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Зброї в Україні буде достатньо для зустрічі всіх "зелених" та іншого штибу чоловічків", - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зброї в Україні буде достатньо для зустрічі всіх

Секретар РНБО Олексій Данілов та міністр оборони Олексій Резніков відвідали компанію, яка займається виробництвом зброї.

Про це повідомив у фейсбуці Данілов, передає Цензор.НЕТ.

"Ніщо так не тішить око і не заспокоює, як нові гвинтівки UAR-15, снайперські гвинтівки UAR-10, UAR-10M або UBR-008 вітчизняного виробництва. І, до речі, гвинтівка UAR-10 офіційно прийнята на озброєння ЗСУ", - написав секретар РНБО.

За словами Данілова, стимулювання приватної підприємницької діяльності - один з пріоритетів українського оборонно-промислового комплексу. Це необхідно, аби "гвинтівок у нас у "час Х" вистачило для зустрічі всіх "зелених" та іншого штибу чоловічків".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва готова надати Україні летальну зброю, - міністр національної оборони Анушаускас

Данілов також додав, що, згідно з соціологічними дослідженнями, майже половина українців у разі загрози готові захищати свою країну зі зброєю в руках.

"А значить, цієї зброї має бути і буде достатньо!", - додав Данілов.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+58
А ракетного вооружения, чтобы бить врага еще на подходе? Когда начнет выполняться ракетная программа, разработанная еще Порохом и Турчиновым?
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20.12.2021 01:07
+23
Так хотя бы создайте условия для тренировок желающих !Я бы пострелял , потренировался , и взял бы адресок , куда на случай нападения за оружием бежать! Не хотите людям выдавать , так хоть организуйте выдачу на случай войны!
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20.12.2021 01:23
+18
24.05.2021
Вильха-М" так и не пошла в серийное производство. В частности, сначала протокол государственных испытаний требовал от КБ "Луч" осуществить 20 запусков ракет. И хотя все ракеты успешно пошли в цель появилось требование испытать еще 10 ракет", - говорит Чорновол.
Финансирование на производство этих ракет государственному КБ "Луч" власть не дала. Поэтому проект "Ольха-М" оказался в ловушке. Был потерян целый год. Только сейчас власти выделили средства на заключительный этап испытаний.
"Такая же абсурдная ситуация с ракетным комплексом "Нептун". Почти год промедления, пока МО выделило средства на его производство. Это был ничем не оправдан саботаж, ведь "Нептун" это тоже наше "ракетное копье" на побережье Черного и Азовского морей. Реализация проекта была приостановлена в начале года по совершенно абсурдным причинам. В частности, МО забраковало шасси для комплекса производства отечественного завода "КрАЗ", чтобы купить за рубежом значительно дороже чешские "Татры". Эти дополнительные расходы были изъяты из бюджета на производства ракет. Очевидно, проблема была не в шасси "КрАЗ". Власть продолжает искусственно тормозить проект авиационной ракеты "Нептун", - сказала Чорновол. Источник: https://censor.net/ru/v3267090
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20.12.2021 01:51
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А ракетного вооружения, чтобы бить врага еще на подходе? Когда начнет выполняться ракетная программа, разработанная еще Порохом и Турчиновым?
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20.12.2021 01:07 Відповісти
риторический вопрос... Два года оборонный заказ практически не выполняется. "А зачем? авось пронесет"

