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Боррель вимагає залучення ЄС до обговорення "гарантій безпеки", запропонованих РФ

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Боррель вимагає залучення ЄС до обговорення

Голова європейської демократії Жозеп Боррель прокоментував пропозиції Кремля щодо гарантій безпеки в Європі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське агентство ТАСС, заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко заявив, що позиція США в діалозі РФ з НАТО щодо вироблення "гарантій безпеки" буде визначальною, адже, на його думку, Євросоюз у сфері військової безпеки перебуває під повним контролем НАТО.

Жозеп Боррель у своєму блозі на сайті Європейського союзу зауважив, що багато лідерів ЄС підкреслили необхідність продовження дипломатичних зусиль щодо стримування дій Росії.

"ЄС, звісно ж, повинен бути за столом будь-якого обговорення архітектури європейської безпеки. У цю п'ятницю МЗС Росії опублікувало проєкт пропозиції щодо гарантій безпеки між Росією та США, а також європейськими членами НАТО. Зрозуміло, що ЄС має бути невід'ємною частиною таких дискусій", - написав Боррель.

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Він нагадав про засади побудови європейської безпеки та те, що "ОБСЄ пропонує механізми та правила, які залишаються наріжним камінням будь-якої взаємодії з Росією".

Нагадаємо, 17 грудня Міністерство закордонних справ РФ опублікувало проєкт договору про так звані "гарантії безпеки", дотримання яких Володимир Путін вимагає від НАТО і які Росія передала США.

Проєкт має дев'ять статей, які передбачають відмову НАТО від розширення, зокрема від приєднання України, ведення військової діяльності на території країн Східної Європи, Закавказзя і Центральної Азії, а також відмову від розміщення ракет середньої і меншої дальності в локаціях, звідки вони можуть вразити територію інших учасників.

США заявили, що обізнані про пропозиції Росії про гарантії безпеки в Європі та ведуть щодо них обговорення з європейськими союзниками і партнерами.

Також читайте: Росія погрожує створенням "контрзагроз", якщо НАТО не виконає вимог Путіна щодо невступу України до Альянсу

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+6
ХУТИН **** !
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20.12.2021 07:58
+5
перша "КОНСЕРВА" ВЖЕ ПІШЛА.
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20.12.2021 02:07
+5
з чого ти зробив висновок, що Боррель тут - консерва?
Адже ***** "запропонував" американцям умови, які зачіпають інтереси не тільки окремих країн ЄС; а всього ЄС. Природньо, що ЄС не хоче бути подібним Зе, коли про справи України (зокрема, її безпеки) почали обговорювати без України.
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20.12.2021 02:29
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перша "КОНСЕРВА" ВЖЕ ПІШЛА.
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20.12.2021 02:07 Відповісти
з чого ти зробив висновок, що Боррель тут - консерва?
Адже ***** "запропонував" американцям умови, які зачіпають інтереси не тільки окремих країн ЄС; а всього ЄС. Природньо, що ЄС не хоче бути подібним Зе, коли про справи України (зокрема, її безпеки) почали обговорювати без України.
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20.12.2021 02:29 Відповісти
у європи було стільки часу, шо не тільки європу, а й сша без сша могла обсудити з росією...
не скористалась
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20.12.2021 07:23 Відповісти
Опять ,25 С террористами не договариваются ,а ликвидируют !
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20.12.2021 08:35 Відповісти
Та да.

Жозеп (который Боррель) - великая сила, коей Роисся боится как огня ...
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20.12.2021 02:18 Відповісти
Економічно - *****, таки так, залежний від ЄС...
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20.12.2021 02:30 Відповісти
И что? Расскажите, как РФ жутко боится "реальной" готовности ЕС ввести "адские"(с) санкции.

А Жозеп-у(™), для демонстрации "серезности намерений", стоит еще раз повторить его же недавний дипломатический "подвиг", с целью убедить росруководство быть паиньками - опять сьездить по собственной инициативе в Кремль, где Лавров привычно вновь унизит и смешает его с дерьмом. После чего с видом оскорбленного достоинства вернуться домой и изображать какое-то время обиженного мальчика, но не более.

