые наболевшие вопросы на сегодняшний день, разогнать вас уродов надо и чем быстрее, тем лучше.
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19.12.2021 23:23 Відповісти
Чудово! Тепер клоуни, які роз'їхались по теплих островах можуть спокійно там роками дистанційно голосувати.
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19.12.2021 23:23 Відповісти
Так можно и конституционное большинство "наголосовать". Доказываете потом, что был мухлеж.
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19.12.2021 23:30 Відповісти
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20.12.2021 00:30 Відповісти
Ну да. Еще не до конца поглумились над Конституцией. Так же будет посподручнее мухлевать.
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19.12.2021 23:24 Відповісти
Ще ж електронне голосування на виборах. Щоб вата з ордло та криму, могла вибирати нам владу.
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19.12.2021 23:27 Відповісти
да чего уж там, - смс-ками голосовать из бань, бардаков и ресторонав... Ходи еще в этуо Раду, высиживый там, слушай бред... НауКивець Кива успевает затвор передернуть раз пять за одну сессию
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19.12.2021 23:25 Відповісти
Прогульника Петра тоді вже точно не побачимо в Раді.
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19.12.2021 23:27 Відповісти
брешеш, як кожен шелудивий пес зебіл
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19.12.2021 23:49 Відповісти
https://static2.gazeta.ua/img2/cache/gallery/1046/1046991_1_w_1200.jpg?v=0
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20.12.2021 00:23 Відповісти
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20.12.2021 00:24 Відповісти
брехня! Якщо є поважні причини відсутності - прогулом не вважається!
"32 народних депутатів позбавляли виплат за 10 місяців у 2021 році. Про це з посиланням на дані Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи повідомлено ЗМІ. Кого з парламентаріїв найчастіше позбавляли виплат у 2021 році, дивіться на інфографіці"
Порошенка в цьому списку - нема! І, взагалі, в числі злісних прогульників нема депутатів трьох фракцій, ЄС в т.ч.

Порох є в списках штрафників за неголосування, наприклад, тут; але це вже дебілізм - щоб штрафувати адміністрацією ВР депутата за відмову тиснути кнопку.
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20.12.2021 01:26 Відповісти
Якщо депутат в залі та зареєстрований, то при голосуванні в нього є законий вибір, Проголосувати "За", "проти" та "утриматися". При натисканні однієї з цих "кнопок "голос" враховується. Якщо депутат не нажимав, то він вважається не проголосувавшим, а отже відлинює, прогулює (ну як ти десь на ничці спиш).
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20.12.2021 01:46 Відповісти
як же коробить таких як ти від правди.
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20.12.2021 00:25 Відповісти
та усохни ти, брехло, раз ти волонтерську діяльність в прогули записуєш
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20.12.2021 00:47 Відповісти
Волонтерство то дуже добре. Але то діло добровільне, та в вільний від роботи час. А та потвора відлинює від доручених його виборцями завдань. Він в очі дзюрить, а вам "божа роса".
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20.12.2021 01:15 Відповісти
ти, скотина зебільна подлякова штопана, ти би щось виконував для України.
Усохни!, щоб тобою не смерділо
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20.12.2021 01:28 Відповісти
Кива занимаеться законотворчеством дистанционно
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19.12.2021 23:28 Відповісти
Жирный уже и на работу ходить не хочет ! Прямо с кухни будет голосовать!!
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19.12.2021 23:29 Відповісти
Прямо из ОП(Г) подделывать результаты голосования. Дешевле чем платить, все же таки -- экономия средств папе Бене.
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19.12.2021 23:32 Відповісти
В пельменной на унитазе будет заседания ВР проводить.
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19.12.2021 23:38 Відповісти
Руйнують парламентаризм, цілеспрямовано руйнують Українську Державу...
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19.12.2021 23:41 Відповісти
Наступний крок - дистанційне голосування по виборах мерів, депутатів і президента. Головне, щоб був сервер під контролем.
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19.12.2021 23:48 Відповісти
Предлагаю альтернативный закон - "Отзывать-голосовать" избирателям депутатов с ВР тоже дистанционно - через оптический прицел..
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20.12.2021 00:07 Відповісти
визнання недійсними рішення Ради, прийняті хоча б із одним таким голосуванням !
позов в КС та громадська непокора !
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20.12.2021 00:08 Відповісти
КривоРагуль на нашу голову

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20.12.2021 00:12 Відповісти
"Он проголосовал дистанционно и теперь кушает канхвету"
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20.12.2021 00:15 Відповісти
Раньше кнопкодавов пытались образумить а теперь вообще непонятно кто непонятно как может свой голос давать и Это вводят в правовое поле.... Днииище. Достойное Зимбабве.
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20.12.2021 00:26 Відповісти
Прекрасное предложение. Если можно голосовать дистанционно, тогда установить оплату их труда в размере стоимости интернета. Не ВР, а позорище.
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20.12.2021 00:33 Відповісти
Вони й так ті закони не читали,так хоч чули, що про них хтось щось говорить,тепер взагалі буде одна ляпота,а не робота.
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20.12.2021 00:33 Відповісти
Норм.закон, давно пора.
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20.12.2021 01:04 Відповісти
Для лугандона - нормальный....
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20.12.2021 08:25 Відповісти
Стефанчук ; " ..в разі можливої агресії депутати не зможуть зібратися ..." ( !!??) А де ж ви наволоч будете ? (
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20.12.2021 04:55 Відповісти
Все робиться для можливості впливу на результати виборів, щоб в той чи інший спосіб залишитися при владі,
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20.12.2021 05:38 Відповісти
Так нічого не робили, а тепер і дистанційно робити нічого не будуть. Містечка в верховній раді не має для мене і мого кума?
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20.12.2021 06:01 Відповісти
зелёные депутаны совсем уху ели от вседозволенности.. спасибА 73%ным жлобам-шаровикам..
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20.12.2021 06:06 Відповісти
Долбонило,так нас нормальных будет больше....процентов 99 проголосует за Вовку....так шо вешайтесь)))))
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20.12.2021 07:14 Відповісти
нуда-нуда..) "дурень думкою багатіє"(с)
у вас на Мокше за Вовку и 666% может "проголосовать", бо у холопов ИХ мнения не спрашивают.. так шо, потерпевший, засунь своё куда подальше, шОб голова не шаталась..
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20.12.2021 09:46 Відповісти
Граждане рогули,як там ваш гавнонеттман повернувся чи збежав назавжли????)))
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20.12.2021 07:12 Відповісти
От же Свинарчук до чого додумався. Це щоб сидіти поряд з коритом з висівками.
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20.12.2021 07:53 Відповісти
Я знаю - откуда будет голосовать дипутат Волохатый Чубака.

Из анала, который теперь не табу
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20.12.2021 08:10 Відповісти
Следующий закон про Е президента, может руководить дистанционно, из Ростова!
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20.12.2021 08:51 Відповісти
Ну и кто теперь скажет, что "95" не зЕлёная плесень голубых П-Расов? Это они мечтали лёжа на пляжах или на депутатках, которых впихнули, голосовать! А где гарантии что не под дулом, или под мукой колумбийской, будут голосовать?
А больной с температурой, проклинающий весь мир, тоже должен решать нашу судьбу? Да пусть эти дебилы с "95" и те дебилы с ЖОПЗ идут на хрен, вместе с писюнистом!
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20.12.2021 10:22 Відповісти
 
 