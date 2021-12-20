У разі розміщення озброєнь НАТО біля кордонів Росія розглядатиме різні варіанти кроків у відповідь, - Кремль
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Дмитро Пєсков прокоментував заяву глави МЗС Білорусі Володимира Макея про можливість розміщення в республіці ядерної зброї у разі загрози з боку НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це речник російського президента заявив під час щоденного брифінгу з журналістами.
За словами представника Кремля, будуть розглядатися різні варіанти можливих кроків у відповідь з боку Росії, якщо біля її кордонів розміститься озброєння.
"Ні для кого не секрет, що, безумовно, розміщення різних видів озброєнь біля наших кордонів, які можуть становити для нас небезпеку, вимагатиме прийняття відповідних кроків для того, щоб збалансувати ситуацію", - пояснив Пєсков.
Водночас, зараз не називаються передбачувані дії у відповідь з боку Москви.
Раніше глава Міністерства закордонних справ Білорусі Макей заявив, що НАТО впритул наблизилося до кордонів республіки, при цьому військова активність блоку та кількість його військових сильно зросли.
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Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
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1 ч
Політінформація Рос\СМИ: Тарам-пам-пам О главном: Прошли переговоры США и России США: Vi dayote garantii nenapadeniya na Ukrainu? Россия: Мы не даем гарантий ненападения на Украину Украинцы: Кхе..Так ми і не питали.Бо у вас не гарантії,а вєрблюжа моча
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Пусть не прыгают.
Разве, не долбойоб?
Пусть прочистят мозги йоршику Пескову.
- раздавить помидоры
- поджечь ещё один недостроенный фрегат
- протопить авиапоносец "Кузю"
- разбомбить Воронеж
ПТРК и ПВО у российских границ несут большую откровенную и очень опасную опасность для российских ВС и ВКС.
Любой воссоединитель забеспокоится, при таком-то раскладе ...
Кремль вообще берега попутал когда с этим бредом пропагандонов для внутреннего потребления полез в мир.