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ВМС (1181) Керченська протока (272) корабель (1422) Неїжпапа Олексій (65)

Україна повинна залишити за собою право проходу кораблів через Керченську протоку, - командувач ВМС України Неїжпапа

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Україна повинна залишити за собою право проходу кораблів через Керченську протоку, - командувач ВМС України Неїжпапа

З наступного року Україна почне отримувати американські швидкісні бойові катери Mark VI, частину з яких планується доправити в Бердянськ. Тож Україна не виключає прохід наших катерів до цього порту через Керченську протоку.

Про це в інтерв'ю УНІАН повідомив командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа, інформує Цензор.НЕТ.

"Це катери, скажімо так, прибережної зони. За рахунок невеликого розміру вони будуть дуже корисними в Азовському морі. Дунай, лимани – теж місце роботи цих катерів. Вони швидкі, маневрені, непомітні, багатофункціональні. Цей катер — універсальна невеличка платформа, яка може дуже швидко доставити якийсь невеличкий резерв в ту або іншу точку. Він чудово підходить для спеціальних операцій. Для прикладу - доставка морської піхоти. На ньому можуть бути встановлені невеличкі протибійні комплекси. Він як паличка-виручалочка для підтримання сприятливого оперативного режиму та забезпечення дії основних справ флоту. Ці катери й платформи саме для цього будуть використовуватися", - розповів Неїжпапа, додавши, що очікує отримання 12 таких катерів.

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Командувач відзначив, що технічно можна доправити катери до Азовського моря, зокрема до Бердянська, двома шляхами: "Є два шляхи, і вони залишаються – через Керченську протоку і суходолом (так на Азов доставляли наші малі броньовані катери)".

Відповідаючи на запитання, чи можуть піти катери через Керченську протоку, Неїжпапа зазначив: "Думаю, що будемо розглядати цей варіант. Ми повинні залишати за собою право проходу наших кораблів через Керченську протоку. Подивимося".

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Корабель Донбас - в смий раз для супроводу. Його спробуй потаранити)))
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20.12.2021 13:02 Відповісти
Блокирование Креченского пролива - это не что иное, как планы вытеснить Украину из Азовского моря.
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20.12.2021 13:07 Відповісти
Один раз пройдут с боем, потом россияне сами будут пропускать.
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20.12.2021 13:16 Відповісти
А зачем в Бердянск посылать американские корабли? У нас своих корыт нету которых не жалко? Еще сдайте кацапам корабли которые нам передали американце. Ето будет кабздец. Кацапы 100% их отберут сразу убив двух зайцев. Первого для своей пропаганды, мол смотрите как америкосов мы пабедили и второй чтобы показывать американцам как американская помощь Украине переходит Рашке. Тогда уже никто нам оружие давать не будет.
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20.12.2021 13:16 Відповісти
Khatsanovsky


@khatsanovsky

·
4 ч



Якийсь сюр в світі З одної сторони: ракети кожен день літають в космос і повертаються, жінка народжує в машині поки нею керує автопілот, процесори меньше нанометра.
З іншої ці їбанати росіяни в шапках вушанках по коліна в снігу з технікою з минулого сторіччя готуються до війни
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20.12.2021 13:20 Відповісти
Україна має знищити контробандну стежку, для нелегалів, заборонених (отруйних) продуктів та зброї!!!
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20.12.2021 14:34 Відповісти
Поставити гімножерів раком!
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20.12.2021 15:20 Відповісти
 
 