17.03.21
Муляжі ракет "Нептун" на озброєні ВМС України
Тиждень розпочався із дивної новини - "Ракетні комплекси "Нептун" нарешті передали ВМС ЗСУ" - заява МО України та піарників Укрборонпром.
Гендиректор Укроборнпром Ю.Гусєв й прес-служба Міноборони із захопленням розповіла про "озброєння нового покоління що збільшить стримуючий потенціал та підвищить вплив України на морі".(джерело 1, джерело 2)
Як завжди все зіпсував Міністр оборони Таран. Наш мастак переплутати "фальстарт" з "фальцетом" чи "мінфін" з "МВФ", перекреслив загальний "восторг" повідомивши, що в комплексі "Нептун" 360МЦ, який із почесною вартою, оркестром й представниками духовенства передали ВМС України, НЕМАЄ РАКЕТ.
Міністр оборони Таран пояснив, що комплекс оснащений габаритно-масовими макетами крилатих ракет та "придатний до виконання бойових завдань у складі Військово-Морських Сил Збройних Сил України" (джерело).
Чим же Таран, Хомчак, Миронюк та інші ЗЕ-Генералісимуси збираються збільшувати потенціал та підвищувати вплив? Доступні техніки впливу такі як - розсмішити до смерті, подивитися в очі чи перестати стріляти, як виявилося не працюють.
Нова техніка, яку спробують ЗЕ-генералісимуси називається - давити ворога вантажівками TATRA.
80 % суми передплати за поставку єдиного замовленого для ВМС України дивізіону ПКР "Нептун" (6 пускових), за дорученням О.Миронюка, скерували на закупку шасі TATRA через компанію Excalibur Army (Чехія), яка вже відома нам спробою впарити Україні застарілі САУ DANA по завищеній на 50 % ціні (деталі, деталі 2).
Наразі, відсутні не тільки гроші на ракети а й навіть підстави замовляти озброєння коштом державного бюджету. "Старий" Закон України "Про державне оборонне замовлення" ЗЕ-влада скасувала, "новий" Закон "Про оборонні закупівлі" не запустила в роботу. (деталі)
Коли та якщо "Новий" закон запрацює, то можливо закупку одного дивізіону "Нептун" дофінансують. АЛЕ, внаслідок заміни недорогого вітчизняного шасі "КРАЗ" на в рази дорожче TATRA, ВМС отримують 6 бойових TATRA, 6 транспортно-заряджаючих TATRA, 6 транспортних TATRA, - і лише 24 ракети (!), при тому що на КРАЗ комплекс мав би бути поставлений із 72 ракетами.

https://censor.net/ru/blogs/3253919/mulyaj_raket_neptun_na_ozbron_vms_ukrani
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20.12.2021 01:48 Відповісти
таран - дыбил? Верно?
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20.12.2021 02:00 Відповісти
таран - дыбил. Верно.
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20.12.2021 09:07 Відповісти
Чому дИбіл? Таран- стаття 111. Державна зрада. Як і У Зеленої Вави.
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20.12.2021 10:10 Відповісти
Даже если читать Цензор, то можно понять, что этих человечков уже масса, особенно в высоких киевских кабинетах(на Цензоре многие названы по-фа-миль-но), а по аналогии можно предположить, что и в областях их немало.
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20.12.2021 05:41 Відповісти
24.05.2021
Вильха-М" так и не пошла в серийное производство. В частности, сначала протокол государственных испытаний требовал от КБ "Луч" осуществить 20 запусков ракет. И хотя все ракеты успешно пошли в цель появилось требование испытать еще 10 ракет", - говорит Чорновол.
Финансирование на производство этих ракет государственному КБ "Луч" власть не дала. Поэтому проект "Ольха-М" оказался в ловушке. Был потерян целый год. Только сейчас власти выделили средства на заключительный этап испытаний.
"Такая же абсурдная ситуация с ракетным комплексом "Нептун". Почти год промедления, пока МО выделило средства на его производство. Это был ничем не оправдан саботаж, ведь "Нептун" это тоже наше "ракетное копье" на побережье Черного и Азовского морей. Реализация проекта была приостановлена в начале года по совершенно абсурдным причинам. В частности, МО забраковало шасси для комплекса производства отечественного завода "КрАЗ", чтобы купить за рубежом значительно дороже чешские "Татры". Эти дополнительные расходы были изъяты из бюджета на производства ракет. Очевидно, проблема была не в шасси "КрАЗ". Власть продолжает искусственно тормозить проект авиационной ракеты "Нептун", - сказала Чорновол. Источник: https://censor.net/ru/v3267090
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20.12.2021 01:51 Відповісти
При владі "маленькі саботажники", проте їм Святий Миколай вже приніс різочки
Незабаром їм спустять зелені штанці і всиплять по саме "досить"
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20.12.2021 07:17 Відповісти
В целом у зеленых все так в важных вопросах. Например, как с подготовкой к отопительному сезону: нафиг напрягаться, а вдруг опять теплая зима

