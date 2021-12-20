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Ціна газу в Європі злетіла до $1900 за 1 тис. куб. м
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Спотова ціна газу в Європі вранці в понеділок злетіла понад $1900 за тисячу кубометрів на тлі скорочення прокачування газопроводом "Ямал-Європа" та наближення нового похолодання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-України".
Ціна найближчого (січневого) ф'ючерса на TTF на біржі ICE Futures досягла EUR148,87 за МВт/год, тобто $1921 за тисячу кубометрів.
З кінця минулого тижня "Газпром" (MOEX: GAZP) скоротив і так скромне бронювання газопроводу "Ямал-Європа".
Цього тижня в Європі та Росії очікується серйозне зниження температури повітря.
Топ коментарі
+18 Vitia Ma
показати весь коментар20.12.2021 09:57
+18 Ревизор
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+9 Микола Папізже
показати весь коментар20.12.2021 10:02
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Будь ласка, зачекайте...
Кстати, а самолетик чей будет? Не Пецин часом? 😏
в 2000 году я написал статью об этом дерьме в итальянской газете "Ля Стампа"...а воз и ныне там...Мафиозо Берлускони...почему вы не нашли меня тогда???Дебил пля...
Пусть суседи Украины с востока потешатся, меньше чем через год все вернется на свои места.
Это случилось примерно 2 недели назад.
Вы бы следили за событиями в Азии, прежде чем писать.
Да, суседи настолько глупы, а кто-то сомневался?
Вот именно здесь вы и не правы! У меня нет слепой ненависти к Порошенко ! Будь я на месте Зеленского , я бы не преследовал его так по -идиотски. Я бы постарался воспользоваться ним . Он не дурак , но он и не двигатель реформ. Он замечательно вел внешнюю политику , и эту его сторону можно было бы использовать . Но оставлять ему власть?! Я не могу простить ему именно то , что ОН уничтожил веру в реформы! Он заменил стремление к полной перезагрузке системы и реформам , которого хотел Майдан , не евроассоциации , не безвиза , а именно СОЗДАНИЕ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА , популизмом с бутафорскими реформами! И это я говорю не из посторонних источников!Я лично был на Майдане и вел эти разговоры о целях и желаниях , зачем вообще здесь стоим и чего хотим. И потом я очень внимательно следил за всей его деятельностью. За тем , как он постепенно перевел стрелки совсем на другие цели и как старые кадры так и остались. Да , одиозные фигуры сбежали , но вся система осталась! И это видели все! Вспомните мусорные люстрации ! И что , они выразили из баков и продолжали работать в системе! Сегодня Порошенко кричит , что Зеленский строит полицейское государство и больше денег тратит на защиту власти ,чем на укрепление обороноспособности. А сам он что делал? Просто немного скромнее! Нет у меня ,как вы говорите слепой ненависти. Есть очень много претензий. И они никак не связаны с тем что про него говорили. Они связаны с его действиями , в том числе и с руководством армией. Ведь не секрет , что военные тоже его недолюбливали , это показало голосование на фронте! Насчет вершины слабоумия я скажу так . Вот , к примеру вы имеете работу , живете вроде неплохо , но вы не удовлетворены текущим состоянием дел ! Вы понимаете , что денег вам не хватает , в развитии вы остановились , и ничего нового вам не светит! Вы никогда не купите новую машину ,какую хотите , не сможете себе построить бассейн , в общем все , тупик! Вы считаете вершиной слабоумия сменить род деятельности , бросить все и заняться чем то другим? Получить шанс проявить себя и добиться успеха? Но при этом вы рискуете потерять то что есть ! Может временно , а потом наверстаете и обгоните , а может и навсегда! Есть и такой шанс! Но вы 100% знаете , что при текущем положении дел вы так и умрете не достигнув ничего ,и при этом крутясь как белка в колесе и не миея времени ни на что , кроме выживания! Так и с Украиной , Порошенко поставил ее в условия выживания , без надежды на лучшее!3% роста ВВП - замечательно , сегодняшнего уровня Польши мы достигнем неизвестно когда приблизительно 3700$ на душу населения в Украине и более 15000$ в Польше! Даже в России более 10000$!!!! И мы хотим победить!!!! Порошенко нас четко вел к поражению!Просто медленно! Основное условие для нашей победы , да и просто для выживания - создание успешной Украины !А она не может быть успешной без быстрых и эффективных реформ!
http://ipmras.ru/~Vopilkin/busido/sunzu.html
Если полководец следует моим расчетам и ты используешь его, он
обязательно одержит победу, и его следует удержать. Если полководец
не следует моим расчетам и ты используешь его, он обязательно будет
разбит, поэтому, убери его.
Если используешь их в битве, но победа долго не приходит, их
оружие притупляется, а рвение - ослабевает. Если осаждаешь города, их
силы истощаются. Если подвергаешь войско длительной войне, запасов
государства не хватит
Когда оружие притупилось, а дух - угнетен, когда наши силы
истощены, а запасы - израсходованы, тогда удельные князья
воспользуются нашей слабостью и поднимутся. Даже если у тебя есть
мудрые полководцы, они не смогут ничего достичь.
Поэтому я слышал об успехе быстрых военных походов, и не слышал об
успехе затяжных. Ни одно государство не извлекло выгоды из длительной войны.
Так, армия любит побеждать и не любит затяжной войны. Поэтому,
полководец, понимающий войну, является хозяином судеб людей,
хранителем безопасности государства.