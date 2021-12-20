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Новини Політика України
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"Слуга народу" у першому кварталі 2022 року анонсує велику податкову реформу, - Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Фракція "Слуга народу" в першому кварталі 2022 року має намір анонсувати велику податкову реформу.

Про це повідомив голова фракції Давид Арахамія в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"У першому кварталі наступного року анонсуємо велику податкову реформу для бізнесу – його представники, гадаю, будуть задоволені", – сказав він.

Раніше голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев анонсував реєстрацію в парламенті до кінця 2021 року законопроекту про зниження оподаткування доходів фізичних та юридичних осіб, а також запровадження податку на виведений капітал (ПВК).

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За словами Арахамії, мова також піде про розділення компаній за ризиками.

"Умовно, це така індульгенція. Якщо ти сплачуєш податки, то ти маєш "грінпас", і до тебе взагалі ніхто не має права підходити та перевіряти твій бізнес. Не сплачуєш податки – у тебе, відповідно, багато проблем, твій бізнес перевіряють. У результаті людина розуміє, що вона в "зеленій" зоні зі сприятливим кліматом, у "жовтій" з потенційним ризиком або в "червоній", тоді пощади не буде, і держава застосує до неї всілякі "каральні заходи", - пояснив Арахамія.

Водночас у законопроекті буде передбачено санкції до представників тих держорганів, які прийдуть перевіряти бізнеси із "зеленим паспортом", додав він.

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"Не пощастить тому, хто прийде з перевіркою до власника грінпаспорта, незалежно від того, який орган перевірник представляє, йому загрожуватиме покарання аж до звільнення", - сказав Арахамія.

За його словами, також фракція має намір зробити ставку на туристичну галузь та приваблення туристів в Україну.

"Велику ставку робимо на приплив туристів в Україну. Люди скучили за подорожами. Ми бачили, як цього року правильно продумана ініціатива у кілька разів збільшила кількість туристів з арабських країн і привела дуже багато грошей в Україну. Ми маємо кілька подібних "пілотів", які дозволять сервісним індустріям дихати вільніше, дадуть їм змогу заробити після двох ковідних років", – зазначив Арахамія.

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Водночас Арахамія спростував заяву міністра фінансів Сергія Марченка про перевірку доходів фізосіб з 1995 року після закінчення податкової амністії.

"Це неможливо. Мені зрозуміло, чому міністр фінансів так каже: він відповідає за збори. Але, по-перше, це зробити практично неможливо. А по-друге, у нас категоричний протест проти цього всередині фракції. Скажу так – цього не буде", - Сказав Арахамія.
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Топ коментарі
+31
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20.12.2021 12:28
+27
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20.12.2021 12:30
+24
І я вже здогадуюсь, хто буде власником "зеленого паспорту" і кого не можна буде перевіряти під страхом звільнення.
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20.12.2021 12:28
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20.12.2021 12:24 Відповісти
- Вооружись терпением и, помолясь Богу,- писал жене отец Федор, продай мой диагоналевый студенческий мундир. И не такие еще придется нести расходы. Будь готова ко всему.

