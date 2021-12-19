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Колишній російській поліцейський Кашинцев вийшов на Красну площу в Москві з плакатом "Путін - убивця", його затримали

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Колишній російській поліцейський Кашинцев вийшов на Красну площу в Москві з плакатом

У столиці Росії на Красній площі затримали майора поліції у відставці Олега Кашинцева.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, чоловік вийшов на площу з плакатом, на якому було написано: "Свободу Навальному. Putin is a killer".

Кашинцев, який був одягнений у форму поліцейського, простояв із плакатом кілька хвилин, після чого колишні колеги доставили його до відділку МВС. Затриманого звинуватили у порушенні правил проведення пікетування та незаконному носінні форменого одягу із символікою правоохоронних органів. Після складання протоколів Кашинцев був відпущений із поліцейського відділку до судового засідання.

Олег Кашинцев пропрацював у правоохоронних органах 18 років, з них 14 - у карному розшуку. У 2019 році він звільнився з органів МВС у званні майора через незгоду з діями влади щодо опозиції. Кашинцев взяв участь у кількох акціях на підтримку Олексія Навального, на одній із них він був затриманий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБ РФ визнала справжність даних своїх співробітників із розслідування про отруєння Навального, - Bellingcat та The Insider

Олексія Навального було отруєно на території Росії 20 серпня минулого року. Він вижив після тривалого лікування у Німеччині. Декілька європейських лабораторій знайшли в організмі опозиціонера сліди бойової отруйної речовини "Новичок", яка виробляється в Росії та заборонена до використання міжнародною Організацією із заборони хімічної зброї.

Декілька незалежних розслідувальних груп дійшли висновку, що Навальний був отруєний спеціально зібраною для цього групою співробітників ФСБ Росії. Сам опозиціонер вважає замовником невдалого вбивства особисто президента Росії Володимира Путіна. У Кремлі звинувачення у причетності до отруєння Навального відкидають. Російська влада так і не відкрила кримінальне провадження за фактом того, що сталося з опозиціонером.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+44
единственный нормальный мент во вселенной. Теперь я видел все)
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19.12.2021 23:41
+31
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19.12.2021 23:46
+22
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19.12.2021 23:47
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карманная оппозиция
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19.12.2021 23:40 Відповісти
единственный нормальный мент во вселенной. Теперь я видел все)
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19.12.2021 23:41 Відповісти
...кацапський мєнт
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20.12.2021 00:36 Відповісти
Да кем бы он не был, но в условиях кацапстана выйти на главную площадь страны с таким плакатом- это подвиг.
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20.12.2021 10:41 Відповісти
Він має яйця міцніші ніж у багатьох українських патріотів.
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20.12.2021 11:18 Відповісти
Просто придурок.
Бороться надо по другому. Вообще нам нужно, чтобы они начали друг дружку резать там внутри Забордюрья, а мы им дровишек будем подкидывать
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20.12.2021 00:38 Відповісти
Ну, вам легко його козлити з дивану.
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20.12.2021 11:19 Відповісти
Могу и КОНЮ пенделя дать, становись старий.
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20.12.2021 11:22 Відповісти
Блажен,кто верует)
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20.12.2021 01:28 Відповісти
Не во вселенной, а в кацапстане!
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20.12.2021 01:40 Відповісти
Там нема нормальних.
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20.12.2021 06:22 Відповісти
Сиди, синку, бачу що не москаль!
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19.12.2021 23:41 Відповісти
Ну хоть кто-то...
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19.12.2021 23:43 Відповісти
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19.12.2021 23:44 Відповісти
Ватник навіть з таким плакатом не перестає бути ватником.
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19.12.2021 23:46 Відповісти
Сто баллов. Они занимаются своими вопросами , а отношения к Украине остаётся имперское
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19.12.2021 23:59 Відповісти
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19.12.2021 23:46 Відповісти
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19.12.2021 23:47 Відповісти
Це Байден може собі таке дозволити та назвати ху#ла вбивцею, а раісяніну нізя. Зараз замордують у підвалах кагебе.
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19.12.2021 23:53 Відповісти
он, всего-лишь, хочет сменить старого фюрера на молодого...
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19.12.2021 23:54 Відповісти
Свеже-новоявленный зародыш очередного бесполезного диссидентства в "скотном дворе" ?
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20.12.2021 00:01 Відповісти
Навльный-это клон Х-йла. но Х-йло его временно убрал со сцены,разыграв спектакль с отравлением,который подтвердила комсомольская **** мАкрель.
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20.12.2021 00:06 Відповісти
Сдурел мент, вот и вся история.
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20.12.2021 00:11 Відповісти
Сдурел? Назвал убийцу убийцей? Вы там все такие недоразвитые?
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20.12.2021 06:57 Відповісти
Если тебя сношали макевские , а горловские за волосы держали, это ведь не значит что ты должен выйти на Крещатик с плакатом ,,меня отобрали в зад".
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20.12.2021 11:37 Відповісти
Всё ясно, алиса, не продолжай, всем и так понятно, шо ты петушок))
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20.12.2021 13:08 Відповісти
...невже ні в кого з наближених рука не підніметься на путлєра? Через один схиблений мозок скільки людей загинуло! І ще більше може загинути!
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20.12.2021 00:12 Відповісти
У путлєра руки по лікті в крові , але це ботоксне лайно продовжує тероризувати весь цивілвзований світ !

