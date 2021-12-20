Боррель заявив, що кінцеві наміри Росії щодо України незрозумілі: "Маємо сподіватися на краще та готуватися до гіршого"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель вважає, що щодо можливого загострення російсько-українського конфлікту на Донбасі "варто сподіватися на краще та готуватися до гіршого".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він написав у своєму блозі.
"Можуть розгортатися різні сценарії. Як я сказав у Європейському парламенті у Страсбурзі, ми маємо сподіватися на краще та готуватися до гіршого", - написав Боррель.
За його словами, кінцеві наміри Росії щодо України незрозумілі, за винятком того, що РФ прагне послабити її.
Боррель зазначив, що Європі потрібно бути готовою до рішучих дій.
"Ми знаємо, що одних слів та заяв недостатньо, щоб змінити розрахунок російського керівництва. Тому так важливо, щоб лідери ЄС вирішили продовжити існуючі економічні санкції та попередили, що будь-які дії Росії проти України матимуть тяжкі наслідки", - вважає глава євродипломатії.
Раніше новий канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що в разі військового вторгнення в Україну Росія заплатить високу ціну, але Німеччина розглядає можливість діалогу із Кремлем.
У свою чергу міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що відповідальні за агресію проти України мають відчути "особисті наслідки".
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Они и за Сирию беспокоилось , пока хутин госпиталя бомбил .
Надо держаться Эрдогана - турки ГЕНЕТИЧЕСКИещё помнят русско-турецкие войны
туркам нужен союзник в регионе - Украина по своим возможностям подходит больше всего .
Датой начала кавказских войн является 1763 год, когда на левом берегу реки Терек, на адыгейских землях, русскими была заложена крепость Моздок. Крепость стала первым звеном Азово-Моздокской укрепленной линии, на которой, к тому же, были расселены казаки.
Присоединение Кабарды, начатое в 1763 году, заняло 59 лет. Победу русского оружия сильно облегчила разразившаяся среди адыгов эпидемия чумы, она унесла 90% населения и от 300-т тысяч жителей Кабарды осталось 30 тысяч.
Через семь лет настал черед и западных черкесов. В 1829 году завершилась очередная русско-турецкая война 1828 -1829 гг.
Согласно четвертой статье Адрианопольского мирного договора Россия получила в "вечное владение" все восточное побережье Черного моря от устья Кубани до пристани святого Николая (южнее современного Поти) с крепостями Анапа, Суджук-кале (в 1839 г укрепление Суджук-Кале было переименовано в Новороссийск) и Поти, включая земли черкесов.
Таким образом, еще в середине XIX века территория расселения черкесов занимала всю западную и центральную часть Северного Кавказа, т.е. адыги занимали, в числе прочего, современное черноморское побережье Кавказа.
Адрианопольский договор повлек за собой вмешательство Англии и Франции в кавказские дела против России, так как явился открытым нарушением лондонского договора от 6 июля 1827 года между Россией, Англией и Францией, по которому Россия обязалась не делать никаких попыток к территориальному расширению за счет Турции.
Главное же, что, кроме указанных морских крепостей, Турция никогда не контролировала земли черкесов. Когда же русские попытались сделать итоги договора реальностью, черкесы взялись за оружие.
Война была крайне тяжелой и велась в крайне тяжелых для русских условиях. Названия Пицунда и Гагра вызывали тогда ужас в России. В 1859 году война на Северо-Восточном Кавказе завершилась капитуляцией и пленением имама Чечни и Дагестана Шамиля. Война на Северо-Западном Кавказе продолжалась еще 5 лет.
По-перше - Володимир Великий не ходив на "Царьград" і ніколи не перепливав Чорне море! Він брав Херсонес (у Криму) І там же хрестився!
По-друге - "юридично" Крим не належав Османській Порті (Турецькій імперії) а був під її "протекторатом" Відкрий "Кючук-Кайнарджійський договір" і прочитай - там все детально викладено!
ИТАК - кацапы платили дань Крыму 700 лет ?
Что вы с ним панькаетесь???? Ставьте его на место!!!! Оно зеленое лохидло...его место в параше, которую он возит за собой. Он от туда восстанавливается.
(тьху, який встид!)
ябнулосьпадает", то він скаже "ууу... бе-е-еее... хр-р-ррр... [харчить і пускає слину] яблоко это, ептыть... всегда падает возле яблони".
Здавалося, до чого тут оці євростурбовані?