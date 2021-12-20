Рейтинг партій: "СН" - 19,1%, "ЄС" - 13,5%, "Батьківщина" - 11,2%, ОПЗЖ - 10,5%, "Сила і честь" - 7,3%, "Розумна політика" - 6,2%, - опитування "Рейтингу"

Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися найближчим часом, то вісім партій подолали б прохідний п'ятивідсотковий бар'єр.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.

"Рейтинг партій очолює партія "Слуга народу", яку готові підтримати 19,1% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. За партію "Європейська солідарність" – 13,5%, "Батьківщина" – 11,2%, "Опозиційна платформа – За життя" – 10,5%. Партію "Сила і честь" підтримують 7,3%, партію Разумкова "Розумна політика" – 6,2%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – 6,0%, партію Мураєва "Наші" – 5,6%, Радикальну партію – 4,2%, "УДАР Віталія Кличка" – 3,8%, партію Шарія – 3,4%, ВО "Свобода" – 3,0%. Рейтинг інших політичних сил – менше 2%", - йдеться у дослідженні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партій: "СН" - 17,6%, "ЄС" - 16,5%, "Батьківщина" - 13,7%, ОПЗЖ - 13,6%, "Розумна політика" - 6,5%, "Сила і честь" - 5,5%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА





Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 14-16 грудня 2021 р.