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Новини Політика України
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рейтинг (696) Батьківщина (547) Слуга народу (2545) Європейська Солідарність (1021) Опозиційна платформа - За життя (467)

Рейтинг партій: "СН" - 19,1%, "ЄС" - 13,5%, "Батьківщина" - 11,2%, ОПЗЖ - 10,5%, "Сила і честь" - 7,3%, "Розумна політика" - 6,2%, - опитування "Рейтингу"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рейтинг партій:

Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися найближчим часом, то вісім партій подолали б прохідний п'ятивідсотковий бар'єр.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.

"Рейтинг партій очолює партія "Слуга народу", яку готові підтримати 19,1% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. За партію "Європейська солідарність" – 13,5%, "Батьківщина" – 11,2%, "Опозиційна платформа – За життя" – 10,5%. Партію "Сила і честь" підтримують 7,3%, партію Разумкова "Розумна політика" – 6,2%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – 6,0%, партію Мураєва "Наші" – 5,6%, Радикальну партію – 4,2%, "УДАР Віталія Кличка" – 3,8%, партію Шарія – 3,4%, ВО "Свобода" – 3,0%. Рейтинг інших політичних сил – менше 2%", - йдеться у дослідженні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партій: "СН" - 17,6%, "ЄС" - 16,5%, "Батьківщина" - 13,7%, ОПЗЖ - 13,6%, "Розумна політика" - 6,5%, "Сила і честь" - 5,5%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Рейтинг партій: СН - 19,1%, ЄС - 13,5%, Батьківщина - 11,2%, ОПЗЖ - 10,5%, Сила і честь - 7,3%, Розумна політика - 6,2%, - опитування Рейтингу 01
Рейтинг партій: СН - 19,1%, ЄС - 13,5%, Батьківщина - 11,2%, ОПЗЖ - 10,5%, Сила і честь - 7,3%, Розумна політика - 6,2%, - опитування Рейтингу 02

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 14-16 грудня 2021 р.
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Топ коментарі
+28
херасе,у буратин с утра рейтинг вырос уже на 7%
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20.12.2021 13:12
+24
Резидент Зеленский со своими зелёными человечками должен свалить - это единсвенное решение кризиса в Украине
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20.12.2021 13:20
+17
***, ну нахрена эту туфту зеленую нести. Выйдите на улицу и спросите, Януковича меньше ненавидели, чем Зеленского, вот вам и весь рейтинг.
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20.12.2021 13:15
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Как и ожидалось ,истинный рейтин зесволота не пустит в СМИ.
Жаль что и ЦН публикует эти купленные "рейтинги".Вот пример.

Сергій Васильович Ілієнко

17 грудня 2020 р. ·



Сторінку з голосуванням про те,хто головний політик року видалено.Зелена сволота,ви може видаляти скільки завгодно,всеодно головним політиком року є Петро Олексійович Порошенко.
- у Місто Дніпро.
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20.12.2021 17:03 Відповісти
Цей рейтинг намальований "Рейтингом" . В дійсності ЄС посідає першуе місце , Борімося- поборемо , навіть зелену плісняву.
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20.12.2021 19:59 Відповісти
Ці рейтинги на 90% просто намальовані. Хоча на рахунок "свободи" правда, що вони все більше опускаються. Бо вони становляться все більше бездіяльними.
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21.12.2021 03:28 Відповісти
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