https://zn.ua/economic-security/zima-khoroshikh-novostej.html

- статью рекомендую, шикарно сказано
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20.12.2021 01:55 Відповісти
не помню,что бы при порошенко ракеты массово на вооружение стали поступать.пять ржавых лоханок с ленинской кузни это да. было.тогда ещё порошенко бритам сказал что их катера нам нафиг не надо. при российском шпионе зеленском они всё таки попали на вооружение ВМС Украины
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20.12.2021 08:13 Відповісти
Не помнишь -так лечи память,дегенерат
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20.12.2021 08:33 Відповісти
Ты Костя рамсы попутал!!!

Когда пришёл Порох на счетах Казначейства было 107 000 гр , но никто не помнит чтоб пенсии и зарплаты бюджетникам не выплачивались (Яценюк был Примьерминистром за что ему особая благодарность) а когда Порошенко уходил то уже было испытано несколько ракетных комплексов и готовился их серийный выпуск!!!

Порошенко наделал огромную кучу ошибок , но в военное время он вместе с Пастором просто не заменим!!
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20.12.2021 08:55 Відповісти
Данилову низкий поклон за саботаж,за то переловили всех воров в законе и контрабандистов и отправили за кордон,теперь они из за границы успешно справляються со своими делами
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20.12.2021 09:03 Відповісти
тыкать тебе сокамерники в заднее место будут. а от прохоботского блеяния всех людей ужет тошнит. из порошенка патриот, как из ..уя молоток
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20.12.2021 11:57 Відповісти
от каких источников вам ведомо, сколько чего где осталось? Вы работали в министерстве финансов?
Вы имеете информацию про данные в министерстве обороны... И з каких источников? Вы уверены, что ваш источник располагает подлинной информацией?
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20.12.2021 12:11 Відповісти
Когда? Тогда, когда вернутся Порох и Турчинов.
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20.12.2021 09:11 Відповісти
Барыга и Пластырь отправили наши катера на сдачу в Крым.
Такого позора за два столетия не знал ни один ВМФ мира.
Зебил - еще хуже их.
А оружие нужно заранее раздать тем, кто готов защищать страну.
После нападения - не успеют.
А "данилка" - просто балабол, с типа крутым имиджем.
Что то не слышал, чтобы он призвал Зебила прогнать росагентов!!!
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20.12.2021 09:16 Відповісти
Які наші катери відправили Порох і Пастор на здачу у крим?
З тим, що обраний ВАМИ пліснявий, гірше бандюковича, сперечатись не буду.
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20.12.2021 10:14 Відповісти
Думка цукеркової повії мене не цікавить.
Доречі, я голосував за Баригу - як за менше лайно.
П.С.
"25 ноября 2018 года, российские военные у берегов Крыма таранили, обстреляли и захватили три плавсредства ВМС Украины - катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу»"
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20.12.2021 10:48 Відповісти
Повія дивиться на вас кожного дня в дзеркало.
І брешите ви, звично, як зебільний мерин, в унісон з кацапами.
"Суд заявив, що не знайшов підтверджень російської версії про провокаційну військову операцію України в Керченській протоці."
"Морський трибунал постановив (…) вжити наступних заходів: Російська Федерація має невідкладно звільнити українські військові судна "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу" та повернути їх під юрисдикцію України… Невідкладно звільнити 24 військових і спецслужбівців та дозволити їм повернутися в Україну", - зачитав суддя Пак
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20.12.2021 10:57 Відповісти
Дурнуватий, Ви, хлопче, як і належить порохоботу.
Для військових моряків найганебніше - здати свій корабель.
Незалежно від ситуації - під час війни і миру.
Є тільки дві альтернативи:
або загинути у нерівному бою, або затопити корабель.
Барига свідомо послав хлопців на ганьбу.
п.с.
Доки така, як ти, бовкаюча ротом мерзота буде захищати негідників - країна не відбудеться. А тепер - йди геть і не смерди!!!
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20.12.2021 11:50 Відповісти
Щось окрім ватного смороду і пропагандонства буде, убоге, чи як завжди?
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20.12.2021 12:14 Відповісти
Дякую за відповідь.
Всім, хто має мізки, сутність зрозуміла.
Добре, що допоміг висвітлити себе і Баригу.
Чемно дякую
