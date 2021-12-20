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Новини Політика України
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Зеленський (17470) рейтинг (696) КМІС (268)

Зеленський очолив антирейтинг політиків, 30,7% українців не підтримають його за жодних обставин, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський очолив антирейтинг політиків, 30,7% українців не підтримають його за жодних обставин, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

58,6% громадян не схвалюють діяльність Володимира Зеленського на посаді Президента України, 26,4% - схвалюють.

Про це свідчать результати опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

"Переважна більшість населення – 65,3% – вважають, що справи в країні йдуть у неправильному напрямку. Частка тих, хто вважає, що справи йдуть у правильному напрямку, становить 18,3%", - йдеться у дослідженні.

"Найвищий антирейтинг серед кандидатів мають В. Зеленський (30,7% серед усіх респондентів за жодних обставин не голосували б за нього) і П. Порошенко (29%)", - додали автори дослідження.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партій: "СН" - 17,6%, "ЄС" - 16,5%, "Батьківщина" - 13,7%, ОПЗЖ - 13,6%, "Розумна політика" - 6,5%, "Сила і честь" - 5,5%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

"Рівень схвалення діяльності Президента В. Зеленського практично не змінився порівняно з жовтнем, і наразі також переважають критичні оцінки: 58,6% респондентів не схвалюють діяльність Президента В. Зеленського, схвалюють – 26,4%. 34,5% респондентів стверджують, що В. Зеленський виправдав їхні надії повністю або частково, хоча з них про повне виправдання надій говорять 4%. Половина респондентів (48%) відповіли, що він не виправдав надій. Ще 15,3% стверджують, що вони ніколи і не мали надій щодо В. Зеленського", - зазначається у дослідженні.

Водночас, згідно з дослідженням, у випадку дострокових президентських виборів думки розділилися майже порівну – 44,3% підтримують їх проти 46,2%, які не підтримують.

"59% респондентів вважають, що в першу чергу нинішня влада відстоює свої власні інтереси. Вважають, що вона відстоює державні /національні інтереси – 14,5%, а ще 13,1% вважають, що вона відстоює інтереси інших держав. На думку 54% респондентів політика керівництва призводить до зростання смертності серед населення (про зниження говорять 4%). Також 51,6% говорять про те, що політика призводить до зниження народжуваності (про ріст народжуваності говорять 5,8%)", - йдеться у дослідженні.

"На виборах Президента України в першому турі, якби він відбувався в середині грудня, найбільшу підтримку отримав би В. Зеленський, за якого проголосували б 17% серед усіх респондентів і 27,6% серед тих, хто визначився з вибором. На другому місці – П. Порошенко (відповідно, 9,9% і 16%). Третє місце "ділять" з майже однаковою підтримкою (різниця в межах похибки) Ю. Бойко (5,8% і 9,4%) і Ю. Тимошенко (5,5% і 9%). Інші кандидати мають нижчу підтримку", - розповіли автори дослідження.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський очолив антирейтинг політиків, 32,4% українців не підтримають його за жодних обставин, - опитування СОЦИСу. ІНФОГРАФІКА

"Крім першого туру, респондентам моделювалися 5 ситуацій можливого другого туру виборів Президента: В. Зеленський проти П. Порошенка, Ю. Тимошенко, Ю. Бойка і Д. Разумкова, а також пара П. Порошенко-Ю. Тимошенко. В. Зеленський перемагає в другому турі П. Порошенка (55,7% проти 44,3% серед тих, хто визначився з вибором), Ю. Бойка (60,2% проти 39,8%) і Д. Разумкова (53,2% проти 46,8%). Водночас у парі В. Зеленський-Ю. Тимошенко співвідношення 51,6% до 48,4%, але різниця – у межах похибки, тобто формально ми не можемо сказати, який з кандидатів має вищу підтримку. У парі П. Порошенко-Ю. Тимошенко 45,2% підтримали б П. Порошенка, 54,8% – Ю. Тимошенко", - зазначається у дослідженні.

Зеленський очолив антирейтинг політиків, 30,7% українців не підтримають його за жодних обставин, - опитування КМІС 01
Зеленський очолив антирейтинг політиків, 30,7% українців не підтримають його за жодних обставин, - опитування КМІС 02
Зеленський очолив антирейтинг політиків, 30,7% українців не підтримають його за жодних обставин, - опитування КМІС 03
Зеленський очолив антирейтинг політиків, 30,7% українців не підтримають його за жодних обставин, - опитування КМІС 04
Зеленський очолив антирейтинг політиків, 30,7% українців не підтримають його за жодних обставин, - опитування КМІС 05
Зеленський очолив антирейтинг політиків, 30,7% українців не підтримають його за жодних обставин, - опитування КМІС 06
Зеленський очолив антирейтинг політиків, 30,7% українців не підтримають його за жодних обставин, - опитування КМІС 07
Зеленський очолив антирейтинг політиків, 30,7% українців не підтримають його за жодних обставин, - опитування КМІС 08
Зеленський очолив антирейтинг політиків, 30,7% українців не підтримають його за жодних обставин, - опитування КМІС 09
Зеленський очолив антирейтинг політиків, 30,7% українців не підтримають його за жодних обставин, - опитування КМІС 10

Протягом 9-17 грудня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого ("face-to-face") інтерв’юз використанням планшета (CAPI, computer-assisted personal interviews) опитано 2025 респондентів, що мешкають у 109 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,9% — для показників близьких до 25%, 2,2% — для показників близьких до 12%, 1,5% — для показників близьких до 5%.

