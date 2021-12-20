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В Україні за добу від COVID-19 померли 157 осіб, зафіксовано 2 536 нових випадків зараження, 6 690 осіб одужали

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померли 157 осіб, зафіксовано 2 536 нових випадків зараження, 6 690 осіб одужали

В Україні зафіксовано 2 536 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 20 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 19 грудня в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 157 осіб, зафіксовано 2 536 нових випадків зараження, 6 690 осіб одужали 02 зафіксовано 2 536 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 250, медпрацівників – 26);

В Україні за добу від COVID-19 померли 157 осіб, зафіксовано 2 536 нових випадків зараження, 6 690 осіб одужали 02 36 027 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 11 041 людина, повністю імунізовані – 24 986 людей, додаткову дозу отримали 0 осіб.

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Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 157 осіб, зафіксовано 2 536 нових випадків зараження, 6 690 осіб одужали 02 госпіталізовано – 1 241 особа;

В Україні за добу від COVID-19 померли 157 осіб, зафіксовано 2 536 нових випадків зараження, 6 690 осіб одужали 02 летальних випадків – 157;

В Україні за добу від COVID-19 померли 157 осіб, зафіксовано 2 536 нових випадків зараження, 6 690 осіб одужали 02 одужало – 6 690 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 157 осіб, зафіксовано 2 536 нових випадків зараження, 6 690 осіб одужали 02 захворіло – 3 610 687 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 157 осіб, зафіксовано 2 536 нових випадків зараження, 6 690 осіб одужали 02 одужало – 3 338 555 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 157 осіб, зафіксовано 2 536 нових випадків зараження, 6 690 осіб одужали 02 летальних випадків – 93 262;

В Україні за добу від COVID-19 померли 157 осіб, зафіксовано 2 536 нових випадків зараження, 6 690 осіб одужали 02 проведено ПЛР-тестувань – 16 503 941.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 386 387 людей, з них отримали першу дозу – 14 386 385 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 986 872 людини, отримали додаткову дозу – 92 людини. Загалом проведено 27 373 349 щеплень", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 157 осіб, зафіксовано 2 536 нових випадків зараження, 6 690 осіб одужали 10
В Україні за добу від COVID-19 померли 157 осіб, зафіксовано 2 536 нових випадків зараження, 6 690 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 157 осіб, зафіксовано 2 536 нових випадків зараження, 6 690 осіб одужали 12
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Топ коментарі
+6
А дурень...вакцинований...все думкою богатіє...
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20.12.2021 09:49
+5
«Глобальний переворот був здійснений у всьому світі - зруйнував самі основи верховенства права» - Послання архієпископа Вігано до Америки (стенограма та аудіо)
https://www.thegatewaypundit.com/2021/12/italian-archbishop-vigano-sends-message-american-people-2/
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20.12.2021 08:46
+2
От би вам було добре якби люди тільки BBC і CNN дивились.
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20.12.2021 13:15
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а ось і ціна доріг зеленського
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20.12.2021 08:30 Відповісти
дороги тут мало впливають..

більше по..уїзм населення...
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20.12.2021 08:33 Відповісти
100% . Вакцини є багато і різної , Слава Богу
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20.12.2021 09:29 Відповісти
«Глобальний переворот був здійснений у всьому світі - зруйнував самі основи верховенства права» - Послання архієпископа Вігано до Америки (стенограма та аудіо)
https://www.thegatewaypundit.com/2021/12/italian-archbishop-vigano-sends-message-american-people-2/
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20.12.2021 08:46 Відповісти
The Gateway Pundit (TGP) is an American far-right[2] fake news website.[1] The website is known for publishing falsehoods, hoaxes, and conspiracy theories.[30]
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20.12.2021 12:33 Відповісти
От би вам було добре якби люди тільки BBC і CNN дивились.
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20.12.2021 13:15 Відповісти
А Ви хочете, щоб дивилися тільки Раша тудей і читали тільки The Gateway Pundit...
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20.12.2021 13:25 Відповісти
А що, хіба в Раша тудей щось проти вакцин пишуть?
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20.12.2021 14:04 Відповісти
Вам краще знати.
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20.12.2021 21:51 Відповісти
Это неправда . Тем более постить инфу из вики либеральной помойки . Ты еще СNN в пример приведи .
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20.12.2021 20:42 Відповісти
Ну, я пивел хоть какую-то ссылку. А Вы - никакой.
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20.12.2021 21:54 Відповісти
привел
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20.12.2021 21:54 Відповісти
Одні антиваксери вакцинуються , інші - згинуть , як роса на сонці і все буде гаразд. Думаю в недалекому майбутньому взагалі не буде ніяких антиваксерів , а отже пандемія буде подолана і статистика буде вирівняна самою природою .
Єдине , що треба зробити лікування не вакцинованих платним , щоб вони не зжирали бюджет.
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20.12.2021 09:26 Відповісти
А дурень...вакцинований...все думкою богатіє...
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20.12.2021 09:49 Відповісти
Россия кажется приняла закон "о стукачестве" На сайте Роскомнадзора можно будет закладывать невакцинированных.
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20.12.2021 15:45 Відповісти
Губернатор Калифорнии обьявил о возобновлении обязательного ношения масок в штате из-за непропорционально высокой степени заражения штаммом омикрон среди полностью вакцинированных жителей .
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20.12.2021 20:44 Відповісти
 
 