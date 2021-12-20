Зеленський очолив антирейтинг політиків, 32,4% українців не підтримають його за жодних обставин, - опитування СОЦИСу. ІНФОГРАФІКА
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63,8% українців не підтримують, щоб Володимир Зеленський балотувався на другий президентський термін, 26,4% - підтримують.
Про це свідчить опитування проведе компанією "SOCIS" 11 – 16 грудня 2021 року, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з данними "SOCIS" 67,4% українців вважають, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямку, 18,5% - у правильному.
"Якби вибори Президента України відбувалися найближчим часом, 16,7% громадян проголосували б за Володимира Зеленського, 12,3% - за Петра Порошенка, 8,6% - за Юлія Тимошенко, 7,9% - за Юрія Бойка, 5,1% - Ігоря Смешка, 4,9% - за Дмитра Разумкова, 4,3% - за Євгенія Мураєва, 4,3% - за Володимира Гройсмана, 1,4% - за Віктора Медведчука, 0,9% - за Олега Тягнибока, 0,8% - за Олега Ляшка, 0,1% - за Кіру Рудик. 15,7% респондентів відмовилися відповідати або не знають, за кого проголосують, 11,7% - заявили, що не проголосують за жодного з кандидатів, 4,1% - не будуть брати участі у голосуванні", - йдеться у дослідженні.
Разом з тим, 32,4% респондентів заявили, що за жодних обставин не проголосують за Володимира Зеленського, 28,2% - за Петра Порошенка, 23% - за Юрія Бойка, 19,8% - за Віктора Медведчука, 16,7% - за Юлія Тимошенко, 15,4% - за Олега Ляшка, 14,5% - за Євгенія Мураєва.
Крім того, 63,8% українців не підтримують, щоб Володимир Зеленський балотувався на свій другий президентський термін на виборах в 2024 році, 26,4% - підтримують.
Результати дослідження репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв’ю САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,4%.
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17 грудня о 11:22 ·
ТИМОШЕНКО СРАЖАЕТСЯ.
Лидер «Батькивщины» Тимошенко в последнюю неделю работы парламента добивалась от народных депутатов облегчения участи миллионов предпринимателей и граждан, которые в 2021году год попали в «ловушку бедности». Тимошенко требует, чтобы народные избранники в последний момент работы Верховной рады занялись бы проблемами спасением малого и среднего бизнеса, контроля над тарифами и создали комиссию по Нафтогазу. Ведь под стенами Верховной рады бушует акция протеста предпринимателей, которые требуют, чтобы на их проблемы обратили внимание. Увы, сытые и «запакованные» народные избранники монобольшинства фракции «Слуги народа» уже настроились на новогодние праздники. У них «все в шоколаде».
Тимошенко справедливо видит страшную угрозу в том, что украинский средний класс стремительно мельчает и превращается в «новую бедность». Между тем, без развитого мелкого и среднего бизнеса невозможны никакие реформы, а социальная напряженность в стране только набирает обороты. Люди уже не верят, что так называемые реформы Зеленского проводятся в интересах простых граждан. Весь 2021 год фракция «Батькивщина» в Верховной раде пыталась привлечь внимание украинского общества и государства к острым проблемам: рост тарифов, налогов, цен и безработицы. Но остальные фракции предпочитают рассматривать законопроекты Офиса президента, Кабмина или обеспечивать интересы украинских олигархов. Не случайно внешние наблюдатели с тревогой говорят, что нынешняя власть превратила Украину в «пороховую бочку», готовую взорваться. Но власть «слуг народа» не замечают опасности.
В потоке многочисленных скандалов в которые попадают «слуги народа» и Офис президента Зеленского забывается самое главное, что Украина стремительно опускается на социально-экономическое дно. В 2021 году Украина по уровню жизни народа оказалась последний в Европе, пропустив вперед Молдову. В связи с резкой инфляцией гривны и неуправляемым и криминальным ростом коммунальных тарифов реальные доходы граждан Украины в 2021 году значительно уменьшились. Из-за закрытия многих промышленных предприятий уменьшилась деловая и экономическая активность, наблюдался рост количества безработных. Существенно повысилась социальная напряжённость и протестные настроения в обществе.
Лидер фракции «Батькивщина» Тимошенко, вновь и вновь пытается заставить сытых и быстро богатеющих «слуг народа» обратить внимание к неподъемными для них проблемам нищеты, бедности, роста цен и проблемам бизнеса в Украине.
В то время как власти придумывают все новые и новые налоги и штрафы, все новые способы «криминального» повышения тарифов, любимый олигарх президента Украины Зеленского Коломойский, которого он страшно боится, тупо не уплатил 4,7 млрд гривен штрафа, плюс ему «подарили» через новый закон о ренте на руду еще 800 млн. гривен. Конечно, эти деньги в 2022 году будут взысканы в бюджет с бедных украинцев и с мелкого и среднего бизнеса. Другие олигархи тоже обогатились в этом году, а население погружается в тотальную бедность. Так, власть защищает олигархов, а не своих граждан, которые ,напоминает лидер Батькивщины Тимошенко, голосовали за Зеленского в 2019 году в надежде, что реформы принесут в Украину благосостояние, а не «новую бедность».
Тимошенко не просто критикует и протестует, а предлагает конкретный план выхода из глубокого кризиса, план без преувеличения спасения государства, а значит и власти, но самоубийственная слепота "слуг" не позволяет им воспользоваться им
Соціс,
КМІС,
і вже є "Рейтинг"
У всіх приблизно співставні цифри в межах похибки
Слуги уродів і Зе втратили лідерство.