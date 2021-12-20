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Україна знову на другому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Україна знову на другому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 20 грудня у світі зареєстрували 474 101 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 3 870 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 275 017 621 випадок інфікування, з них 474 101 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 370 460 осіб, з них 3 870 за минулу добу.

Україна знову на другому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19 01

Побороли хворобу та вилікувалися 246,7 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна знову на другому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 20-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 12-ту, за летальними випадками - 4-ту у світі та 2-гу в Європі.

Україна знову на другому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19 03
Україна знову на другому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19 04
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Топ коментарі
+9
Вакцанутый, зависть- это плохая черта. Что, умственно отсталый, уже насадили тебя на иглу трижды, да? Это хорошо. А меня- ни разу. Результат: я совершенно здоров.
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20.12.2021 08:05
+8
Маски и профилактика тут не при делах. Грипп "исчез" "благодаря" заказной статистики.
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20.12.2021 09:26
+7
Не только на цензоре,во сем мире.Пропаганда страшная вещь,совсем не так и давно по историческим меркам одна высшая раса уничтожала других в газовых камерах.Думать головой и учить историю никто не хочет.
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20.12.2021 08:22
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В Австрии с сегодня закрыт въезд в страну без третьей вакцины или двух вакцин с тестом.

в Словакии в проммагазинах проверяют QRкод . Общественное питание только НА ВЫНОС или на улице . Народ пьёт глинтвейны и ест жаренные сосиски на улицах.

в магазинах одежды частозакрыты примерочные , видимо чтобы не разносить заразу от рук и лица .
вход в общественные помещения только в респираторах.
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20.12.2021 07:48 Відповісти
А в Україні народ сидить по рестораціях і лупанаріях і запиває заразу горілляччям
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20.12.2021 08:01 Відповісти
Ну а якже без корпоративів????? Не можуть "браття і сестри по фаху" президента без доходів на Новий рік залишитися... От після цього шабашу, як минулого року будуть вижжати, що кількість захворівших збільшилася...
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20.12.2021 09:21 Відповісти
Такую статистику нечего на людей спихивать. Она говорит о том, что медицина у нас ужасная, никакая практически. Почти все отделения отданы под Ковид, а других заболеваний вроде бы как и нет, исчезли. Люди не лечатся. В стране главные заболевания по смертности - это сердечно-сосудистые и онкозаболевания на 2 месте и что? Хоть какие-то усилия предпринял Кабмин и Ляшко по этим заболеваниям? Нет, конечно, на кой им здоровье людей, нет рекламы, нет здорового питания и контроля за вредными продуктами и добавками, нет ничего и это показывает, что власть абсолютно равнодушна к здоровью населения, а эти неконституционные требования по карантину вообще не принимаются к сведению. Суды принимают решение за решением о их незаконности, но Ляшко и Кабмин как будто не видят и не слышат ничего, им пороблено. Так же не видят исследования ученых по последствиях вакцинации, а их много и они неутешительные. Вобщем наша вся власть вне закона и Конституции и люди так это и воспринимают.
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20.12.2021 10:04 Відповісти
и это все при том, что в Австрии вообще НЕТ умерших за вчерашний день, а до того было в пределах десяти в день на 9 млн населения...кажется, это неадекватная реакция исходя из имеющейся угрозы. От гриппа умирает больше. Уже совершенно очевидно что дело тут совсем не в вирусе.
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20.12.2021 08:25 Відповісти
А где Вы видели последнее время грипп ? Он явно исчез благодаря маскам и профилактике
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20.12.2021 08:27 Відповісти
А у нас таке враження наче ми вааще в зеленій зоні.
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20.12.2021 08:31 Відповісти
увы, он появится как только приспособится к новым условиям
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20.12.2021 09:23 Відповісти
Маски и профилактика тут не при делах. Грипп "исчез" "благодаря" заказной статистики.
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20.12.2021 09:26 Відповісти
рєптілоїди забороняють збирати дані по гриппу?
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20.12.2021 11:52 Відповісти
тут погоджусь...

Австрія "перегнула"..

-------------------------

але може тому там така мала смертність..

