Зеленський сьогодні зустрінеться з президентами Польщі та Литви у резиденції "Синьогора"
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20 грудня відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою та Президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП.
Зустріч Президента України, Президента Республіки Польща та Президента Литовської Республіки з представниками ЗМІ запланована на 12:45.
Захід відбудеться у резиденції "Синьогора", с. Гута, Івано-Франківська область.
Також зазначається, що у зв’язку з обмеженнями, встановленими з метою запобігання поширенню на території України COVID-19, у заході зможуть взяти участь 20 представників засобів масової інформації.
Вхід за паспортами, редакційними посвідченнями, негативними результатами ПЛР-тестів.
Захід транслюватиметься онлайн у соцмережах, на офіційних сторінках Офісу Президента.
Нагадаємо, раніше у своєму твіттері Зеленський анонсував зустріч з президентами Польщі та Литви у форматі Люблінського трикутника..
"Спільно поглиблюємо україно-литовсько-польське стратегічне партнерство", - підкреслив Президент.
Будь ласка, зачекайте...
Ему все, у кого денег и возможностей больше в портки срут.
Простая и незамутненная ненависть ко всем, кто лучше, умнее, богаче, счастливее.
щаз достануть з морозілки, гуцулки нагріють, накриють...
та й пообідають після плідної праці, на троїх сообразять..
бо нема надії більше ні на кого в цій прогнилій європі
Мабуть , ніяк !
Тривають перемовини з секретаршею Ігр Валєрича Монікой Зєлінскі.
Мдааа...уж
Робіть висновки , дорогі украінці 😠
к счастью это пока еще не его личные владения, а резиденция Президента Украины.
Хотя все может изменится...