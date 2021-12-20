За тиждень вогонь забрав життя 49 осіб, на водоймах загинули 9, - ДСНС

Упродовж минулого тижня (з 13.12 по 19.12) під час пожеж загинуло 49 осіб, на водних об’єктах - 9.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Від початку тижня зареєстровано 1 тис. 216 надзвичайних подій. В результаті вжитих рятівниками заходів врятовано 54 особи.

Ліквідовано 847 пожеж, врятовано на пожежах 45 осіб та не допущено знищення вогнем 433 будівель і 50 од. техніки. На пожежах загинуло 49 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 4 млн. 598 тис. грн.

Упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 176 виїздів, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 199 вибухонебезпечних предметів.

Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 9 осіб.

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