а ще там такі заходи можливі,а у країні Стахівих,Богуцьких і Камельчуків -НІ.
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20.12.2021 08:32 Відповісти
Многие умные люди давно поняли, что весь этот медицинский цирк совсем не связан ни с медициной , ни со здоровьем людей.
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20.12.2021 10:06 Відповісти
уже и неумные все это поняли
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20.12.2021 10:25 Відповісти
А почему собственно некоторые начали сравнивать европейские страны и Украину? По социально-экономическим условиям Украина во главе с Зеленский не дотягивает даже до некоторых стран Африки. Уровень мед. обслуживания в европейских странах значительно выше, чем в Украине, соответсвенно и смертность меньше. В Африканских странах много умирает совсем не от ковида. Так что сравнение будет корректным со схожей страной по социально-экономическим условиям. Это как делать репортаж об уровне жизне рядового почтальона и главного в Укрпочте.
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20.12.2021 10:24 Відповісти
странно, что им третья вакцина ? может надо просто график вакцинации ?
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20.12.2021 09:24 Відповісти
Это и не странно, хотя в Украине и не очень большое население, но еще по популярности СТБшного шоу про экстрасенсов было понятно что нехватка ********* нам не грозит.

С самого начала мы были и остаемся на первом месте по количеству умственно отсталых - антиваксеров 🤣
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20.12.2021 08:00 Відповісти
« мы» ?

Вам , кацапам , лучше не примазываться 😀😀😀
В УКРАИНЕ , по сравнению с большинством европейских стран , БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО НАСЕЛЕНИЯ
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20.12.2021 08:05 Відповісти
Ты шота хотела чепуха? Тоже умственно отсталая антиваксерша?
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20.12.2021 08:12 Відповісти
Вашим хамским тоном Вы подтвердили , ШО КАЦАП.
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20.12.2021 08:15 Відповісти
Ты шо поехавшая?

Ситуация с моей стороны: какая-то шаболда со входа утверждает что я кацап и после этого ВНЕЗАПНО оказывается посланной нах*й и ее удивляет "хамский" тон.

Это широко известная руснявая тема когда росиянцы не могут понять почему им бьют ***** в "турецких отелях" ( и не только, недавний пример с Мексикой и ноющей руснявой овуляшкой), они же ничего такого не делали, нигде и никогда.

Так шо можешь казало-мазало говорить все что хочешь, но по поведенческим шаблонам (культурному коду) ты русня, раунд 🤣
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20.12.2021 08:25 Відповісти
Та не... То гастарбайтерша, которая любит Украину издалека и раздаёт вумные советы
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20.12.2021 08:29 Відповісти
О!!! ДВЕ НУЛЕВКИ решили поумничать .
не забудьте текст из ваших методичек написать
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20.12.2021 08:33 Відповісти
Тебе пора делать ремонт, бо стеля тече
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20.12.2021 08:40 Відповісти
цікаво...

хтось з іноземним прапорцем привласнив собі право говорити МИ...
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20.12.2021 08:23 Відповісти
Да, я могу говорить « мы» . Украинцы живут по всему миру и завозят в Украину 16 млрд евро ежегодно, в то время как Вы сидите на диване и бюджетных средствах
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20.12.2021 08:31 Відповісти
Вакцанутый, зависть- это плохая черта. Что, умственно отсталый, уже насадили тебя на иглу трижды, да? Это хорошо. А меня- ни разу. Результат: я совершенно здоров.
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20.12.2021 08:05 Відповісти
косяпен,пора знати,що в Україні ще не робили бустерних доз...
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20.12.2021 08:26 Відповісти
Мерзота-провокатор, пора бы тебе, мерзоте, знать, что 13 декабря принято решение вашими вакцанутыми- ширять третью дозу. Ты ещё не стартовало? Так торопись, бес.
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20.12.2021 08:31 Відповісти
ти ж бачиш, що воно по ніку Дурда
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20.12.2021 10:29 Відповісти
Тебя ужалили ? Радуйся жизни и не отсвечивай.
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20.12.2021 08:22 Відповісти
Та ні, антиваксери, якось ще намагаються дотримуватися заходів безпеки, а от уколоті вважають, що стали безсмертними... Нагадайте комусь маску надіти - відразу вижжить, що він (вона) уколоте... Десь так... Хоча за інформацією европейських змі саме уколоті лягають від нового штаму... Хоча, можливо, цю категорію населення просто шугають, як найбільш нестійку, щоб далі кололися, - вакцину кудись дівати ж потрібно... А кожен вже прийняв для себе рішення... Не хворійте, бережіть себе...
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20.12.2021 09:26 Відповісти
Антиваксеры - они же голосователи за популистов и обманщиков, 30 лет водят по кругу Украину, которая давно могла бы уже быть в ЕС, если бы этих идиотов не было так много, как оказалось - 73%. Это приговор стране и всему народу. Как поётся в песне - "вроде не бездельники, и могли бы жить, им бы право голоса (дебилам) взять и отменить". Абсолютно безмозглое большинство, летящее как мотылькин на огонь - на любое яркое враньё. Раньше они верили в Сталина и Ленина, потом верили в Барабашек и заряжали воду от телевизора, массово несли деньги Мавроди. Теперь они все впали в новый маразм - поверили в мировой заговор и чипы в шприцах. Такой народ из страны конфетку не сделает.
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20.12.2021 09:33 Відповісти
Судя по Цензору источники статистики специально подбираются, чтобі устраивать неких "заказчиков".
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20.12.2021 08:02 Відповісти
Не только на цензоре,во сем мире.Пропаганда страшная вещь,совсем не так и давно по историческим меркам одна высшая раса уничтожала других в газовых камерах.Думать головой и учить историю никто не хочет.
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20.12.2021 08:22 Відповісти
знову Вакцинація =фашизм ?

