Якщо РФ нападе на Україну, на неї чекають жорсткі наслідки, - прем'єрка Фінляндії Марін
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Очільниця фінського уряду Санна Марін упевнена, що ймовірна ескалація ситуації між Росією та Україною може спричинити запровадження набагато жорсткіших санкцій проти Москви з боку США та ЄС.
"Якщо Росія нападе на Україну чи іншими шляхами спричинить ескалацію ситуації, це матиме серйозні наслідки. Як США, так і Європа запровадять дуже жорсткі санкції, набагато жорсткіші, ніж досі", - наголосила Марін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За її словами, Росії треба самій прагнути зняття напруженості і діяти відповідно до попередніх домовленостей.
"На Росії лежить велика відповідальність за те, щоб ситуація не погіршувалася", - додала Марін.
Топ коментарі
+7 Алексей Рябов 1b2bb5d9
показати весь коментар20.12.2021 11:17
+4 Envoy
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+3 Andrew86
показати весь коментар20.12.2021 11:27
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А про нафтогазове ембарго мовчать.