Україна знову на другому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 20 грудня у світі зареєстрували 474 101 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 3 870 осіб.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
За даними центру, у світі зафіксували 275 017 621 випадок інфікування, з них 474 101 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 370 460 осіб, з них 3 870 за минулу добу.
Побороли хворобу та вилікувалися 246,7 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.
Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 20-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 12-ту, за летальними випадками - 4-ту у світі та 2-гу в Європі.
Будь ласка, зачекайте...
в Словакии в проммагазинах проверяют QRкод . Общественное питание только НА ВЫНОС или на улице . Народ пьёт глинтвейны и ест жаренные сосиски на улицах.
в магазинах одежды частозакрыты примерочные , видимо чтобы не разносить заразу от рук и лица .
вход в общественные помещения только в респираторах.
Австрія "перегнула"..
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але може тому там така мала смертність..
а ще там такі заходи можливі,а у країні Стахівих,Богуцьких і Камельчуків -НІ.
С самого начала мы были и остаемся на первом месте по количеству умственно отсталых - антиваксеров 🤣
Вам , кацапам , лучше не примазываться 😀😀😀
В УКРАИНЕ , по сравнению с большинством европейских стран , БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО НАСЕЛЕНИЯ
Ситуация с моей стороны: какая-то шаболда со входа утверждает что я кацап и после этого ВНЕЗАПНО оказывается посланной нах*й и ее удивляет "хамский" тон.
Это широко известная руснявая тема когда росиянцы не могут понять почему им бьют ***** в "турецких отелях" ( и не только, недавний пример с Мексикой и ноющей руснявой овуляшкой), они же ничего такого не делали, нигде и никогда.
Так шо можешь казало-мазало говорить все что хочешь, но по поведенческим шаблонам (культурному коду) ты русня, раунд 🤣
не забудьте текст из ваших методичек написать
хтось з іноземним прапорцем привласнив собі право говорити МИ...
ане пішов би ти на..уй,антиваксере !
Кольт теж... НА "ставці.."
Суть фашизма - не экономическая, а социальная. Фашизм - это не причины и следствия событий, а методика.
Фашизм - это сегрегация населения по неким формальным критериям, с разделением оного населения на "правильных" и "неправильных", с последующим публичным выделением "неправильных", их поражением в правах, ограничением передвижения, выселением и даже уничтожением.
Фашизм - это отказ от принципа наказания лишь за личную вину, и переход к принципу вменения коллективной вины или вины по признаку несогласия с политикой правительства.
Фашизм - это когда правительство переходит от требования не мешать ему, к требованию от каждого демонстрации своей поддержки политике правительства, и к контролю государства над мнениями граждан с целью выявления и наказания нелояльных.
Фашизм - это массовые внесудебные или неправосудные расправы.
Фашизм - это когда правительство применяет пытки и ставит медицинские опыты над людьми без их согласия.
Фашизм - это когда правительство стремится вывести нового человека, более подходящего для его целей.
И наконец фашизм - это когда все вышеперечисленное не просто совершается, но еще и оправдывается прогрессом и общественным благом.
В решті решт природній відбір зробить свою справу
На втором месте, на третьем - кто это реально считает ?
Складывают некие "данные" и капают на мозги ...
після онко і серцевих ..
але вони незаразні.
Статистику вже давали неодноразово..
але антиваксери пісатєлі,а не чітатєлі...
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Лечение у нас уже давно за свой счет,если Вы не знали)
У них ковід протікав легше і вони не потіли.
І не бояться нових штаммів, бо мають могутній природний імунітет.
А ужалені двічі-тричі укололись і все скиглять.
Это,как прийти к доктору,а он скажет,пейте пилюльку,а надо ли,я не знаю))