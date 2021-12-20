Двох українських воїнів травмовано внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, один з них у тяжкому стані, - Міноборони
Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні
З початку доби, станом на 11 годину, обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
"Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали травмування. Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я одного військовослужбовця - тяжкий, другого - середньої тяжкості", - повідомили у Міноборони.
Топ коментарі
+16 Yan Pastars
показати весь коментар20.12.2021 12:18
+14 Чайка Київ
показати весь коментар20.12.2021 12:21
+10 Nikolaj Sverhun
показати весь коментар20.12.2021 12:23
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
невідоміпристрої ? Що невідомо, який саме чи ким поставлений?
Швидного одужання нашим хлопчикам. Боже, поможи
Горіть у пеклі , кляті русофашисти 😠
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!