Модель бізнесу МАУ дає їй конкурентні переваги, і я точно не беру участі у конфлікті між акціонерами, – президент МАУ Дихне

Розроблена стратегія бізнесу "Міжнародних авіаліній України" навіть у нинішніх важких умовах показує, що компанія перебуває у стані високої підготовки до майбутньої конкуренції.

Про це в інтерв'ю виданню "Ліга.Бізнес" заявив президент МАУ Євген Дихне.



"За два роки дуже серйозно зменшено кости (витрати – Ред.). У нас нещодавно працювала Lufthansa Consulting. Спільний висновок: із класичних компаній по костах ми – кращі, ніж майже всі наші класичні конкуренти та дуже наближені до Pegasus. Кращі за нас – Wizzair і Ryanair. Для класичної компанії – суперрезультат", – сказав він.

За словами Дихне, чинна модель МАУ оперування з хабом у Борисполі дає компанії на українському ринку великі конкурентні переваги. За винятком деяких несвоєчасно прийнятих рішень, коли за 2014-2019 роки ніхто не урізав мережу, і компанія продовжувала виконувати збиткові рейси, облітаючи Крим, Донбас, Російську Федерацію.



"Навіть сьогодні в пандемію у нас близько 30% транзитних пасажирів. У квітні-травні 2022 року ми повернемося до мережі і, певен, будемо конкурентоспроможними. Ми віримо, що компанія нормально працюватиме, і передаємо цю віру акціонерам", – вважає президент компанії.

Євген Дихне розповів, що Наглядова рада МАУ, незважаючи на конфлікт між акціонерами, затвердила стратегію розвитку компанії на 2022 рік. За його словами, "відносини між акціонерами – це відносини між акціонерами. І я точно не беру участі в їхньому конфлікті".



Він також пояснив свої стосунки з головою Наглядової ради та акціонером МАУ Ароном Майбергом та розповів про конфлікт між Майбергом та Ігорем Коломойським.

"Для Арона Майберга було дуже важливо, щоб у цьому конфлікті я як виконавчий орган прийняв його бік. Це пов'язано з культурою управління компанією. Коли на чільне місце ставиться не компетенція, а робота в чиїйсь групі, тоді і виникають подібні історії. Мене запросили для визначених статутом дій у компанії. Пообіцяли незалежність. І я не переходжу в стан об'єкта ні для одного, ні для іншого (йдеться про Майберга і Коломойського, – Ред.)", – каже Дихне.

За його словами, у вересні 2022 року між ним та Майбергом відбулася розмова, під час якої голова Наглядової ради запропонував Дихне написати заяву про звільнення та отримати компенсацію.

"Для мене неприйнятно йти з компанії таким чином. Це означає визнання своєї неспроможності, коли я впевнений, що результати в компанії дозволяють говорити: багато зроблено та зроблено правильно", – вважає президент МАУ.

Тому Євген Дихне подав позов до суду проти рішення Арона Майберга звільнити його з посади президента без дотримання відповідних процедур.

"Цього рішення ніхто не бачив… моя суперечка з компанією саме полягає в тому, щоб зрозуміти, за якою процедурою мене звільнили. Мені ніхто про це не повідомив... Я ж не хлопчик, якого взяли та прибрали з роботи. Я давно в галузі, маю компетенцію і не можу просто так прийти та піти… Давайте, я звітую про роботу. Якщо щось не так, давайте обговоримо", – каже Дихне.