Дороговизна в Ростове ужасная. За нумер в гостинице уплатил 2 р. 25 коп. Погоды здесь жаркие. Пальто ношу на руке. В номере боюсь оставить -- того и гляди украдут. Народ здесь бедовый. (с)
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20.12.2021 12:32 Відповісти
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20.12.2021 13:02 Відповісти
Уже ввели. В среднем 2,5грн. за 2 часа.
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20.12.2021 14:27 Відповісти
У зелені все велике і все вперше.
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20.12.2021 12:24 Відповісти
а ще - все у майбутньому часі....
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20.12.2021 14:18 Відповісти
Головне, що анонсують у 2022 році. А коли впровадять?
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20.12.2021 15:26 Відповісти
Апередил... Все, за что зеленые приматы не возьмутся, превращается в кафно...
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20.12.2021 12:59 Відповісти
І я вже здогадуюсь, хто буде власником "зеленого паспорту" і кого не можна буде перевіряти під страхом звільнення.
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20.12.2021 12:28 Відповісти
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20.12.2021 12:28 Відповісти
"Якщо ти сплачуєш податки, то ти маєш "грінпас", і до тебе взагалі ніхто не має права підходити та перевіряти твій бізнес" - якби це було правдою, було б супер. Але хто ж в це повірить?
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20.12.2021 12:28 Відповісти
Гринпаспорта, я так понимаю, будут инвестняни продавать.
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20.12.2021 12:29 Відповісти
Брат Ермака, у него уже и опыт и реестры имеются.
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20.12.2021 14:12 Відповісти
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20.12.2021 12:30 Відповісти
С наступающим на вас , зебобики, гринпасом. Пощады не ждите. Впрочем, вполне заслуженно.
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20.12.2021 12:30 Відповісти
Гоги сейчас без работы, прийдется просить помочь.
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20.12.2021 12:31 Відповісти
Пропала страна с такими реформаторами.
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20.12.2021 12:31 Відповісти
Какие зебиратели, такие и реформы... Баранов стричь даже Господь благословляет.
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20.12.2021 13:33 Відповісти
Сначала увеличить налоги, потом - "реформа", для них главное непрерывность в информповодах.
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20.12.2021 12:34 Відповісти
Слуги не нашего народа, как оказалось...
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20.12.2021 13:39 Відповісти
Свои всегда в зелёной зоне - рулит же Зеленский.
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20.12.2021 13:45 Відповісти
Реформи краще робити перед початком звітного року, а не на його початку.
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20.12.2021 12:35 Відповісти
У нас по законодательству налоговые изменения, принятые до 1 июля вступают в силу с 1 января. Но обычно всем на это плевать
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20.12.2021 12:54 Відповісти
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20.12.2021 12:35 Відповісти
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20.12.2021 12:36 Відповісти
Мне, как человеку имеющему свой бизнес реально страшно слышать от этих полудурков. Просто ничего не делайте. Вот вообще от слова ничего. Итак нах...евертели. Умиляют мои знакомые коллеги, которые лохонулись в 2019 году. Частенько макаю их в их же говнишко. Но с ними ж страдают и нормальные люди.
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20.12.2021 12:36 Відповісти
Так не трогали бы хотя бы лет 20-30 налоговое законодательство, мы бы хоть адаптировались и под то ужасное, которое уже есть и толстеть бы начали. Но эти сопли решили, что они сейчас крутанут на себя колесо, и всем понравятся новые налоги и правила. Давайте импичмент презу и партию на вокзал и по домам! Кто подаст петицию, я подпишу!
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20.12.2021 13:45 Відповісти
Да какой толк от петиций? Ну наберется 25 тысяч человек, ну глянет на нее Вова. И что?
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20.12.2021 14:41 Відповісти
імпічмент не допоможе, тільки з каструлями і черпаками на вулицю
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20.12.2021 17:00 Відповісти
РРО вам у дупу, зелені кіздоболи!
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20.12.2021 12:36 Відповісти
Святий РРО, він такий.
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20.12.2021 17:01 Відповісти
Беню своего любимого сначала налогами обложите, а потом к другим цепляйтесь.
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20.12.2021 12:38 Відповісти
Слова с уст єтого отморозка очень пугают они просто ведут еще один налог на воздух
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20.12.2021 12:38 Відповісти
Мохнатая бибизяна.
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20.12.2021 12:40 Відповісти
только в бизнес не лезьте, чепушилы зелёные, вы же гадите только
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20.12.2021 12:42 Відповісти
"Покарання аж до звільнення?" - вот чисто интересно, Беня или Ахметхан были бы удовлетворены таким исходом дел после уничтожения провинившимся их бизнеса на корню?...
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20.12.2021 12:43 Відповісти
Озвучьте тарифы на попадание в гринзону!
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20.12.2021 12:44 Відповісти
У них всегда всё сводится к одному:
чтобы они сидели, а к ним шли на поклон и несли деньги.
Это у них называется "умение жить".
Потом обижаются на погромы.
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20.12.2021 13:48 Відповісти
Будут удовлетворены.
Или нет.
Какая разница.
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20.12.2021 12:45 Відповісти
https://i.pinimg.com/236x/04/b4/4c/04b44cbdf123f364eba0dbb666b9f929.jpg Лицо партии Слуга народа.
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20.12.2021 12:46 Відповісти
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20.12.2021 12:48 Відповісти
Они ещё не закончили душить бизнес климат в стране? Это п.....,двенадцатипроцентная партия и агент московии гетьманович точат новый нож в спину украинской экономики.
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20.12.2021 12:48 Відповісти
Снова эти уроды будут ФОПов щимить?
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20.12.2021 12:52 Відповісти
Все "гринпасы" сразу вручат своим и фирмам Бени !
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20.12.2021 12:56 Відповісти
И всё это будет закрытая персональная информация.
Коммерческая тайна.
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20.12.2021 13:38 Відповісти
велике крадівництво дотяглося вже і до налогової сфери
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20.12.2021 13:02 Відповісти
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20.12.2021 13:04 Відповісти
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20.12.2021 13:05 Відповісти
"Если ты платишь налоги, то у тебя есть "гринпас" и к тебе вообще никто не имеет права подходить и проверять твой бизнес." КАКОЕ ЛИЦИМЕРИЕ. КТО БУДЕТ ПЛАТИТЬ, К ТОМУ ЧАЩЕ БУДУТ НАВЕДЫВАТЬСЯ, ЧТОБ ПОПОЛНИТЬ БЮДЖЕТ ДЛЯ ВЕЛИКОГО КРАДІВНИЦТВА.
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20.12.2021 13:08 Відповісти
Им надо просто собрать базу доверчивых и наивных.
Это как в тестами на СПИД в метро: проверься, и у тебя его найдут.
И будут лечить до последнего доллара.
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20.12.2021 13:37 Відповісти
"Не посчастливится тому, кто придет с проверкой к владельцу гринпаспорта, независимо от того, какой орган проверяющий представляет, ему будет грозить наказание вплоть до увольнения", - сказал Арахамия.

