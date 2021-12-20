В Україні за добу від COVID-19 померли 157 осіб, зафіксовано 2 536 нових випадків зараження, 6 690 осіб одужали

В Україні зафіксовано 2 536 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 20 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 19 грудня в Україні:

зафіксовано 2 536 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 250, медпрацівників – 26);

36 027 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 11 041 людина, повністю імунізовані – 24 986 людей, додаткову дозу отримали 0 осіб.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 241 особа;

летальних випадків – 157;

одужало – 6 690 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 610 687 осіб;

одужало – 3 338 555 осіб;

летальних випадків – 93 262;

проведено ПЛР-тестувань – 16 503 941.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 386 387 людей, з них отримали першу дозу – 14 386 385 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 986 872 людини, отримали додаткову дозу – 92 людини. Загалом проведено 27 373 349 щеплень", - розповіли в МОЗ.









