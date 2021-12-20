Ми практично на 100% виграємо всі судові позови з боку Московського патріархату, - Епіфаній

Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що перехід парафій від Московського патріархату до ПЦУ сповільнився через "юридичну боротьбу" в судах.

Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Це погіршило в останній час переходи. Бо відбувається певний тиск, юридична зараз боротьба в судах. Хоча ми практично на 100% виграємо всі судові позови з боку Московського патріархату. Вони намагаються оскаржити. Але якщо громада вирішила, то будь-який суд ніколи не зможе заборонити чи скасувати рішення цієї громади. Якщо вона хоче бути в українській церкві, вона має це право, згідно з Конституцією, українськими законами", – сказав Епіфаній.

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Глава ПЦУ також відповів на запитання вірянина, до якої церкви йому ходити, якщо в його місті дві церкви Московського патріархату та одна греко-католицька.

"Це є проблемою загалом східної України, є багато тих, які хочуть відвідувати храм ПЦУ, але, на жаль, їх немає в тій місцевості. І вони змушені відвідувати храми РПЦ. Це з часом буде змінено. Бо громада змінює. Потрібно гуртуватися. Потрібно робити все залежне від громади для того, щоб рухатися в напрямку переходу", – зазначив митрополит Київський і всієї України.