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Новини Політика України
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ВР (11736) Арахамія (1003) Слуга народу (2545)

Половину депутатів фракції "Слуга народу" точно візьмемо на наступні вибори, - Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Половину депутатів фракції

Щонайменше половина депутатів фракції "Слуга народу" потрапить до команди, яка візьме участь у наступних парламентських виборах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявляє голова фракції Давид Арахамія.

"Половину точно (візьмемо. – Ред.)", - сказав Арахамія, відповідаючи на запитання, чи багато депутатів із нинішнього складу фракції потраплять до майбутньої команди, яка братиме участь у виборах до Верховної Ради.

Він зазначив, що "Слугу народу" багато критикували, але з огляду на обмежений час на відбір кандидатів перед минулими виборами, то у фракції "не все так погано".

"Звісно, є люди, які потрапляли до медійних прецедентів. Але є й ті, у кого сформувалося державне мислення, які за два з половиною роки помітно виросли. Це видно під час дискусій на засіданнях фракції. І мені це подобається", - розповів Арахамія.

Він також повідомив, що багато депутатів фракції навчаються. "У нас є й велика освітня програма, ми працюємо з Київським національним університетом ім. Шевченка... І я теж, до речі, навчаюсь в Академії держуправління при президентові, яка належить до КНУ ім. Шевченка", - зазначив Арахамія.

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Топ коментарі
+6
Так хоть и всех забирай, вам все равно ничего не светит.
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20.12.2021 13:03
+4
Нах вас к ибеням ублюдков зелёных
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20.12.2021 13:02
+4
"куме, ви як хочете, а я свою половину заколю" (С)
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20.12.2021 13:03
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Хламидия, бери всех!
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20.12.2021 12:59 Відповісти
-Уронил пиджак брата твоего булочника в Каспийское море, - писал отец Федор жене, - и в меня на базаре плюнул одногорбый верблюд. Эти оба происшествия меня крайне удивили. Почему власти допускают такое бесчинство над проезжими пассажирами, тем более что верблюда я не тронул, а даже сделал ему приятное - пощекотал хворостинкой в ноздре.. (с)
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20.12.2021 13:06 Відповісти
Наївна Хламідія , болтяру вам на рило , а не депутатство, харе !
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20.12.2021 13:17 Відповісти
Точняк, а почему только половину?? Вы там собрали весь "звездный состав" Одни "звезды балета"!! Берите ВСЕХ!!!
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20.12.2021 13:22 Відповісти
Половину выводка оставим, а остальных утопим)))
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20.12.2021 13:02 Відповісти
Нах вас к ибеням ублюдков зелёных
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20.12.2021 13:02 Відповісти
Так хоть и всех забирай, вам все равно ничего не светит.
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20.12.2021 13:03 Відповісти
"куме, ви як хочете, а я свою половину заколю" (С)
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20.12.2021 13:03 Відповісти
Краще в Абхазії балотуйся і фракцію забирай із собою в повному складі.
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20.12.2021 13:05 Відповісти
Він буде балотуватися в сухумському питомнику.
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20.12.2021 13:19 Відповісти
Мандатів не вистачить на половину. Отримаєте з десяток, якщо повезе.
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20.12.2021 13:07 Відповісти
даже хламидия не верит в следующие выборы раз говорит о половине.Половину возьмут, из них пройдет %40 и будет фракция затычка занедорого
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20.12.2021 13:08 Відповісти
Неужели ещё кто-то будет голосовать за эту банду воров и дебилов?
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20.12.2021 13:17 Відповісти
На наступні вибори їх в парламенті буде 7%
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20.12.2021 13:17 Відповісти
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20.12.2021 13:25 Відповісти
ну що ви. проголосували за зелень проголосують і за абізьян український нарід він такий вумний
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20.12.2021 13:28 Відповісти
Да взять вы можете хоть 150% своих коррумпированных конвертных слуг на все .... 23 места, если преодолеете 5% барьер !
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20.12.2021 13:32 Відповісти
Кавооо, кого оно собралось брать? Да ваша чмошная недопартия больше не попадет в парламент, я думаю что самые отбитые зелебобики и те разочаровались в этих упырях.
Арахламия ты опять *********** торговать будешь на рынке
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20.12.2021 13:36 Відповісти
А чому Арахамія впевнений що його візьмуть? Він що тіпа там пахан?
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20.12.2021 13:45 Відповісти
Половину депутатів фракції "Слуга народу" точно візьмемо на наступні вибори"- у виборах пахана хіба що.
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20.12.2021 13:47 Відповісти
Хоч би само туди попало.
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20.12.2021 13:51 Відповісти
Кого? Продавців собак, вбивць на дорогах, синочків тих матусь що «********** швидкість», анал без табу і т.д
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20.12.2021 14:17 Відповісти
В турму заберете всіх довбана ти хламідія.
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20.12.2021 14:18 Відповісти
в нього "арахамія головного мозку"
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20.12.2021 14:29 Відповісти
І та половина "розбіжиться" по інших партіях, "оголошуючи себе "жертвами" режиму Зеленського.
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20.12.2021 15:20 Відповісти
А другу половину умними доберете!?
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20.12.2021 17:41 Відповісти
 
 