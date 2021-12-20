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Кабмін просить Раду запровадити штрафи за публічне заперечення збройної агресії РФ проти України

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Кабмін просить Раду запровадити штрафи за публічне заперечення збройної агресії РФ проти України

Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкти, які передбачають визнання протиправними діяннями публічне заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України та запроваджують адміністративну відповідальність за таке правопорушення.

Тексти відповідних проєктів №6435 "Про внесення змін до деяких законів України щодо визнання публічного заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, тимчасової окупації Російською Федерацією територій України та спроб легалізувати та легітимізувати анексію частини території України протиправним діянням" та №6436 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за публічне заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, тимчасової окупації Російською Федерацією територій України та спроб легалізувати та легітимізувати анексію частини території України" оприлюднено на сайті парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Згідно з документом №6435, публічне заперечення іноземними та вітчизняними публічними діячами, людьми, уповноваженими на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, політично значущими особами збройної агресії Російської Федерації проти України, тимчасової окупації Росією територій України, спроб РФ легалізувати та легітимізувати анексію тимчасово окупованої території визнається наругою над жертвами розв'язаної агресії РФ проти України, приниженням гідності українського народу. Пропонується встановити, що зазначені дії є протиправним.

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Так, публічним запереченням збройної агресії РФ проти України, тимчасової окупації Російською Федерацією територій України є принаймні одне відкрите звернення до більш ніж однієї особи, в якому висловлюється будь-яке письмове зазначення та/або графічне зображення тимчасово окупованої АР Крим та міста Севастополя в межах державного кордону іноземної держави або як окремого територіального суб’єкта поза межами державного кордону України.

Крім того, публічним запереченням спроб Росії легалізувати та легітимізувати анексію тимчасово окупованої АР Крим та міста Севастополя передбачено визначити хоча б одне відкрите звернення до більш ніж однієї особи, в якому висловлюється письмове заперечення дій РФ та її посадових осіб, у тому числі у сфері зовнішніх зносин, із надання юридичної сили нормативно-правовим актам та документам, виданим органами влади Росії щодо тимчасово окупованої території після 20 лютого 2014 року.

Зазначається, що такі публічні заперечення здійснюються здебільшого, але не винятково, шляхом опублікування у пресі, передання по радіо, телебаченню чи з використанням інших засобів масової інформації, поширення в інтернеті, повідомлення в публічних виступах, демонстрації у громадських місцях плакатів, гасел, інших творів, а також поширення листівок чи інших друкованих матеріалів.

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Водночас законопроєктом №6436 пропонується запровадити штрафи за публічне заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, тимчасової окупації РФ територій у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, спроб Росії легалізувати та легітимізувати анексію тимчасово окупованої території України.

Зазначене правопорушення передбачає штраф у розмірі від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 000 грн до 34 000 грн). Аналогічні дії, вчинені повторно упродовж року після накладення адміністративного стягнення, тягнуть за собою накладення штрафу від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34 000 грн до 51 000 грн).
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Топ коментарі
+7
Штрафи!!! За колоборціонізм та державну зраду Це безнадійні люди....
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20.12.2021 11:35
+5
штрафы? публичное порка и высылка на историческую родину
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20.12.2021 11:35
+5
Невже ЦЯ Рада прийме таке рішення?
Це ж така дрібниця, для бужанських, дубинських, гетьманцевих.
Не те що прояви антисемітизму ... , кримінальну відповідальність за який вони вводять.
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20.12.2021 11:38
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Жоппоблок в печали ?
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20.12.2021 11:34 Відповісти
штрафы? публичное порка и высылка на историческую родину
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20.12.2021 11:35 Відповісти
и лишение украинского гражданства
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20.12.2021 12:11 Відповісти
Штрафи!!! За колоборціонізм та державну зраду Це безнадійні люди....
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20.12.2021 11:35 Відповісти
Невже ЦЯ Рада прийме таке рішення?
Це ж така дрібниця, для бужанських, дубинських, гетьманцевих.
Не те що прояви антисемітизму ... , кримінальну відповідальність за який вони вводять.
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20.12.2021 11:38 Відповісти
ЭТО СОВСЕМ ДРУГОЕ !
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20.12.2021 11:54 Відповісти
Не штрафи а кримінальну відповідальність,позбавлення громадянства і обмін на наших полонених.
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20.12.2021 11:45 Відповісти
Рішить вопрос с Ботофермами , - а то трендять і все безоплатно , піднять ставки на тіх хто організовує.
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20.12.2021 11:54 Відповісти
А як же "свобода слова"?
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20.12.2021 11:56 Відповісти
Свобода слова для ЛЮДЕЙ,а не для тварин.
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20.12.2021 12:00 Відповісти
будеш в лагері інтернованих права качати.
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20.12.2021 12:41 Відповісти
не позорьтесь, еще бы в угол предлагали ставить...
зы ни одному вменяемому украинцу в 2021-м не нужно доказывать, что паРаша агрессор. а тому, кому нужно доказывать ни штраф, ни срок не поможет. да и не украинец это, малоросс ватный.
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20.12.2021 11:59 Відповісти
І таких 73%....... а може вже і більше. Наступні вибори покажуть.
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20.12.2021 12:07 Відповісти
не неси муйню, такую же, как кабмин.
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20.12.2021 12:08 Відповісти
Наступними можуть вже бути не вибори, а "вибори".
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20.12.2021 12:18 Відповісти
Можливо....
Для цього і приймається закон про множинне громадянство.
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20.12.2021 12:59 Відповісти
логіка цапапорилого - типу якщо заперечується публічно російсько-українскька війна то йому нічого не докажеш, ну тоді хай далі пїздить що війни немає.
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20.12.2021 12:38 Відповісти
А ,,конфлікт",та ,,"сторона", ,,порушення тиші",так нормально ?!
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20.12.2021 12:35 Відповісти
це йде від того що наші два президенти не приймають рішення назвати війну війною.
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20.12.2021 12:39 Відповісти
Ха-ха. не стане голосів. А от штрафи за заперечення того що все розікрав Порошенко проголосують, та ще й конституційною більшістю.
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20.12.2021 12:55 Відповісти
У наз НедопреЗЕдент не може росію назвати країною агресором,воно Завжди каже:- "Та сторона"! 😡А вони про якісь штрафи.....
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20.12.2021 13:22 Відповісти
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? КОЛИ БУДУТЬ ПРИЙНЯТІ ЦІ ЗАКОНИ?? СЛУГИ" не борються зі зрадниками . НАВИБИРАЛИ !!! ЗЕБІЛИ !!!
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20.12.2021 20:09 Відповісти
 
 