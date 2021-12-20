УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5242 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниЗа кордоном Агресія Росії проти України Війна
6 115 20
НАТО (5151) Росія (47286) членство в НАТО (1409) Столтенберг Єнс (1347)

Столтенберг відкинув можливість конференції з РФ щодо "зон впливу": "Це зовсім хибний напрямок"

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Столтенберг відкинув можливість конференції з РФ щодо

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виступив проти ідеї проведення конференції для обговорення з Російською Федерацією поділу так званих сфер впливу в світі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти.ICTV", про це він заявив в інтерв’ю французькому виданню Le Journal du Dimanche.

Генсек наголосив, що така ідея є хибною.

"Ідея щодо проведення нової конференції, на якій ми заново обговорювали б зони впливу, в рамках яких великі держави могли б контролювати те, що їхні сусіди можуть або не можуть робити, було б для нас кроком назад. Це зовсім хибний напрямок", – наголосив Столтенберг.

Водночас, за його словами, темами для обговорення з РФ повинні стати заходи щодо зміцнення довіри, контролю над озброєнням, прозорості військових навчань та зниження напруги.

"І всього, що могло б покращити наші відносини. Але не ціною порушення наших фундаментальних принципів", – додав генсек НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО закликає Україну фокусуватися на реформах для досягнення стандартів Альянсу, - Столтенберг

Нагадаємо, раніше Столтенберг вкотре запевнив, що Альянс ніколи не погодиться на компроміс стосовно України. Ця заява пролунала на фоні вимог Москви щодо гарантій нерозширення НАТО в східному напрямку.

Він також наголосив, що Україна є суверенною державою і має право захищатися відповідно до Статуту ООН.

Генсек НАТО уточнив, що якщо РФ вирішить застосувати військову силу проти України, їй доведеться заплатити високу ціну.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+8
#уйло мріє потрапити в історію, як великий воїн і конференція щодо "зон впливу", це Ялтинська конференція 2:0 щодо розподілу світу наприкінці другої світової війни.
#уйло такі вважає, що йде третя світова і він грає першу скрипку в ній
показати весь коментар
20.12.2021 08:27
+5
Путлер требует вернуть ему Варшавский договор и еще десяток стран вступивших в НАТО....Крыша едет не спеша...
показати весь коментар
20.12.2021 08:31
+3
Швейцария арестовала знаменитого хакера-вымогателя из РАБссии Алексаедра Клюшина,будет экстрадирован в США...
показати весь коментар
20.12.2021 08:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Швейцария арестовала знаменитого хакера-вымогателя из РАБссии Алексаедра Клюшина,будет экстрадирован в США...
показати весь коментар
20.12.2021 08:09 Відповісти
путін спочатку вирізав донецьку пухлину, бо сама не розсмокталась би,
а тепер чітко розмежовує україну по той бік від росії і хоче закріпити результат документально
показати весь коментар
20.12.2021 08:13 Відповісти
показати весь коментар
20.12.2021 08:26 Відповісти
#уйло мріє потрапити в історію, як великий воїн і конференція щодо "зон впливу", це Ялтинська конференція 2:0 щодо розподілу світу наприкінці другої світової війни.
#уйло такі вважає, що йде третя світова і він грає першу скрипку в ній
показати весь коментар
20.12.2021 08:27 Відповісти
тоді це була конференція країн -переможців..ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ.

А кого перемогло ХУ№.ло ?

молдаван ?

от нехай з молдаванами і провадить конференцію... Щодо зон впливу у Придністров"ї

хоча... оскільки рашка воювала іхтамнєтами -то ЯКІ ПИТАННЯ ? )))
показати весь коментар
20.12.2021 08:39 Відповісти
Навіть наш уйобок зібрав навкруг себе жополизів ,які йому щодня шепчуть про перемоги. Живе в теплій ванні, де пенсам не вистачає тисячі на фітнес. Уявляеш які довгі язики для лизання у обітатєлєй кремля? Там дійсно аналоговнет.
показати весь коментар
20.12.2021 09:46 Відповісти
Так ***** негодує
показати весь коментар
20.12.2021 08:30 Відповісти
Путлер требует вернуть ему Варшавский договор и еще десяток стран вступивших в НАТО....Крыша едет не спеша...
показати весь коментар
20.12.2021 08:31 Відповісти
Апетити Нічим,не обмежуються. Нічим
показати весь коментар
20.12.2021 09:27 Відповісти
Захід розуміє,що Україна не погодиться на подібні "розподіли"..

