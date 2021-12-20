Рейтинг партій: "СН" - 17,6%, "ЄС" - 16,5%, "Батьківщина" - 13,7%, ОПЗЖ - 13,6%, "Розумна політика" - 6,5%, "Сила і честь" - 5,5%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Якби вибори до парламенту відбувалися в середині грудня, до парламенту пройшли б шість партій.

Про це свідчать результати опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

"Якби вибори відбувалися в середині грудня, до Верховної Ради пройшли б (подолали б 5% прохідний бар’єр) шість політичних сил: "Слуга народу", "ОПЗЖ", "Батьківщина", "ЄС", "Розумна політика" та "Сила і честь". Також близькі до 5% прохідного бар’єру партії "Українська стратегія Гройсмана" і "Наші". Найбільшу підтримку отримали одразу чотири партії, чий рейтинг відрізняється в межах похибки: "Слуга народу" (11,2% серед усіх респондентів і 17,6% серед тих, хто визначився з вибором), "ЄС" (відповідно, 10,5% і 16,5%), "Батьківщина" (8,7% і 13,7%), "ОПЗЖ" (8,7% і 13,6%). Формально, різниця в підтримці цих політичних сил – у межах статистичної похибки, тому вони "ділять" з приблизно однаковою підтримкою перше місце", - йдеться у дослідженні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партій: "ЄС" - 12,3%, "СН" - 12,1%, "Батьківщина" - 8,3%, ОПЗЖ - 7,8%, "Розумна політика" - 5,5%, - опитування СОЦИСу. ІНФОГРАФІКА

"Далі йдуть партії "Розумна політика" (4,1% і 6,5%) та "Сила і честь" (3,5% і 5,5%). Формально набирають менше прохідного бар’єру, але близькі до проходження партія "Українська стратегія Гройсмана" (2,9% і 4,6%) та "Наші" (2,8% і 4,4%). Порівняно з жовтнем рейтинг топ-партій істотно не змінився, тобто всі зафіксовані коливання – у межах статистичної похибки, хоча є тенденція до зниження підтримки "ОПЗЖ". Водночас статистично значущо зросла підтримка партій "Розумна політика" і "Наші", - додали автори дослідження.

Разом з тим, респонденти скоріше підтримують проведення дострокових парламентських виборів – 46,5% підтримують проти 40,4%, які не підтримують.

"За останній період продовжує триматися ситуація з електоральним домінуванням чотирьох політичних сил: "Слуги народу", "ОПЗЖ", "Батьківщини" і "ЄС". Причому, партії йдуть "щільно", і відрив між ними досить незначний, переважно в межах статистичної похибки. Наприклад, у цьому опитуванні різниця для чотирьох партій-лідерів у межах похибки. Фактично, є чотири політичні гравці з досить близькою підтримкою, чий порядок за результатами опитування може варіюватися залежно від методичних факторів (наприклад, метод опитування) та поточних контекстних умов (наприклад, щойно оприлюднене резонансне розслідування, яке може спочатку мати вплив, але потім ситуація може повернутися до попереднього стану). Для аналізу динаміки потрібно враховувати статистичну похибку. Рейтинги всіх партій-лідерів за результатами поточного опитування фактично не відрізняються від рейтингів партій станом на жовтень 2021 року, а ті коливання, які можна бачити – залишаються у межах статистичної похибки", - прокоментували в КМІС результати опитування.

Протягом 9-17 грудня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого ("face-to-face") інтерв’юз використанням планшета (CAPI, computer-assisted personal interviews) опитано 2025 респондентів, що мешкають у 109 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,9% — для показників близьких до 25%, 2,2% — для показників близьких до 12%, 1,5% — для показників близьких до 5%.

Протягом 22-29 червня 2021 року за ідентичною методологією була проведена перша хвиля опитування, протягом 24 липня-1 серпня – друга хвиля, протягом 25-29 жовтня – третя хвиля. Де це було релевантно, наводиться динаміка показників упродовж червня-грудня 2021 року.

Як відомо, у попередньому дослідженні КМІС, яке проводилось методом телефонного опитування 11-13 грудня, на першому місці була партія "Європейська Солідарність". "ЄС" підтримали 13,7% від усіх опитаних. Партію "Слуга народу" - 12,8%.

За даними опитування компанії SOCIS якби вибори до Верховної Ради відбулися наступної неділі, за партію "Європейська Солідарність" готові проголосувати 12,3% від усіх опитаних. Партія "Слуга народу" опустилась на друге місце, її готові підтримати 12,1% від усіх опитаних. Інші партії за даними SOCIS мають такі результати: "Батьківщина" 8,3% від усіх опитаних, ОПЗЖ 7,8%, "Розумна політика" 5,5%. Решта партій мають нижчі показники.