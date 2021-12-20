Боррель вимагає залучення ЄС до обговорення "гарантій безпеки", запропонованих РФ
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Голова європейської демократії Жозеп Боррель прокоментував пропозиції Кремля щодо гарантій безпеки в Європі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське агентство ТАСС, заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко заявив, що позиція США в діалозі РФ з НАТО щодо вироблення "гарантій безпеки" буде визначальною, адже, на його думку, Євросоюз у сфері військової безпеки перебуває під повним контролем НАТО.
Жозеп Боррель у своєму блозі на сайті Європейського союзу зауважив, що багато лідерів ЄС підкреслили необхідність продовження дипломатичних зусиль щодо стримування дій Росії.
"ЄС, звісно ж, повинен бути за столом будь-якого обговорення архітектури європейської безпеки. У цю п'ятницю МЗС Росії опублікувало проєкт пропозиції щодо гарантій безпеки між Росією та США, а також європейськими членами НАТО. Зрозуміло, що ЄС має бути невід'ємною частиною таких дискусій", - написав Боррель.
Він нагадав про засади побудови європейської безпеки та те, що "ОБСЄ пропонує механізми та правила, які залишаються наріжним камінням будь-якої взаємодії з Росією".
Нагадаємо, 17 грудня Міністерство закордонних справ РФ опублікувало проєкт договору про так звані "гарантії безпеки", дотримання яких Володимир Путін вимагає від НАТО і які Росія передала США.
Проєкт має дев'ять статей, які передбачають відмову НАТО від розширення, зокрема від приєднання України, ведення військової діяльності на території країн Східної Європи, Закавказзя і Центральної Азії, а також відмову від розміщення ракет середньої і меншої дальності в локаціях, звідки вони можуть вразити територію інших учасників.
США заявили, що обізнані про пропозиції Росії про гарантії безпеки в Європі та ведуть щодо них обговорення з європейськими союзниками і партнерами.
Будь ласка, зачекайте...
Адже ***** "запропонував" американцям умови, які зачіпають інтереси не тільки окремих країн ЄС; а всього ЄС. Природньо, що ЄС не хоче бути подібним Зе, коли про справи України (зокрема, її безпеки) почали обговорювати без України.
не скористалась
Жозеп (который Боррель) - великая сила, коей Роисся боится как огня ...
А Жозеп-у(™), для демонстрации "серезности намерений", стоит еще раз повторить его же недавний дипломатический "подвиг", с целью убедить росруководство быть паиньками - опять сьездить по собственной инициативе в Кремль, где Лавров привычно вновь унизит и смешает его с дерьмом. После чего с видом оскорбленного достоинства вернуться домой и изображать какое-то время обиженного мальчика, но не более.
Я больше склонен верить "предельной решительности" министра обороны Франции Флоранс Парли:
"Мы не хотим возврата к холодной войне. Чтобы этого не произошло, нельзя поддаваться эскалации и надо сохранять хладнокровие".
Парли отметила, что Франция выступает за сохранение диалога с Россией, который инициировал французский президент Эмманюэль Макрон в 2019 году.
»РОЗВАЛ РОСІЇ: на порядку денному - КАСТРУВАННЯ РФ / Прямим текстом з Остапом Дроздовим
https://youtu.be/3uRSR3_jo2k
19.12.2021 22:41
а какой был борзый в первые месяцы президентства ?
Боррель мог бы объяснить - откуда у кацапов столько компромата на каждого европейского политики .
Яка нафіг пропозиція? Вони на нас напали,порушили всі міжнародні договори і вбили тисячі людей.
позорнікі...
роман абрамович став громадянином португалії...сама багатша людина тієї країни...
тримайсь, бенфіко, португалія - наш?
а то на 8 году войны с рашей нет визового режима .
португальське громадянство абрамович отримав, бо сефард...вони не були українцями...а от хорватами могли бути
если не ошибаюсь, Серафиды - это палестинцы пришедшие в Испанию через Гибралтар . А шо он испанского гражданства не получил - проверку не прошёл ?
а міг би румунії і стяуа чи болгарії і цска Септемврийско знамя
Сефа́рды (сефа́рдские еврéи) (ивр. סְפָרַדִּים сфаради́м, от топонима סְפָרַד Сфарад, отождествляемого с Испанией) - субэтническая группа евреев, сформировавшаяся на Пиренейском полуострове из потоков миграции иудеев внутри Римской империи, а затем внутри Халифата. Исторически бытовым языком сефардских евреев служил лади́но (жудезмо, сефардский язык), принадлежащий к иберо-романской подгруппе романских языков. В собственной (сефардской) литургической традиции используют сефардский вариант произношения древнееврейского языка.
Стали называть «сефáрдами» (на современном иврите - «испанцы») после изгнания из Испании и Португалии в конце 1492 года и после исхода с Пиренейского полуострова впоследствии в XVI-XVIII веках. Традиционно пользовались языком лади́но (буквально - «латинский»), близким к испанскому.
Переселились на юг и юго-восток (страны Северной Африки), на восток (Палестина, Малая Азия, Балканский полуостров, Апеннинский полуостров), на северо-восток (юг Франции), на север (Англия, Нидерланды). В северной Африке изгнанные испанские евреи ассимилировались в местные еврейские общины, в других же странах расселения испанских евреев ассимиляция происходила в новые языковые культуры, однако в Турции и Греции их потомки продолжали оставаться ладиноязычными вплоть до середины XX века.
С образованием Государства Израиль в 1948 году большинство ладиноязычных сефардов Турции и Греции иммигрировало в Израиль, происходит процесс их ассимиляции с другими евреями Израиля и забывания языка ладино. Сегодня в Израиле сефардами или евреями сефардского толка считаются не только сефарды в узком смысле слова, но и евреи-репатрианты из арабских стран, курдистанские, персидские, афганские, среднеазиатские, грузинские, кавказские и кочинские евреи. Это связано с тем, что данные евреи практикуют богослужение испанского (сефардского) канона, отличающееся от германского (ашкеназского) и развивавшееся независимо от него.
Как им не стыдно пожимать **** руки.
Почему бы его не назвать отцом европейской демократии?