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20.12.2021 12:19 Відповісти
Немає за що. Та моя відповідь не добавить розуму в вашу забиту ватою макітру.
Ваш максимум, за відсутності фактів, це маніпуляції, смайлики і сморід.
Adieu.
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20.12.2021 12:29 Відповісти
Тобі, порохоповійко, важливо пукнути останнім? Давай дубль !!!
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20.12.2021 12:32 Відповісти
Серйозно? Кіно та дублі, "квартал" рулить? Та хоч третій. Але тісля того, як ви окрім, як накласти смердючу купку і прикрити її смайликом, почнете апелювати фактами. Без фактів, розважайтесь самостійно. Вам не звикати.
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20.12.2021 12:42 Відповісти
Турчинов это достаточно спорный персонаж,ещё и склады при нем взрывались с дефицитными ракетами и снарядами, как секретарь нац обороны он был очень затратный для Укрины,я уже не говорю про Донецк когда он столько ждал и тупил.
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20.12.2021 12:04 Відповісти
Головне - на совісті Пластиря Крим. Бо воно всерлося боронити...
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20.12.2021 12:20 Відповісти
Честно говоря я не думали что шансы с Крымом были так там уже всё и вся было куплено,ну приказ конечно надо было давать на оборону если бы даже его не выполнили.В от по этому я и не стал упоминать Крым,а вот с Донбассом он тупил конкретно это я отлично помню,он тупил и тянул время.
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20.12.2021 12:45 Відповісти
Шансы с Крымом были.
И это понимал Вова Х. - отсюда и зеленые человечки.
В случае открытия огня ситуация была бы не в пользу кацапов.
Но Пластырь обосрался.
Про Даунбас - все правильно
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20.12.2021 15:17 Відповісти
В ситуации когда нечем было прикрыть Киев сложно конечно говорить о том что можно было сделать,они тогда нагнали кучу войск к границам я это отлично помню,и ещё помню ощущение что они вот вот пойдут на Харьков.Если бы они решились то мы бы потеряли всю страну практически без боя,а чем было биться тогда когда армии по сути не было.Если сейчас есть опасения вторжения когда совсем другая армия что что уж говорить о том что тогда было.Ну тут ещё момент что солдаты должны были открыть огонь и без команды с Киева,если конечно там было кому стрелять,а если 80% предали то о чем тут говорить.
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20.12.2021 15:48 Відповісти
Главное что вы после всех событий и стольких лет не обсираетесь и не тупите как Пастор. Хорошо после драки рассказывать : я бы ему дал бы ****"лей если бы он меня догнал!
А вы изучали Этот вопрос или просто сидя на диване сделали такие выводы.
Вы хоть знаете что Пастор не решал ничего единолично,а собирал всю (королевскую рать )политическую и военную элиту,западных портнеров и советовался что делать.И все во главе с Меркель кричали не злите Вову Путина!
Изучайте мат часть и жить будет легче!
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21.12.2021 14:29 Відповісти
Вся ракетная программа разработана Турчиновым при Порошенко!
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21.12.2021 14:33 Відповісти
С порохоботом даже спорить неинтересно. Бедная Украина...
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21.12.2021 17:24 Відповісти
Ага, конечно...
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20.12.2021 01:14 Відповісти
какие сомнения... шапками закидаем
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20.12.2021 01:37 Відповісти
Смешно рассуждать о винтовках при отсутствии визового режима с парашей. Шо там, когда Ира Круг опять на огонёк заглянет ?
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20.12.2021 01:19 Відповісти
Так хотя бы создайте условия для тренировок желающих !Я бы пострелял , потренировался , и взял бы адресок , куда на случай нападения за оружием бежать! Не хотите людям выдавать , так хоть организуйте выдачу на случай войны!
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20.12.2021 01:23 Відповісти
Купи лучше бейсбольную биту. Она в качестве дубины удобнее винтовки. Бо с нашим говнокомандующим горючего в ВСУ уже не хватает, а патроны к этим винтовкам еще не сделали.
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20.12.2021 02:19 Відповісти
Две биты еще со времен Януковича лежат в двух машинах
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20.12.2021 10:52 Відповісти
https://wildfield.com.ua/ для ознакомления
