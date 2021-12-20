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"Мозковий туман": вчені назвали новий нетиповий симптом, який свідчить про інфікування "Омікроном"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Вчені дослідницької групи ZOE Covid Study розповіли, який новий нетиповий симптом вказує на те, що людина інфікувалася штамом коронавірусу "Омікрон", який вже виявили в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це пише Тһе Guardian.

Зокрема, науковці попередили про симптом під назвою "мозковий туман". Його наявність може свідчити про те, що пацієнт захворів саме штамом "Омікрон".

"Мозковий туман" - термін для опису почуття розгубленості, забудькуватості, відсутності уваги і ясності розуму.

Професор Тім Спектор, провідний науковий співробітник програми ZOE Covid Study заявив, що до кінця грудня "Омікрон" стане домінантним штамом.

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Як повідомлялося, 18 грудня Ляшко повідомив, що в Україні вперше виявили штам коронавірусу "Омікрон". Інфікована цим штамом особа повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими на COVID-19.

Ляшко додав, що людина наразі перебуває на лікуванні і зараз проводиться епідеміологічне розслідування цього випадку і додаткове обстеження контактних осіб.
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Топ коментарі
+29
Антиваксам омикрон не страшен - мозг у них и так не работает 🤣
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20.12.2021 13:20
+22
"есть такая партия!" у всех её членов корабельных сосен, все эти симптомы на рожаж и плюс куча дополнительных
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20.12.2021 13:20
+14
Я конечно не доктор, но у Зели явные симтомы Омикрона наблюдаются - срочто вылечите его кто-нибудь
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20.12.2021 13:24
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Антиваксам омикрон не страшен - мозг у них и так не работает 🤣
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20.12.2021 13:20 Відповісти
Люто плюсую! Одна проблема с нами, ваксонутыми - заметил, что юмор после 4 бустера стал заходить какой то квартальный, что ли.
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20.12.2021 13:33 Відповісти
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20.12.2021 14:07 Відповісти
Методички подвезли?
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20.12.2021 21:34 Відповісти
"есть такая партия!" у всех её членов корабельных сосен, все эти симптомы на рожаж и плюс куча дополнительных
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20.12.2021 13:20 Відповісти
Бл,не вспів! Підтримую! На нашого землю просто подивитися.....
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20.12.2021 13:30 Відповісти
Землю?? Зелю,трольмлять,зелю!😡
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20.12.2021 13:31 Відповісти
Мало нам путлера как будто.
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20.12.2021 13:20 Відповісти
Уже мутирует не только вирус но и словоблудие секты свидетелей короновируса.)
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20.12.2021 13:23 Відповісти
Ужоз то кокой!
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20.12.2021 13:23 Відповісти
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20.12.2021 13:23 Відповісти
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20.12.2021 13:24 Відповісти
Столь жалок, мелок и смешон ты, скоморох,
В страстишках опереточных своих.
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20.12.2021 13:30 Відповісти
Я конечно не доктор, но у Зели явные симтомы Омикрона наблюдаются - срочто вылечите его кто-нибудь
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20.12.2021 13:24 Відповісти
Не вылечить, это бесполезно, только усыпить как безнадежно больного.
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20.12.2021 13:35 Відповісти
))) Під опис підпадають 80% людей на землі
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20.12.2021 13:26 Відповісти
Ну это ещё ни чего, под описание симптомов шизофрении попадает 100% населения
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20.12.2021 13:30 Відповісти
73%
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20.12.2021 13:40 Відповісти
Называется "царская болезнь" болеют все депутаты ВР, весь ОП, итд итп
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20.12.2021 13:29 Відповісти
В таком случае 73 процентам не привыкать к омикрону, симптомы у них присутствуют и не приходят уже третий год
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20.12.2021 13:36 Відповісти
Вчора з кумом добре відзначили Миколая , випили десь 2л горілки на двох і літрів 6 пива. Сьогодні цілий день відчуваю "мозковий туман". Це Омікрон ?
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20.12.2021 13:36 Відповісти
Ні. Сказано ж - мозковий туман. Це означає, що повинен бути моск, а у алкашів його нема.
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20.12.2021 14:30 Відповісти
Нет, это Опохмелон. Вирус Бодун.
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20.12.2021 14:39 Відповісти
У нас у 73% населення мозковий туман
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20.12.2021 13:39 Відповісти
та то вже не туман - озеледь...
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20.12.2021 13:42 Відповісти
Тепер ясно ,чому антивакси поголовно з "імунітетом"
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20.12.2021 13:44 Відповісти
Джером К Джером:
"Как-то раз я зашел в библиотеку Британского музея, чтобы навести справку о средстве против пустячной болезни, которую я где-то подцепил, - кажется, сенной лихорадки. Я взял справочник и нашел там все, что мне было нужно, а потом от нечего делать начал перелистывать книгу, просматривая то, что там сказано о разных других болезнях. Я уже позабыл, в какой недуг я погрузился раньше всего, - знаю только, что это был какой-то ужасный бич рода человеческого, - и не успел я добраться до середины перечня «ранних симптомов», как стало очевидно, что у меня именно эта болезнь"
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20.12.2021 13:46 Відповісти
Зауважу, що якщо симптоми з'являються вперше і непередбачувано, то слід замислитись. Щось там таки є. Може тиск, а може ще щось.
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20.12.2021 13:53 Відповісти
Мозговым туманом в Украине уже переболели 73 % избирателей,еще 2019 году.
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20.12.2021 13:46 Відповісти
Антиваксам можно расслабиться - не может быть мозгового тумана у тех, у кого вообще нет мозга.
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20.12.2021 13:49 Відповісти
Как только у вас появился туман в голове сразу берете тысячу-ЗЕ и в театр на 95 квартал
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20.12.2021 13:53 Відповісти
У моей жены тогда Омикрон уже 15 лет
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20.12.2021 13:58 Відповісти
"Мозковий туман" - термін для опису почуття розгубленості, забудькуватості, відсутності уваги і ясності розуму.

Оце то да. При грипі чи ангині такого ніколи не буває! Тепер точно знатимемо коли захворіли на омікрон.
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20.12.2021 14:03 Відповісти
В Україні у 73% і так цей симптом є. Так шо важко буде скористатися з цієї інформації.
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20.12.2021 14:04 Відповісти
Вибачте за баян. Тут вже 30 таких дотепів.
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20.12.2021 14:06 Відповісти
что тоже укладывается в 73%
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20.12.2021 14:17 Відповісти
Я так розумію, ні на який Пі чекати не доведеться. Фантазія скінчилася, розходимося.
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20.12.2021 14:05 Відповісти
А ще є «головний краб» - цей симптом бува, коли випадково відкрив портал у Зен.
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20.12.2021 14:08 Відповісти
Прививка это болезнь в легкой форме...судя по высерам ковидобесов от частого прививания у них наступил мозговой туман ...и посмотрите болезнь прогрессирует...
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20.12.2021 14:18 Відповісти
Один з симптомів кодляка влади...
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20.12.2021 15:12 Відповісти
Путін цим штамом хворий давно.
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20.12.2021 15:46 Відповісти
короче эта болезнь нам нестрашна
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20.12.2021 23:30 Відповісти
 
 