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Двох українських воїнів травмовано внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, один з них у тяжкому стані, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Двох українських воїнів травмовано внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, один з них у тяжкому стані, - Міноборони

З початку доби, станом на 11 годину, обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали травмування. Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я одного військовослужбовця - тяжкий, другого - середньої тяжкості", - повідомили у Міноборони.

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Топ коментарі
+16
Бажаю одужання воїнам і як най скоріше.
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20.12.2021 12:18
+14
Скільки можна про невідомі пристрої ? Що невідомо, який саме чи ким поставлений?
Швидного одужання нашим хлопчикам. Боже, поможи
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20.12.2021 12:21
+10
Хлопці гинуть,а ми басту слухаем!
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20.12.2021 12:23
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Так травмовано чи поранено?
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20.12.2021 12:07 Відповісти
Бажаю одужання воїнам і як най скоріше.
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20.12.2021 12:18 Відповісти
Скільки можна про невідомі пристрої ? Що невідомо, який саме чи ким поставлений?
Швидного одужання нашим хлопчикам. Боже, поможи
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20.12.2021 12:21 Відповісти
Писали в СМИ уже не раз,что оккупанты периодически осуществляют дистанционное минирование минами ПОМ-2.Все зависит в предельной осторожности воинов при передвижении в границах ,обозначенных саперами, безопастных участков местности
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20.12.2021 12:57 Відповісти
На какое расстояние можно закинуть пом выстрелом рпг7?
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20.12.2021 20:37 Відповісти
И то и другое, тип определят, если не лютый самодел. Кто ставил? Да все ставят.
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20.12.2021 20:40 Відповісти
Хлопці гинуть,а ми басту слухаем!
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20.12.2021 12:23 Відповісти
Навіть після визволення лугандона, "Ехо" цієї колоборації буде довго, дуже довго лунати.
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20.12.2021 12:24 Відповісти
***** під хрестиками.
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20.12.2021 15:56 Відповісти
Да. С дороги лучше не сходить. ВОПов раскидали за 8 лет немерянно. В карпатах вон костерок разложили - первая мировая людей достала через столько лет.
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20.12.2021 20:44 Відповісти
А зельонський тим часом відпочиває в Синєгорі і йому не пече , що відбувається на фронті , так як він стріляти заборонив , війська наші відвів, снайперів прибрав , розвідку теж заборонив і годувати почали наших бійців чим попало 😡
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20.12.2021 12:49 Відповісти
Швидкого одужання нашим бійцям !!

Горіть у пеклі , кляті русофашисти 😠
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20.12.2021 12:51 Відповісти
Скоро за нинішнього керівництва навіть наскрізне поранення буде травмою.
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20.12.2021 13:13 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам-захисникам!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!
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20.12.2021 13:50 Відповісти
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20.12.2021 21:39 Відповісти
Які ще невідомі пристрої? нащо це пасталакання
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21.12.2021 04:43 Відповісти
 
 