Щоб ти здох , вбивця 😡
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20.12.2021 00:25 Відповісти
печально все печально...в России в сравнении во времена СССР в УССР была свобода какая никакая гласность а в РСФСР чувствовалось какой то угрюмость подозрительность молчаливость..зашуганность им к начальнику ЖЭК сходить как нам к Губернатору на прием...а в райисполком все одно что к Президенту на прием... у нас же опять.... ментальнотьь затравленной стави НАЧАЛЬСТВУ ВИДНЕЕ НАМ КАКОЕ ДЕЛО МЫ ЛЮДИ МАЛЕНЬКИЕ КАК НАЧАЛЬСТВО ВЕЛИТ ТАК И БУДЕТ.... думать они не могут даже на бытовом уровне.... говорю так как сталкивался и имею с чем сарвнивать сам ездил в СССР по высоким кабинетам Москва Киев в Москве если ты с Украины к тебе кое как внимание еще было а местное из россии сразу на уровень республики края области отправляли нефиг тут шастать... то что позволялось говорить гражданам с Украины не дозволялось никому.... изначально в СССР понималии что Украина свободная республика люди как говорится что маюьть на голови то несут на языке...а вот россиянам запрещено не то что говорить а думать так.... я К ТОМУ ЧТО ОНИ РОССИЯНЕ ИСПУГАЛИСЬ СВОБОДЫ ОНИ ПРОСТО НЕ ПОНИМАЮТ ЧТО С НЕЙ СВОБОДОЙ ТО ДЕЛАТЬ.... ТОСКА ПО СИЛЬНОЙ РУКЕ ИСТОРИЧЕСКИЙ ДИБЕЛИЗМ В СТИЛЕ ДЕДЫ ВОЮВАЛЫ И ДАЛО ВОЗМОЖНОСТЬ ПУТЛЕРУ 20 С ЛИШКОМ ЛЕТ ВПРАВЛЯТЬ МОЗГ РОССИЯНАМ НА ОСНОВЕ ФАНТАЗИЙ И ГУМУСА.....
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20.12.2021 00:26 Відповісти
Редкий случай...
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20.12.2021 00:37 Відповісти
Сміливий дядя , нічого сказати 😠
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20.12.2021 00:42 Відповісти
Безумству храбрых...
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20.12.2021 00:49 Відповісти
Яке жахливе самогубство.
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20.12.2021 01:06 Відповісти
Крым вам не бутерброд, чтоб тудой сюдой его совать, так что пускай в одной камере сидят, будет о чём поговорить навальному с ментом, ни одного не жаль.
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20.12.2021 01:08 Відповісти
зачем? один в поле не воин.. надо ждать подходящего момента, и выйти сразу миллионам против режима сбрендившего кабаева ..
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20.12.2021 03:18 Відповісти
да никто там не выйдет, я вас умоляю...
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20.12.2021 06:40 Відповісти
они выйдут миллионами только в том случае если режим будет повален
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20.12.2021 15:07 Відповісти
...милиционер не знал, что дело идёт на секунды?
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20.12.2021 04:49 Відповісти
https://youtu.be/NPxSddrYVKI
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20.12.2021 05:06 Відповісти
https://youtu.be/v3nIBg05Syg
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20.12.2021 05:44 Відповісти
Это он ФСБшников с наступающим праздничком поздравил, не сомневаюсь. Кого-то сегодня раком поставят, за потерю бдительности, в таком(!!!) месте. Скорее даже во множественном числе поставят...
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20.12.2021 06:05 Відповісти
Крымнашист Навальный, пришедший прямо с Русскага марша, будет много хуже Путина. Запад этого фашиста будет на руках носить.
А так да, молодец полицейских . Хоть так.
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20.12.2021 06:37 Відповісти
Смело, но... глупо
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20.12.2021 06:39 Відповісти
Буде там де і Руслан Габишев- шаман!
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20.12.2021 06:41 Відповісти
Такої ж думки, якщо не влаштують нещасний випадок.
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20.12.2021 07:03 Відповісти
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20.12.2021 06:46 Відповісти
Смелый, но глупый поступок.
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20.12.2021 06:55 Відповісти
По рузультатам переписи Шариковского насєлєния РАБссии проведенной в декабре 2021 года в Концлагере в остатке всего 89 миллионов голов скота....
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20.12.2021 07:07 Відповісти
Не рационально.
Нужно было хотя бы поджечь себя для привлечения бОльшего внимания.
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20.12.2021 07:51 Відповісти
Позирив в інеті, прям герой, замордують, посадять, нирки відіб'ють.... У відділі, де він був одну годину, на нього склали протокол про незаконне носіння поліцейської форми. Форму на пенсії, можна носити з особистого письмового дозволу начальника УВС, і це винятковi випадки. Що йому буде? Попередження., та можуть форму забрати
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20.12.2021 08:03 Відповісти
след от Гризодубо, кто в курсе
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20.12.2021 08:05 Відповісти
Да, с ним было весело. Не любит он харьковские номера, оказывается...
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20.12.2021 08:10 Відповісти
это реклама джойказино два топора
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20.12.2021 15:08 Відповісти
По радио свобода вчера передавали, в городе Киров несколько человек вышли на пикет против войны с Украиной. Практически все проходящие мимо выкрикивали в их адрес оскорбления и говорили что Украину нужно стереть с лица земли. Путин плохой а русские хорошие, правда? 😁😁😁
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20.12.2021 08:49 Відповісти
Русише швайне
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20.12.2021 09:10 Відповісти
Какая ирония. За Навального теперь заступаются только менты.
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20.12.2021 09:16 Відповісти
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20.12.2021 13:40 Відповісти
Операция фсб по внедрению агента в какую нибудь страну через предоставление политического убежища.
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20.12.2021 14:31 Відповісти
 
 