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Кабмін (6265) стипендії (132) лікарняний (51) Денис Шмигаль (2710)

Кабмін додатково виділив 1,75 млрд грн на лікарняні: через пандемією спостерігається різке зростання листків непрацездатності, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Кабмін додатково виділив 1,75 млрд грн на лікарняні: через пандемією спостерігається різке зростання листків непрацездатності, - Шмигаль

Кабінет Міністрів України додатково виділив 1,75 млрд грн Фонду соцстраху на виплату лікарняних.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на сторінці у фейсбуку.

"Уряд виділив 1,75 млрд грн Фонду соціального страхування на виплати лікарняних. У зв’язку з пандемією спостерігалося різке зростання листків непрацездатності. Тож уряд виділив додаткові кошти, аби ФССУ виплатив допомогу всім, хто цього потребує. Розрахунково, ця сума дозволить здійснити виплати для 330 тисяч застрахованих осіб", - зазначив Шмигаль.

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Він додав, що після надходження на рахунок Фонду зазначені кошти будуть оперативно спрямовані на виплати допомог.

Шмигаль також нагадав, що відтепер студенти закладів фахової передвищої та вищої освіти з числа дітей і сиріт та з малозабезпечених сімей отримуватимуть підвищену соціальну стипендію Верховної Ради.

"Уряд ухвалив рішення про збільшення розміру таких виплат на 50%. Раніше ми також збільшили розмір академічних та іменних стипендій з 1 січня 2022 року. Покращення соціального захисту та заохочення студентів до навчання є важливим напрямком роботи уряду", - підкреслив прем’єр-міністр.
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Топ коментарі
+2
Привет, бот. Как там Валера Греф?
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20.12.2021 09:47
+1
Звільняти від сплати податків і зборів? Так, тоді це буде чесно.
Доречі, відкрию тобі одну велику таємницю - безоплатне лікування є лише на папері та в заявах і пресконференціях слуг мудрого наріду.
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20.12.2021 09:18
+1
А для когось ця пандемія стане найкращими роками його життя...... І дітки забезпечені і внукам вистачить.
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20.12.2021 09:25
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Нада просто звільняти невакцинованих , а їхнє лікування зробити платним . Це буде чесно і справедливо . Та й для бюджету корисно .
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20.12.2021 09:04 Відповісти
Звільняти від сплати податків і зборів? Так, тоді це буде чесно.
Доречі, відкрию тобі одну велику таємницю - безоплатне лікування є лише на папері та в заявах і пресконференціях слуг мудрого наріду.
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20.12.2021 09:18 Відповісти
новый штамм косит как вакцинированных так и невакцинированных! так что успокойся!
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20.12.2021 09:26 Відповісти
Косить то він всіх , але вакцинований легко одужує , а не вакцинований лежить в кисневому наморднику і має 10% шансу , що його не винесуть в целофановому кульку , щоб віддати родичам .
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20.12.2021 09:41 Відповісти
Ти вже застрахувався від ссз, з якими лежать і помирають в кисневому наморднику, як ти виразився?
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20.12.2021 09:47 Відповісти
Ні . Просто вакцинувався . Ще й 1000 гривень отримав , навіть не сподівався на такий сюрприз . Вже примітив кілька хороших книжок .
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20.12.2021 09:53 Відповісти
Mein kampf на русском?))
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20.12.2021 10:17 Відповісти
Зовсім ні . " МН-17. Військові злочини російсько-фашистських загарбників в Україні ".
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20.12.2021 10:38 Відповісти
Маєш всі шанси отримати ще один сюрприз. Життя - воно таке.
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20.12.2021 11:57 Відповісти
Мені байдуже . В лікарнях лише 4%вакцинованих і то в легкій формі . Решта хворіють вдома . Ну посиджу тиждень-два вдома . Я для того й вакцинувався , щоб не сушити собі дурним голову . Нехай антиваксери журяться .
))) Ех Меркава , нам лі бить в пєчалі 😁
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20.12.2021 13:59 Відповісти
Это у Вас методичка неправильная
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20.12.2021 10:22 Відповісти
О Заметил что больше болеют)))
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20.12.2021 09:24 Відповісти
А для когось ця пандемія стане найкращими роками його життя...... І дітки забезпечені і внукам вистачить.
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20.12.2021 09:25 Відповісти
Спадкоємці антиваксерів розбагатіють -це точно .
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20.12.2021 09:44 Відповісти
Привет, бот. Как там Валера Греф?
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20.12.2021 09:47 Відповісти
Сімейні лікарі роздавали путівки в санаторії всім підряд, тому що їм плани з міністерства поставили. І їздили туди всі і хворі і здорові за буджетні гроші, і лікарняні пооформляли липові, от тепер і грошенят не вистачає.
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20.12.2021 09:55 Відповісти
 
 