Протягом 22-29 червня 2021 року за ідентичною методологією була проведена перша хвиля опитування, протягом 24 липня-1 серпня – друга хвиля, протягом 25-29 жовтня – третя хвиля. Де це було релевантно, наводиться динаміка показників упродовж червня-грудня 2021 року.
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Топ коментарі
+14
В твоих влажных снах, ЗЕбот придурошный
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20.12.2021 13:34
+13
А оманський брехун ще пхнеться на другий термін.
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20.12.2021 13:04
+11
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20.12.2021 13:35
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Зелю геть?
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20.12.2021 13:03 Відповісти
Инфляция, налоги, акцизы - вот чем сейчас Вова знаменит стал! А партия старается, не поспевает за главным!
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20.12.2021 13:31 Відповісти
СБЫЛАСЬ МЕЧТА НЕКЧЕМНОГО ИДИОТА.... из князей в грязи...
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20.12.2021 14:16 Відповісти
А оманський брехун ще пхнеться на другий термін.
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20.12.2021 13:04 Відповісти
. .
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20.12.2021 13:04 Відповісти
Сподівання впоротої вати на повну руйнацію держави Зеленський виправдовує. 4% вже задоволені цілком, а от решта 30 чекають ще більшого- хаос, безлад, кровопролиття... З чим вас, 73% дебілів, і вітаємо...
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20.12.2021 13:04 Відповісти
Резидент Зеленский должен уйти
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20.12.2021 13:08 Відповісти
Пєтрушка не відстає
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20.12.2021 13:09 Відповісти
Как раз отстаёт, при чём безнадёжно. Несмотря на старания редакции размыть суть опроса, главный его факт остаётся очевидным- Зеленский продолжает опережать Петра практически на 10%. А Пётр в свою очередь продолжает проигрывать второй тур любому вероятному сопернику, кроме Бойко.
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20.12.2021 13:26 Відповісти
В твоих влажных снах, ЗЕбот придурошный
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20.12.2021 13:34 Відповісти
Все никак не смирится,что скорей всего будет под Порохом снова)
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20.12.2021 13:36 Відповісти
5 мая грядущего года закон «об олигархах» полностью вступит в силу. А значит Порошенко официально займёт своё место в реестре олигархов. Политика станет для него незаконным родом деятельности. И переписанные на подставных лиц телеканалы никак на этот факт не повлияют.
Как себе видишь победу гетьмана?
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20.12.2021 14:13 Відповісти
Кісєчка, а Зеленський не олігарх?
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20.12.2021 14:19 Відповісти
неее просто скромный придурок гопник с Кривой Допы...
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20.12.2021 14:22 Відповісти
Та ні. Зеленський не придурок. І таки має хуцпу.
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20.12.2021 14:38 Відповісти
Зови меня Афанасий Эдуардович или на крайняк Афоня, как и остальные бесноватые порохоботы. Я бескомпромиссно гетеросексуален. Понимаешь о чём я? Ничего против педиков не имею, но… нежности твои в моём случае не уместны. Не обижайся. Есть ведь специальные сайты для вас. Там где-то твоя кисечка ходит. А здесь в основном старые пердуны. И пара пердушек.)) Из относительно молодых здесь только я и подруга Валера. Она девачька!

