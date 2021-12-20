Столтенберг відкинув можливість конференції з РФ щодо "зон впливу": "Це зовсім хибний напрямок"
Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виступив проти ідеї проведення конференції для обговорення з Російською Федерацією поділу так званих сфер впливу в світі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти.ICTV", про це він заявив в інтерв’ю французькому виданню Le Journal du Dimanche.
Генсек наголосив, що така ідея є хибною.
"Ідея щодо проведення нової конференції, на якій ми заново обговорювали б зони впливу, в рамках яких великі держави могли б контролювати те, що їхні сусіди можуть або не можуть робити, було б для нас кроком назад. Це зовсім хибний напрямок", – наголосив Столтенберг.
Водночас, за його словами, темами для обговорення з РФ повинні стати заходи щодо зміцнення довіри, контролю над озброєнням, прозорості військових навчань та зниження напруги.
"І всього, що могло б покращити наші відносини. Але не ціною порушення наших фундаментальних принципів", – додав генсек НАТО.
Нагадаємо, раніше Столтенберг вкотре запевнив, що Альянс ніколи не погодиться на компроміс стосовно України. Ця заява пролунала на фоні вимог Москви щодо гарантій нерозширення НАТО в східному напрямку.
Він також наголосив, що Україна є суверенною державою і має право захищатися відповідно до Статуту ООН.
Генсек НАТО уточнив, що якщо РФ вирішить застосувати військову силу проти України, їй доведеться заплатити високу ціну.
Будь ласка, зачекайте...
а тепер чітко розмежовує україну по той бік від росії і хоче закріпити результат документально
#уйло такі вважає, що йде третя світова і він грає першу скрипку в ній
А кого перемогло ХУ№.ло ?
молдаван ?
от нехай з молдаванами і провадить конференцію... Щодо зон впливу у Придністров"ї
хоча... оскільки рашка воювала іхтамнєтами -то ЯКІ ПИТАННЯ ? )))
Тобто без України -це гівно варте рішення би було..
Десь 1965 вони оголосили про Бажання стати незалежними. Спочатку Лондон пояснив їм що, без домініону вони замерзнуть, вибачте- залишаться без паливно-мастильних матеріалів. А потім звинуватив їх в расизмі. Традиційно для пост-колоніальної країни більшість освітчених людей, які взяли на себе відповідальність були білими. Кумедність ситуації була в тому що, 80% армії Родезії складали чорношкірі африканці. Серед них були навіть випускники військового училища. Приблизно така сама ситуація була і з поліцією.
На їх біду ціни на нафту в той час були досить високими і СРСР проводив в Африці активну підривну діяльність живлячі всім необхідним тогочасні "маладиє республікі". Трохи покращувало ситуацію те, що Китай почав вставати з колін і теж включився в боротьбу за Африку і створював там свої осередки, які ставилися вороже до про-радянських організацій. Тож, іноді доходило до військових конфліктів між марксистами та маоістами.
Друга біда була в тому що, в той час на Заході процвітала епоха хіппі і йшла боротьба за права чорношкірих. Бути чорним стало модно, а ось білих почали звинувачувати у всіх гріхах. Тож, не оминуло це лихо на міжнародному фронті і Південну Родезію. Вона потрапила під повну абструкцію розвинених західних країн. Почали малюватися картини на яких білі "хлопчики в шортиках" їдять чорношкірих немовлят. Особливо це, набуло розмаху після фантастичної операції "Еланд" коли 73 скаута Селуса та САСівця пробралися до великого табору підготовки "партизан" (біля 5000 маоістів) в Мозамбіку і на ранковому шикуванні влаштували фактично ростріл. Потім захопивши документи і знищивши ********** вони повернулися в Родезію. Успіх операції був обумовлений тим що, серед скаутів Селуса біля 2/3 були колишні "партизани" маоісти та марксисти, які знали не тільки тактику і устав але й командирів та солдат ворога. Нажаль, наскільки успішною виявилася ця операція в тактичному плані, настільки жахливою вона стала для родезійців в політичному. Не дивлячись на те що, табір в Н'ядзонії був вербувальним та тренувальним табором ZANLA (маоіської "партизанської" організації) демократична преса піднесла цю подію, як напад на мирний табір біженців.
Чому я пишу про це? Тому що, історія Південної Родезії, є чудовим прикладом того, як цивілізовані демократичні країни під впливом популярних в народі ідей можуть легко пустити під ніж успішну країну, яка біля 25 років героїчно і в повному оточенні протистояла тим, кого прийнято називати терористами і ворогами цивілізованого світу. Це, історія того, як зовсім недавно, за часів Маргарет Тетчер, успішна і розвинена Південна Родезія куди їхали на заробітки з усієї Африки перетворилася на Зімбабве, в прямому значенні цього слова.