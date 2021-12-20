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Новини Суспільство
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МАУ (307) Євген Дихне (11)

Модель бізнесу МАУ дає їй конкурентні переваги, і я точно не беру участі у конфлікті між акціонерами, – президент МАУ Дихне

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Модель бізнесу МАУ дає їй конкурентні переваги, і я точно не беру участі у конфлікті між акціонерами, – президент МАУ Дихне

Розроблена стратегія бізнесу "Міжнародних авіаліній України" навіть у нинішніх важких умовах показує, що компанія перебуває у стані високої підготовки до майбутньої конкуренції.

 Про це в інтерв'ю виданню "Ліга.Бізнес" заявив президент МАУ Євген Дихне.


"За два роки дуже серйозно зменшено кости (витрати – Ред.). У нас нещодавно працювала Lufthansa Consulting. Спільний висновок: із класичних компаній по костах ми – кращі, ніж майже всі наші класичні конкуренти та дуже наближені до Pegasus. Кращі за нас – Wizzair і Ryanair. Для класичної компанії – суперрезультат", – сказав він.
За словами Дихне, чинна модель МАУ оперування з хабом у Борисполі дає компанії на українському ринку великі конкурентні переваги. За винятком деяких несвоєчасно прийнятих рішень, коли за 2014-2019 роки ніхто не урізав мережу, і компанія продовжувала виконувати збиткові рейси, облітаючи Крим, Донбас, Російську Федерацію.


"Навіть сьогодні в пандемію у нас близько 30% транзитних пасажирів. У квітні-травні 2022 року ми повернемося до мережі і, певен, будемо конкурентоспроможними. Ми віримо, що компанія нормально працюватиме, і передаємо цю віру акціонерам", – вважає президент компанії.

Євген Дихне розповів, що Наглядова рада МАУ, незважаючи на конфлікт між акціонерами, затвердила стратегію розвитку компанії на 2022 рік. За його словами, "відносини між акціонерами – це відносини між акціонерами. І я точно не беру участі в їхньому конфлікті".


Він також пояснив свої стосунки з головою Наглядової ради та акціонером МАУ Ароном Майбергом та розповів про конфлікт між Майбергом та Ігорем Коломойським.
"Для Арона Майберга було дуже важливо, щоб у цьому конфлікті я як виконавчий орган прийняв його бік. Це пов'язано з культурою управління компанією. Коли на чільне місце ставиться не компетенція, а робота в чиїйсь групі, тоді і виникають подібні історії. Мене запросили для визначених статутом дій у компанії. Пообіцяли незалежність. І я не переходжу в стан об'єкта ні для одного, ні для іншого (йдеться про Майберга і Коломойського, – Ред.)", – каже Дихне.

За його словами, у вересні 2022 року між ним та Майбергом відбулася розмова, під час якої голова Наглядової ради запропонував Дихне написати заяву про звільнення та отримати компенсацію.
"Для мене неприйнятно йти з компанії таким чином. Це означає визнання своєї неспроможності, коли я впевнений, що результати в компанії дозволяють говорити: багато зроблено та зроблено правильно", – вважає президент МАУ.

Тому Євген Дихне подав позов до суду проти рішення Арона Майберга звільнити його з посади президента без дотримання відповідних процедур.
"Цього рішення ніхто не бачив… моя суперечка з компанією саме полягає в тому, щоб зрозуміти, за якою процедурою мене звільнили. Мені ніхто про це не повідомив... Я ж не хлопчик, якого взяли та прибрали з роботи. Я давно в галузі, маю компетенцію і не можу просто так прийти та піти… Давайте, я звітую про роботу. Якщо щось не так, давайте обговоримо", – каже Дихне.
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МАУ такое же дерьмо как беня вместе со шмарклей.
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20.12.2021 11:46 Відповісти
Единственная пєрєвага модели бизнеса МАУ - беня с бубочкой. Если зайдут на рінок вменяеміе компании, МАУ накроется меднім тазом. Только в коррупционной мутной воде єта шобла способна вести свой "бизнес".
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20.12.2021 11:49 Відповісти
Конкурентное преимущество МАУ только одно - папа нынешней власти Беня и его холуи при власти. И всего лишь. Если не платить налоги и сборы от слова совсем- всегда будешь с прибылью.
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20.12.2021 12:02 Відповісти
Да они уже миллиарды должны УВД
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20.12.2021 12:18 Відповісти
Да. Аэропортовый сбор в Украине не платят абсолютно.
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20.12.2021 12:26 Відповісти
Так гучно сказано - можно подусать, что у МАУ есть эта модель. У вас модель - куда кривая выведет.
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20.12.2021 12:10 Відповісти
Врет как дышит
переваги за счет государства и долги государство прощает
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20.12.2021 12:23 Відповісти
МАУ?!!!
Ахахаха!!!
Мне напёрсточники честнее встречались!
И я видел куда более клиентоорентированых гопников!

Жду не дождусь поссать на вашу могилу, чмошные твари!
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20.12.2021 13:52 Відповісти
Модель бизнеса "прокинь своего клиента"? Даёт конкурентные преимущества? Капец...
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20.12.2021 14:01 Відповісти
 
 