Зеленский- нет. Не олигарх. Нужно активов минимум на 85млн.$ У Вовы столько нет. И СМИ у него нет. Квартал не СМИ. Монополии тоже нет. Получается только политика.
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20.12.2021 14:51 Відповісти
А телеканали- то не ЗМІ, пустунчик?
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20.12.2021 15:40 Відповісти
****** сдалека видно (я не говорю про геев)
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20.12.2021 16:00 Відповісти
Да не выйдет у зекрысы ничего с Порошенко)сейчас оно будет на Пороха нападать,думая ,что поднимет рейтинг ,НО это время безвозвратно ушло -для бывших зебилов -зекрыса теперь самый большой монстр,а остальные и так его за чмо считали -так что чем больше нападок на ПАП тем быстрее зекрыса сдохнет сама)
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20.12.2021 14:51 Відповісти
))))ещё 2,5годика,а Запад уже начал,пока мягкий, демонтаж не вменяемой зесрани -так что нам теперь очень выгодна зекрыса во втором туре
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20.12.2021 13:34 Відповісти
Приве!
Я снова всё пропустил!(( Запад с чего начал?
Почему вам выгодна зекрыса? Она же победит Петра даже по данным СОЦИС?
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20.12.2021 13:55 Відповісти
Это ты так думаешь, другие по иному, я, допустим, нравится кому то, нет, два сапога пара. И это справедливо.рейтинги одинаковы, анти тоже. Чего что то выдумывать.
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20.12.2021 13:36 Відповісти
Выдумывать это когда 27,6% и 16%- одинаково.)) Когда речь об азах математики думать можно только правильно и никак по-тному.
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20.12.2021 13:51 Відповісти
А чего здесь выдумывать, смотри, выборы в 14, коротко, процент высокий, по дороге растерял, пролетел, выборы в 19, очень высокий процент, по дороге растерял, я что выдумываю, это факт. Оба по дороге растеряли, так почему я буду выбирать из растерявших доверие одного из них. Есть фанаты, что у одного, что у другого, спорьте между собой, а мне не навязывайте растерях. Вот почему два сапога пара,
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20.12.2021 14:07 Відповісти
Никто тебе ничего не навязывает. Есть социология, котораяясно показывает, что Зеленский продолжает значительно опережать Порошенко. Тот факт, что ты не будешь голосовать ни за первого, ни за второго совсем не означает, что за них не будут голосовать другие. В чём тут навязывание? Это демократия.
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20.12.2021 14:19 Відповісти
Ну якщо так , тоді в другому турі буде бойка .. . Як скажеш , Афоня . Для тєбя весь капріз . .
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20.12.2021 13:38 Відповісти
А если не будет? Готов за один присест сожрать большой Киевский торт Рошен с просроченным на полгода сроком годности?!))
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20.12.2021 14:01 Відповісти
ну так лучше сторожевой пес чем болонка
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20.12.2021 14:04 Відповісти
Спасибо Вове за налоги!
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20.12.2021 13:29 Відповісти
В один день опубликованы результаты КМИСа и Социса .Кто-то нежно подержал президента владимира за вымя.
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20.12.2021 13:31 Відповісти
відсутність інтелекту та кацаполюбіє стають чимдалі очевиднішими
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20.12.2021 13:34 Відповісти
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20.12.2021 13:35 Відповісти
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20.12.2021 13:39 Відповісти
З таблиці видно що єдина хто може перемогти Зеленського в другому турі це Юлія Тимошенко.
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20.12.2021 13:42 Відповісти
Та нунафіг. Другий тур з ними це просто якийсь кошмар. Я навіть не знаю, хто гірший - Зєля чи Юля...
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20.12.2021 13:56 Відповісти
Тимошенко - прекрасний кандидат! Вона вже багато років доводить діями, що готова на все заради покращення ситуації в країні!
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22.12.2021 13:13 Відповісти
Такого рівня політиків, як Тимошенко, просто немає. Це приклад для кожного парламентаря! Вона навіть потрапила до ТОП найвпливовіших жінок за версією журналу Форбс у 2005 році.
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22.12.2021 13:23 Відповісти
Цілком прийнятний для Кремля варіант.
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20.12.2021 14:37 Відповісти
Чому тоді цей як ви кажете прийнятний для Кремля варіант за часів Януковича коли Кремль мав повну владу в Україні, сидів у в"язниці ?
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21.12.2021 22:07 Відповісти
Готувався в президенти.
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21.12.2021 23:45 Відповісти
Маячня! Тимошенко завжди відстоювала інтереси нашої держави! Не плутайте її з ОПЗЖ та іншою нечистю.
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22.12.2021 13:12 Відповісти
Повна нісенітниця. Тимошенко ніколи не була пов'язана з Кремлем, і всі це прекрасно знають.
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22.12.2021 13:20 Відповісти
Я повністю з вами погоджуюся! Сильний кандидат. Вона має найбільше з усіх знань та досвіду, тому і має дуже високі шанси на перемогу!
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22.12.2021 13:11 Відповісти
Очень стреммно, что у Зели и Пети антирейтинги выше, чем у Бойко и Мертведчука.
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20.12.2021 13:51 Відповісти
******* Такасама


@n6j1K0PZH4vMK0y

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30 мин



Постачання дизпалива ЗСУ повністю провалене, всі гроші перекинули на зРаду, мабуть прожруть на корпоративах.
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20.12.2021 13:51 Відповісти
Олени начинают подозревать что дед мороз не настоящий.
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20.12.2021 14:57 Відповісти
В паре П. Порошенко - Ю. Тимошенко 45,2% поддержали бы П. Порошенко, 54,8% - Ю. Тимошенко", - отмечается в исследовании. Источник: https://censor.net/ru/n3306172
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Це якась ганьба, зрада, и длинные руки кремля в одном флаконе...
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20.12.2021 19:32 Відповісти
Я вважаю, що цей рейтинг не є цілком коректним. Тимошенко має значно вищий рейтинг. Вона та її команда роблять усе можливе задля стабілізації ситуації в країні. Нехай влада дослухається до їхніх порад.
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20.12.2021 21:21 Відповісти
Погоджуюся з вами! Незабаром вибори... Тоді ми всі переконаємось у високому рейтингу Тимошенко!
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21.12.2021 14:53 Відповісти
Усе моє оточення підтримує Тимошенко, у тому числі і я. Більше немає кого. Вона єдина володіє достатнім багажем знань та досвіду. Більше того, ЮВ гарно проявила себе на посаді прем'єр-міністра!
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21.12.2021 14:52 Відповісти
 
 