Я больше склонен верить "предельной решительности" министра обороны Франции Флоранс Парли:
"Мы не хотим возврата к холодной войне. Чтобы этого не произошло, нельзя поддаваться эскалации и надо сохранять хладнокровие".
Парли отметила, что Франция выступает за сохранение диалога с Россией, который инициировал французский президент Эмманюэль Макрон в 2019 году.
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20.12.2021 03:10 Відповісти
Я не кажу, що ***** боїться ЄС; я кажу, що економічно залежний. Наскільки сильно залежний - інше питання.
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20.12.2021 03:33 Відповісти
Рекомендую с 30 минуты - о скупке евро политиков

»РОЗВАЛ РОСІЇ: на порядку денному - КАСТРУВАННЯ РФ / Прямим текстом з Остапом Дроздовим

https://youtu.be/3uRSR3_jo2k

19.12.2021 22:41
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20.12.2021 07:57 Відповісти
Макрона обложили кацапы компроматом и он теперь рыпнуть против рашки боится , тем более скоро выборы.
а какой был борзый в первые месяцы президентства ?
Боррель мог бы объяснить - откуда у кацапов столько компромата на каждого европейского политики .
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20.12.2021 07:54 Відповісти
"Кремль" продовжує діять за принципом: "Всі сидимо в одній кімнаті! Насеру - всі нюхать будете!!!"
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20.12.2021 08:18 Відповісти
Голова європейської демократії Жозеп Боррель прокоментував пропозиції Кремля щодо гарантій безпеки в Європі. Джерело: https://censor.net/ua/n3306105


Яка нафіг пропозиція? Вони на нас напали,порушили всі міжнародні договори і вбили тисячі людей.
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20.12.2021 02:58 Відповісти
***** требует чтобы США и НАТО не вмешивались в войны которые Рашка ведет. А так же Рашка хочет гарантий что уже окупированные ею страны в том числе крым и дамбас не будут отобраны обратно
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20.12.2021 02:59 Відповісти
ХУТИН **** !
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20.12.2021 07:58 Відповісти
Воістину - Х@ЙЛО !!!
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20.12.2021 08:12 Відповісти
Потом это мурло скажет что ***** нужно уступить
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20.12.2021 03:07 Відповісти
і це ця європа говорила з росією за безпеку україни...
позорнікі...
роман абрамович став громадянином португалії...сама багатша людина тієї країни...
тримайсь, бенфіко, португалія - наш?
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20.12.2021 07:39 Відповісти
Бриты своим гражданством не разбрасываются. Учиться надо Украине .
а то на 8 году войны с рашей нет визового режима .
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20.12.2021 08:00 Відповісти
челси мало и на птичьих правах там...
португальське громадянство абрамович отримав, бо сефард...вони не були українцями...а от хорватами могли бути
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20.12.2021 08:09 Відповісти
Да какой он Серафид ? Чистая подделка документов
если не ошибаюсь, Серафиды - это палестинцы пришедшие в Испанию через Гибралтар . А шо он испанского гражданства не получил - проверку не прошёл ?
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20.12.2021 08:13 Відповісти
десь так з іспанським - швидше, но скурпульозніше...а в португалії вікно для сефардів відкрили на пару років...він встиг довести походження і аж зараз йому, такому шанованому португалія ,,подарувала,, громадянство єс...
а міг би румунії і стяуа чи болгарії і цска Септемврийско знамя
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20.12.2021 08:21 Відповісти
Болгарию побрезговал - вот такие все кацапы :загадят и идут дальше гадить , КОРОЧЕ ,ТИПИЧНАЯ ОРДА
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20.12.2021 08:37 Відповісти
перший, хто реально втілює об,єднання простору від португалії до чукотки
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20.12.2021 08:45 Відповісти
Що ти мелеш? Які "хорвати"?!!!
Сефа́рды (сефа́рдские еврéи) (ивр. ‏סְפָרַדִּים‏‎ сфаради́м, от топонима ‏סְפָרַד‏‎ Сфарад, отождествляемого с Испанией) - субэтническая группа евреев, сформировавшаяся на Пиренейском полуострове из потоков миграции иудеев внутри Римской империи, а затем внутри Халифата. Исторически бытовым языком сефардских евреев служил лади́но (жудезмо, сефардский язык), принадлежащий к иберо-романской подгруппе романских языков. В собственной (сефардской) литургической традиции используют сефардский вариант произношения древнееврейского языка.
Стали называть «сефáрдами» (на современном иврите - «испанцы») после изгнания из Испании и Португалии в конце 1492 года и после исхода с Пиренейского полуострова впоследствии в XVI-XVIII веках. Традиционно пользовались языком лади́но (буквально - «латинский»), близким к испанскому.

Переселились на юг и юго-восток (страны Северной Африки), на восток (Палестина, Малая Азия, Балканский полуостров, Апеннинский полуостров), на северо-восток (юг Франции), на север (Англия, Нидерланды). В северной Африке изгнанные испанские евреи ассимилировались в местные еврейские общины, в других же странах расселения испанских евреев ассимиляция происходила в новые языковые культуры, однако в Турции и Греции их потомки продолжали оставаться ладиноязычными вплоть до середины XX века.