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20.12.2021 07:50 Відповісти
когда эти"мужи" будут инспектировать патронный завод, или это неактуально? ведь эти винтовки рассчитанны именно под патрон "ремингтон", сами как то невнятно говорили, что завод будет строиться в Житомире. Один завод в Луганске Эфремов со Жванией унесли еще в 2000-х. Или ждете, что Козырь с Казбеком и этот унесут.
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20.12.2021 01:32 Відповісти
"Придется отстреливаться... Я вам дам парабеллум"(С)
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20.12.2021 02:05 Відповісти
Вот только верховный говнокомандующий ЗЕ - всцатый малорос.
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20.12.2021 02:33 Відповісти
Ой, шо ві говогите! Не малорос, такі да...
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20.12.2021 12:38 Відповісти
Совок до 60го года с кучкой бандеровцев справиться не мог. А как рашка (без какой либо коммунистической мотивации) будет справляться с миллионами бандеровцев стреляющих из-за каждого куста и каждой ночью??
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20.12.2021 02:53 Відповісти
из чего стрелять будут? Вон новый закон про оружие - граждане, и не мечтайте! Даже охотничьи ружья собираются отобрать. Украинец перед лицом врага должен быть голым!
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20.12.2021 05:49 Відповісти
С человечками понятно, а что там с летучей сранью?! Есть чем сбивать всякое запоребриковое?
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20.12.2021 03:46 Відповісти
Сортирные вояки )
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20.12.2021 04:48 Відповісти
А устав уже переписали? Или законы? А то в случае повторения 2014, всё так и будет - "мы не имеем права", и т.д. И только добробаты, которые болт ложили на устав и прочее и спасут?
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20.12.2021 05:26 Відповісти
В 2014 добробатам выдали оружие, не факт, что так будет снова.
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20.12.2021 05:50 Відповісти
По инициативе Даниилки Гетманцева партия "СН" протащит через ВР Закон, обязывающий каждому защитнику, одновременно с получением оружия, купить и зарегистрировать РРО !
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20.12.2021 06:42 Відповісти
Ще одна важлива справа має бути зроблена, це нейтралізація всіх промосковських осередків в Україні.
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20.12.2021 07:28 Відповісти
Этот дебил не понимает что для полного разгрома Украины зеленые человечки доже не будут переходить границу.
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20.12.2021 08:07 Відповісти
Они уже перешли, дебил.
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20.12.2021 09:14 Відповісти
Ця зелена бидлота зруйнувала те, що було в обороні побудовано за п'ять років Порохом, а нового ,за 3 роки свого правління, ця команда Клоунів так нічого і не побудувала ...
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20.12.2021 08:13 Відповісти
Оружия будет достаточно ?
Как угля для отопительного сезона ?
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20.12.2021 08:18 Відповісти
Даже больше, если считать сколько угля на складах...
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20.12.2021 09:04 Відповісти
А снайперские винтовки будут бесплатно выдавать?....мне первому,буду зайцев с огорода отгонять,шо бы научится метко стрелять.
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20.12.2021 08:27 Відповісти
звучит - как шапками закидаем
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20.12.2021 08:35 Відповісти
А про патроны он ничего не говорил?...
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20.12.2021 08:38 Відповісти
будет.-волшебное слово кодлана Коломойского.
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20.12.2021 08:41 Відповісти
Надо благодарить бога за то что совок оставил столько оружия, а не нести чушь про какой-то муар.
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20.12.2021 08:42 Відповісти
Не всё так плохо,как говорит Коростелёв.
https://apostrophe.ua/article/society/2021-12-20/uje-v-2022-m-ukrainskaya-armiya-poluchit-dalnoboynuyu-raketu---oleg-korostelev/43486
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20.12.2021 08:47 Відповісти
Если РАБссия сейчас нападет на Чечню в третий раз,она обосрется...от СкреПОНОСа...армия Кадырова круче РАБссиянского быдла...
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20.12.2021 08:47 Відповісти
