За добу від COVID-19 в Києві померли 11 осіб, виявлено 497 нових випадків захворювання, - Кличко

У Києві виявили за минулу добу 497 хворих на коронавірус, 11 людей померли.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"497 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 11 людей померли. Всього за період пандемії в Києві 8019 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 321 147", – повідомив Віталій Кличко.

Захворіли минулої доби: 262 жінки віком від 18 до 88 років та 199 чоловіків віком від 19 до 86 років. А також 17 дівчаток від 2 до 17 років і 19 хлопчиків від 2 до 17 років.

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Серед тих, хто померли: 4 жінки від 71 до 88 років і 7 чоловіків від 65 до 88 років.

До лікарень столиці госпіталізували 36 хворих на коронавірус та 54 особи з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 683 людини. Загалом коронавірус подолали 299 228 мешканців столиці.

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"Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 147, в Оболонському – 67 та в Шевченківському районі – 61 випадок", – зазначив Віталій Кличко.