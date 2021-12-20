Зеленський сьогодні зустрінеться з президентами Польщі та Литви у резиденції "Синьогора"

20 грудня відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою та Президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП.

Зустріч Президента України, Президента Республіки Польща та Президента Литовської Республіки з представниками ЗМІ запланована на 12:45.

Захід відбудеться у резиденції "Синьогора", с. Гута, Івано-Франківська область.

Також зазначається, що у зв’язку з обмеженнями, встановленими з метою запобігання поширенню на території України COVID-19, у заході зможуть взяти участь 20 представників засобів масової інформації.

Вхід за паспортами, редакційними посвідченнями, негативними результатами ПЛР-тестів.

Захід транслюватиметься онлайн у соцмережах, на офіційних сторінках Офісу Президента.

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Нагадаємо, раніше у своєму твіттері Зеленський анонсував зустріч з президентами Польщі та Литви у форматі Люблінського трикутника..

"Спільно поглиблюємо україно-литовсько-польське стратегічне партнерство", - підкреслив Президент.