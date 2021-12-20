З початку року СБУ ліквідувала понад 100 угруповань, які підробляли COVID-сертифікати. ФОТОрепортаж

СБУ проводить комплексні заходи щодо запобігання та нейтралізації системних загроз у сфері охорони здоров’я громадян України. З початку року ліквідовано понад 100 угруповань із виготовлення підроблених COVID-сертифікатів та довідок про негативні результати ПЛР-тестів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За матеріалами СБУ понад 40 організаторам злочинних схем повідомлено про підозру.

Серед них й іноземці, причетні до збуту довідок про негативні результати ПЛР-тестів.

За даними досудових розслідувань, ділки створювали власну "розгалужену мережу осередків" у різних регіонах нашої країни, що дозволяло їм отримувати незаконні щомісячні "прибутки" десятками млн грн.

Встановлено також й факти внесення недостовірних відомостей до електронних медичних реєстрів.

У ході спецоперацій у Києві, Львівській та Рівненській областях співробітники СБУ нейтралізували три розгалужені мережі з продажу підроблених медичних документів.

Зловмисники виготовляли фальшиві свідоцтва про вакцинацію та довідки про результати ПЛР-тестів. Також вони підробляли COVID-документи, нібито видані іноземними медустановами.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": СБУ ліквідувала найбільшу в Україні мережу із виготовлення фальшивих COVID-сертифікатів. Щомісяця ділки "заробляли" понад 5 млн грн. ФОТОрепортаж

Своїх "клієнтів" підшукували на спеціально створених інтернет-платформах, а також через власні зв’язки у медичних закладах і туристичних фірмах.

У Чернігові викрито ще одну схему виготовлення фальшивих міжнародних свідоцтв про вакцинацію. Щомісяця ділки "обслуговували" більше ніж пів тисячі осіб, які планували виїзд за кордон.

У Харкові та Івано-Франківську співробітники СБУ ліквідували злочинні схеми, організовані власниками декількох місцевих туристичних фірм. До пакета документів для виїзду за кордон вони пропонували своїм клієнтам фейкові довідки про негативний результат ПЛР-тестування.

За викритими фактами правопорушень тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

Заходи із викриття зловмисників проводили співробітники СБУ спільно зі слідчими Національної поліції та за процесуального керівництва прокуратури.









Фото: сайт СБУ