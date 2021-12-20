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Новини За кордоном
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Білорусь (5973) НАТО (5151) Пєсков (1444) Росія (47286) ядерна зброя (929)

У разі розміщення озброєнь НАТО біля кордонів Росія розглядатиме різні варіанти кроків у відповідь, - Кремль

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У разі розміщення озброєнь НАТО біля кордонів Росія розглядатиме різні варіанти кроків у відповідь, - Кремль

Дмитро Пєсков прокоментував заяву глави МЗС Білорусі Володимира Макея про можливість розміщення в республіці ядерної зброї у разі загрози з боку НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це речник російського президента заявив під час щоденного брифінгу з журналістами.

За словами представника Кремля, будуть розглядатися різні варіанти можливих кроків у відповідь з боку Росії, якщо біля її кордонів розміститься озброєння.

"Ні для кого не секрет, що, безумовно, розміщення різних видів озброєнь біля наших кордонів, які можуть становити для нас небезпеку, вимагатиме прийняття відповідних кроків для того, щоб збалансувати ситуацію", - пояснив Пєсков.

Водночас, зараз не називаються передбачувані дії у відповідь з боку Москви.

Раніше глава Міністерства закордонних справ Білорусі Макей заявив, що НАТО впритул наблизилося до кордонів республіки, при цьому військова активність блоку та кількість його військових сильно зросли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь готова розмістити ядерну зброю в разі "загрози з боку НАТО", - керівник МЗС РБ Макей
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Топ коментарі
+17
Свята Джавеліна, покровителька Украйни від навали зі сходу
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20.12.2021 12:43
+13
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20.12.2021 12:51
+12
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20.12.2021 12:44
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Озброєння НАТИ вже розміщені біля ваших кордонів. Прокинься.
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20.12.2021 12:39 Відповісти
"Ви тільки подумайте, - каже психолог Дмитро Різниченко, - які ресурси цей уламок імперії викидає на боротьбу з нами. Пропаганда, підкупи політиків, нарешті пряма військова агресія. І що вони отримали? Ми живі й будемо жити! Ніхто нас не здав, у нас світова підтримка й світле майбутнє. А що у них? Пристарілий диктатор і загроза громадянської війни, як він помре? Вони були членом G8, гравцем на світовій арені. А зараз? Виключені звідусіль. Погані хлопці, яким не подадуть руку в пристойній компанії. У них немає шансів проти нас". - https://texty.org.ua/articles/105177/zahroza-rosijskoho-vtorhnennya-yak-peremohty-strah-koly-voroh-bilya-vorit/?src=main
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20.12.2021 13:09 Відповісти
Литва и Польша уже давно в НАТО соседи и граничит с Мордором куда ещё ближе приближаться?,только проснулись
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20.12.2021 12:40 Відповісти
Воронеж?
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20.12.2021 12:40 Відповісти
Да... там уже напряглись походу. Свинособаки кстати уже предупредили НАТО, спалили одну из своих лаханок.
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20.12.2021 12:50 Відповісти
Или Ростов, царю пофиг на количество своих холопов. Даже самых продвинутых из холопов, которые на Цензоре пытаются троллячить. Про троллей не Вам лично, а конкретно в адрес этих даунов.
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20.12.2021 13:22 Відповісти
Если Украина станет членом НАТО, то вы в ответ только большой пук можете сделать.
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20.12.2021 12:42 Відповісти
Ху*ло вкусить себе за хвіст.
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20.12.2021 12:43 Відповісти
письков, НАТО давно со всех сторон. осталось только самоубиться.
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20.12.2021 12:43 Відповісти
Свята Джавеліна, покровителька Украйни від навали зі сходу
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20.12.2021 12:43 Відповісти
А что там за пятая буква в нимбе? Неужто палишься, кремлеботик?)
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20.12.2021 13:11 Відповісти
ты дурачок?
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20.12.2021 13:15 Відповісти
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20.12.2021 12:44 Відповісти
Взорвет Воронеж и потопит пару подлодок. Достало Пуйло плешивое уже руками махать.
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20.12.2021 12:45 Відповісти
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20.12.2021 12:51 Відповісти
Неужели Рашка в ответ тоже разместит оружие возле границы? Ах да, Рашка же давно свое оружие даже ядерное под самую границу подвела.
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20.12.2021 12:52 Відповісти
Закрывайте уже этим душевнобольным доступы к Куршавелям и Парижам , пусть отдыхают на родине-матушке.
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20.12.2021 12:52 Відповісти














Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

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1 ч



Політінформація Рос\СМИ: Тарам-пам-пам О главном: Прошли переговоры США и России США: Vi dayote garantii nenapadeniya na Ukrainu? Россия: Мы не даем гарантий ненападения на Украину Украинцы: Кхе..Так ми і не питали.Бо у вас не гарантії,а вєрблюжа моча
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20.12.2021 12:53 Відповісти
Самая большая опасность кремлевские утырки которые зомбируют населения РФ и пугают что на них нападет НАТО . Х#йлу нужно держатся у власти и чем то объяснять куда идут народные деньги в такой нищете и хаосе. Для этого и придумали сказочку о вечной угрозе НАТО.
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20.12.2021 12:56 Відповісти
можливі кроки у відповідь ,з боку Росії, якщо біля її кордонів розміститься озброєння.
. .
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20.12.2021 12:56 Відповісти
нэхай москал1 на хий сол1 насыплять
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20.12.2021 12:57 Відповісти
каждому ! (с)
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20.12.2021 13:02 Відповісти
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20.12.2021 12:57 Відповісти
Та хоч над багатостраждальним "Кузею" нехай змилуються!
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20.12.2021 15:27 Відповісти
Виставляючи наперед нереалістичні вимоги НАТО і США, типу прибрати всю інфраструктуру НАТО зі Сх. Європи, Московія використовує відомий прийом в торгах: вимагати по максимуму, щоб в процесі торгу обміняти це на те, що їх дійсно цікавить - гарантії по Україні
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20.12.2021 12:59 Відповісти
А ты умён, блин.
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20.12.2021 13:01 Відповісти
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20.12.2021 13:05 Відповісти
так он со всей восточной европы убирать и не требует, пыня требует не размещать новые, а это именно про Украину уже. но уже послан, так как его требования неактуальны.
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20.12.2021 13:15 Відповісти
Питербург от границы с НАТО -40 км. Любая ракета достанет.
Пусть не прыгают.
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20.12.2021 13:00 Відповісти
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20.12.2021 13:00 Відповісти
А ***** хоть кто нибудь сказал, что оно сказочный долбойоб? То Украину впихивало в НАТО, а теперь визжит, как свинья перед убоем...
Разве, не долбойоб?
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20.12.2021 13:03 Відповісти
А корито "проворне"то ще не була відповідь??🤓
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20.12.2021 13:10 Відповісти
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20.12.2021 13:10 Відповісти
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20.12.2021 13:13 Відповісти
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20.12.2021 13:14 Відповісти
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20.12.2021 13:14 Відповісти
Саллупу свою зашкарублую будете рассматривать, кремлёвские мечтатели !
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20.12.2021 13:16 Відповісти
вони навіть червоні маркери для своїх червоних ліний у Китаї купують
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20.12.2021 13:18 Відповісти
1. Обісцятися 2. Обісратися....далі варіанти не цікаві
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20.12.2021 13:19 Відповісти
Где же московитские профессиональные военные ?
Пусть прочистят мозги йоршику Пескову.
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20.12.2021 13:19 Відповісти
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20.12.2021 13:20 Відповісти
варианты атветнавых шагофф? а шо там, от варонижа доси еще шота асталося?...
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20.12.2021 13:21 Відповісти
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20.12.2021 13:22 Відповісти
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20.12.2021 13:23 Відповісти
Понты от лупатенького маланца для украинца- плюнуть и растереть!!! Эти страшилки действуют разве что на немцев и тех кто перед кацапней стоит на цырлях!!!!!!!!!!!!
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20.12.2021 13:23 Відповісти
Я думаю, Путлер лякає лише НАТО, бо в Україні на 8-й рік війни ніхто не лякається. А чого Заходу лякатися? Тільки через погану пам'ять.
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20.12.2021 13:29 Відповісти
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20.12.2021 13:30 Відповісти
Варианты:
- раздавить помидоры
- поджечь ещё один недостроенный фрегат
- протопить авиапоносец "Кузю"
- разбомбить Воронеж
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20.12.2021 13:34 Відповісти
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20.12.2021 13:35 Відповісти
Не, ну а что он не правильно говорит?
ПТРК и ПВО у российских границ несут большую откровенную и очень опасную опасность для российских ВС и ВКС.
Любой воссоединитель забеспокоится, при таком-то раскладе ...
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20.12.2021 13:42 Відповісти
Вот немецкие, французкие, испанские и итальчнские избиратели офигеют когда узнают, что они как члены НАТО угрожают, нет, хотят и мечтают захватить Россиюшку
Кремль вообще берега попутал когда с этим бредом пропагандонов для внутреннего потребления полез в мир.
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20.12.2021 13:53 Відповісти
Пам'ятаю, якось вони весь свій чорноморський флот назло англійцям потопили.
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20.12.2021 15:44 Відповісти
 
 