Тобто без України -це гівно варте рішення би було..
показати весь коментар
20.12.2021 08:36 Відповісти
Этот чудик говорящая голова, но он транслирует мнение Вашингтона.
показати весь коментар
20.12.2021 09:05 Відповісти
От не розумію на фіга пуйлу Україна для вяличественного обьединенного государства? Хіба мало йому своїх народів "славянской" наружности : удмурдов, татар, калмьІков, бурятов, ненцев, чувашей, мордвьІ и иже с ними?
показати весь коментар
20.12.2021 09:14 Відповісти
Каци вимагають подарунків! Людожери, ладні перетворити Світ на ГУЛАГ. Відморожене стадо потребує розчленування,й Стерилізації
показати весь коментар
20.12.2021 09:24 Відповісти
Путлер закусив вудила та нахабно виствляє ультимативні вимоги. .Захід та Україна, Грузія , Молдова мають ставити питання так : путлер повинен перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії, Південної Осетії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
показати весь коментар
20.12.2021 09:29 Відповісти
Точно так же сольет НАТО Украину как и слили амерканцы Будапештский меморандум.
показати весь коментар
20.12.2021 10:31 Відповісти
Будапештський Меморандум злили не росіяни, а американці?
показати весь коментар
20.12.2021 11:29 Відповісти
Прочитай, хто там окрім них гарантував безпеку та недоторканість кордонів.
показати весь коментар
20.12.2021 15:46 Відповісти
показати весь коментар
20.12.2021 10:42 Відповісти
Була колись на півдні Африки чудова і успішна країна Південна Родезія в складі Британської імперії. Проблема була в тому що, традиційно освітченими людьми там були в головному білі але родезійці почали міняти ситуацію і допустили в навчальні заклади чорношкірих, стали будувати житло для місцевих плимен і школи.
Десь 1965 вони оголосили про Бажання стати незалежними. Спочатку Лондон пояснив їм що, без домініону вони замерзнуть, вибачте- залишаться без паливно-мастильних матеріалів. А потім звинуватив їх в расизмі. Традиційно для пост-колоніальної країни більшість освітчених людей, які взяли на себе відповідальність були білими. Кумедність ситуації була в тому що, 80% армії Родезії складали чорношкірі африканці. Серед них були навіть випускники військового училища. Приблизно така сама ситуація була і з поліцією.
На їх біду ціни на нафту в той час були досить високими і СРСР проводив в Африці активну підривну діяльність живлячі всім необхідним тогочасні "маладиє республікі". Трохи покращувало ситуацію те, що Китай почав вставати з колін і теж включився в боротьбу за Африку і створював там свої осередки, які ставилися вороже до про-радянських організацій. Тож, іноді доходило до військових конфліктів між марксистами та маоістами.
Друга біда була в тому що, в той час на Заході процвітала епоха хіппі і йшла боротьба за права чорношкірих. Бути чорним стало модно, а ось білих почали звинувачувати у всіх гріхах. Тож, не оминуло це лихо на міжнародному фронті і Південну Родезію. Вона потрапила під повну абструкцію розвинених західних країн. Почали малюватися картини на яких білі "хлопчики в шортиках" їдять чорношкірих немовлят. Особливо це, набуло розмаху після фантастичної операції "Еланд" коли 73 скаута Селуса та САСівця пробралися до великого табору підготовки "партизан" (біля 5000 маоістів) в Мозамбіку і на ранковому шикуванні влаштували фактично ростріл. Потім захопивши документи і знищивши ********** вони повернулися в Родезію. Успіх операції був обумовлений тим що, серед скаутів Селуса біля 2/3 були колишні "партизани" маоісти та марксисти, які знали не тільки тактику і устав але й командирів та солдат ворога. Нажаль, наскільки успішною виявилася ця операція в тактичному плані, настільки жахливою вона стала для родезійців в політичному. Не дивлячись на те що, табір в Н'ядзонії був вербувальним та тренувальним табором ZANLA (маоіської "партизанської" організації) демократична преса піднесла цю подію, як напад на мирний табір біженців.
Чому я пишу про це? Тому що, історія Південної Родезії, є чудовим прикладом того, як цивілізовані демократичні країни під впливом популярних в народі ідей можуть легко пустити під ніж успішну країну, яка біля 25 років героїчно і в повному оточенні протистояла тим, кого прийнято називати терористами і ворогами цивілізованого світу. Це, історія того, як зовсім недавно, за часів Маргарет Тетчер, успішна і розвинена Південна Родезія куди їхали на заробітки з усієї Африки перетворилася на Зімбабве, в прямому значенні цього слова.
показати весь коментар
20.12.2021 13:11 Відповісти
 
 