ане пішов би ти на..уй,антиваксере !
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20.12.2021 08:24 Відповісти
А ты сам уже пошёл ? Сидишь уже ? Сиди на куе молча.
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20.12.2021 08:26 Відповісти
Вот видишь,я тебе привел пример пропаганды,ты этого не понял,твои проблемы.Вот в этом беда-в банальной тупости
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20.12.2021 08:26 Відповісти
ти сам пропагандист,як і всі тролі..

Кольт теж... НА "ставці.."

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20.12.2021 08:29 Відповісти
Вакцинація =фашизм это твое умозаключение.Неизвестно,как такое у тебя получилось)Как можно было такое сгенерировать.Там акцент на пропаганду,но никак не на фашизм
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20.12.2021 08:40 Відповісти
У ДУДРИ замість мозку ПУДРА.
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20.12.2021 11:53 Відповісти
Мы живем во времена неофашизма
Суть фашизма - не экономическая, а социальная. Фашизм - это не причины и следствия событий, а методика.
Фашизм - это сегрегация населения по неким формальным критериям, с разделением оного населения на "правильных" и "неправильных", с последующим публичным выделением "неправильных", их поражением в правах, ограничением передвижения, выселением и даже уничтожением.
Фашизм - это отказ от принципа наказания лишь за личную вину, и переход к принципу вменения коллективной вины или вины по признаку несогласия с политикой правительства.
Фашизм - это когда правительство переходит от требования не мешать ему, к требованию от каждого демонстрации своей поддержки политике правительства, и к контролю государства над мнениями граждан с целью выявления и наказания нелояльных.
Фашизм - это массовые внесудебные или неправосудные расправы.
Фашизм - это когда правительство применяет пытки и ставит медицинские опыты над людьми без их согласия.
Фашизм - это когда правительство стремится вывести нового человека, более подходящего для его целей.
И наконец фашизм - это когда все вышеперечисленное не просто совершается, но еще и оправдывается прогрессом и общественным благом.
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20.12.2021 11:49 Відповісти
допоки антивакцінатори носять маски і не кашляють мені прямо в обличчя - мені похєр вакциновані вони або ні.
В решті решт природній відбір зробить свою справу
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20.12.2021 11:58 Відповісти
Пропаганда, как государственная политика, характерна не так уж для многих стран. И лидер здесь, конечно же, РФ.
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20.12.2021 10:20 Відповісти
Пропаганда характерна всем странам,другое дело-цель пропаганды.К примеру пропаганда ЗОЖ,воспитание патриотизма,ничего плохого нет.Другое дело злонамеренная пропаганда,которую используют политические партии,некоторые страны.Поэтому для начала нужно хоть немного знаний,чтоб писать на данную тему
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20.12.2021 11:26 Відповісти
Ну да, конечно - в Гитлерюгенде ничего плохого не біло.
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20.12.2021 14:06 Відповісти
Ну это ниразу не из за того, что у нас полностью развалена медицина.
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20.12.2021 08:06 Відповісти
Нет конешно,антивавксеры всему виной
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20.12.2021 08:16 Відповісти
негідники -антиваксери додатковий фактор смертності.
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20.12.2021 08:25 Відповісти
Смертность меньше процента - о чём вообще идёт речь ?
На втором месте, на третьем - кто это реально считает ?
Складывают некие "данные" и капают на мозги ...
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20.12.2021 08:25 Відповісти
на другому.

після онко і серцевих ..

але вони незаразні.