А як справи з важким, ракетним озброєнням, питань по обороноздатності ще багато, одними гвинтівками не навоюєш? Це не в шофера шифера стріляти.
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20.12.2021 08:49 Відповісти
Украинское военное ТВ почти каждый день вбрасывает в Ютьюб свежие новости....Интересно просто..вы их хоть иногда смотрите?Такое впечаление что вы с Луны свалились...
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20.12.2021 08:53 Відповісти
Читаю ці коменти і явно тут ********** приспішники підбзднуть стараються при всякій можливості і неможливості для дискредитації всього позитивного, що у нас в країні все ж робиться. А таки робиться кацапам назло і насмерть.
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20.12.2021 09:10 Відповісти
"всього позитивного, що у нас в країні все ж робиться" - видосики?
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20.12.2021 09:16 Відповісти
А где Украина покупает калаши? Судя по фоткам многие из них совсем не советские.
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20.12.2021 08:53 Відповісти
Новых нет. Фурнитуру обновляют, цевье, приклад. Скорее всего спецназовцы и добровольцы сами заказывают по почте из Израиля, США.
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20.12.2021 09:21 Відповісти
вєтєрінап-пздобол.
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20.12.2021 09:00 Відповісти
2 з половиною роки розвалювали армію, а зараз Бубочка каже бомбитимемо, а ветеринар каже, що ми переможемо.
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20.12.2021 09:11 Відповісти
лидор нации уже ввёл визовый режим с парашей ?
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20.12.2021 09:18 Відповісти
Готуйтеся до війни і знайте що в нас є більша проблема ніж путін. Це внутрішні вороги, які 30 років грабували і руйнували власну державу і першими впадуть до ніг путіна щоб врятувати свої гнилі шкури. А бачучи безкарність тих хто це зробив в Криму, Луганську та Донецьку ці зроблять ще легше. Тому думайте що ви будете робити з другим фронтом ворогів, які будуть прокручувати ніж у вашій спині, який вони вже встромили. Чомусь зараз під час особливого ризику вторгнення ворога, я не бачу щоб обласні, районні та міські ради збирали позачергові збори, де піднімали б питання, як вони будуть діяти під час військової агресії, які вони заходи та засоби будуть застосовувати для захисту своєї держави та власних домівок. Ви знаєте де провели щось подібне? Чи мери такі як мамай з полтави готуються просто поміняти шапку, зрадити і далі панувати у своїй сторонці.
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20.12.2021 09:45 Відповісти
І ще земляки, знайте і зрозумійте, якщо здасте і втратите свою державу, то крім рюсского імперського терору ви отримаєте автоматично і ті ядерні санкції, які Захід запровадить проти росії так як ви станете частиною рюсского міра з усіма витікаючими для нас наслідками. Тобто у нас буде жопа найбільша. Внутрішні проблеми з внутрішніми ворогами, зрадниками корупціонерами манкуртами плюс проблеми з русського міра терор і плюс санкції фінансові економічні Заходу. Надіюся, що цю інформацію донесуть, як можна швидше до більшості наших людей. Бо часу мало. Щоб потім ви не бігали з круглими переляканими придуркуватими очима і з піднятими до гори руками кричали - Боже за що ти нас так караєш. По правді кажучи є за що....
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20.12.2021 09:45 Відповісти
стрілецька зброя (АК або хоча б СКС) має бути у кожного притомного Українця вдома, у сейфі, а не на складах засланців "дермаків-гогілашвілів".., напад, якщо буде, він буде миттєвий і з будь-якого напрямку і не обов"язково одразу масштабний (розвідка боєм, а саме такий і можуть тимчасово стримати "місцеві партизани"), бо Говнокомандувач, як завжди, перші дні буде десь "морозитися", обісраний та обкурений..
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20.12.2021 10:02 Відповісти
Вони розраховують що, у крайньому випадку повномаштабного наступу зможуть підвести фури зі зброєю в населенні пункти і роздавати кожному, хто скільки ладен понести. Таке іноді практикується. Проблема тільки в тому що, зброя не робить з орача воїна потрібна підготовка та організація з дисципліною. Співвідношення втрат під час партизанської війни дуже сумне без гарної підготовки і специфічного вишколу.
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20.12.2021 11:46 Відповісти
Кроме слов "UAR 15- производится в Украине" все остальное ложь с первого до последнего слова.