Обезьяна абхазская, как ты УВОЛИШЬ частного предпринимателя???
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20.12.2021 13:14 Відповісти
Уволят того, кто проверять будет
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20.12.2021 13:44 Відповісти
А вот это гораздо хуже, на порядок хуже. Как будут определять к кому ходить, к кому не ходить? У кого будет согласовываться этот список?
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20.12.2021 13:54 Відповісти
У РНБО
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20.12.2021 15:32 Відповісти
для членів зеленої профспілки можна все, решті - Закон
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20.12.2021 17:03 Відповісти
Слово РЕХФОРМА из уст любого идиота от СН означает - ПИ*ДЕЦ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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20.12.2021 13:17 Відповісти
Что б ты жил на одну зарплату
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20.12.2021 13:22 Відповісти
Зато паржом
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20.12.2021 13:27 Відповісти
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20.12.2021 13:34 Відповісти
Арахамия, возьми зеркало (заодно и побрейся) !
Ну кто тебе с такой физиономией поверит ?
Ваши "реформы" - это своим всё, а остальным - джихад !
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20.12.2021 13:34 Відповісти
ФОПы напряглись
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20.12.2021 13:41 Відповісти
ФОПов уже послали, теперь за более крупных решили взяться! А вы думаете, чего вой такой стоит! Среднячки имеют работников, и после рехформы работник получит зарплату меньше, хотя на бумаге ему расскажет Гетманцев, что он получил больше и должен быть благодарен партии зеленых соплей. Вот, что намечается! Но, когда ФОП давали по лицу, Среднячки потирали свои потненькие ручки, так как ФОП закроется а они получат супер прибыль, а ту вот как оказалось!
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20.12.2021 13:55 Відповісти
ФОПов "закатали в асфальт", а там не понапрягаешься.
После Нового года получат счета за отопление, по цене 7080грн. за Гкал., тогда и в асфальте напрягутся.
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20.12.2021 14:42 Відповісти
Розпочнеться Великий Розпродаж Гранпасів
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20.12.2021 13:43 Відповісти
Предновогодний ажиотаж. Разбежались.
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20.12.2021 13:49 Відповісти
с казино уже поступления задолбались считать, теперь ещё дальше пойдут
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20.12.2021 13:51 Відповісти
феерические долбо"бы...
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20.12.2021 14:01 Відповісти
- "Грінпас" для всіх етнічних меншин, а для українців "Велика шана".
- Куме, а що то таке "Велика шана"?
- Та то як у ішака. А мо ще й довший...
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20.12.2021 14:04 Відповісти
Отменят налоги и Украина станет офшором?
Ну, или как всегда - будут грабить.
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20.12.2021 14:38 Відповісти
заберите у дебилов кнопку!
мы еще от вашей предыдущей реформы не отошли. телефон сегодня не красный - он желтый - народ кассовые аппараты ищет. очередь до месяца. полный пакет (кассовый+сканер+принтер этикеток+учетная система) выходит от 22000
дешман-вариант (кассовый+учетная система) от 14000
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20.12.2021 15:11 Відповісти
Податкова Арахмоформа - не реформа это! Только и могут налоги вводить, и плати и плати! Какой налог партия слуг уменьшила? Кто то помнит такое чудо?
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20.12.2021 15:29 Відповісти
По чому сьогодні вартість Гранпасів
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20.12.2021 17:05 Відповісти
Не трогайте ничего, полудурки.. тут и так неясно, как пять лет под властью идиота пережить
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20.12.2021 21:04 Відповісти
"Мозг" Зелнского - это оказывается Ара! Он теперь "великий реформатор" и "экономист"!
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20.12.2021 21:36 Відповісти
Уже ж убили ФОПов... что ещё от них нужно? Забрать их почки?
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22.12.2021 19:16 Відповісти
 
 