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Війська РФ застосували 122-мм артилерію біля Новозванівки. За добу - два обстріли з боку ворога, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Війська РФ застосували 122-мм артилерію біля Новозванівки. За добу - два обстріли з боку ворога, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Упродовж минулої доби, 19 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

Так, неподалік Новозванівки ворог вів вогонь з артилерії калібру 122 мм.

В напрямку Світлодарська російські найманці здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - повідомили у штабі.

Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

"Станом на 7 годину ранку, 20 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - повідомили у штабі.

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Війська РФ застосували 122-мм артилерію біля Новозванівки. За добу - два обстріли з боку ворога, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС 01
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Постійно пишуть, що втрат немає, а під вечір, або наступного дня повідомляють про поранених чи вбитих.
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20.12.2021 07:20 Відповісти
Полное 1 час 29 минут интервью Джохара Дудаева записанное в 1995 году...есть что послушать и о чем то подумать...https://youtu.be/6MpknqyB9g0
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20.12.2021 07:48 Відповісти
А що, Байрактари закінчилися? Чи нема сили волі їх застосувати?
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20.12.2021 08:21 Відповісти
Фуйло абідеЦЦа.
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20.12.2021 10:23 Відповісти
 
 