С образованием Государства Израиль в 1948 году большинство ладиноязычных сефардов Турции и Греции иммигрировало в Израиль, происходит процесс их ассимиляции с другими евреями Израиля и забывания языка ладино. Сегодня в Израиле сефардами или евреями сефардского толка считаются не только сефарды в узком смысле слова, но и евреи-репатрианты из арабских стран, курдистанские, персидские, афганские, среднеазиатские, грузинские, кавказские и кочинские евреи. Это связано с тем, что данные евреи практикуют богослужение испанского (сефардского) канона, отличающееся от германского (ашкеназского) и развивавшееся независимо от него.
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20.12.2021 08:32 Відповісти
Португальцев прошу обратить внимание , что Абрамович фальсифицировал документы , бо он ашкенази , а не сефард 😀😀
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20.12.2021 08:42 Відповісти
голандські корені знайшов
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20.12.2021 08:44 Відповісти
Березнюк! Тебе скільки разів у твое власне лайно мордою тикать? І тут "серонув" не подумавши! Основа народу(в першу чергу) - його МОВА! Звідки в Хорватії "іспанський" діалект?
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20.12.2021 09:08 Відповісти
Березнюк! Від того що ти будеш верещать "кто-нибудь, угомоните.." - ти розумнішим не станеш! Ти так і не відповів - ЗВІДКИ на Балканах "іберо-романська підгрупа романських мов"? Хорвати говорять мовою слов"янською! Як і ті народи що живуть поряд - серби наприклад!
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20.12.2021 09:50 Відповісти
Немає про що говорити окрім посилення тиску на московію до звільнення УСІХ теріторій України!
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20.12.2021 03:19 Відповісти
борель давно опущений пуйлом
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20.12.2021 05:14 Відповісти
Никакого скатівания к холодной войне не произойдет. Раша для єтого слишком слаба. Возможні два варианта: 1. Скатівание к горячей войне, пока у ***** ещ' есть ресурсі, с неопределенніми последствиями. 2. Полная деградация РФ.
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20.12.2021 05:56 Відповісти
Кремлівська стратегія гарантій безпеки в Європі - це, спочатку Україні викинути на смітник всю зброю, роздягнутися і чекати асвабадітєля. За Україною це мають зробити поляки, країни Балтії, а після цього і вся Європа, а США мають заплющити очі, коли московити будуть заносити "русский мир" в ці країни. Не пробували послати їх на юх і дати зрозуміти,що в порядній сім'ї з брудними і смердячими вбивцями не розмовляють?
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20.12.2021 07:16 Відповісти
У хутина руки по локоть в крови , а Боррель про якусь дипломатию бормочет ,
Как им не стыдно пожимать **** руки.
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20.12.2021 08:02 Відповісти
Ну Борель в своем репертуаре, хочет с душевнобольными что-то обсуждать, идиот, ты ж уже съездил раз в москву, мало тебя там унизили придурка?
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20.12.2021 08:00 Відповісти
Путлер требует вернуть ему Варшавский Договор....а также Хорватию,Словению,Боснию и Герцеговину,Черногорию,Польшу Чехию Словакию,Болгарию,Венгрию.... Дурдом КГБшника полыхает...
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20.12.2021 08:18 Відповісти
В США обнародованы имена и фамилии агентов ГРУ РАБссии принимавших участие в хакерских атаках на промышленные объекты включая Пентагон,Госдеп и т.д.,а также вмешательство в выборы в США в 2016 году...Засвеченный Штирлиц,уже не Штирлиц...
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20.12.2021 08:23 Відповісти
Еще не доросли чтобы встревать в разговоры взрослых.
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20.12.2021 08:30 Відповісти
глава европейской демократии? Прям вот так вот?
Почему бы его не назвать отцом европейской демократии?
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20.12.2021 08:34 Відповісти
https://youtu.be/FvpmRhuAJRs...Концлагерь Путлера,это Понты для рюсских болванов... внутреннего пользвания...сКАЛЕНвставатели блин...
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20.12.2021 08:34 Відповісти
Путлер закусив вудила та нахабно виствляє ультимативні вимоги. .Захід та Україна, Грузія , Молдова мають ставити питання так : путлер повинен перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії, Південної Осетії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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20.12.2021 09:30 Відповісти
Если в Европе демократией "руководит" такой идиот как борель, то с демократией в Европе что-то не так!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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20.12.2021 09:32 Відповісти
Европа хочет принять участие в торгах, скажем так. Гарантии на дешевый газ.
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20.12.2021 10:23 Відповісти
 
 