Производителю, конечно, есть что сказать на счет т.н. "поддержки государства", но он понимает, что скажет правду - лишится и этого крохотного заказа.

По подсчетам экспертов, Украине требуется НЕ МЕНЕЕ 1 млн. современных новых стволов.
1. Какова величина существующего "гос. заказа"?
2. Каковы мощности производителя?
3. Какая страна готова нам поставлять стволы в необходимом количестве
4. Как собираемся снабжать боеприпасами 5,56Х45 те самые 1 млн. стволов?
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20.12.2021 10:06 Відповісти
Главное ,положить начало. Все остальное можно добыть в бою.
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20.12.2021 10:11 Відповісти
На восьмом году войны "положить начало"? Не слишком ли торопимся?
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20.12.2021 10:15 Відповісти
Ну, наскільки я пам'ятаю то, AR-10 використовувала інші **********. Можливо UAR-10 використовує 7,62×53R
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20.12.2021 11:36 Відповісти
Вони як минуле Афганське керівництво яке розказувало що утримають талібів.
В 14-15 були і добровольці, і контрактники... і йти в армію було престижно і вигідно, а зараз контрактники не подовжують контракти, оборонні замовлення зірвані, населенню пофіг, уся оборона у говнокомандувачів в голові і закатана в асфальт, як за часів Януковича.
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20.12.2021 10:33 Відповісти
А кто ж будет воевать всётаки ? если активная часть населения по статистике всего 10%, остальные какая разница с менталитетом квартал 95, искусства два притопа три прихлопа, которые регочуть от его дебильных вульгарных шуток про Украину. Сейчас у власти как раз все те кто прятался и укланялся от войны во главе с вовой главное не стрелять.
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20.12.2021 10:41 Відповісти
Данилов как глупый ребёнок. Он же прекрасно понимает что не будет никакого пешего и танкового вторжения. Если москали решат пойти, то это будут ракетный и авиаудары. От которых у нас нет защиты к сожалению. Что то конечно собьёт старые буки но это будет пару процентов от того что пролетит. И такие удары к сожаления. очень много последствий принесут, несоизмеримо больше чем человечки и танки. Он просто несёт в эфир то что ему сказали, чтоб паники не было. Брехливая Зе команда.
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20.12.2021 10:53 Відповісти
не будет никаких ракетных и авиаударов московско-фашистских захватчиков ... Вся надежда у Бункерного Путлера только на предательство внутри Украины..
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20.12.2021 15:02 Відповісти
Зброя це, ніщо, якщо немає достатньо гарно навчених та вмотивованих користувачів. Недостатньо поставити на гвинтівку оптичний приціл. Треба ще мати людину, яка розуміє що ті позначки значать і як їх використовувати. До того ж, ця людина має мати специфічну психологічну підготовку аби спокійно сприймати побачене в прицілі.
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20.12.2021 11:29 Відповісти
А для встречи зелёных ракет достаточно уар10?
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20.12.2021 12:55 Відповісти
почти половина..вторая алко моргиналы..бырыги ублюдки мажоры и потребители говна с маркетов..
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20.12.2021 13:03 Відповісти
 
 