Статистику вже давали неодноразово..

але антиваксери пісатєлі,а не чітатєлі...
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20.12.2021 08:27 Відповісти
Ты ж укололся - так затихни.
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20.12.2021 08:28 Відповісти
не розказуй,щоробити в інтернеті,бо тобі відразу покажуть напрям на три букви...ДАЛЕКО І ГЛИБОКО ....

528218
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20.12.2021 08:30 Відповісти
В Україні найвищий % невакцинованих , тож нічого дивного . Але якщо врахувати що серед померлих від ковіду 100% невакциновані , а в лікарнях 96% невакциновані - то думаю , природа сама все відрегулює і невакцинованих в майбутньому не буде зовсім . Хтось вакцинується , хтось помре і все буде гаразд . Пандемія буде подолана . Та й статистика вирівняється . Природу не обдуриш , доведено неандертальцями.
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20.12.2021 08:58 Відповісти
знаєш, бот, люди хворіють, і родичі від чогось помирають, і люди бачать, хто ж там помер - чи вакцинований чи ні. І відсоток люди приблизно знають, а у невеликих містечках - знають точно! І вони розуміють твою наглу брехню про 100%.
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20.12.2021 10:36 Відповісти
Большая смертность среди тех,кто еще не болел,на это никто не акцентирует внимания.Вместо этого с потолка рисуются непонятные проценты.Также на смертность влияет уровень медицины,потому что вирус пришел,как всегда внезапно),как и зимой выпадает внезапно снег))и никто к этому не готов,как всегда
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20.12.2021 11:36 Відповісти
От і добре, хай природа нас покарає !!! і не треба так істерити, не треба такої ненависті до людей, які зробили інший вибір чим ви. Чи це ганебно - думати інкаше ??? Всіх на вогнище ?
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20.12.2021 09:29 Відповісти
Где ты ненависть видела? Чел выше констатирует факт, что умирают только антиваксеры. И это как бы их личное дело, мы все там считаем. Единственное, что из-за вас, недоумков, происходят все эти локдауны и прочие непотребства, которые должны терпеть сознательные вакцинированные люди. И это может продолжаться годами. А сколько бизнеса пострадало! (((
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20.12.2021 09:39 Відповісти
На вогнище не спішіть , спочатку потрібно прийняти закон , щоб антиваксер сам оплачувати своє лікування , при чому 100% передоплата , бо шанси мізерні.
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20.12.2021 10:52 Відповісти
А если вакцинированный попадет в больницу?У него нет никаких притензий,либо при вакцинации он поставил подпись))
Лечение у нас уже давно за свой счет,если Вы не знали)
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20.12.2021 11:48 Відповісти
У Німеччині 60% померлих - саме вакциновані.
У них ковід протікав легше і вони не потіли.
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20.12.2021 11:58 Відповісти
Заголовок повинен бути таким: В Україні рекордними темпами зменшується кількість ідіотів-антиваксинаторів.
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20.12.2021 09:51 Відповісти
"Ідіоти-антиваксери" перехворіли і ходять здорові та працездатні.
І не бояться нових штаммів, бо мають могутній природний імунітет.
А ужалені двічі-тричі укололись і все скиглять.
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20.12.2021 12:03 Відповісти
Саме тому ми на перших місцях по смертності. Бо в нас поголовно природний "імунітет". Відсутність критичного мислення ніяк не допомагає від корони.
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20.12.2021 12:11 Відповісти
Ну ти ж уколовся - чого боятись ? Тепер ти безсмертний Маклауд.
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20.12.2021 12:30 Відповісти
В нормальні країни вже не пускають з нашим ковід сертифікатом, через вас, кретинів.
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20.12.2021 12:37 Відповісти
У Австралії в концтабори ідуть всі підряд, бовдуре.
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20.12.2021 13:08 Відповісти
Почему среди многих борцов с вирусом много хамовитых личностей?Вакцинация личное дело каждого.Вакцинация не препятствует распространению вируса.К примеру,если я переболел еще в прошлом году в легкой форме,может и в этом болел,не знаю.Нужна ли мне вакцина?На этот вопрос даже ВОЗ не дает ответа.Есть лишь рекомендация вакцинироваться!!!А что такое рекомендация?Тоесть вакцинироваться или нет,такая великая организация ответа не знает,как так?
Это,как прийти к доктору,а он скажет,пейте пилюльку,а надо ли,я не знаю))
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20.12.2021 11:46 Відповісти
 
 