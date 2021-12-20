УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15684 відвідувача онлайн
Новини Події
1 092 20
підробка (341) СБУ (10055) сертифікат (213)

З початку року СБУ ліквідувала понад 100 угруповань, які підробляли COVID-сертифікати. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події

СБУ проводить комплексні заходи щодо запобігання та нейтралізації системних загроз у сфері охорони здоров’я громадян України. З початку року ліквідовано понад 100 угруповань із виготовлення підроблених COVID-сертифікатів та довідок про негативні результати ПЛР-тестів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За матеріалами СБУ понад 40 організаторам злочинних схем повідомлено про підозру.

Серед них й іноземці, причетні до збуту довідок про негативні результати ПЛР-тестів.

За даними досудових розслідувань, ділки створювали власну "розгалужену мережу осередків" у різних регіонах нашої країни, що дозволяло їм отримувати незаконні щомісячні "прибутки" десятками млн грн.

Встановлено також й факти внесення недостовірних відомостей до електронних медичних реєстрів.

У ході спецоперацій у Києві, Львівській та Рівненській областях співробітники СБУ нейтралізували три розгалужені мережі з продажу підроблених медичних документів.

Зловмисники виготовляли фальшиві свідоцтва про вакцинацію та довідки про результати ПЛР-тестів. Також вони підробляли COVID-документи, нібито видані іноземними медустановами.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": СБУ ліквідувала найбільшу в Україні мережу із виготовлення фальшивих COVID-сертифікатів. Щомісяця ділки "заробляли" понад 5 млн грн. ФОТОрепортаж

Своїх "клієнтів" підшукували на спеціально створених інтернет-платформах, а також через власні зв’язки у медичних закладах і туристичних фірмах.

У Чернігові викрито ще одну схему виготовлення фальшивих міжнародних свідоцтв про вакцинацію. Щомісяця ділки "обслуговували" більше ніж пів тисячі осіб, які планували виїзд за кордон.

У Харкові та Івано-Франківську співробітники СБУ ліквідували злочинні схеми, організовані власниками декількох місцевих туристичних фірм. До пакета документів для виїзду за кордон вони пропонували своїм клієнтам фейкові довідки про негативний результат ПЛР-тестування.

За викритими фактами правопорушень тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

Заходи із викриття зловмисників проводили співробітники СБУ спільно зі слідчими Національної поліції та за процесуального керівництва прокуратури.

З початку року СБУ ліквідувала понад 100 угруповань, які підробляли COVID-сертифікати 01
З початку року СБУ ліквідувала понад 100 угруповань, які підробляли COVID-сертифікати 02
З початку року СБУ ліквідувала понад 100 угруповань, які підробляли COVID-сертифікати 03
З початку року СБУ ліквідувала понад 100 угруповань, які підробляли COVID-сертифікати 04
Фото: сайт СБУ
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+19
Да насущные проблемы ныне решает СБУ. Скоро будут выявлять поддельные билеты на Квартал 95.
показати весь коментар
20.12.2021 11:52
+11
А то что глава ГУР живёт с российским уголовником в доме бизнесмена сомнительной репутации СБУ совершенно не интересует.
показати весь коментар
20.12.2021 11:54
+8
Ви б краще займалися боротьбою з зрадниками та ворогами держави! Від куда та вічого така завзятість в цьому питанні? Новий не освоений грошовий потік?
показати весь коментар
20.12.2021 12:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да насущные проблемы ныне решает СБУ. Скоро будут выявлять поддельные билеты на Квартал 95.
показати весь коментар
20.12.2021 11:52 Відповісти
и жестоко пресекать!!
показати весь коментар
20.12.2021 12:06 Відповісти
ну не дЕрьмака же документировать или Гогу с наркотой для ишака
показати весь коментар
20.12.2021 13:30 Відповісти
А то что глава ГУР живёт с российским уголовником в доме бизнесмена сомнительной репутации СБУ совершенно не интересует.
показати весь коментар
20.12.2021 11:54 Відповісти
За "тысячу Зеленского за вакцинацию" предлагают 200 грн

В Харькове же предлагают обменять выплату на 200 грн. Об этом сообщил Telegram-канал Харьков 1654.

"Заработок для тех, кто вакцинирован дважды и хочет обменять "1000 Зеленского" на реальные 200 грн. Работаем по всей Украине".

показати весь коментар
20.12.2021 11:57 Відповісти
колись таке вже було..з ваучерами
показати весь коментар
20.12.2021 12:27 Відповісти
вже краще придумали !!! Еупуєщь білет в кіно..а потім здаєшь на 20 % дешевше!!!! отримуєшь з 1000..аж 800!!!
показати весь коментар
20.12.2021 12:28 Відповісти
Больше заниматься нечем!!
показати весь коментар
20.12.2021 11:59 Відповісти
Ви б краще займалися боротьбою з зрадниками та ворогами держави! Від куда та вічого така завзятість в цьому питанні? Новий не освоений грошовий потік?
показати весь коментар
20.12.2021 12:00 Відповісти
"займалися боротьбою з зрадниками та ворогами держави" дуже небезпечно бо можна і на себе та ще вище вийти.
показати весь коментар
20.12.2021 12:33 Відповісти
АВС
Ведущий: Наступит ли время, когда мы сможем не одевать маски в самолетах?
Фауччи: Я так не думаю.

Пропагандист прививок - антиваксер!!?
показати весь коментар
20.12.2021 12:03 Відповісти
Всех на год санітарами в інфекціонки!
показати весь коментар
20.12.2021 12:26 Відповісти
до группировки семейных врачей когда доберутся?
показати весь коментар
20.12.2021 12:28 Відповісти
с врачами стремно связьівацца...а вдрух апендиціт...
показати весь коментар
20.12.2021 13:47 Відповісти
семейный доктор может только пук вылечить, в лучшем случае!
показати весь коментар
20.12.2021 13:53 Відповісти
Делать больше нехер СБУ
показати весь коментар
20.12.2021 13:27 Відповісти
огромнейший успех в занятии не своей работы... слабенькие на ум, посмотрите кроссворды... оцените их... и вы с удивлением обнаружите (лично я - с ненавистью) сколько ставится вопросов по расии, ее мудакам, передастам, городам... и что по истории Украины... вот где вы должны работать... а вы сертификаты ищите... вот потому что вы такие прахвесианалы, поколение выращивается на угребищном моргенштерне и доставшей низостью поляковой... вас надо разогнать за такое качество работы...
показати весь коментар
20.12.2021 14:21 Відповісти
Предполагал что задача СБУ выявлять и нейтрализовать шпионов, агентов врага и предателей, а они гоняются за сертификатами. Хихи!
показати весь коментар
20.12.2021 15:03 Відповісти
Смешные работяги
показати весь коментар
20.12.2021 15:44 Відповісти
А єти ******** не должні на фронте воевать?
показати весь коментар
20.12.2021 23:05 Відповісти
 
 