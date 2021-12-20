УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15701 відвідувач онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
1 873 12
війна (56671) Росія (47286) Фінляндія (766)

Якщо РФ нападе на Україну, на неї чекають жорсткі наслідки, - прем'єрка Фінляндії Марін

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Якщо РФ нападе на Україну, на неї чекають жорсткі наслідки, - прем'єрка Фінляндії Марін

Очільниця фінського уряду Санна Марін упевнена, що ймовірна ескалація ситуації між Росією та Україною може спричинити запровадження набагато жорсткіших санкцій проти Москви з боку США та ЄС.

"Якщо Росія нападе на Україну чи іншими шляхами спричинить ескалацію ситуації, це матиме серйозні наслідки. Як США, так і Європа запровадять дуже жорсткі санкції, набагато жорсткіші, ніж досі", - наголосила Марін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За її словами, Росії треба самій прагнути зняття напруженості і діяти відповідно до попередніх домовленостей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У МЗС РФ терміново зажадали відповідь США щодо "гарантій безпеки": "Ситуація дуже важка і гостра"

"На Росії лежить велика відповідальність за те, щоб ситуація не погіршувалася", - додала Марін.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
8 лет как напали.
показати весь коментар
20.12.2021 11:17
+4
У них мозги замёрзли . Только Nord Stream в голове .
показати весь коментар
20.12.2021 11:23
+3
Озабоченность? Обеспокоенность?
показати весь коментар
20.12.2021 11:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
8 лет как напали.
показати весь коментар
20.12.2021 11:17 Відповісти
У них мозги замёрзли . Только Nord Stream в голове .
показати весь коментар
20.12.2021 11:23 Відповісти
Озабоченность? Обеспокоенность?
показати весь коментар
20.12.2021 11:27 Відповісти
Це така щоденна мантра про наслідки? Щодня одне і теж саме читаю.
показати весь коментар
20.12.2021 11:57 Відповісти
Да, уже восемь лет Россия ждет на ваши наслідки - никак не дождется. Клала она на вас большую кучу - особенно на храбрую Финляндию.
показати весь коментар
20.12.2021 12:04 Відповісти
Конечно, конечно))) От 1940-го года у вас до сих пор подгорает)
показати весь коментар
20.12.2021 12:17 Відповісти
Скільки можна молоти про якісь міфічні "пекельні" санкції? Вже б хоч превентивно потрясли часточку ********* "гаманця"! Діточок чиновників параші, які осіли у ненависній гЕЙРОПІ та Америці, трусонули по повній програмі!А до всього іншого вони за 8 років приготувались.
показати весь коментар
20.12.2021 12:08 Відповісти
Кацапи обійдуться і без "Свіфту". І то не факт, що його відключать, якщо Європа сидить на газовій голці з росії. Як вони розраховуватись мають? Чемоданами бабло возити будуть?
А про нафтогазове ембарго мовчать.
показати весь коментар
20.12.2021 12:16 Відповісти
Финляндии и Швеции пора из стран сотрудничающих с НАТО становиться полноправными членами оборонительного блока. Как показали украинская, грузинская, молдавская истории - нейтралитет в нынешнем историческом периоде, это разговор не о чем...
показати весь коментар
20.12.2021 13:14 Відповісти
Вже скоро 10 років буде як війна йде та українські території захоплені. Де ваші санкції?
показати весь коментар
20.12.2021 13:21 Відповісти
Нас здали і тут немає нічого дивного. Коли кацапи захоплювали Фінляндію, тоже тільки стурбованість була. Коли захопили прибалтику - не визнавали аж поки сам сересере не здох. Якби тупий імператор Японії не напав на Pearl Harbor, то і США не вступали би у війну з фашистами. Берімо приклад з Ізраїля, розраховуймо на себе і тоді не буде ніяких зрад та образ на тих, хто не допомагають. Почати треба з тотальної перебудови нашої України з совєтсько-феодального тотально корупційного стейту, де обійти закон, "порєшать", вважається нормальним на сильну демократію з верховенствомм права і "0" толерантністю до корупції на всіх рівнях та невідворотністю покарання за злочини.
показати весь коментар
20.12.2021 13:39 Відповісти
Прем"єрка Фінляндії - це серйозно...
показати весь коментар
20.12.2021 18:45 Відповісти
 
 