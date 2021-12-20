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Новини Політика України
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Литва (1544) НАТО (5151) Польща (5180) Дуда (627) Науседа Гітанас (257) Люблінський трикутник (23)

Польща і Литва підтримують прагнення України вступити до ЄС і НАТО, - голова Бюро міжнародної політики Кумох

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Польща і Литва підтримують прагнення України вступити до ЄС і НАТО, - голова Бюро міжнародної політики Кумох

Президенти Польщі і Литви Анджей Дуда і Гітанас Науседа під час саміту Люблінського трикутника (Україна, Польща, Литва) у понеділок, 20 грудня, у Гуті на Івано-Франківщині, мають намір продемонструвати солідарність з Києвом у світлі агресивних дій Росії.

Про це під час брифінгу для ЗМІ в неділю заявив голова Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Якуб Кумох, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цей саміт має на меті продемонстнаурувати солідарність з Україною у момент, коли вона перебуває під тиском Росії, яка мобілізувала свої сили навколо українських кордонів",- заявив Кумох.

За його словами, цим жестом Дуда і Науседа хочуть чітко сказати: Польща і Литва, як члени НАТО, підтримують тверду лінію і повний спротив Альянсу щодо дій Росії на кордоні з Україною.

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"Ми хочемо запевнити у нашій підтримці щодо членства (України. - Ред.) в НАТО і ЄС", - наголосив міністр канцелярії президента РП.

Кумох повідомив, що під час зустрічі президенти обговорять нещодавні переговори, зокрема у форматі "Бухарестської дев’ятки" з президентом США Джозефом Байденом. Він зауважив, що під час розмови лідерів країн регіону з Байденом Польща і Литва чітко підкреслювали: рішення про майбутнє України можуть приймати виключно українці.

Кумох звернув увагу, що саміт Люблінського трикутника на рівні президентів буде надзвичайним, на прохання української сторони.

Нагадаємо, Люблінський трикутник - платформа для тристоронньої співпраці між Литовською Республікою, Республікою Польща та Україною, спрямована на поглиблення регіонального співробітництва у безпековій, економічній та соціально-гуманітарній сферах.

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Рішення про створення Люблінського трикутника було ухвалено 28 липня 2020 року міністрами закордонних справ України, Литви та Польщі Дмитром Кулебою, Лінасом Лінкявічюсом та Яцеком Чапутовичем, які підписали Декларацію про створення нового регіонального об’єднання.

Автор: Анна Судак
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так-ссссс, це не посли в Гуту мали приїхати, а президенти... Ну, так ЄрЗе проінспектували її... місяць тому... з бутербродами
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20.12.2021 00:51 Відповісти
Польща та Литва завжди нас у цьому і підтримували. Але ж у Європі ще є німці, хранцузи та інші хвашизди, які не хочуть бачити Україну у ЄС.
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20.12.2021 01:37 Відповісти
слід віддати належне полякам та литовцям. Поляки віками не довіряють німцям, а фрау і поготів не довіряли. Коли фрау почала канаркою співати проти НАТО на її території, поляки одностайно, тих то був проти зразу ж піддали анафемі, вирішили спорудити базу НАТО в Польші, а ось недавно придбали 250 Абрамсів.Мюнхаузени з Кремля зробили вигляд, що не чули про це. Всі броня рейху проти Абрамса це сміття. Однак у відповідь рейх зробив рейд десантом з висадкою, закінчилось трагічно. Так що кидок орди через Польшу і Литву на "воссоединение с немецким пролетариатом" як у 1920 відміняється. Залишається тільки один шлях, який топтали 800 років назад предки Чойбалсана (пардон Шойгу) - Дніпровські пороги в Запоріжжі через Хортицю.
Нам поки що не дано почути що там говорили два стратеги (разом із секретаркою) з президентами вільних держав. Але відчуваю, що конкретно вони нічого не обіцяли пропонували говорити з фюрером.
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20.12.2021 02:05 Відповісти
Зразу видно хто союзник а кого ***** купив!
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20.12.2021 03:21 Відповісти
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20.12.2021 08:42 Відповісти
во время саммита Люблинского треугольника (Украина, Польша, Литва) Источник: https://censor.net/ru/n3306103


2 Президента и дегенерат.
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20.12.2021 09:09 Відповісти
 
 