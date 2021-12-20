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Після ухвалення закону про множинне громадянство Кабмін домовлятиметься з кожною країною окремо, - Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Після ухвалення закону про множинне громадянство Кабмін домовлятиметься з кожною країною окремо, - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляє, що після ухвалення Верховною Радою президентського законопроекту про множинне громадянство Кабінет Міністрів домовлятиметься з кожною країною окремо.

Про це він заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Важливо, що законопроект дає право Кабміну складати список країн, громадяни яких можуть мати множинне громадянство. Тобто ми ухвалюємо загальний рамковий закон, а далі Кабмін домовляється на двосторонній зустрічі з урядом тієї чи іншої держави", - сказав Арахамія.

Він уточнив, що Кабмін домовлятиметься з кожною країною окремо, після чого буде укладено двосторонні угоди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада може розглянути законопроєкт про множинне громадянство на початку наступної сесії: звернення до КС не стане перешкодою, - Стефанчук

"І так, поступово, ми укладемо угоди з тими державами, в яких є великі українські діаспори – Португалія, Аргентина, Канада, Австралія, США, Італія. Під час укладення двосторонніх угод обов'язково враховуватимуть особливості законодавств цих країн", - зазначив Арахамія.
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Топ коментарі
+8
А скільки кацапів мають громадянство штатів та європейських країн. Того ж Ізраїлю.
Транзитом потраплять до нас ?
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20.12.2021 11:43
+8
с абхазией в первую очередь бибизяна должна договориться
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20.12.2021 11:44
+8
Яке може бути множинне грамодянство з нашой Констітуцієй ?
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20.12.2021 11:47
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Аваков и Бубочка потирают руки .
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20.12.2021 11:39 Відповісти
Чому не згадує про Ізраїль.? З України туди до мільйона виїхало. А українські чорноземи по 1500 баксів за га найкращий вклад у власний пенсійний фонд.
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20.12.2021 11:53 Відповісти
Маю думку , що чорноземи привласнят в будь якому випадку. Це вже було с приватизацiйними сертiфiкатамi. Ще не бачiв хоч одного слюсаря власника хоча б кiлькох майстерень.
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20.12.2021 12:04 Відповісти
Отоже треба було і землю і вайчери на всіх ділить!!!
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20.12.2021 12:32 Відповісти
А как дела с "кормильцами" . Тоже договоритесь ?
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20.12.2021 11:39 Відповісти
это не самая большая проблема для страны. не на часі
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20.12.2021 11:39 Відповісти
Как знать , а вдруг война .
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20.12.2021 11:40 Відповісти
Ну війна, І що? Скільки українців повернулось за 8 років війни з нормальних країн "воювати супостата"? Одиниці. А ось виїхали з країни і не повернулись лише в 2021 році 600 000 українців. Звідси подвійне громадянство потрібно лише місцевим корупціонерам та "пятій колоні" *****. Це атака на Конституцію і здійснюють її цинічні зрадники та дегенерати. Маю два внуки які народились і живуть в Америці. Для них Україна це взагалі "бандустан" - дика територія беззаконня, політичного та побутового ідіотизму. Вони точно не приїдуть "воювати за"... За що? За надприбутки Ахметова і Коломойського? Чи може за інтереси мегрела Арахамії, жида Зєлєнського і кацапа Єрмака? Чи може за мене - їхнього українського предка - якого вони двічі в житті бачили?
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20.12.2021 12:00 Відповісти
Отож бо .
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20.12.2021 12:05 Відповісти
Для страны - не проблема , согласен . А куда деваться слугам у которых по три- четыре паспорта ? А журналисты роют . Срочно легализовать ! ТУРБОНАСРЁМ ! , ну Вы понимаете.
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20.12.2021 11:42 Відповісти
Теперь разный турецкий будет украинец))) наташи вперед
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20.12.2021 11:41 Відповісти
А скільки кацапів мають громадянство штатів та європейських країн. Того ж Ізраїлю.
Транзитом потраплять до нас ?
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20.12.2021 11:43 Відповісти
Лише в Ізраїлі 500 000 вихідців з України. Невже вони вже так "задовбались" воювати в пустелі що ладні ... воювати на берегах Дніпра в тіні зелених гаїв?
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20.12.2021 12:04 Відповісти
Очень и очень важный сегодня неоткладный закон.****!ЗЕленому шоблу больше нечем занятся.
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20.12.2021 11:43 Відповісти
с абхазией в первую очередь бибизяна должна договориться
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20.12.2021 11:44 Відповісти
Он может договориться только с Сухумским питомником.
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20.12.2021 11:48 Відповісти
Наступний закон - кримінальна відповідальність за антисемітизм...Далі - кримінальна відповідальність за критику влади...Зелені паскуди обкладуються соломкою зі всіх сторін...Значить,легше буде підпалити...
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20.12.2021 11:45 Відповісти
про антисемитизм уже приняли
там штрафы и до 5 лет тюрьмы
этот созыв ВР принял..
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20.12.2021 11:53 Відповісти
Закон України "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні" 22 вересня 2021 року
№ 1770-IX
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20.12.2021 15:51 Відповісти
Яке може бути множинне грамодянство з нашой Констітуцієй ?
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20.12.2021 11:47 Відповісти
Це запит до 73-х %, чи до таких як я? Як на мене, то вороги узурпували владу.
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20.12.2021 11:53 Відповісти
c Конституцией будут договариваться тоже отдельно.
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20.12.2021 13:02 Відповісти
старший по договорняках - снова брат дерьмака. прайс-лист - у него же.
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20.12.2021 11:51 Відповісти
Так точно, мохнатый, главное - чтобы с Абхазией договорились. А то твой аул в Николаев не сможет переселиться.
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20.12.2021 12:07 Відповісти
Ідіоти.
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20.12.2021 12:14 Відповісти
Вороги.
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20.12.2021 12:32 Відповісти
У випадку, коли хотілки хламідії, ВАЗеленського, бабломойського і Ко, не співпадають з бажаннями народу, пліснява плюне на мудрий нарід, іменем якого вона чинить злочини.
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20.12.2021 12:31 Відповісти
Множинне горомадянство? Ето типо проститутки только в масштабном государственном плане что ле? С множинного громадянства и заканчивается государство.
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20.12.2021 12:43 Відповісти
Мы же взрослые люди и понимаем ради какой страны пропихивается многогражданство
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20.12.2021 12:59 Відповісти
******* уничтожает Украину, а любителям порно 95 в кайф. Сдохните твари и чем быстрее - тем лучше.
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20.12.2021 13:25 Відповісти
 
 