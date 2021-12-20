Ми практично на 100% виграємо всі судові позови з боку Московського патріархату, - Епіфаній
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Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що перехід парафій від Московського патріархату до ПЦУ сповільнився через "юридичну боротьбу" в судах.
Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
"Це погіршило в останній час переходи. Бо відбувається певний тиск, юридична зараз боротьба в судах. Хоча ми практично на 100% виграємо всі судові позови з боку Московського патріархату. Вони намагаються оскаржити. Але якщо громада вирішила, то будь-який суд ніколи не зможе заборонити чи скасувати рішення цієї громади. Якщо вона хоче бути в українській церкві, вона має це право, згідно з Конституцією, українськими законами", – сказав Епіфаній.
Глава ПЦУ також відповів на запитання вірянина, до якої церкви йому ходити, якщо в його місті дві церкви Московського патріархату та одна греко-католицька.
"Це є проблемою загалом східної України, є багато тих, які хочуть відвідувати храм ПЦУ, але, на жаль, їх немає в тій місцевості. І вони змушені відвідувати храми РПЦ. Це з часом буде змінено. Бо громада змінює. Потрібно гуртуватися. Потрібно робити все залежне від громади для того, щоб рухатися в напрямку переходу", – зазначив митрополит Київський і всієї України.
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Хватит там мацковским попам гадить !!!
Зараз вам у цій обителі не розкажуть про те, що в 1992 році лавра могла б стати українською й перейти до створюваної тоді Української православної церкви Київського патріархату. Однак цього не сталося. Хоча передумови для цього були.
https://www.radiosvoboda.org/a/pochayivska-lavra-i-moskovsky-patriarkhat/31309282.html
шанс зробити Почаївську лавру українською все ж існував. Тим паче, що її настоятель митрополит Яків у 1992 році готовий був це зробити. Однак цього не сталося. Плоди тих далеких уже подій пожинаємо до сьогодні, маючи на теренах заходу України такий осередок «русского мира».
да и с Гонгадзе одни вопросы .
Сила слова московських попів -ніщо проти бабла...
ТУпий совок закінчиться ,а молодь(що заробляє) масово у кацапську секту РПЦв У не піде...
У справжню церкву людей веде Віра , а не рішення суду.
Хан Менгу-Тимур начал строить дяревею Мацковию аж в 13 веке а именно в 1272 году...Моцкали ...вы школе хоть учились?
Митрополит Київський та всієї України Єпіфаній зазначив, що особисто підтримує перехід святкування Різдва за юліанським календарем, однак, щоб не відбулося розколу, процес має відбутися поступово, протягом 10 років.
Для всіх українців чітко і ясно що ця замаскована під УПЦ ворожа нам церква МП органічно ніяк не може бути Української. Адже вона московського патріархату виходить філіал РПЦ, а значить окупаційна закордонна російська , де їй і місце в проклятій паРаші.